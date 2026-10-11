Meilleur smartphone gaming en octobre 2026 : notre comparatif détaillé

Fortnite, Genshin Impact et tant d’autres jeux mobiles demandent un téléphone performant pour en profiter pleinement. Le gaming sur smartphone s’est fortement développé et désormais, les fabricants proposent des appareils optimisés pour cet usage. C’est pourquoi nous vous avons concocté cette sélection des meilleurs smartphones pour gamers.

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Top 3 smartphones pour gamers en 2026

Les jeux vidéo ont envahi nos mobiles depuis un long moment. Le gaming sur téléphone s’est fortement popularisée ces dernières années avec des titres qui nécessitent des appareils performants. Certains jeux demandent des configurations puissantes pour profiter d’une expérience optimale et obtenir de superbes graphismes. Les constructeurs commercialisent des produits adaptés à cette pratique. Cependant, le choix est vaste et il est parfois difficile de s’y retrouver.

Dans ce secteur, nous retrouvons essentiellement des smartphones haut de gamme avec d’excellents processeurs et de superbes écrans. Ces derniers sont équipés de composants premium, mais se révèlent très onéreux. D’un autre côté, certaines marques, notamment chinoises, ont développé des solutions abordables offrant un excellent rapport qualité/prix. Alors, si vous recherchez le parfait mobile pour jouer à vos jeux 3D préférés, ce comparatif des meilleurs smartphones gaming est fait pour vous.

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Asus ROG Phone 9 Pro, le meilleur smartphone gaming

L’Asus ROG Phone 9 Pro est un appareil haut de gamme qui se positionne comme le meilleur smartphone gaming. Il faut dire que dans ce domaine, le fabricant se positionne comme la référence avec ses appareils très puissants. Bien évidemment, cette qualité a un prix. Dans tous les cas, ce dernier est équipé d’un processeur Snapdragon 8 Elite avec 24 Go de ram. Actuellement, c’est l’un des téléphones avec la plus importante mémoire vive. Et selon les différents Benchmarck, c’est également l’un des plus performants.

Peu importe le titre essayé, il est possible d’y jouer avec les configurations à fond. Mais ce n’est pas tout. Pour offrir un bon confort de jeu, il embarque deux gâchettes comme son prédécesseur. Ces dernières sont d’ailleurs très faciles à configurer. Enfin, nous trouvons une chambre à vapeur pour le refroidissement. Vous le comprenez, il est difficile de trouver un meilleur mobile dédié au gaming. Pour le reste, il dispose d’une superbe dalle Amoled de 6,78 pouces avec un rafraîchissement de 185 Hz.

En bref, nous sommes sur un produit premium. Sinon, sa batterie de 5800 mAh lui confère une excellente autonomie. Au niveau des faiblesses, on note un module photo peu convaincant pour la tranche tarifaire.

Asus Zenfone 11 Ultra, l’alternative

L’avantage du Zenfone 11 Ultra d’Asus est d’être légèrement plus abordable que son aîné, tout en offrant une fiche technique digne des meilleurs smartphones premium du marché. En effet, s’il n’est pas aussi impressionnant que le fameux ROG Phone 9 Pro, il n’en reste pas moins une solution très intéressante pour les gamers. Plus concrètement, il dispose lui aussi du Snapdragon 8 Gen 3. Cependant, il se limite à 12 Go de ram dans cette version et nous ne trouvons pas de gâchettes tactiles.

Dans tous les cas, les performances sont impressionnantes. Que vous soyez fan de Fortnite, de Genshin Impact ou de PUBG, vous pourrez jouer avec les graphismes poussés à fond. De même, son écran Amoled de 6,78 pouces est superbe. De plus, ce dernier est rafraîchi à 144 Hz pour un résultat optimal. Ensuite, il dispose lui aussi d’une batterie de 5500 mAh en faisant un mobile gaming particulièrement endurant. D’un autre côté, il faut tout de même compter une bonne heure pour le recharger à 100 %. Sinon, on note un volet photo assez convaincant.

