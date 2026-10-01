Meilleur smartphone Xiaomi en octobre 2026 : quel modèle choisir ? 

En l’espace de quelques années, Xiaomi s’est imposé comme une référence sur le marché des smartphones. Son catalogue compte de nombreuses références et dans l’ensemble ses appareils sont réputés pour offrir un excellent rapport qualité/prix. Voici les meilleurs smartphones Xiaomi du moment.

Top 3 des smartphones Xiaomi

Aujourd’hui, Xiaomi est devenu une marque réputée du secteur de la Tech. Si elle propose de nombreux objets différents, c’est bien dans le domaine des smartphones que le fabricant a construit sa réputation. Ce n’est pas un hasard si le constructeur se positionne comme un des meilleurs vendeurs de téléphones en France. Dans tous les cas, nous trouvons des modèles adaptés à tous les budgets avec des produits d’entrée de gamme disponibles sous la barre des 200 euros (Redmi).

De même, pour les plus exigeants, il propose des mobiles haut de gamme qui n’ont rien à envier à ses concurrents. Enfin, pour les amateurs de gaming, Xiaomi dispose de toute une sélection d’appareils dédiés sous l’appellation Poco. Quoiqu’il arrive, ses smartphones sont réputés pour leur autonomie importante et une charge rapide très performante. En bref, que vous cherchiez un mobile pas cher ou un objet premium, il est facile de trouver son bonheur. Découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones Xiaomi, Redmi ou Poco.

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1. Xiaomi 17 Ultra, le meilleur smartphone Xiaomi

Le Xiaomi 17 Ultra est tout simplement le fleuron du fabricant. Il combine endurance et puissance avec d’excellentes performances photo. Dans son domaine, il tient clairement tête aux leaders du secteur comme les iPhone 17 et autres Galaxy S26. En effet, il possède une superbe dalle Amoled de 6,9 pouces. Bien évidemment, cette dernière profite d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Ensuite, comme tous les appareils premium de sa génération, il est équipé du SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 accompagné ici de 16 Go de ram.

En bref, c’est un produit très puissant adapté à tous les usages. Cependant, il faut reconnaître que si on le pousse à fond, il arrive au téléphone de légèrement surchauffer. Un problème déjà présent avec la génération précédente. Mais sa principale force réside dans son bloc photo composé de trois capteurs. Le principal mesure 1 pouce et ils arborent tous une définition de 50 Mpx, sauf le téléobjectif qui atteint 200 Mpx. Peu importe le niveau de luminosité, les clichés sont excellents. De plus, la marque met à disposition un accessoire qui transforme littéralement le smartphone en véritable appareil photo (en matière d’ergonomie).

Enfin, il embarque une batterie de 6 000 mAh. Cette dernière assure une bonne journée d’autonomie et nous retrouvons une charge filaire à 90 W et sans fil à 50 W.

On aime On aime pas ✅ Performances impressionnantes de sa puce ❌ Seulement 4 années de mises à jour majeures ✅ Un des meilleurs photophones du marché ❌ Tendance à chauffer en jeu ✅ Charge rapide efficace ✅ Qualité de sa dalle Amoled à 120 Hz

2. Xiaomi 17, l’alternative

Comme tous les autres fabricants, Xiaomi décline ses produits haut de gamme en plusieurs versions. Cette année, le modèle Pro n’est une nouvelle fois pas arrivé jusqu’en France et nous devons donc nous satisfaire de cette version classique. Rassurez-vous, le Xiaomi 17 n’en est pas moins un excellent smartphone premium disponible aux environs de 1000 euros chez la majorité des revendeurs. Quoiqu’il arrive, nous trouvons ici aussi un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 (12 Go de mémoire vive).

Comme avec son aîné, les performances sont au rendez-vous, mais il a une tendance à surchauffer quand l’on pousse la puce à fond. Sinon, son écran est plus petit (6,36 pouces), mais il utilise la même technologie Amoled. De même, le rafraîchissement varie de 1 à 120 Hz. Pour la partie photo, il fait l’impasse sur le téléobjectif à 200 Mpx. En effet, il dispose uniquement de trois objectifs de 50 Mpx et son zoom est moins performant. Cela ne l’empêche pas pour autant d’être un photophone polyvalent.

