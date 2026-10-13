Quelles sont les meilleures tablettes tactiles en octobre 2026 ?

Les tablettes tactiles sont le compromis parfait entre les smartphones et les ordinateurs portables. Elles sont compactes, mais elles offrent tout de même un grand confort d’utilisation grâce à leurs grands écrans. C’est une excellente solution pour regarder des vidéos comme des films et des séries. Voici notre sélection des meilleures tablettes Android et iPadOS.

Top 3 des tablettes tactiles 2026

Les tablettes sont devenues de véritables appareils hybrides permettant de laisser libre cours à sa créativité avec des stylets, mais pas uniquement. Elles sont de véritables concurrentes aux PC portables avec la possibilité d’y ajouter un clavier. De même, leurs dalles tactiles avec des diagonales allant jusqu’à plus de 10 pouces en font des produits parfaits pour jouer à des jeux mobiles ou profiter de contenus vidéo.

Comme pour les smartphones, le marché des tablettes tactiles regorge de référence et comme toujours nous retrouvons deux écosystèmes. Dans le cas des produits Samsung, Xiaomi ou Lenovo, nous profitons de l’interface Android. À l’opposé, nous retrouvons Apple et ses iPad. Quoiqu’il arrive, il est possible de trouver des appareils adaptés à tous les budgets et tous les besoins. Puissance, qualité d’affichage, autonomie, nous avons pris en compte de nombreux critères pour réaliser ce comparatif des meilleures tablettes tactiles.

iPad Air (M3), la tablette Apple au meilleur rapport qualité/prix

Apple jouit d’une certaine réputation sur le marché des tablettes tactiles. Dans l’ensemble, comme tous les autres appareils Apple, il s’agit de produits onéreux. Cependant, il est possible de trouver quelques modèles avec un bon rapport qualité/prix. C’est souvent le cas des anciennes générations, mais elles se font de plus en plus rares. C’est pourquoi nous vous proposons l’un des derniers iPad Air en date avec une puce M3.

Cette dernière offre de bonnes performances et elle est donc adaptée à la majorité des usages. De plus, elle existe avec deux diagonales différentes de 11 et 13 pouces. Dans tous les cas, nous retrouvons ici la technologie LCD Liquid Retina chère à la marque. L’ensemble offre un bon confort d’utilisation et le niveau de luminosité est important. D’un autre côté, pour ce tarif, nous aurions apprécié des écrans OLED. Ensuite, elle dispose d’une bonne endurance. Elle assure environ 12 heures d’autonomie en streaming vidéo ce qui est une nette amélioration par rapport à la génération précédente.

Mais si nous devons faire un reproche à cet iPad, c’est au niveau de ses accessoires. En effet, il est uniquement compatible avec l’Apple Pencil 2 (USB-C) et Pro. Curieusement, dans le cas du clavier, la tablette fonctionne uniquement avec l’ancienne génération de Magic KeyBoard.

On aime On aime pas ✅ Bonnes performances de puce M2 ❌ Compatibilité et prix des accessoires ✅ Grand confort d’utilisation et bonne ergonomie ❌ Les prix qui s’envolent avec le stockage ✅ Autonomie en amélioration ✅ Bon niveau de luminosité pour du LCD

iPad Pro (M5), le meilleur iPad

À l’opposé des iPad Air, nous trouvons les iPad Pro. Il s’agit de tablettes tactiles plus onéreuses, mais bien plus puissantes qui s’adressent aux utilisateurs ayant un usage intensif de leur appareil. Quoiqu’il arrive cette version équipée de la puce M5 est la plus onéreuse dans le catalogue Apple. D’un autre côté, elle améliore de nombreux points par rapport à son prédécesseur.

Tout d’abord, elle utilise la technologie OLED et non LCD. On constate donc une nette amélioration de la qualité d’affichage avec un bon niveau de luminosité et une meilleure colorimétrie. D’ailleurs, ce modèle est disponible dans deux versions de 11 et 13 pouces. En termes de confort, on fait difficilement mieux. Comme dit précédemment, elle intègre la nouvelle puce M5 avec pas moins de 16 Go de mémoire vive. Pour faire simple, c’est le plus puissant iPad du marché. D’ailleurs, peu de ses concurrents atteignent un tel niveau de performances.

