Meilleur smartphone compact : quel téléphone de petite taille acheter en octobre 2026 ?

Quels sont les meilleurs petits smartphones en 2026 ? Si la mode est aux mobiles très grands formats, il est encore possible de trouver des appareils performants et peu encombrants. En effet, nous trouvons de nombreux modèles aux alentours de 6 pouces de grands fabricants comme Samsung et Apple. Découvrez notre sélection des smartphones compacts les plus intéressants.

Top 3 meilleurs smartphones compacts

À l’heure où les écrans de téléphone dépassent largement les 6,5 pouces pour parfois atteindre presque 7 pouces, nous sommes nombreux à rechercher des smartphones compacts. Il faut dire que de petits appareils sont plus agréables à tenir en main, faciles à manipuler et peuvent même éviter quelques douleurs aux poignées. Bonne nouvelle, de nombreuses marques proposent des mobiles qui sont à la fois petits et puissants.

Pas besoin de se tourner vers un produit grand format pour profiter d’un processeur performant, d’une bonne qualité d’affichage et d’une autonomie importante. De même, il existe plusieurs solutions fonctionnant sous Android ou iOS. En bref, en 2026, il y a encore l’embarras du choix. Pour ce guide d’achat, nous nous sommes attardés sur les modèles au design compact avec des diagonales entre 6,1 et 6,3 pouces. Voici notre comparatif des meilleurs petits téléphones du moment.

iPhone 17, le meilleur smartphone Apple compact

Dans la génération actuelle, l’iPhone 17 de base est tout simplement le modèle le plus compact. En effet, avec son écran de 6,3 pouces, il est le plus petit. Par contre, les anciennes générations sont celles avec le gabarit le plus réduit. Si vous voulez vraiment un iPhone ultra-compact, nous vous conseillons l’iPhone 16 avec sa diagonale de 6,1 pouces. Pour revenir au dernier appareil d’Apple, il est très léger avec un poids de seulement 177 g. Pour faire simple, il est très agréable en main.

De même, le niveau de finition est exemplaire. Côté technique, il est équipé d’une dalle Super Retina XDR (OLED) avec un rafraîchissement qui atteint enfin 120 Hz (ProMotion). Le tout est très bien calibré et la qualité d’affichage est excellente. Il est propulsé par la puce A19 qui délivre de très bonnes performances. Il est adapté à tous les types d’utilisation et vous donne même accès aux fonctions en lien avec Apple Intelligence.

Pour la partie photo, il se contente de deux capteurs avec un grand-angle de 48 Mpx et un ultra grand-angle de même définition. Sans être le meilleur de sa catégorie, il profite tout de même de tout le savoir-faire d’Apple dans le domaine. En résumé, c’est un photophone polyvalent. Il intègre aussi une touche dédiée à l’appareil photo offrant une meilleure ergonomie dans cet exercice.

Enfin, le fabricant annonce une autonomie de 30 heures en lecture vidéo et dans l’ensemble, la promesse est respectée. Cela représente une nette amélioration par rapport à la génération précédente. La recharge rapide est peu efficace, mais nous trouvons toujours la charge sans fil Qi 2 et le standard MagSafe.

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On aime On aime pas ✅ Design réussi avec un format mini ❌ Trop peu d’options disponibles avec Apple Intelligence ✅ Les performances offertes par la puce A19 ❌ Une charge filaire assez lente ✅ Bonne polyvalence en photo ✅ Un mobile toujours plus endurant

Samsung Galaxy S26, le meilleur smartphone compact sous Android

Samsung propose aussi un smartphone compact au sein de son catalogue haut de gamme avec le Galaxy S26. Il faut dire que la marque commercialise de plus en plus de téléphones grand format, même en entrée de gamme. Pour faire simple, les petits téléphones se font rares chez le fabricant coréen.

Quoi qu’il arrive, ce modèle possède une dalle Amoled de 6,3 pouces avec une fréquence à 120 Hz. L’écran est très lumineux, mais on regrette une définition limitée à la FHD+. Pour le reste, la prise en main est excellente. Sous le capot, nous retrouvons le processeur Exynos. En termes de performances, le résultat est excellent par rapport aux anciens SoC de la marque. Vous n’allez pas rencontrer de problème, mais les puces Qualcomm restent plus performantes dans ce segment

Ensuite, comme toujours avec Samsung, l’accent a été mis sur la partie photo. Le module comprend un total de trois capteurs avec grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif. De jour comme de nuit, les clichés sont très réussis. Pour autant, la version Ultra reste supérieure dans ce domaine. Sinon, il embarque une batterie de 4 300 mAh qui lui confère une bonne endurance.

