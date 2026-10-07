Meilleurs smartphones Google Pixel : quel modèle choisir en octobre 2026 ?

Google commercialise ses propres smartphones sous la dénomination Pixel. Si le choix reste limité dans le catalogue du fabricant, ses téléphones ont une excellente réputation. En effet, ils excellent en photo et l’intégration de l’IA est très réussie sur ses appareils. Voici notre sélection des meilleurs smartphones Google.

Top 3 des Google Pixel

Les Google Pixel sont apparus sur le marché en 2016 et en l’espace de quelques années, l’entreprise s’est positionnée comme une sérieuse concurrente aux leaders du secteur comme Apple, Samsung ou Xiaomi. Il faut dire que les smartphones de la marque possèdent de nombreuses qualités pour séduire les consommateurs. Au premier rang, nous pouvons citer la photo. Les Pixel sont des champions dans cet exercice et ils se positionnent comme les meilleurs photophones du marché.

Mais ce n’est pas tout. L’intégration de l’écosystème maison Android est évidemment très réussie et le fabricant propose plusieurs années de mise à jour pour tous ses produits. Cela permet de conserver son modèle pendant de longues années ou bien de se tourner vers un téléphone d’ancienne génération offrant un excellent rapport qualité/prix. Enfin, les dernières versions intègrent de nombreuses nouveautés en lien avec l’IA. Découvrez notre comparatif des meilleurs Google Pixel du moment.

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1. Google Pixel 10 Pro et 10 Pro XL, les meilleurs smartphones Google

Les Google Pixel 10 Pro sont les fleurons de la marque. Notons d’ailleurs que la version XL grand format, est une nouvelle fois de la partie. Dans l’ensemble, les deux modèles sont très similaires si l’on excepte la différence de taille. En effet, ils disposent d’écran OLED avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Cependant, l’un possède une diagonale de 6,3 pouces tandis que le second atteint 6,8 pouces.

Enfin, le Pixel 10 Pro XL embarque une batterie légèrement supérieure, mais à la pratique les deux appareils sont endurants. Enfin, il y a 200 euros d’écart entre le prix de départ des deux produits. Au niveau des similitudes, nous pouvons tout d’abord évoquer le processeur. Ils sont équipés de la nouvelle puce Google Tensor G5 avec 16 Go de ram peu importe la version. Si la puissance est suffisante pour jouer à n’importe quel jeu mobile, il faut reconnaître que le SoC du fabricant américain n’est pas au niveau du célèbre Snapdragon 8 Elite de ses concurrents.

Pour la partie photo, nous retrouvons un ensemble de trois capteurs accompagnés par les fonctions en lien avec l’IA. Comme attendu, le résultat est impressionnant que l’on prenne des clichés de jour ou de nuit.

On aime On aime pas ✅ Toujours un champions de la photo ❌ Manque de puissance pour la gamme ✅ Un grand écran avec dalle OLED à 120 Hz ❌ Toujours une faible vitesse de recharge ✅ Toutes les fonctionnalités IA (Gemini) intégrées à la gamme ✅ Promesse de 7 ans de mises à jour

2. Google Pixel 10, l’alternative abordable

Comme chaque année, Google commercialise l’un de ses smartphones haut de gamme sous la barre des 900 euros. Si le Pixel 10 n’est pas aussi réussi que ses aînés, il n’en reste pas moins un excellent mobile. Tout d’abord, il faut noter une amélioration en photographie par rapport aux modèles précédents. Nous trouvons désormais un module à trois capteurs (contre deux pour les anciens modèles) avec un téléobjectif de 10 Mpx. Le tout est complété par un grand-angle de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 13 Mpx.

C’est donc un smartphone photo polyvalent, capable de prendre de très beaux clichés peu importe le niveau de luminosité. Il possède un écran OLED de 6,3 pouces, mais le taux de rafraîchissement varie seulement de 60 à 120 Hz. C’est dommage quand l’on sait que certains produits moins onéreux disposent d’une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz. Pour autant, la qualité d’affichage est très bonne. Il est lui aussi équipé du Tensor G5 avec 12 Go de ram. Ce dernier offre assez de puissance pour la majorité des usages, même si nous lui ferons le même reproche qu’aux versions Pro.

De plus, les différents outils comme la retouche photo sont plaisants à utiliser. Enfin, sa batterie de 4 970 mAh lui confère une solide autonomie, notamment en streaming vidéo. D’un autre côté, il faut presque plus d’une heure pour le recharger.