Il est équipé d’un module de 3 capteurs capables de prendre de jolis clichés la journée. Les images captées en basse luminosité sont correctes sans être incroyables. Précisons que nous avons fait l’impasse sur le dernier Zenfone 12 Ultra en raison d’un tarif trop proche du ROG Phone 9 Pro.

Samsung Galaxy S25 Ultra, un puissant smartphone gaming

Si le Samsung Galaxy S25 Ultra fait beaucoup parler de lui avec ses performances photo et ses fonctionnalités IA, il n’en reste pas moins un des meilleurs smartphones gaming du marché. Pour rappel, il est lui aussi équipé du fameux SoC Snapdragon 8 Elite. Celui-ci, épaulé par 12 Go de mémoire vive offre une puissance suffisante pour jouer à n’importe quel jeu mobile 3D dans des conditions optimales. De plus, le tout s’accompagne d’un affichage Amoled avec un rafraîchissement de 1 à 120 Hz. Si à cela, on ajoute sa diagonale de 6,9 pouces, l’expérience de jeu devient impressionnante.

Sinon, notons que par rapport à son concurrent d’Asus, le géant coréen assure 7 années de mises à jour avec ses appareils. Son autre avantage est d’exceller dans d’autres domaines. En effet, en plus d’être parfait pour le gaming, il est tout simplement le meilleur photophone du marché. D’une certaine façon, si vous investissez dans ce modèle, vous allez faire d’une pierre, deux coups. Enfin, n’oublions pas l’apport de Galaxy AI qui est un véritable plus.

Dernièrement, il possède une batterie de 5000 mAh lui conférant une autonomie importante. Seul regret, la charge rapide est toujours peu efficace (45 W). Un défaut récurrent chez Samsung.

iPhone 16 Pro, le parfait smartphone Apple pour un gamer

Les nouveaux smartphones Apple embarquent des puces toujours plus puissantes. Si vous êtes un amateur de gaming, les versions Pro sont les plus intéressantes. C’est pourquoi nous vous proposons l’iPhone 16 Pro. Pour ce comparatif, nous avons fait l’impasse sur la version Max dont la seule véritable différence se situe au niveau de la diagonale. Quoiqu’il en soit, nous retrouvons ici la puce A18 Pro avec 6 Go de mémoire vive.

Si cela peut sembler léger, à la pratique le mobile offre des performances de haute volée. De plus, il est possible de connecter ce dernier à un moniteur via l’USB-C et à une manette sans fil via le Bluetooth. Il est même possible de profiter de certains AAA comme le dernier Assassin’s Creed avec ce modèle. Enfin, notons que depuis peu, il est de nouveau possible de jouer à Fortnite sur iPhone. Pour le reste, il embarque une dalle Super Retina XDR (OLED) de 6,3 pouces avec un rafraîchissement adaptatif à 120 Hz.

Comme souvent avec la marque, la qualité d’affichage est très bonne. Bien évidemment, il n’est pas non plus en reste en matière de photographie. Il excelle dans ce domaine et l’ergonomie a été améliorée avec l’apparition du bouton « Camera Control ».

Poco X6 Pro, le mobile gaming au bon rapport qualité/prix

Si les smartphones gaming sont généralement des produits onéreux, Xiaomi commercialise quelques modèles au très bon rapport qualité/prix. Si le Poco X6 Pro est un appareil performant, précisons tout de suite qu’il n’est pas non plus au niveau des autres modèles de notre sélection. Quoiqu’il arrive, il embarque un processeur Dimsensity 8300 Ultra couplé à 12 Go de mémoire de vive. Le résultat est vraiment impressionnant pour un tarif aussi bas.

