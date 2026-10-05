Meilleurs smartphones en octobre 2026 : quel modèle acheter ?

Que vous soyez à la recherche d’un smartphone haut de gamme ou au meilleur rapport qualité/prix, il existe forcément un mobile qui répond à vos envies et à vos besoins. De même si votre budget est limité, il existe des téléphones pas chers très intéressants. Dans tous les cas, voici notre sélection des 10 meilleurs smartphones testés et approuvés par la rédaction en 2026.

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Top 3 des meilleurs smartphones 2026

Les smartphones sont devenus des objets indispensables dans notre vie quotidienne, que ce soit pour communiquer, se divertir, travailler ou s’informer. Mais face à la diversité et à l’évolution rapide des modèles disponibles sur le marché, il devient difficile de choisir celui qui nous convient le mieux. De nombreux critères sont à prendre en compte, dont la puissance, l’autonomie, la qualité d’affichage, la vitesse de charge, les performances du bloc photo et bien évidemment le prix.

De même, certains fabricants se démarquent plus que d’autres avec notamment Apple, Samsung, Xiaomi et Google, qui dominent largement ce marché. Bien évidemment, d’autres acteurs proposent des mobiles de qualité. Pour finir, n’oubliez pas qu’il faut choisir entre l’écosystème Android et iOS des iPhone. Quoiqu’il arrive, nous avons pris en compte de nombreux facteurs pour réaliser ce comparatif des 10 meilleurs smartphones du marché.

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1. Samsung Galaxy S26 Ultra, le meilleur smartphone de 2026

Le Galaxy S26 Ultra est le nouveau champion des smartphones Android. Une nouvelle fois, Samsung nous a gratifiés d’un mobile puissant alliant des fonctionnalités IA avec d’impressionnantes performances en photo. Plus concrètement, nous trouvons désormais une dalle Amoled de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. Sur ce point, les changements restent minimes.

La grande nouveauté est la présence du dernier processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le résultat est remarquable. Le téléphone est parfait pour le gaming, sans jamais souffrir de problème de chauffe. Petite déception, en matière de photographie, nous ne notons pas de véritables évolutions pour l’appareil photo (grand-angle 200 Mpx, ultra grand-angle 50 Mpx et deux téléobjectifs 50 et 10 Mpx). Les changements viennent essentiellement du logiciel. Quoiqu’il en soit, il se place toujours comme la référence sur le marché des photophones. Notons également les nombreuses nouveautés apportées par One UI 8.5 avec l’IA (Gemini). De plus, nous avons le droit à sept années de mises à jour de l’OS.

Enfin, sa batterie de 5000 mAh lui confère aisément une bonne journée d’autonomie. Mais, à l’inverse de son prédécesseur, nous profitons enfin d’une charge rapide efficace ! En effet, elle atteint 60 W, contre 15 W pour l’ancienne version.

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On aime On aime pas ✅ Les performances offertes par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 ❌ Bloc photo vraiment imposant ✅ Excellente qualité d’affichage (Amoled à 120 Hz) ❌ Peu d’évolutions au niveau de la photo ✅ Toujours le champion des photophones ✅ Les nouveautés apportées par One UI 8.5

2. iPhone 17, la nouvelle référence des smartphones Apple

Pour les fans de la marque à la pomme, les iPhone restent toujours d’excellents mobiles et cela, peu importe le modèle que vous sélectionnez. Pour ce comparatif, nous ne vous proposons pas les versions Pro, mais bien le smartphone de base, l’iPhone 17, car c’est le seul appareil de sa génération à être disponible sous la barre des 1000 euros. Si vous êtes intéressés, par les modèles premium, vous pouvez consulter notre guide dédié aux meilleurs mobiles Apple.

Ce dernier possède un écran OLED Super Retina de 6,3 pouces. Cela représente un plus grand format par rapport à la génération précédente. Mais surtout, nous avons enfin le droit à la technologie ProMotion et donc à un rafraîchissement à 120 Hz. Après des années d’attente, Apple comble enfin son retard sur ses concurrents, une très bonne nouvelle. Sinon, il possède la nouvelle puce A19 qui offre des performances accrues par rapport à l’iPhone 16. Cependant, la principale nouveauté se situe au niveau de la caméra selfie.