On aime On aime pas ✅ Module à 3 capteurs (intégration d’un téléobjectif) ❌ Ultra grand-angle qui perd en qualité ✅ Smartphone avec une solide autonomie ❌ Faiblesse de la charge rapide ✅ Toutes les fonctions en lien avec Gemini ✅ Design vraiment très réussi

3. Google Pixel 9 Pro, le smartphone premium au meilleur prix

Avec les smartphones Google, il est toujours intéressant de se tourner vers les anciennes versions. En effet, la firme assure plusieurs années de mise à jour sur tous ses appareils et, au final, la fiche technique varie peu entre deux générations. Plus concrètement, le Pixel 9 Pro est presque 300 euros moins cher chez les revendeurs spécialisés, sans avoir grand-chose à envier au 10 Pro. Il possède une dalle OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif.

Ensuite, il dispose de la puce Tensor G4, légèrement moins puissante que la nouvelle version. Cependant, les performances sont suffisantes pour presque tous les usages que l’on peut attendre d’un mobile haut de gamme. Pour la partie photo, il possède des capteurs d’une même définition que ceux présents sur la dernière génération. Sans surprise, il reste l’un des meilleurs photophones du marché. D’un autre côté, si quelques outils en lien avec l’IA sont disponibles, sur ce point, il est un peu moins fourni. Sinon, son autonomie est bonne sans pour autant être impressionnante.

Au final, à la vue de ses caractéristiques et de son prix, le Pixel 9 Pro reste d’une certaine façon le meilleur smartphone Google du moment.

On aime On aime pas ✅ Rapport qualité/prix pour un mobile premium ❌ Petite tendance à surchauffer avec certaines tâches ✅ Encore plusieurs années de mises à jour ❌ Autonomie correcte mais sans plus ✅ Très bonne qualité d’affichage (OLED à 120 Hz) ✅ Plusieurs options sont accessibles

4. Google Pixel 10a, le meilleur rapport qualité/prix

Avec le Google Pixel 10a nous arrivons sur les produits abordables de la marque. D’ailleurs, dans la rédaction, nous avons tendance à considérer ce dernier comme le mobile Android au meilleur rapport qualité/prix sur le marché actuel. Dans le détail, pour environ 500 euros, vous pouvez profiter des performances du processeur Google Tensor G4 (8 Go de ram). Celui-ci offre des performances convaincantes pour du milieu de gamme. De plus, il est possible de profiter de très nombreuses fonctions en lien avec l’IA.

Au niveau de l’affichage, il embarque une dalle OLED de 6,3 pouces avec un rafraîchissement maximal de 120 Hz. D’ailleurs, notons que c’est un produit bien plus compact que les autres modèles du fabricant. Ensuite, comme toujours avec la firme, la partie photo est très réussie. S’il possède uniquement deux capteurs et fait donc l’impasse sur le téléobjectif, les images captées de jour et de nuit sont d’une très bonne qualité. Bien évidemment, le résultat reste en deçà des mobiles premium.

Enfin, sa petite batterie de 5 100 mAh garantit une bonne journée d’autonomie. Sur ce point, il se place dans la moyenne et on note une belle amélioration par rapport à la génération précédente. Et notons que Google a enfin décidé d’améliorer la charge rapide en proposant une puissance de 45 W.

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On aime On aime pas ✅ Puissance suffisante + fonctions IA ❌ Même processeur que le Google Pixel 9a ✅ Performances photo pour ce prix ❌ Trop peu d’évolutions ✅ Format compact avec un bel écran OLED ✅ Design revu et franchement réussi

5. Google Pixel 9a, le smartphone Google pas cher

Si le Pixel 9a ne représente plus la dernière génération, il n’en reste pas moins un très bon smartphone de milieu de gamme disponible aux alentours de 400 euros chez certaines enseignes. Dans tous les cas, cet appareil arbore un écran OLED de 6,3 pouces (120 Hz) de même taille que celui du Pixel 9a. Ici, la seule différence se situe au niveau de la luminosité qui se limite à 2 700 nits contre 3 000 nits pour son successeur.

Mais à la pratique, la qualité d’affichage est plus que correcte. Ensuite, il utilise un SoC Tensor G4 tout comme l’appareil de dernière génération. Sur ce point, les deux appareils sont identiques. Pour autant, la puce assure un usage fluide. Au niveau de la photographie, il embarque les mêmes capteurs avec des objectifs de 48 et 13 Mpx. Sur cette partie, le rendu est identique et franchement très plaisant. Il est rare de trouver de telles performances en basse luminosité avec un mobile aussi abordable.