Ensuite, sa batterie de 6 330 mAh lui offre une solide autonomie. De plus, il est appréciable de trouver une charge rapide de 100 W capable de faire le plein du téléphone en moins d’une heure. C’est plaisant quand on sait que le modèle premium se limite à 90 W. Seul regret, il faut se contenter de 4 années de mises à jour majeures.

On aime On aime pas ✅ Bonne polyvalence photo ❌ Risque de chauffe du SoC ✅ Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 puissant ❌ Une politique de MAJ limitée pour un appareil premium ✅ Charge rapide et bonne autonomie ✅ Superbe qualité de son écran

3. Poco X8 Pro, le mobile dédié au gaming

Nous arrivons désormais dans le catalogue Poco du fabricant. Il s’agit de smartphones gaming et nous vous présentons ici le Poco X8 Pro réputé pour son rapport qualité/prix. Plus précisément, ce modèle est équipé d’une puce Mediatek Dimensity 8500 Ultra accompagnée par 8 ou 12 Go de mémoire vive. Si le SoC est sûrement inconnu pour beaucoup d’entre vous, ce dernier offre des performances très intéressantes.

Pour faire simple, vous pourrez profiter de jeux gourmands en ressources sans devoir faire (trop) de sacrifices. Et comme si cela ne suffisait pas, la gestion de la chauffe est très bonne. Notons que la version précédente souffrait de ce problème. Pour le reste, il embarque une dalle Amoled de 6,59 pouces rafraîchie jusqu’à 120 Hz. Ici, le rendu est très bon. Sinon, il reste un produit assez endurant grâce à sa batterie de 6 500 mAh. Pour un usage basique, il va tenir toute une journée loin d’une prise. D’un autre côté, en jeu, l’autonomie descend beaucoup plus vite. Enfin, il faut un peu moins d’une heure pour le charger à 100 %.

Enfin, comme la majorité des mobiles gaming, la photographie n’est pas son point fort. S’il dispose d’un ensemble de deux capteurs (grand-angle et ultra grand-angle), le rendu est peu convaincant. Les clichés de jour sont convenables, mais la photo de nuit est à oublier avec ce modèle. Dernièrement, on note l’intégration de petites LEDs au module, ce qui lui offre un design unique.

On aime On aime pas ✅ Performances suffisantes pour le gaming ❌ toujours trop d’applications tierces préinstallées ✅ Grand écran très réussi 6,6 pouces (120 Hz) ❌ Partie photo à oublier

✅ Son design très appréciable ✅ Charge rapide efficace

4. Poco F8 Pro, le top en milieu de gamme

Nous restons sur les smartphones gaming de Xiaomi, mais montons en gamme avec le Poco F8 Pro. Ce dernier est plus puissant et il est donc parfait pour faire tourner n’importe quel jeu dans des conditions optimales. Plus concrètement, il est équipé d’un processeur Snapdragon 8 Elite avec 12 Go de ram.

Il s’agit d’une puce que l’on retrouve sur de nombreux produits haut de gamme de l’année dernière. Il ne manque donc pas de puissance, mais il faut reconnaître que le phénomène de chauffe peut se montrer problématique. Ensuite, il dispose d’un grand écran Amoled de 6,59 pouces avec un rafraîchissement à 120 Hz. Il n’y a rien à redire sur la qualité d’affichage. Bien évidemment, de telles performances se payent au niveau de l’autonomie. Pour les tâches du quotidien, on frôle les deux jours d’utilisation. Toutefois, en jeu, les choses sont différentes. D’un autre côté, il faut seulement une trentaine de minutes pour le recharger à 100 %, ce qui est très appréciable (charge 100 W).

Sinon, une fois n’est pas coutume, la partie photo est clairement la faiblesse de ce modèle. Comme l’on pouvait s’y attendre, si les images captées la journée sont assez belles, il en va tout autrement pour les clichés de nuit. Néanmoins, on note tout de même une amélioration par rapport à la génération précédente.

On aime On aime pas ✅ HyperCharge de 120 W + batterie 6210 mAh ❌ Un problème dans la gestion de la chauffe ✅ Un très bon choix pour les joueurs mobiles ❌ Partie photo peu convaincante ✅ Très bonne qualité d’affichage ✅ Design réussi

5. Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G, le meilleur rapport qualité/prix

Les smartphones Redmi regroupent l’entrée de gamme de Xiaomi. Cependant, grâce à sa solide fiche technique le Note 15 Pro+ (ici en version 5G) se positionne comme un excellent smartphone de milieu de gamme. D’ailleurs, pour nous, c’est le produit de la marque offrant le meilleur rapport qualité/prix. Dans le détail, cet appareil embarque une dalle Amoled de 6,83 pouces avec un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. En bref, la qualité d’affichage est excellente.