Cette nouvelle caméra Center Stage de 18 Mpx offre de nombreuses possibilités. Tout d’abord, la taille de l’objectif a été doublée, ce qui permet de prendre des images au format paysage tout en conservant le mobile à la verticale. Ensuite, il est possible de filmer avec les objectifs avant et arrière de manière simultanée. Les capteurs arrière ont également été améliorés pour offrir des clichés d’une meilleure qualité. Enfin, l’autonomie est en forte hausse, de quoi viser les deux journées d’utilisation avec des tâches basiques.

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On aime On aime pas ✅ Performances en hausse (puce A19) ❌ Trop peu d’options offertes par Apple Intelligence ✅ Excellente autonomie par rapport à la version précédente ✅ Capacités offertes par la nouvelle caméra pour selfies ✅ Sa polyvalence photo de jour comme de nuit

3. Google Pixel 10 Pro XL, le champion de la photo sur mobile

Le Google Pixel 10 Pro XL est le meilleur smartphone jamais développé par le fabricant. Une fois n’est pas coutume, la marque a mis l’accent sur la partie photo et elle met clairement en avant toutes les fonctionnalités offertes par son IA. Les options en lien avec l’intelligence artificielle sont plus nombreuses et certaines sont même accessibles en mode hors-ligne.

En photographie, nous retrouvons un module composé de 3 captures avec un grand-angle (50 Mpx), un ultra grand-angle (48 Mpx) et un téléobjectif (48 Mpx). Mention particulière pour son zoom x5 qui se montre très efficace. En bref, c’est le meilleur photophone du marché, et si la photographie est un point essentiel pour vous, vous ne risquez pas de vous tromper avec ce nouveau Google Pixel. Pour le reste, il embarque un grand écran OLED de 6,8 pouces avec un rafraîchissement adaptatif (1 à 120 Hz). Cependant, il n’est pas non plus parfait.

Son SoC Tensor G5 n’est clairement pas au niveau de la puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite. Si les performances sont tout à fait correctes, nous restons sur notre faim. En effet, à la vue du tarif, nous espérions un peu mieux sur cette partie. Enfin, l’autonomie reste très satisfaisante. Il existe d’autres versions plus abordables que vous pouvez retrouver dans notre guide dédié.

On aime On aime pas ✅ Qualité de son grand écran OLED ❌ Moins puissant que ses concurrents haut de gamme ✅ Superbes performances en photo peu importe la luminsoité ❌ Vitesse de charge qui laisse à désirer ✅ Fonctionnalités en lien avec l’IA géniales ✅ Autonomie en amélioration

4. Xiaomi 17 Ultra, la meilleure alternative à Samsung et Google

Dans le domaine des smartphones haut de gamme sous Android, Xiaomi se place comme la principale alternative à Google et Samsung. En effet, les années passent et le fabricant chinois commercialise des mobiles premium de plus en plus convaincants. Quoi qu’il en soit, nous allons donc vous présenter le Xiaomi 17 Ultra. Tout d’abord, il embarque une dalle Amoled de 6,9 pouces avec un rafraîchissement à 120 Hz.

La dalle est très lumineuse et il n’y a rien à redire sur la qualité de son écran. Sous le capot, nous retrouvons une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 accompagnée par 16 Go de mémoire vive ! De même, le stockage débute à 512 Go. À titre de comparaison, les performances sont presque identiques à celles offertes par le Galaxy S26 Ultra. Seul bémol, la gestion de la chauffe est moins bonne.

D’un autre côté, il dispose d’une batterie de 6 000 mAh. Sans surprise, il offre aisément une bonne journée d’autonomie. De plus, il est accompagné par une charge filaire de 90 W et sans fil de 50 W. C’est aussi un excellent smartphone photo avec son module à trois capteurs. Seule faiblesse, la politique de mises à jour se limite à cinq ans et c’est franchement dommage.