D’autre part, c’est un produit assez endurant capable d’assurer une bonne journée d’utilisation sans recharge. Pour autant, il faut éviter de le pousser dans ses retranchements. Mais ici aussi, il faut presque 2 heures pour faire le plein de sa batterie. Dernier point, il se décline dans des version avec 128 ou 256 Go de stockage.

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On aime On aime pas ✅ Qualité des clichés de jour et de nuit ❌ Manque un peu d’endurance ✅ Performances de son SoC Tensor ❌ Toujours ce problème de charge lente ✅ Endurant + Charge sans fil ✅ Excellent suivi de la part de Google

6. Google Pixel 10 Pro Fold, le smartphone pliable par Google

Pour conclure ce comparatif, nous vous proposons un produit unique dans le catalogue de Google (et incroyablement onéreux) avec le Pixel 10 Pro Fold. Après une seconde génération très réussie, le fabricant propose une nouvelle version encore plus convaincante. Plus concrètement, il prend la forme d’un téléphone se transformant en petite tablette une fois déplié. Il est équipé d’un écran externe de 6,4 pouces et sa dalle interne atteint 8 pouces.

Ils utilisent la technologie OLED, mais le premier se limite à un rafraîchissement de 60 à 120 Hz tandis que le second oscille entre 1 et 120 Hz (LTPO). Ensuite, il embarque la puce Tensor G5 avec 16 Go de ram. La puissance est au rendez-vous et nous ne reviendrons pas dans le détail sur ce SoC. Enfin, les fonctionnalités offertes par l’IA sont évidemment de la partie. Son module photo se compose de trois capteurs, dont un principal de 48 Mpx.

Sans être le meilleur mobile du fabricant dans ce domaine, il se positionne tout de même comme le meilleur smartphone pliable dans cet exercice. Enfin, son autonomie est plus que satisfaisante, mais la charge rapide laisse toujours à désirer. Il est aussi certifié IP68, une chose encore rare sur le marché des téléphones pliants.

On aime On aime pas ✅ Grande dalle de 8 pouces une fois déplié ❌ Risque de surchauffe ✅ Performances photo excellentes pour un pliable ❌ Moins endurants que ses concurrents dans se segments ✅ Bonnes performances et intégration de l’IA ✅ Fin, léger et bonne sensation de solidité

🧐 Pourquoi acheter un smartphone Google ?

Investir dans un Google Pixel présente de nombreux avantages. Comme mentionné au début de ce guide, l’un des atouts majeurs de ces smartphones réside dans sa performance en photographie. Bien qu’ils ne soient pas équipés d’une multitude de capteurs, la qualité des images qu’ils produisent les place parmi les meilleurs du marché. Même les modèles plus anciens continuent de délivrer une expérience photo impressionnante. Que ce soit en pleine lumière ou en faible éclairage, le résultat est toujours à la hauteur, grâce à un logiciel de traitement d’image particulièrement efficace et bien optimisé.

Côté design, les smartphones Google se distinguent également par un style unique, qui leur permet de se démarquer de leurs concurrents. En prime, les utilisateurs de Google Pixel bénéficient toujours en premier des dernières versions d’Android (actuellement Android 15). Les performances des processeurs ne sont pas en reste, mais nous reviendrons sur ce point dans la partie suivante.

📱 Les anciennes générations de smartphones Pixel sont-elles intéressantes ?

Oui, il est parfois très avantageux de se tourner vers les anciennes générations de smartphones Google. Si les nouveaux modèles sont particulièrement onéreux, les prix baissent beaucoup et rapidement sur les anciens appareils. Si l’on prend le cas des Pixel 9, ces derniers ont peu de chose à envier aux Pixel 10. Ils sont d’excellents photophones, possèdent une bonne qualité d’affichage et l’autonomie est sensiblement similaire. De plus, avec 7 années de mise à jour garanties sur tous les mobiles de la marque, ils ne sont pas près d’être obsolètes.

💪 Les puces Google Tensor sont-elles vraiment performantes ?

Google utilise des processeurs maison depuis le Pixel 6. Même si ces derniers sont développés en partenariat avec Samsung. Pour autant, sont-ils au niveau des puces proposées par Apple ou Qualcomm ? Tout va dépendre de vos besoins. Dans l’ensemble, les SoC de la firme offrent un bon niveau de puissance, mais pour les amateurs de jeux mobiles, les performances ne sont pas au niveau de celles proposées par les puces Snapdragon de même génération. D’un autre côté, les Google Tensor sont optimisés pour l’IA et, sur ce point, le rendu est excellent.

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