Il est équipé d’un processeur Snapdragon 7s Gen 4 avec 8 ou 12 Go de ram dans sa version la plus abordable. Sans être un monstre de puissance, il assure un usage fluide. Pour la partie photo, le module se compose de 3 capteurs. Petite particularité, nous retrouvons un grand-angle de 200 Mpx et le rendu est très bon pour la gamme. La qualité des clichés de jour et de nuit est plus qu’honorable. Enfin, sa batterie de 6 500 mAh lui confère une bonne endurance. Quoi qu’il en soit, vous pourrez facilement boucler votre journée sans le recharger.

D’un autre côté, l’appareil est compatible avec la charge rapide de 120 W ! Avec ce dernier, il faut moins de 30 minutes pour le passer de 0 à 100 %.

On aime On aime pas ✅ Superbe dalle Amoled (120 Hz) ❌ Pas le mieux adapté pour le gaming ✅ Capacité photo très correcte ❌ Trop de bloatwares ✅ Recharge très rapide (Hypercharge 100 W) ✅ Puissance suffisante pour la majorité des usages

6. Xiaomi Redmi Note 15 5G, le meilleur smartphone pas cher

Pour conclure ce comparatif, nous vous présentons le Xiaomi Redmi Note 15 5G. C’est probablement le meilleur smartphone d’entrée de gamme du moment. Il reprendre la formule de son prédécesseur et se place comme le choix parfait, si vous recherchez un mobile basique à moins de 300 euros. D’ailleurs, il est disponible aux alentours de 200 euros chez certains revendeurs.

Dans tous les cas, vous pouvez compter sur un écran de 6,77 pouces avec un rafraîchissement à 120 Hz. Le rendu est excellent pour la catégorie. Sinon, son SoC Snapdragon 6 Gen 3 garantit une bonne fluidité, mais la puissance n’est clairement pas son point fort. D’un autre côté, sa batterie lui confère une bonne endurance. En effet, il est possible de tenir presque 2 jours sans avoir à le recharger. Cependant, il faut compter environ une heure pour le recharger entièrement.

Pour finir, nous retrouvons un petit bloc photo avec un capteur principal de 108 Mpx. Si les clichés de jour sont plus que corrects pour cette tranche tarifaire, il est en sérieuse difficulté dès que la nuit tombe. Mais cela ne lui empêche pas de se positionner comme la référence des smartphones pas chers et une solution intéressante pour un ado.

On aime On aime pas ✅ Smartphone vraiment endurant ❌ Toujours ce soucis avec les bloatwares ✅ Bon écran pour ce prix (Amoled grand format) ❌ Partie photo en retrait (surtout en basse luminosité) ✅ Offre une bonne fluidité ✅ extension stockage via microSD

FAQ : tout savoir sur les smartphones Xiaomi

Quelle est la différence entre Xiaomi, Poco et Redmi ? 👈

Comme beaucoup de fabricants, Xiaomi divise ses appareils dans plusieurs catégories différentes. Ici, nous en retrouvons 3 différentes et rassurez-vous, le catalogue de la marque est facile à comprendre.

Redmi regroupe tous les smartphones d’entrée et de milieu de gamme. Ils offrent un bon rapport qualité/prix et les tarifs ne dépassent jamais 500 euros.

regroupe tous les smartphones d’entrée et de milieu de gamme. Ils offrent un bon rapport qualité/prix et les tarifs ne dépassent jamais 500 euros. Poco représente les mobiles dédiés au gaming. Cependant, on ne trouve pas de produits haut de gamme. La marque préférant proposer des appareils alliant une bonne puissance avec un tarif maîtrisé.

représente les mobiles dédiés au gaming. Cependant, on ne trouve pas de produits haut de gamme. La marque préférant proposer des appareils alliant une bonne puissance avec un tarif maîtrisé. Le haut de gamme ne possède pas de dénomination particulière. Tous les téléphones premiers s’identifient simplement avec des chiffres et parfois des lettres.