On aime On aime pas ✅ Une dalle lumineuse et très bien calibrée ❌ Toujours une tendance à surchauffer ✅ Les performances offertes par la puce Qualcomm ❌ Politique de mises à jour de 5 ans ✅ Un excellent photophone ✅ Autonomie importante + charge rapide 90 W

5. iPhone Air, le plus fin des smartphones

Apple s’attaque à Samsung et son Galaxy S25 Edge avec le dernier iPhone Air. Ce dernier se positionne comme l’un des smartphones les plus fins du marché. Si les utilisateurs avaient de nombreuses inquiétudes au niveau de la solidité et de l’autonomie, les tests sont rassurants. Malgré sa finesse de 5,64 mm, il ne va pas casser si facilement comme le montrent différentes images. De même, si ce n’est pas le smartphone de la marque le plus endurant, il offre tout de même une journée d’utilisation, mais pas plus.

Pour le reste, nous avons le droit à une dalle Super Retina XDR (OLED) de 6,5 pouces. Cette dernière profite d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz et offre un rendu tout simplement excellent. Pas de sacrifices non plus au niveau des performances avec la puce A19 Pro. Un SoC quasiment identique aux iPhone 17 Pro. Le tout ne manque pas de puissance et le téléphone se montre adapté à tous les usages. À l’arrière, il faut se contenter d’un unique capteur Fusion de 48 Mpx. Si sur le papier cela peut sembler léger, dans la pratique, le résultat est franchement correct.

Même dans des situations de basse luminosité, le résultat est bon. Seul regret, Apple Intelligence n’offre pas autant de fonctionnalités que Gemini avec les appareils Android.

On aime On aime pas ✅ Finesse record avec un joli design ❌ Autonomie juste correcte ✅ Un grand écran avec dalle OLED ❌ Toujours une faible vitesse de recharge ✅ Ne manque clairement pas de puissance ✅ Volet photo convaincant

6. Honor Magic 8 Pro, le smartphone haut de gamme au meilleur prix

L’Honor Magic 8 Pro est un smartphone premium un peu particulier. En effet, en plus d’allier puissance et endurance avec un design original, il dispose d’un prix de départ inférieur à 1000 euros (sur la boutique officielle). Et à la vue de sa fiche technique, c’est une agréable surprise. Concrètement, il n’a rien à envier aux autres téléphones haut de gamme pourtant plus onéreux.

Tout d’abord, il possède une dalle OLED de 6,7 pouces avec un rafraîchissement qui varie de 1 à 120 Hz. Il n’y a rien à redire sur ce point. Toutefois, il est bon de noter que la diagonale a diminué de 0,1 pouce par rapport à la génération précédente. Une chose assez rare pour être notée. Il est, lui aussi, équipé du fameux processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 (12 Go de ram) avec 512 Go de stockage. Comme l’on pouvait s’y attendre, la puissance est au rendez-vous et les fans de gaming vont apprécier ses performances. Mais ce n’est pas tout, son bloc photo est également très réussi. Petite particularité, il dispose d’un téléobjectif de 200 Mpx ! Sinon, son grand-angle et son ultra grand-angle ont tous les deux une définition de 50 Mpx.

Pour faire simple, les clichés de jour et de nuit sont très réussis. Néanmoins, la marque accuse toujours un certain retard sur ses concurrents de Google et Samsung. Autre particularité, sa batterie de 6 270 mAh en fait un téléphone très endurant. De plus, il est possible de le recharger entièrement en 30 minutes (SuperCharge 100).

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On aime On aime pas ✅ Puissance de son processeur Snapdragon ❌ Bloc photo imposant ✅ Très belle qualité d’affichage (Amoled à 120 Hz) ❌ Faiblesse de l’ultra grand-angle ✅ Bonnes performances en photo ✅ Endurant + charge vraiment rapide

7. Galaxy Z Flip 7, la solution du pliable

Depuis quelques années ,les smartphones pliables séduisent de plus en plus d’utilisateurs. Pour notre comparatif des meilleurs smartphones, nous vous proposons le Galaxy Z Flip 7, véritable référence dans son domaine. Petite précision, nous avons fait l’impasse sur le Fold 7 en raison de son tarif rédhibitoire. Dans tous les cas, replié, il arboreun écran de 4,1 pouces permettant, par exemple, de lire quelques messages et prendre des photos. Pour rappel, la génération précédente se limitait à 3,4 pouces.