Mais tout comme son concurrent d’Apple, on regrette une charge filaire toujours aussi peu véloce. La marque promet un total de sept années de mises à jour majeures. Toutefois, on regrette que le prix de départ ait augmenté de 100 €. Si le stockage est doublé, la hausse du tarif n’en reste pas moins conséquente.

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On aime On aime pas ✅ Le plus compact des mobiles Samsung ❌ Encore ce problème de charge rapide ✅ Toujours aussi convaincant en photographie ❌ Prix de départ en hausse de 100 euros ✅ Une puce Exynos qui offre un bon niveau de puissance ✅ La promesse de 7 ans de mises à jour

Samsung Galaxy Z Flip 7, le plus compact des téléphones

De nos jours, impossible de faire plus compact qu’un smartphone pliable sous la forme d’un téléphone à clapet. Dans ce domaine, la dernière référence est le Galaxy Z Flip 7 de Samsung. Une fois replié, son format est ultra-mini et vous pouvez le glisser absolument partout. D’ailleurs, il possède un petit écran externe de 4,1 pouces.

Mais à l’inverse des générations précédentes, celui-ci est vraiment utile. Il est possible d’utiliser plusieurs applications avec ce dernier et il n’est pas nécessaire de plier le téléphone pour l’utiliser. Bien évidemment, certaines tâches vont vous demander de l’ouvrir. Dans cette situation, nous nous retrouvons avec une dalle Amoled de 6,9 pouces à 120 Hz. Dans ce cas, nous sommes loin du smartphone compact.

Sinon, la pliure est quasi invisible et la charnière se montre résistante. La déception se situe au niveau des performances. Ici, il faut se contenter d’une puce Exynos 2500. Ce SoC n’est clairement pas au niveau des processeurs de Qualcomm. Il offre une puissance suffisante pour des tâches basiques et ses 12 Go de RAM assurent une navigation fluide.

Pour autant, il est clairement en difficulté avec le gaming, notamment avec les titres 3D. D’autre part, sa petite batterie de 4 300 mAh va être suffisante pour boucler sa journée sans avoir à le recharger. Et c’est une habitude avec Samsung, la charge rapide de 25 W est décevante. En photo, le résultat est correct sans être brillant.

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On aime On aime pas ✅ Dalle externe de 4,1 pouces enfin utile ❌ Faibles performances du SoC Exynos ✅ Toujours aussi fin et léger (surtout une fois replié) ❌ Hausse de prix par rapport à la génération précédente ✅ Bonne qualité de fabrication ✅ Autonomie enfin en amélioration

Google Pixel 10a, le meilleur rapport qualité/prix

Cela a de quoi surprendre, mais sur le marché des smartphones compacts, nous trouvons essentiellement des produits premium. Néanmoins, Google nous gratifie d’un modèle à l’excellent rapport qualité/prix avec son Pixel 9a. Celui-ci dispose d’un format ergonomique avec une diagonale de 6,3 pouces.

Pour le reste, il utilise la technologie OLED et on note une bien meilleure luminosité par rapport à la version précédente. Quoi qu’il arrive, la qualité d’affichage est plus que bonne pour un téléphone de milieu de gamme. Ensuite, il est animé par un processeur maison, le Google Tensor G4 accompagné par 8 Go de mémoire vive. Sans être le plus puissant des mobiles, il dispose tout de même de bonnes performances.

Il est adapté à tous les types d’usages et la marque a intégré plusieurs fonctionnalités IA, ce qui est toujours un vrai plus. Mais surtout, il se démarque de ses concurrents via ses capacités en photographie. Son module se compose d’un grand-angle de 48 Mpx et d’un ultra grand-angle de 13 Mpx. Même sans téléobjectif, il tire son épingle du jeu. Peu importe le niveau de lumière, il est capable de prendre de très belles photos.