L’appareil se montre à l’aise avec la majorité des jeux. Cependant, il faudra faire quelques sacrifices au niveau des graphismes avec les titres les plus exigeants. Mais rien de vraiment problématique pour cette gamme. D’autre part, il possède une dalle Amoled de 6,67 pouces rafraîchie à 120 Hz. Sur tous ces points, il n’a pas grand-chose à envier aux téléphones premium. Cependant, notons tout de même que le module photo est peu performant. Les clichés pris la journée sont convenables, mais la photo de nuit est à oublier.

De même, nous regrettons un peu la disparition du port mini-jack. Sinon, sa batterie de 5000 mAh assure une solide autonomie et son chargeur de 67 W a besoin d’un peu d’une heure pour le recharger à 100 %.

Pour sélectionner le meilleur smartphone gaming, il faut surveiller plusieurs critères. En effet, tous les modèles ne se valent pas. Dans cette partie, nous avons listé les facteurs à prendre en compte.

Processeur performant : c’est le point essentiel. Un bon SoC va permettre de jouer dans des conditions optimales et d’éviter les phénomènes de surchauffe qui peuvent endommager les composants au long terme.

c’est le point essentiel. Un bon SoC va permettre de jouer dans des conditions optimales et d’éviter les phénomènes de surchauffe qui peuvent endommager les composants au long terme. Stockage suffisant : si le 128 Go est devenu la norme, nous avons tendance à conseiller un minimum de 256 Go pour un mobile dédié au gaming.

si le 128 Go est devenu la norme, nous avons tendance à conseiller un minimum de 256 Go pour un mobile dédié au gaming. Taille et qualité d’écran : pour un bon confort de jeu, privilégiez les appareils avec de grandes diagonales. En moyenne, nous avons sélectionné des produits avec des dalles de 6,7 pouces. Cela nous semble être le format optimal. Ensuite, il est conseillé de sélectionner des solutions avec la technologie Amoled et un rafraîchissement à 120 Hz.

pour un bon confort de jeu, privilégiez les appareils avec de grandes diagonales. En moyenne, nous avons sélectionné des produits avec des dalles de 6,7 pouces. Cela nous semble être le format optimal. Ensuite, il est conseillé de sélectionner des solutions avec la technologie Amoled et un rafraîchissement à 120 Hz. Autonomie : les jeux les plus gourmands en ressources se montrent les plus énergivores. Au niveau des batteries, la majorité des modèles dispose de 5000 mAh. C’est le minimum pour un smartphone gaming.

📲 Les iPhone sont-ils tous adaptés au gaming ?

De nombreux iPhone sont parfaitement adaptés au gaming sur mobile. Cependant, pour un bon confort de jeu, il est conseillé de se tourner vers les versions les plus récentes. À partir de l’iPhone 14, vous allez pouvoir trouver des modèles avec une puissance suffisante pour les titres les plus exigeants. D’un autre côté, il faut reconnaître que les iPhone 15 Pro et 16 Pro sont les plus à l’aise dans cet exercice. Ils sont un peu plus performants et leurs écrans sont d’une meilleure qualité.

De même, il donne accès à quelques AAA. D’autre part, nous avons testé des jeux comme Genshin Impact sur un iPhone 13 utilisé depuis un an. S’il a été possible de jouer dans de bonnes conditions, nous avons dû faire des sacrifices au niveau des graphismes pour éviter la surchauffe. Un point à prendre en compte si vous souhaitez acheter un iPhone pour le gaming.

🎮 Quel processeur est le meilleur pour les jeux mobiles ?

Il a fait beaucoup parlé de lui depuis sa sortie, le Snapdragon 8 Elite (qui succède au très bon Snapdragon 8 Gen 3) est tout simplement le meilleur processeur pour smartphone Android. En effet, les puces A18 Pro d’Apple offrent également des performances impressionnantes en gaming. D’autres SoC assurent également un résultat très convaincant. Mais avec le Snapdragon 8 Elite et une bonne quantité de ram, vous pouvez avoir l’esprit tranquille.

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