Une fois déplié, nous obtenons une dalle Amoled de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz. La qualité d’affichage est bonne, et la pliure est encore moins visible. Petite déception, il est propulsé par un SoC Exynos 2500. Les performances sont suffisantes pour une utilisation basique, mais il est en difficulté avec les tâches les plus exigeantes. D’un autre côté, il possède uniquement deux capteurs pour la photo.

Si le rendu est correct, la photographie n’est pas non plus son point fort. D’ailleurs, il est souvent en difficulté dans les situations de basse luminosité. Enfin, c’est un produit relativement endurant en assurant une bonne journée d’utilisation sans recharge. Petit regret, la charge rapide se révèle toujours aussi peu véloce. Un problème récurrent chez Samsung, et cela, peu importe la gamme.

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On aime On aime pas ✅ Qualité de ses deux écrans (Amoled à 120 Hz) ❌ Une recharge toujours lente ✅ Design toujours aussi réussi ❌ Une puce Exynos, alors que nous espérions un SoC Qualcomm ✅ Pliure devenue presque invisible ✅ Fonctions en lien avec l’intelligence artificielle

8. Galaxy A56, le smartphone au meilleur rapport qualité/prix

Avec le Galaxy A55 de Samsung, nous arrivons sur les smartphones de milieu de gamme disponibles sous la barre des 500 euros. Ce mobile se positionne comme l’une des références de sa catégorie en offrant le meilleur rapport qualité/prix du marché. Nous sommes ici sur un téléphone équipé d’une dalle Amoled de 6,7 pouces ce qui assure un grand confort d’utilisation.

De plus, l’écran est très bien calibré et la fréquence atteint 120 Hz. Ensuite, il dispose d’une puce maison Exynos 1580 accompagnée par 8 Go de mémoire vive. Sans être très puissante, elle offre une bonne fluidité. Il est même possible de profiter pleinement de certains jeux peu gourmands en ressources. Et comme si cela ne suffisait pas, quelques options IA sont disponibles. Le bloc photo comprend un ensemble de 3 capteurs avec un grand-angle de 50 Mpx. Les images prises de jours sont convenables, mais une fois la nuit tombée, la qualité laisse clairement à désirer. Ensuite, la photographie est rarement le point fort des smartphones de milieu de gamme. Dernier point, il est plus endurant que son prédécesseur.

Vous pourrez boucler votre journée sans avoir à le recharger. D’ailleurs, il va falloir plus d’une heure pour le charger entièrement avec son chargeur de 45 W.

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On aime On aime pas ✅ Dalle OLED à 120 Hz de qualité ❌ Charge peu rapide comme avec les autres mobiles de la marque ✅ Puissance suffisante pour une navigation fluide ❌ En difficulté avec les photos en basse luminosité ✅ Autonomie importante ✅ Clichés de jour très corrects pour ce prix

9. Google Pixel 10a, le meilleur smartphone en milieu de gamme

Si la photographie est la faiblesse de la majorité des smartphones de milieu de gamme, le Pixel 10a est clairement l’exception à la règle. De plus, il est souvent en promotion et il devient possible de se le procurer aux alentours de 500 euros. En bref, si vous ne voulez pas dépenser une fortune pour un téléphone alliant d’excellentes performances photo avec une grande endurance, c’est la meilleure solution du moment.

Plus concrètement, ce produit aligne deux capteurs de 48 et 13 Mpx. Peu importe le niveau de luminosité, il est capable de prendre des images d’une grande qualité pour ce tarif. Sinon, il contient une puce maison avec le SoC Tensor G4. Ce dernier offre une bonne fluidité et dans l’ensemble la puissance reste très correcte pour sa gamme. Au niveau de l’affichage, il est équipé d’une dalle OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. D’ailleurs, comme vous pouvez le constater, c’est un produit vraiment compact, ce qui peut plaire à certains.