Pour moins de 500 euros (chez certaines enseignes), il va être impossible de trouver plus efficace sous Android. Enfin, son petit format ne l’empêche pas d’embarquer une imposante batterie de 5 100 mAh. Cette dernière lui confère une excellente autonomie. Enfin, on a le droit à plusieurs années de mises à jour et il est certifié IP68. Si vous préférez un modèle haut de gamme et plus complet, vous pouvez vous tourner vers le Google Pixel 10.

À lire aussi : notre guide d’achat dédié à tous les smartphones Google

On aime On aime pas ✅ Petit format pour un prix raisonnable ❌ Le même processeur que la génération précédente ✅ Design revu et bien plus épuré ❌ Des changements limités par rapport au Pixel 9a ✅ Performances suffisantes pour du multitâche ✅ Capacités photo excellentes pour la gamme

iPhone 17 Pro, le plus puissant des smartphones compacts

En règle générale, les smartphones les plus puissants embarquent tous de très grands écrans. C’est le cas de presque toutes les marques, à l’exception notable d’Apple. En effet, son iPhone 17 Pro est compact et délivre des performances impressionnantes pour le gabarit. Plus concrètement, l’écran a le droit à une diagonale de 6,3 pouces avec une qualité d’image simplement excellente (OLED à 120 Hz).

Ensuite, le design a été revisité avec un module photo plus imposant. Les finitions en titane ont été abandonnées avec un retour au cadre en aluminium. Bien évidemment, sa puce A19 Pro (CPU 6 cœurs et GPU 6 cœurs) garantit une puissance remarquable. Peu importe la tâche, il se montre véloce. Même les applications les plus gourmandes comme certains jeux 3D n’entraînent pas de chauffe. Vous pouvez même envisager le montage vidéo avec cet appareil.

N’oublions pas non plus toutes les fonctions Apple Intelligence qui sont désormais disponibles. Mais rappelons que dans ce domaine, les options IA sont plus nombreuses et intéressantes avec les appareils Android. Ensuite, à l’inverse de la version basique, nous retrouvons trois objectifs, dont deux principaux de 48 Mpx. Ces derniers sont complétés par un téléobjectif de même définition. Globalement, les performances photo sont impressionnantes, peu importe le niveau de luminosité.

Notons aussi une autonomie améliorée par rapport au modèle précédent, avec tout de même une vitesse de charge décevante pour le prix. D’ailleurs, c’est le principal reproche à faire à ce modèle, avec son tarif conseillé de 1 329 euros (256 Go).

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On aime On aime pas ✅ Rapport taille/puissance impressionant ❌ Apple Intelligence qui peine à convaincre ✅ Un champion de la photo sous iOS (3 capteurs 48 Mpx) ❌ Une charge rapide efficace aurait été bienvenue ✅ Une autonomie qui continue de s’améliorer ✅ L’apparition de la caméra frontale Center Stage

Xiaomi 17, l’alternative haut de gamme

Tout comme Samsung, Xiaomi mise sur les téléphones grand format en entrée et milieu de gamme. Mais comme avec son concurrent, on trouve une référence compacte quand on se tourne vers le catalogue haut de gamme. Il s’agit du Xiaomi 17 basique, dernier fleuron du célèbre fabricant chinois.

Nous retrouvons ici une dalle Amoled de 6,3 pouces avec des bordures très fines. L’écran est bien calibré et le niveau de luminosité amplement suffisant. Sinon, il est équipé d’une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Cette dernière épaulée par 12 Go de mémoire vive offre de très bonnes capacités. Si le téléphone est adapté à la majorité des usages, il faut reconnaître qu’il a une certaine tendance à surchauffer avec les applications les plus gourmandes en ressources.

Cela se remarque notamment lors de longues sessions avec des jeux 3D. De même, nous regrettons une politique qui limite les mises à jour à quatre ans. Pour la photo, Xiaomi a mis le paquet avec un triple capteur dont tous les objectifs possèdent une définition de 50 Mpx. Dans l’ensemble, le résultat est impressionnant. De nuit, comme de jour, il est capable prendre de belles images. Ensuite, il possède une imposante batterie de 6 330 mAh. Sans surprise, il se révèle endurant et vous pouvez aisément boucler votre journée sans le recharger.

