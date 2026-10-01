Calendrier des sorties jeux vidéo d’octobre 2026 (PS5, Switch 2, Xbox Series X/S et PC)

Star Wars, Ace Combat, ou Gears of War sont parmi les licences qui font leur grand retour sur consoles et PC en octobre 2026. Comme toujours quand on approche des fêtes de fin d’année, de nombreuses sorties jeux vidéo sont prévues. Dans cet article, vous allez pouvoir découvrir le calendrier complet des nouveaux jeux disponibles ce mois-ci.

©Montage BuzzArena

Si le mois de septembre nous avait déjà réservé de bonnes surprises, octobre 2026 est encore plus riche en sorties. Plusieurs jeux vidéo très attendus vont enfin arriver sur PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 et PC. Tout d’abord, nous allons profiter d’une nouvelle production Star Wars avec Star Wars Galactic Racer, un jeu de course qui se déroule dans le célèbre univers de Georges Lucas.

Dans un autre registre, nous pouvons aussi noter l’arrivée d’un nouveau Gears of War. Pour les amateurs d’avions de combat et d’affrontements aériens, Ace Combat 8 : Wings of Theve se présente déjà comme la nouvelle référence dans le domaine. Mais il y a bien d’autres surprises qui vous attendent ce mois-ci, sans oublier le classique Call of Duty : Modern Warfare 4. Voici le calendrier complet des sorties jeux vidéo pour octobre 2026.

Quels sont les nouveaux jeux disponibles en octobre 2026 ?

Pour le moment, aucun changement de calendrier n’a été annoncé. Si le lancement d’un des jeux présents dans la liste ci-dessous est repoussé, l’article sera mis à jour.

1er octobre

Dynasty Warriors 3 : Complete Edition Remastere d (PC, PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2)

d (PC, PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2) End of Abyss (PC, PS5 et Xbox)

(PC, PS5 et Xbox) Octopath Traveler (Switch 2)

(Switch 2) Octopath Traveler II (Switch 2)

2 octobre

Ace Combat 8 : Wings of Theve (PC, PS5 et Xbox)

5 octobre

Aion 2 (PC)

6 octobre

Gears of War : E-Day (PC et Xbox Series)

(PC et Xbox Series) Star Wars : Galactic Racer (PC, PS5 et Xbox Series)

(PC, PS5 et Xbox Series) Disney Epic Mickey : Rebrushed (Switch 2)

7 octobre

Deep Rock Galactic : Survivor (PS5, Switch et Switch 2)

8 octobre

Forever Ago (PC, PS5, Xbox Series et Switch 2)

(PC, PS5, Xbox Series et Switch 2) Echo Weaver (PC, PS5, Xbox Series et Switch 2)

(PC, PS5, Xbox Series et Switch 2) Clive Barker’s Hellraiser : Revival (PC, PS5, Xbox Series et Switch 2)

(PC, PS5, Xbox Series et Switch 2) Gear.Club Unlimited 3 (PC, PS5 et Xbox)

(PC, PS5 et Xbox) Once Upon a KATAMARI (Switch 2)

(Switch 2) Earth Defense Force 5 (Switch 2)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix (Switch 2)

(Switch 2) Kingdom Hearts HD II.8 Final Chapter Prologue (Switch 2)

(Switch 2) Kingdom Hearts III (Switch 2)

(Switch 2) The Crew Motorfest (Switch 2)

(Switch 2) Neon Abyss 2 (PC, PS5, Xbox Series et Switch 2)

(PC, PS5, Xbox Series et Switch 2) Silver Pines (PC, PS5, Xbox Series et Switch)

(PC, PS5, Xbox Series et Switch) Order of the Sinking Star (PC, Switch 2 et PS5)

9 octobre

Truckful (PC)

(PC) The Relic : First Guardian (Switch 2)

(Switch 2) Dragon’s Dogma 2 (Switch 2)

13 octobre

Valor Mortis (PC, PS5 et Xbox Series)

(PC, PS5 et Xbox Series) Planet Zoo 2 (PC, PS5 et Xbox Series)

(PC, PS5 et Xbox Series) Deep Dish Dungeon (PC et Xbox Series)

(PC et Xbox Series) Just Dance : Decades of Hits (PS5, Xbox Series et Switch)

(PS5, Xbox Series et Switch) Total War : Shogun 2 – Complete Edition (PC)

14 octobre

Warhammer 40,000 : Boltgun 2 (PC, PS5 et Xbox Series)

(PC, PS5 et Xbox Series) Castlevania : Belmont’s Curse (PC, PS5, Xbox Series et Switch)

(PC, PS5, Xbox Series et Switch) Over The Hill (PC)

(PC) Thank You Bus Driver (PC)

15 octobre

Frosthaven (PC)

(PC) Enshrouded (PC et PS5)

(PC et PS5) Ratatan (PC, PS5, Xbox Series et Switch 2)

(PC, PS5, Xbox Series et Switch 2) Bluey’s Happy Snaps (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et Switch 2)

(PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et Switch 2) Harvest Moon : Echoes of Teradea (PC, PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2)

(PC, PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2) Tales of Eternia Remastered (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch et Switch 2)

(PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch et Switch 2) Toy Story : Retro Roundup ! (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch et Switch 2)

(PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch et Switch 2) Toy Story 3 Complete Edition (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch et Switch 2)

(PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch et Switch 2) Tormented Souls 2 (Switch 2)

(Switch 2) It Takes Two (Switch 2)

16 octobre

Sound System (PC)

(PC) LEGO Harry Potter Collection (Switch 2)

(Switch 2) Resident Evil 2 (Remake) (Switch 2)

(Switch 2) Resident Evil 3 (Remake) (Switch 2)

(Switch 2) Resident Evil 4 (Remake) (Switch 2)

19 octobre

BeamNG.drive (PS5)

20 octobre

We Were Here Tomorrow (PC, PS5 et Xbox Series)

(PC, PS5 et Xbox Series) I Am Your Beast (Switch et Switch 2)

(Switch et Switch 2) Star Trek : Outposts Unknown (PC)

(PC) Mycopunk (PC et PS5)

22 octobre

Final Fantasy Resonance (PC, PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2)

(PC, PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2) Stupid Never Dies (PC et PS5)

(PC et PS5) Back to the Dawn (PS5)

(PS5) Demons’ Night Fever (PC, PS5 et Switch)

(PC, PS5 et Switch) Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced (Switch 2)

(Switch 2) Fatal Fury : City of the Wolves (Switch 2)

(Switch 2) Nintendo Switch Sports Resort (Switch 2)

23 octobre

Call of Duty : Modern Warfare 4 (PC, PS5, Xbox Series et Switch 2)

(PC, PS5, Xbox Series et Switch 2) One Piece : Grand Gourmet (PC, Switch et Switch 2)

(PC, Switch et Switch 2) Warrior Cats – La Guerre des Clans : Les Clans de la Forêt (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et Switch 2)

27 octobre

Virtue and a Sledgehammer (PC)

(PC) Remothered : Red Nun’s Legacy (PC, PS5, Xbox Series et Switch 2)

(PC, PS5, Xbox Series et Switch 2) The Seance of Blake Manor (PS5, Xbox Series et Switch 2)

(PS5, Xbox Series et Switch 2) Village in the Shade (PC, PS5, Switch et Switch 2)

(PC, PS5, Switch et Switch 2) Hell is Us (Switch 2)

(Switch 2) Minecraft (Switch 2)

29 octobre

The Wolf Among Us Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2)

(PC, PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2) Phantom Blade Zero (PC et PS5)

(PC et PS5) Steins;Gate Re:Boot (Xbox Series)

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