De plus, il dispose d’une solide autonomie avec une endurance atteignant presque 15 heures en streaming vidéo 4K. En bref, nous ne sommes pas loin de la tablette parfaite si l’on excepte le prix de départ. Il faut compter un minimum de 1 119 euros sans même prendre en compte le tarif des accessoires.

On aime On aime pas ✅ Superbe qualité d’affichage (OLED à 120 Hz) ❌ Temps de recharge important ✅ Puce M4 offrant une incroyable puissance ❌ Tarifs qui s’envolent avec le stockage ✅ Tablette plus endurante que la version précédente ✅ Légère, design et agréable en main

Galaxy Tab A9+, la tablette tactile pas chère

Dans la catégorie des meilleures tablettes tactiles abordables, la Galaxy Tab A9+ se positionne comme la référence la plus convaincante. En effet, pour à peine 200 euros, vous pouvez compter, sur un grand écran, une bonne autonomie et même un port microSD pour une carte mémoire. Dans le détail, ce modèle embarque une dalle LCD de 11 pouces avec de fines bordures.

La qualité d’affichage est plus que correcte, mais nous regrettons un peu son taux de rafraîchissement limité à 90 Hz. Bien évidemment, ce n’est pas l’appareil le plus puissant du marché. Son SoC Snapdragon 695 avec 4 Go de ram permet une navigation fluide, mais il vaut mieux éviter de trop lui en demander. C’est suffisant pour consulter ses réseaux sociaux ou regarder des films et des séries dans des conditions optimales. De même, la partie photo est négligeable avec la présence d’un unique objectif de 8 mégapixels.

Son stockage se limite à 64 Go, mais pour rappel il est possible de l’étendre avec une carte microSD. Enfin, sans être la plus endurante des tablettes, sur ce point, elle se classe dans la moyenne. Petit bémol, il faut presque 3 heures pour la recharger à 100 %.

On aime On aime pas ✅ Son rapport qualité/prix pour une tablette ❌ Durée de la charge importante ✅ Port microSD pour étendre le stockage ❌ La partie photo est à oublier ✅ Qualité d’affichage très correcte ✅ Autonomie correcte pour la gamme

Galaxy Tab S11 Ultra, la meilleure tablette Android

La Galaxy Tab S10 Ultra est tout simplement la meilleure tablette Samsung. À l’exception de sa concurrente de Lenovo, peu de produits Android (et même Apple) possèdent une fiche technique aussi solide. Plus précisément, elle dispose d’un puissant processeur Dimensity 9400+ accompagné de 12 ou 16 Go de mémoire vive.

En bref, peu importe vos attentes, elle est capable de répondre à tous les besoins. Gaming ou montage vidéo, elle se montre à son aise dans tous les cas de figure. De plus, nous retrouvons une très grande dalle Amoled de 14,6 pouces. Cela fait d’elle une des plus grandes tablettes disponibles sur le marché. D’ailleurs, en matière de diagonale, elle se révèle plus imposante que certains ordinateurs. Le tout dispose d’un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz. En résumé, la qualité de l’écran est excellente. Pour le reste, à l’inverse des iPad Pro, elle est directement livrée avec la dernière version du S-Pen, ce qui est un sérieux plus pour les créatifs.

Sinon, sa batterie de 11 600 mAh en fait un produit très endurant. Pour finir, les performances en photo sont correctes grâce à un capteur avant de 12 Mpx. Ce dernier permet un bon rendu lors des vidéoconférences.

On aime On aime pas ✅ Superbe écran Amoled de 14 pouces à 120 Hz ❌ Tarif de départ important

✅ Sa puissance la rend adaptée à tous les usages ❌ Absence de chargeur dans la boîte

✅ Parfaite pour les visioconférences

✅ Endurante + livrée avec son stylet S-Pen

Honor Pad X8a, la tablette à moins de 200 €

Si vous êtes à la recherche d’une tablette vraiment pas chère, ce modèle Honor Pad X8a est un choix tout indiqué. En effet, ce produit est commercialisé sous la barre des 200 euros. Sans être la meilleure du marché, elle reste une solution intéressante en entrée de gamme. Plus concrètement, nous retrouvons ici une dalle LCD de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Le rendu est loin d’être incroyable, mais pour ce tarif la qualité d’affichage est correcte.