Pour conclure, il est appréciable de trouver une charge rapide de 100 W. Vous pouvez passer le smartphone de 0 à 100 % en moins 45 minutes.

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On aime On aime pas ✅ Mobile endurant avec charge rapide efficace ❌ Seulement 4 années de mises à jour ✅ Une dalle Amoled très bien calibrée ❌ Une certaine tendance à surchauffer ✅ Bonnes performances en photographie ✅ Appareil ergonomique au design réussi

Pourquoi choisir un smartphone compact en 2026 ?

Sélectionner un smartphone compact est un excellent choix si vous souhaitez privilégier une prise en main facile et la légèreté. Les téléphones de petite taille sont parfaits pour une utilisation quotidienne sans fatigue. Cela est surtout vrai si vous passez beaucoup de temps devant votre mobile. Avec ces modèles, l’ergonomie est mise en avant avec des tailles qui facilitent le rangement dans la poche.

De même, c’est une solution de choix pour les petites mains. Sinon, les fabricants font peu de concessions avec ces smartphones. Enfin, ils offrent une certaine discrétion. On trouve de nombreux appareils haut de gamme qui allient puissance, qualité d’affichage, endurance et performances photo dans un format compact.

Un smartphone compact est-il aussi puissant qu’un grand modèle ?

Oui, les mobiles récents et notamment haut de gamme offrent de très bonnes performances. Ils sont, pour la plupart, équipés de processeurs puissants. Dans le cas des smartphones Android, on trouve des SoC Snapdragon de Qualcomm, et dans l’ensemble, les puces développées par Apple manquent rarement de puissance. La majorité des modèles embarquent également entre 8 et 12 Go de RAM. Si l’on prend l’exemple des Galaxy S25, iPhone 17 et iPhone 17 Pro, ils sont adaptés à tous les types d’utilisation. Même les jeux mobiles 3D tournent très bien avec ces téléphones.

Quelle taille d’écran pour être considéré comme « compact » ?

Sur le marché actuel, on considère que tous les téléphones avec des écrans entre 6 et 6,3 pouces sont des smartphones compacts. En effet, même dans ce segment, les tailles ont augmenté. Les grandes marques ne commercialisent plus de mobiles avec des diagonales de moins de 6 pouces. N’oubliez pas non plus l’existence des smartphones pliables Flip (format téléphone à clapet), qui une fois repliés sont très compacts, mais qui peuvent aussi offrir de très grands écrans une fois dépliés. D’une certaine façon, c’est le meilleur compromis.

Existe-t-il des petits smartphones avec de bonnes performances photo ?

Oui, plusieurs smartphones compacts intègrent de très bons capteurs photo et sont capables de prendre de beaux clichés. En haut de gamme, nous pouvons citer l’iPhone 17 Pro qui est certainement le meilleur photophone petit format. Sinon, le Galaxy S25 reste une valeur sûre dans le domaine des appareils Android. Enfin, si votre budget est plus limité, nous ne pouvons que vous conseiller le Google Pixel 10a. C’est le seul téléphone de milieu de gamme à combiner d’excellentes performances photo avec un format compact.

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Quel smartphone compact a la meilleure autonomie ?

Si le format a une répercussion sur la taille de la batterie, la majorité des smartphones actuels offrent une bonne autonomie. Que vous vous tourniez vers un appareil Apple, Google, Samsung ou Xiaomi, vous allez pouvoir boucler votre journée avec un cycle de recharge.

Doit-on faire des concessions pour un petit smartphone ?

Dans l’ensemble, il n’y a pas beaucoup de concessions à faire avec les téléphones compacts. Les modèles présents dans notre comparatif sont tous polyvalents. Néanmoins, les smartphones avec de grands écrans offrent certains avantages. Tout d’abord, une grande diagonale va garantir un confort optimal pour jouer à certains jeux et regarder des contenus vidéo.

Ensuite, ce sont généralement les plus grands mobiles qui offrent les meilleures performances photo. C’est surtout le cas avec les appareils Android. Chez Apple, l’iPhone 16 Pro ne fait pas de sacrifice sur cette partie. Enfin, les smartphones les plus imposants ont souvent des batteries de plus grosses capacités qui vont fournir une meilleure autonomie.

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