Red Dead Redemption 2 : voici la liste des codes de triche pour PS5, Xbox Series et PC

Comme toujours avec les jeux Rockstar Games, il est possible d’agrémenter le gameplay à l’aide de codes de triche. Bien évidemment, Red Dead Redemption 2 n’échappe pas à cette règle. Cependant, pour accéder à tous les cheat code, il faut remplir certains prérequis. Sang-froid infini, argent illimité, on vous explique comment activer tous les codes dans RDR2.

Aujourd’hui, beaucoup de joueurs considèrent Red Dead Redemption 2 comme l’un des meilleurs jeux de tous les temps, si ce n’est le meilleur. Dans ce dernier, on part à la découverte du Far West dans un monde ouvert incroyablement vivant. Nous y incarnons Arthur Morgan, un célèbre hors la loi. Le gameplay est de base jouissif, et l’expérience immersive. Mais il est possible de se faciliter la vie grâce aux célèbres raccourcis de Rockstar Games : les codes de triche.

Les joueurs de GTA connaissent très bien ce système devenu emblématique des différents titres du studio. Cependant, il faut prendre en compte quelques points avant de les utiliser. Tout d’abord, les trophées ou succès, selon votre plateforme, deviennent inaccessibles avec les cheat code. Plus problématique encore, il devient impossible de sauvegarder votre partie (manuel ou automatique). Maintenant que vous êtes prévenus, voici la liste complète des codes de triche pour Red Dead Redemption 2 (PS5/PS4, Xbox Series/Xbox One et PC).

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Avant tout de chose, nous souhaitons vous rappeler qu’il est vivement conseillé de réaliser une sauvegarde avant d’activer les codes de triche. Sinon, voici comment entrer les cheat code dans Red Dead Redemption 2, en fonction de la plateforme.

PlayStation 4 et 5 : mettre en pause, aller dans Option et appuyer sur Triangle

mettre en pause, aller dans Option et appuyer sur Xbox : mettre en pause, aller dans Option et appuyer sur Y

: mettre en pause, aller dans Option et appuyer sur PC : mettre en pause, aller dans Option et appuyer sur Maj (Shift)

Une fois cette manipulation réalisée, il ne vous reste plus qu’à taper vos codes. Dernière précision, une fois ces derniers enregistrés vous n’aurez plus à les rentrer. Ils seront sauvegardés et vous n’aurez plus qu’à les activer ou à les désactiver selon vos envies.

🤥 Liste des codes de triche pour Red Dead Redemption 2 (sans prérequis)

Avant toute chose, sachez que vous devez toujours entrer les codes en anglais et bien faire attention à l’orthographe. Voici les cheat code pour RDR2.

Greed is now a virtue : Obtenir 500 $

Obtenir 500 $ Abundance is the dullest desire : Munitions illimitées

Munitions illimitées Better than my dog : Siffler son cheval de n’importe où

Siffler son cheval de n’importe où You want more than you have : Faire apparaître un cheval de race supérieure

Faire apparaître un cheval de race supérieure The best of the old ways : Faire apparaître un cheval de guerre

Faire apparaître un cheval de guerre Run! Run! Run! : Faire apparaître un cheval de course

Faire apparaître un cheval de course You want something new : Faire apparaître un cheval aléatoire

Faire apparaître un cheval aléatoire Seek all the bounty of this place : Augmente les niveaux de santé/énergie/sang-froid

Augmente les niveaux de santé/énergie/sang-froid You flourish before you die : Remplir complètement les niveaux de santé/énergie/sang-froid

Remplir complètement les niveaux de santé/énergie/sang-froid Guide me better : Fixer au niveau 1 le sang-froid

Fixer au niveau 1 le sang-froid Make me better : Fixer au niveau 2 le sang-froid

Fixer au niveau 2 le sang-froid I shall be better : Fixer au niveau 3 le sang-froid

Fixer au niveau 3 le sang-froid I still seek more : Fixer au niveau 4 le sang-froid