D’autre part, sa batterie de 5 100 mAh lui confère une bonne autonomie, mais il est dommage qu’il faille presque 2 heures pour le recharger à 100 % avec son chargeur de 45 W. Enfin, il est certifié IP68. Par contre, il est franchement dommage que les évolutions soient aussi limitées par rapport au Pixel 9a.

On aime On aime pas ✅ Son rapport qualité/prix pour un photophone ❌ Manque un brin de puissance pour les jeux 3D ✅ Nombreuses fonctionnalités IA accessibles ❌ Charge toujours peu rapide ✅ Excellent suivi (7 années de mises à jour) ✅ Smartphone endurant

10. Xiaomi Redmi Note 15 5G, le meilleur smartphone à moins de 300 euros

Pour les personnes au budget limité, le Xiaomi Redmi Note 15 est tout simplement le meilleur smartphone d’entrée de gamme. Il est d’autant plus intéressant qu’à la vue de sa fiche technique, il tient clairement tête à certains appareils de milieu de gamme. En effet, il est tout d’abord équipé d’une dalle de 6,77 pouces rafraîchie à 120 Hz lui conférant une bonne qualité d’affichage. Ensuite, sa batterie de 5 520 mAh offre une très bonne endurance.

Pour une utilisation basique, il est capable d’assurer plus d’une journée d’autonomie. Cependant, il faut tout de même compter une bonne heure pour le recharger complètement. Il est équipé d’un processeur Snapdragon 6 Gen 3 accompagné par 6 ou 8 Go de mémoire vive selon la version. Ce dernier assure une bonne fluidité, mais ce n’est clairement pas le mobile le plus puissant de notre sélection. Le bloc photo comporte au total deux capteurs (contre trois pour le Redmi Note 14) et l’on retrouve un grand-angle de 108 Mpx.

Si les clichés de jour sont assez réussis, il est bien plus en difficulté avec les images nocturnes. D’un autre côté, difficile d’en demander plus à un produit aussi abordable. En résumé, ce Redmi Note 15 est un excellent choix de smartphone pas cher.

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On aime On aime pas ✅ Excellent rapport qualité/prix ❌ Manque un peu de puissance pour le gaming ✅ Très bonne qualité de son écran Amoled ❌ Pas un champion de la photographie ✅ Autonomie élevée (au moins une journée d’utilisation) ✅ Fluidité d’utilisation + port carte mémoire

Pour choisir le smartphone qui réponde parfaitement à vos besoins et à vos envies, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Puissance, qualité photo, technologie d’écran, autonomie et même stockage sont les principaux points à surveiller avant de réaliser votre achat. Bien évidemment, il faut ensuite surveiller les prix afin que votre nouveau téléphone entre dans le budget que vous vous êtes fixé. Dans tous les cas, peu importe le mobile, certains excellent plus que d’autres dans certains domaines. Chaque appareil possède ses propres forces et faiblesses. En bref, il faut comparer les fiches techniques et ne pas hésiter à consulter les avis des consommateurs.

🏆 Quelle est la meilleure marque de smartphone ?

Il est difficile de répondre à cette question, comme de nombreuses marques proposent aujourd’hui des smartphones performants. Si Apple a encore la préférence de nombreux utilisateurs avec son écosystème intuitif (iOS 26), son intégration avec les autres produits de la firme et des appareils toujours plus qualitatifs, il est presque impossible de trouver des mobiles neufs et abordables dans son catalogue. Si vous appréciez Android, Samsung, Xiaomi et Google se positionnent comme les fabricants de références. Ici, les fonctionnalités disponibles vont varier d’un modèle à l’autre, mais quoiqu’il arrive, il est aisé de trouver un mobile adapté à ses besoins et à son budget chez ces constructeurs.

📐 Quelle est la taille d’écran idéale pour un smartphone ?

Comme vous avez pu le constater, les smartphones avec de larges diagonales sont devenus la norme. Pour des tâches de productivité ou du streaming, une taille entre 6,6 et 6,9 pouces est intéressante. Cependant, si ces appareils offrent une superbe immersion pour regarder des films et une meilleure ergonomie pour le gaming, ils ne vont pas convenir à tout le monde.