Précisons également qu’elle dispose d’une définition Full HD. Sous le capot, elle possède une puce Snapdragon 680 épaulée par 4 Go de ram. Ce n’est clairement pas la tablette la plus puissante du marché. Les performances sont suffisantes pour des tâches bureautiques comme consulter ses mails ou surfer sur les réseaux sociaux. Le gaming n’est pas vraiment envisageable avec cet appareil. Pour la partie photo, nous retrouvons un capteur avant et arrière de 5 Mpx. Le résultat est loin d’être impressionnant, mais la qualité reste suffisante pour des visioconférences.

Sinon sa batterie de 8300 mAh lui confère une solide autonomie. Cependant, il faut tout de même compter 2 heures pour la recharger entièrement.

On aime On aime pas ✅ Son tarif très abordable ❌ Manque clairement de puissance pour les tâches exigeantes ✅ Qualité d’affichage correcte pour de l’entrée de gamme ❌ Recharge de 10 W limitée ✅ Tablette endurante ✅ Fonctionne sous Android

Xiaomi Pad 6, la tablette tactile au meilleur rapport qualité/prix

Xiaomi est une marque réputée pour ses appareils au bon rapport qualité/prix et sa tablette Pad 6 ne déroge pas à la règle. Sans être la meilleure, elle possède une fiche technique intéressante qui en fait un produit de choix si vous ne voulez pas dépenser une fortune.

Plus précisément, nous sommes sur un modèle équipé d’une dalle LCD de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement capable d’atteindre 144 Hz. L’ensemble offre une bonne qualité d’affichage, mais les pics de luminosité se montrent limités. En bref, nous aurions apprécié avoir un écran avec la technologie OLED. Pour le reste, sous le châssis, nous retrouvons un processeur Snapdragon 860 qui garantit une navigation fluide. Il y a également la possibilité de jouer dans de bonnes conditions à de nombreux jeux. Ensuite, la partie photo n’est clairement pas son fort.

La qualité du capteur arrière laisse clairement à désirer et l’objectif avant est tout juste bon pour prendre quelques selfies. En résumé, ce n’est pas le meilleur choix pour faire des visioconférences en lien avec le travail. Pour conclure, son autonomie et dans la moyenne et sa charge de 33 W permet de la passer de 0 à 100 % en moins de 90 minutes.

On aime On aime pas ✅ Autonomie plus que correcte pour ce tarif ❌ … mais l’écran manque un peu de luminosité ✅ Puissance suffisante pour la majorité des uages ❌ Partie photo négligeable ✅ Tablette compacte et légère ✅ Bonne qualité de sa dalle rafraîchi à 144 Hz…

🧐 Tablette Android ou iPad : quelle est la meilleure tablette tactile ?

Comme pour le marché des smartphones, la concurrence est rude entre Samsung et Apple, bien que d’autres marques soient présentes sur ce segment. Dans tous les cas, avant toute chose, il faut choisir son interface. En effet, vous avez le choix entre les tablettes sous Android ou sous iPadOS. Si l’écosystème de la marque à la pomme est plus épuré et intuitif à utiliser, il est beaucoup plus fermé. Si vous êtes déjà équipé d’un iPhone ou d’un autre appareil Apple, il devient intéressant de se tourner vers les iPad. À l’opposé, Android est beaucoup plus flexible et le catalogue de son Play Store propose plus d’applications.

D’autre part, du point de vue technique, les deux marques proposent des produits avec de solides fiches techniques. Bien évidemment, ce ne sont pas les seuls fabricants. Sur le segment haut de gamme, Lenovo propose également des tablettes performantes. Et si votre budget est limité, des entreprises comme Xiaomi ou Honor commercialisent des modèles avec un très bon rapport qualité/prix.

💻 Une tablette tactile peut-elle remplacer un ordinateur portable ?