Fixer au niveau 4 le sang-froid I seek and I find : Fixer au niveau 5 le sang-froid

Fixer au niveau 5 le sang-froid Be greedy only for foresight : Sang-froid infini

Sang-froid infini Keep your dreams simple : Faire apparaître un chariot avec un cheval

Faire apparaître un chariot avec un cheval You want punishment : Niveau de recherche au maximum

Niveau de recherche au maximum You want freedom : Réduire le niveau de recherche à zéro

Réduire le niveau de recherche à zéro History is written by fools : Débloquer toutes les armes du mode Histoire

Débloquer toutes les armes du mode Histoire A fool on command : Devenir ivre et maintenir l’effet

Devenir ivre et maintenir l’effet Share : Débloquer toutes les améliorations du camp

Débloquer toutes les améliorations du camp Eat of knowledge : Débloquer toutes les recettes de l’artisanat

Débloquer toutes les recettes de l’artisanat You long for sight and see nothing : Révéler toute la carte

Révéler toute la carte Vanity. All is vanity : Débloquer tous les vêtements du mode Histoire

Débloquer tous les vêtements du mode Histoire Virtue unearned is not virtue : Niveau d’honneur au maximum

Niveau d’honneur au maximum Balance. All is balance : Réinitialiser le niveau d’honneur

Réinitialiser le niveau d’honneur Death is silence : Accès aux armes silencieuses (arc, couteau, tomahawk et machette)

Accès aux armes silencieuses (arc, couteau, tomahawk et machette) Greed is American virtue : Accès aux armes lourdes (pistolet-mitrailleur, fusil à répétition et fusil à canon scié)

Accès aux armes lourdes (pistolet-mitrailleur, fusil à répétition et fusil à canon scié) A simple life, a beautiful death : Accès aux armes simples (couteau, revolver, carabine, fusil à pompe)

Accès aux armes simples (couteau, revolver, carabine, fusil à pompe) You want everyone to go away : Supprimer votre niveau de recherche et verrouiller les zones de quarantaine

⏳ Liste et solutions pour obtenir les codes de triche avec prérequis

Tous les codes de triche de Red Dead Redemption 2 ne sont pas accessibles immédiatement. En effet, certains nécessitent d’avoir assez avancé dans l’histoire pour les activer. D’autres vont vous demander d’acheter un journal correspondant à garder dans son inventaire. Quoiqu’il en soit, nous avons noté en italique les prérequis nécessaires pour activer ces codes de triche dans RDR2.

Be careful of your choices : Toutes les armes du mode Histoire + munitions illimitées (Finir le chapitre 1 + Acheter le journal New Hanover Gazette n°27)

Toutes les armes du mode Histoire + munitions illimitées (Finir le chapitre 1 + Acheter le journal New Hanover Gazette n°27) You revel in your disgrace, I see : Réduire l’honneur au minimum (Finir le chapitre 1 + Acheter le journal New Hanover Gazette n°27)

Réduire l’honneur au minimum (Finir le chapitre 1 + Acheter le journal New Hanover Gazette n°27) Would you be happier as a clown? : Faire apparaître un chariot de cirque (Finir le chapitre 2 + Acheter le journal Blackwater Ledger n°73)

Faire apparaître un chariot de cirque (Finir le chapitre 2 + Acheter le journal Blackwater Ledger n°73) You are a beast built for war : Faire apparaître un cheval de guerre (Finir le chapitre 3 + Acheter le journal Blackwater Ledger n°72)

Faire apparaître un cheval de guerre (Finir le chapitre 3 + Acheter le journal Blackwater Ledger n°72) Keep your dreams light : Faire apparaître un chariot avec un cheval blanc (Finir le chapitre 3 + Acheter le journal Blackwater Ledger n°68)

Faire apparaître un chariot avec un cheval blanc (Finir le chapitre 3 + Acheter le journal Blackwater Ledger n°68) The lucky be strong evermore : Energie et sans-froid infini (Finir le chapitre 5 + Acheter le journal Blackwater Ledger n°68)

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