En règle général, le format le plus polyvalent se situe entre 6,1 et 6,5 pouces. Avec ces dimensions, vous allez profiter d’un bon confort d’utilisation tout en conservant une bonne prise en main. D’ailleurs, sur le marché actuel, on peut les considérer comme les smartphones compacts. En effet, les téléphones avec un écran de moins de 6 pouces sont devenus rares.

🎮 Quel téléphone portable pour le gaming ?

Aujourd’hui, la majorité des smartphones équipés du Snapdragon 8 Elite (Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 17 Ultra, OnePlus 13, Magic 8 Pro, etc.) se révèlent parfaite pour jouer à des jeux mobiles avec les configurations poussées à fond. De même, les iPhone récents sont tout aussi convaincants dans ce domaine et plus particulièrement les versions Pro. Sinon, vous pouvez directement vous tourner vers les appareils Asus. En effet, la marque taïwanaise propose de nombreux mobiles dédiés aux gamers comme le fameux ROG Phone 9 Pro qui est sans conteste le meilleur smartphone gaming du marché.

📸 Quel smartphone prend les meilleures photos ?

Actuellement, les fabricants mettent de plus en plus l’accent sur les performances photo avec des modules toujours plus imposants et des capteurs toujours plus nombreux. Pour autant, certains appareils excellent plus que d’autres dans cet exercice. Sur le marché actuel, il y a trois téléphones portables qui se démarquent : le Galaxy S26 Ultra, le Pixel 10 Fold XL et le Xiaomi 17 Ultra. Ces derniers sont très onéreux, mais ils disposent d’un matériel de qualité. Ils prennent des clichés de qualité, peu importe le niveau de luminosité.

De plus, dans le cas des deux premiers, nous pouvons compter sur les fonctionnalités offertes par l’IA qui permettent de stimuler sa créativité. Apple est également une valeur sûre dans ce domaine. Bien évidemment, d’autres produits plus abordables garantissent des images de qualités. Ici, tout va dépendre de vos envies.

🤔 Quels sont les smartphones les plus fiables ?

Actuellement, plusieurs smartphones se démarquent grâce à leur excellente fiabilité. Au sommet du classement, on retrouve les iPhone d’Apple et les Galaxy S de Samsung. Si vous achetez un appareil récent chez l’un ou l’autre des fabricants, vous pourrez le conserver plusieurs années. L’équipement est de qualité, et le suivi logiciel important, ce qui garantit la fiabilité. Dans le même domaine, nous pouvons également citer les Google Pixel. En effet, la frime américaine assure un excellent suivi de ses mobiles avec de nombreuses mises à jour.

De plus, il s’agit des téléphones qui reçoivent en premier les nouvelles versions Android. Enfin, notons également que les fabricants chinois ont fait de gros efforts en matière de fiabilité. Les smartphones Xiaomi n’ont plus grand-chose à envier à leurs concurrents. De même, les produits Honor se démarquent par leur robustesse. Si vous recherchez un portable solide, nous ne pouvons que vous conseiller la marque.

🔋 Quels sont les smartphones à la meilleure autonomie ?

Cette année, d’après les différents tests d’endurance, c’est bien leGalaxy S24 Ultra qui se place comme le smartphone à la meilleure autonomie. Cependant, il existe également des solutions bien plus abordables assurant au moins une bonne journée d’utilisation. C’est, par exemple, le cas du Redmi Note 15 qui peut être utilisé tout une journée sans être rechargé. Pour les amateurs d’iOS, sachez que ce sont les versions Pro qui profitent de la meilleure autonomie. D’ailleurs, cela s’est confirmé avec les derniers iPhone 17 Pro et 17 Pro Max.

Quoiqu’il en soit, au moment de choisir votre smartphone, nous vous recommandons de bien surveiller l’autonomie proposée par votre mobile. En effet, il doit assurer au minimum une journée d’utilisation. Si vous ne pouvez pas boucler cette dernière avec une seule charge, nous vous conseillons de passer votre chemin. Si vous avez un doute au moment de votre achat, le mieux reste de consulter les avis des utilisateurs.

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