Peut-on vraiment remplacer un ordinateur portable par une tablette tactile ? Ici, tout va dépendre de vos besoins et de vos activités quotidiennes. Les tablettes actuelles, avec leurs performances boostées, leurs capacités de stockage accrues et leurs systèmes d’exploitation avancés, sont désormais capables de bien plus que l’on ne s’imagine. Que ce soit pour naviguer sur le web, gérer vos emails, monter des vidéos ou faire du dessin, elles s’en sortent avec brio.

Pour des tâches de productivité courante ou pour se divertir (streaming, jeux, etc.), les tablettes sont particulièrement efficaces. Cependant, lorsqu’il s’agit de travaux plus exigeants nécessitants des logiciels spécialisés, les ordinateurs portables gardent l’avantage, grâce à leur puissance de calcul supérieure et leur compatibilité avec des outils professionnels. Cela dit, l’écart se réduit de plus en plus, faisant des tablettes une alternative intéressante pour ceux qui recherchent une solution à la fois polyvalente et ultraportable.

👉 Comme choisir la meilleure tablette ?

Lorsque vous choisissez une tablette tactile, il est crucial de prendre en compte plusieurs critères pour être sûr qu’elle correspond parfaitement à vos besoins. Voici les éléments clés à considérer :

Performances : les composants internes déterminent la fluidité et la réactivité de votre tablette. Un processeur puissant vous assure une utilisation sans ralentissement, même avec des applications exigeantes. Avec les modèles les plus performants, vous pouvez, par exemple, réaliser du montage vidéo.

les composants internes déterminent la fluidité et la réactivité de votre tablette. Un processeur puissant vous assure une utilisation sans ralentissement, même avec des applications exigeantes. Avec les modèles les plus performants, vous pouvez, par exemple, réaliser du montage vidéo. Stockage : ce dernier doit être suffisant pour vos applications, photos, vidéos, et documents. Certains modèles permettent d’étendre la mémoire avec une carte microSD, mais c’est de moins en moins le cas.

ce dernier doit être suffisant pour vos applications, photos, vidéos, et documents. Certains modèles permettent d’étendre la mémoire avec une carte microSD, mais c’est de moins en moins le cas. Qualité d’affichage : l’écran est au cœur de votre expérience visuelle. Il faut tout d’abord surveiller la technologie embarquée par la dalle. Dans ce domaine, l’OLED sera toujours supérieur au LCD. La résolution et le format sont également importants si vous consommez beaucoup de vidéo sur votre tablette. Aujourd’hui, les modèles les plus imposants atteignent 14 pouces.

l’écran est au cœur de votre expérience visuelle. Il faut tout d’abord surveiller la technologie embarquée par la dalle. Dans ce domaine, l’OLED sera toujours supérieur au LCD. La résolution et le format sont également importants si vous consommez beaucoup de vidéo sur votre tablette. Aujourd’hui, les modèles les plus imposants atteignent 14 pouces. Autonomie : une batterie longue durée est indispensable pour vous accompagner tout au long de la journée, sans besoin de recharger constamment votre appareil.

une batterie longue durée est indispensable pour vous accompagner tout au long de la journée, sans besoin de recharger constamment votre appareil. Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, voire 4G/5G garantissent un accès rapide à Internet et une compatibilité avec des périphériques externes. Optez pour des modèles prenant en charge les dernières normes pour une connexion stable et rapide.

⌨️ Quels accessoires acheter avec ma tablette ?

Lors de l’achat d’une nouvelle tablette tactile, il est souvent judicieux d’investir dans quelques accessoires pour optimiser votre expérience. Voici ceux qui pourraient vous être utiles.