Qui est le fabricant Xiaomi ? 🇨🇳

Xiaomi a été fondé en 2010 en Chine et s’est rapidement imposé comme une marque incontournable dans l’univers des smartphones, en proposant des appareils à la fois puissants et accessibles. Aujourd’hui, elle occupe la troisième place mondiale, juste derrière les géants Samsung et Apple. Pour rappel, la marque est arrivée en France depuis 2018, ce qui est très récent. Cependant, Xiaomi ne s’arrête pas là.

Son éventail de produits s’étend bien au-delà des téléphones, avec des tablettes, des montres connectées, des ordinateurs portables, et même des objets du quotidien comme des brosses à dents électriques, des ventilateurs ou encore des caméras de surveillance. Présente dans plus de 100 pays, la marque continue d’élargir son influence à l’échelle mondiale. Quoiqu’il arrive, c’est bien la combinaison entre technologie avancée et tarifs maîtrisés qui a fait et continue de faire le succès de l’entreprise.

Les smartphones Xiaomi sont-ils durables et fiables ? 🧐

Si pendant longtemps les produits chinois ont eu une mauvaise réputation en termes de fiabilité, ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui. En effet, les smartphones Xiaomi sont tout aussi fiables que les autres. Il s’agit d’appareils solides avec de très bonnes finitions. De même, le fabricant assure plusieurs années de mise à jour pour ses appareils ce qui évite une trop rapide obsolescence de son mobile. Sinon, le service après-vente est désormais plus efficace et il est devenu très facile de faire réparer son téléphone. Dans tous les cas, les consommateurs sont satisfaits par la fiabilité des différents produits Xiaomi.

Quel est le meilleur smartphone Xiaomi pour faire belles photos ? 🤳

Pour les amateurs de photo, il n’y a rien de tel que les versions Ultra de Xiaomi. Actuellement, le meilleur photophone de la marque est le Xiaomi 17 Ultra avec son kit photo dédié. D’un autre côté, pour moins de 1000 euros, vous pouvez vous procurer le Xiaomi 17 classique qui offre également de bonnes performances. Pour rappel, les blocs photo sont développés en partenariat avec la marque allemande Leica, très réputée dans ce domaine.

Quel smartphone Xiaomi choisir pour jouer en 2026 ? 👾

Si les appareils haut de gamme que sont les Xiaomi 15 (avec Snapdragon 8 Elite) sont parfaits pour les jeux mobiles, le fabricant a tout de même une gamme dédiée au gaming. Il s’agit des Poco avec la dernière génération de X8 Pro et F8 Pro.

Ces derniers offrent de bonnes performances et sont également équipés de grand écran Amoled avec un rafraîchissement à 120 Hz. Avec ceux-ci, vous pourrez profiter de la majorité des jeux 3D dans des conditions optimales. De plus, ils ont l’avantage d’être le plus souvent disponibles sous la barre des 500 euros. Pour les plus curieux, vous pouvez également retrouver ici notre guide d’achat dédié aux smartphones gaming.

Faut-il choisir un smartphone Xiaomi ou Samsung en 2026 ? 🧐

Les smartphones Xiaomi et Samsung sont parmi les mobiles Android les plus populaires du marché. Les deux fabricants possèdent un large catalogue avec des références allant de moins de 200 € à bien plus de 1000 €. Quoiqu’il en soit, il est logique de se demander lequel commercialise les meilleurs téléphones. Tout d’abord, il faut reconnaître que l’écosystème One UI du gérant coréen se révèle un peu plus intuitif que celui de son concurrent chinois MIUI. C’est d’autant plus le cas, que ce dernier est généralement rempli de bloatwares (qu’il reste possible de facilement désinstaller).

Ensuite, si l’on évoque la qualité des finitions, Xiaomi a fait de gros progrès et n’a pas plus grand-chose à envier à Samsung. D’autre part, il faut reconnaître que la marque coréenne domine toujours le marché des smartphones haut de gamme sous Android. De plus, elle propose des appareils pliables, ce qui n’est pas le cas de la marque chinoise en France. Cependant, en entrée et en milieu de gamme, Xiaomi domine. En effet, pour un tarif identique, vous allez obtenir un téléphone avec un meilleur rapport qualité/prix chez ce fabricant.

Pour le reste, ce sont des produits assez similaires. Puissance, qualité d’affichage, autonomie, sur ces points, les différences sont légères. Xiaomi a l’avantage de proposer des modèles avec une charge rapide très performante, ce qui n’est pas du tout le cas chez Samsung. À l’inverse, celui-ci reste supérieur dans le domaine de la photographie.

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