Stylet : le S-Pen de Samsung ou l’Apple Pencil sont idéaux pour ceux qui aiment dessiner, prendre des notes manuscrites, ou manipuler la tablette avec plus de précision. Si vous pratiquez le dessin numérique ou avez besoin d’une grande précision, ces outils sont essentiels.

le S-Pen de Samsung ou l’Apple Pencil sont idéaux pour ceux qui aiment dessiner, prendre des notes manuscrites, ou manipuler la tablette avec plus de précision. Si vous pratiquez le dessin numérique ou avez besoin d’une grande précision, ces outils sont essentiels. Support : ces objets s’avèrent très pratiques si vous regardez des vidéos, travaillez, ou participez à des appels vidéo. Il offre une meilleure ergonomie et libère vos mains.

ces objets s’avèrent très pratiques si vous regardez des vidéos, travaillez, ou participez à des appels vidéo. Il offre une meilleure ergonomie et libère vos mains. Souris et clavier sans fil : la plupart des tablettes sont compatibles avec des claviers et souris sans fil, transformant votre tablette en véritable mini-ordinateur portable. Ils permettent de rédiger des documents ou de naviguer plus efficacement.

la plupart des tablettes sont compatibles avec des claviers et souris sans fil, transformant votre tablette en véritable mini-ordinateur portable. Ils permettent de rédiger des documents ou de naviguer plus efficacement. Protection : on ne vous apprend rien, investir dans une protection d’écran et une housse n’est jamais une mauvaise idée. Cela protège votre tablette des rayures, des chocs et des chutes.

on ne vous apprend rien, investir dans une protection d’écran et une housse n’est jamais une mauvaise idée. Cela protège votre tablette des rayures, des chocs et des chutes. Manette pour le gaming : si vous êtes amateur de jeux vidéo, une manette dédiée peut améliorer considérablement votre expérience de jeu sur tablette. Cette dernière permet un meilleur contrôle et plus de confort.

✍️ Quelle est la meilleure tablette tactile pour dessiner ?

Si vous souhaitez faire du dessin avec une tablette tactile, les iPad sont une excellente solution. C’est notamment le cas des versions Pro accompagnées par un Apple Pencil. Ces stylets se montrent précis et sont donc parfaits pour dessiner. Si vous êtes plus un adepte des tablettes sous Android, les Galaxy Tab dont les modèles Ultra sont une très bonne alternative. En effet, la dernière génération de S-Pen de Samsung est tout aussi efficace que leurs contreparties d’Apple. De plus, ces modèles offrent une excellente qualité d’affichage et de bonnes performances. Dans ce domaine, nous vous conseillons de vous tourner vers des appareils disposant d’une dalle OLED.

🤔 Quelle taille d’écran choisir pour une tablette ?

Sur le marché des tablettes tactiles, nous trouvons des modèles avec des diagonales entre 8 et plus de 14 pouces. Dans le détail, pour un usage nomade et afin de consulter ses mails et ses réseaux sociaux, les versions de 8 pouces sont amplement suffisantes. Si vous souhaitez investir dans un produit plus polyvalent, les solutions entre 10 et 11 pouces sont les plus intéressantes. Elles conservent un format relativement compact tout en offrant un grand confort d’utilisation. Enfin, les références de 13 ou 14 pouces se destinent plus aux professionnels. C’est le choix idéal pour du dessin ou du montage vidéo.

Cependant, n’oubliez pas non plus que généralement, plus la taille d’écran est importante, plus le tarif est élevé. En résumé :

8 pouces : pour une utilisation basique et nomade.

pour une utilisation basique et nomade. 10/11 pouces : format polyvalent, adapté au gaming, la prise de note, ou le streaming.

format polyvalent, adapté au gaming, la prise de note, ou le streaming. 13 pouces ou plus : pour les professionnels réalisant du multitâche ou du dessin.

🔋 Quelle est la durée de vie d’une tablette tactile ?

Si vous investissez dans une bonne tablette tactile, vous pourrez facilement la garder plusieurs années. La durée de vie va varier d’une marque et d’un appareil à l’autre. Dans le cas d’Apple, les produits peuvent compter sur de bonnes finitions et de nombreuses années de mise à jour. Un modèle récent peut être utilisé pendant 5 ou 7 ans. Cela est également vrai pour les tablettes Android premium.

Dans le cas des appareils d’entrée et de milieu de gamme, la durée de vie est un peu moindre. Vous pouvez les conserver entre 3 et 5 ans avant que celles-ci ne reçoivent plus de mise à jour ou que les composants se montrent obsolètes. Généralement, c’est au niveau de l’autonomie, avec l’usure de la batterie, que les tablettes commencent à montrer quelques signes de fatigue après plusieurs années d’utilisation.