Meilleurs smartphones chinois : quel modèle choisir en octobre 2026 ? 

En l’espace de quelques années, les marques chinoises se sont imposées comme des acteurs importants. Xiaomi, Honor, Oppo, OnePlus, Realme, sont devenus des incontournables sur le marché des téléphones portables. C’est pourquoi nous vous avons concocté cette sélection des meilleurs smartphones chinois.

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Top 3 des smartphones chinois

Actuellement, il est possible de trouver des smartphones chinois de très bonne qualité, et cela quelle que soit la marque. Peu importe son budget et ses besoins, il est facile de trouver un modèle adapté à ses envies. Les constructeurs de l’Empire du Milieu proposent à la fois des mobiles d’entrée de gamme à un excellent rapport qualité/prix, et des téléphones premium capables de rivaliser avec les meilleurs appareils d’Apple ou Samsung.

De même, que vous recherchiez un photophone ou un modèle dédié au gaming, les produits venus de Chine offrent désormais de superbes performances photo, une excellente autonomie et ils sont équipés de processeurs puissants. Pareillement, ils se révèlent être des modèles d’une grande fiabilité. Cependant, devant un tel choix, il est parfois difficile de trouver la solution qui va répondre au mieux à nos envies. Xiaomi, Realme, OnePlus, nous avons décortiqué de nombreuses références pour vous proposer ce comparatif des meilleurs smartphones chinois.

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Xiaomi 15 Ultra, le meilleur smartphone chinois

Xiaomi est la marque chinoise de smartphone numéro 1 en France. Il faut dire qu’elle propose une large sélection de produits adaptés à tous les budgets. Pour débuter de comparatif, nous vous proposons son mobile premium, le Xiaomi 15 Ultra. D’ailleurs, ce dernier est très probablement le meilleur smartphone chinois du marché. Dans le détail, celui-ci est équipé d’une grande dalle Amoled de 6,73 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz.

Ensuite, appareil haut de gamme oblige, il dispose d’un processeur Snapdragon 8 Elite. Si les performances sont excellentes, il lui arrive tout de même de chauffer quand le SoC est poussé à fond. Mais s’il y a un point sur lequel ce modèle se démarque, c’est au niveau de son module photo. En effet, il embarque un ensemble de quatre capteurs dont trois possèdent une définition de 50 Mpx. Le tout est complété par un téléobjectif de 200 Mpx. De plus, le grand-angle mesure un pouce.

Dans tous les cas, les clichés sont superbes de jour comme de nuit. Sinon, il est possible d’ajouter un accessoire permettant de transformer le photophone en un véritable appareil photo (ergonomie). Pour finir, sa batterie de 5410 mAh assure tout juste une journée d’utilisation. Cependant, on regrette que les mises à jour se limitent à quatre années quand aujourd’hui des marques comme Samsung proposent sept ans.

On aime On aime pas ✅ Performances en photo impressionnantes ❌ Risque de chauffe si le téléphone est poussé à fond ✅ Charge rapide performante ❌ Politique de mises à jour ✅ Superbe dalle Amoled de 6,73 pouces ✅ Puissance du SoC Snapdragon 8 Elite

Honor Magic 7 Pro, le smartphone haut de gamme à moins de 1000 euros

Honor n’est pas le fabricant chinois le plus connu dans l’Hexagone et pourtant si vous êtes à la recherche d’un smartphone premium au tarif plus ou moins raisonnable, le Magic 7 Pro est un choix tout indiqué. En effet, pour moins de 1000 euros chez certains revendeurs, vous pouvez profiter d’un grand écran OLED de 6,8 pouces avec une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz. Comme toujours, la qualité d’affichage est simplement excellente.

D’autre part, il possède lui aussi une puce Snapdragon 8 Elite lui conférant une puissance importante. Les fans de gaming sur mobile vont être ravis avec ce modèle. Ensuite, il n’est pas en reste pour la partie photo. Il arbore un total de 3 capteurs, dont un grand-angle et un ultra grand-angle de 50 Mpx. Ces derniers sont complétés par un impressionnant téléobjectif de 200 Mpx. Quoi qu’il en soit, le résultat est optimal. Cependant, il faut reconnaître que le Xiaomi 15 Ultra reste supérieur dans cet exercice.

De même, la batterie est passée à 5270 mAh contre 5600 mAh pour la génération précédente. Si l’autonomie reste bonne, nous en attendions plus. Enfin, il faut moins de 40 minutes pour le passer de 0 à 100 % avec la charge 100 W.

On aime On aime pas ✅ Bonnes performances de sa puce ❌ Bloc photo imposant ✅ Polyvalence photo de jour comme de nuit ❌ Autonomie qui déçoit ✅ Charge rapide efficace ✅ Grand écran OLED de qualité

OnePlus 13, l’alternative premium

Le OnePlus 13 est un produit similaire à l’Honor Magic 7 Pro. Ces appareils représentent le segment haut de gamme et ils sont tous les deux disponibles aux environs de 1000 euros. De plus, leurs fiches techniques partagent quelques similitudes. Tout d’abord, sous le capot, nous retrouvons un processeur Snapdragon 8 Elite avec 16 Go de ram.

En bref, il est adapté à tous les usages. D’autre part, il est équipé d’une dalle Amoled de 6,82 pouces rafraîchie à 120 Hz (adaptatif). Si vous appréciez les téléphones avec une grande diagonale, vous allez adorer ce produit OnePlus. Son bloc photo est composé lui de trois capteurs disposant tous d’une définition de 50 Mpx. Si ce dernier assure une bonne polyvalence, avec notamment des clichés en basse luminosité très convaincants, il n’est pas non plus au niveau des autres mobiles premium de notre sélection. En effet, son ultra grand-angle a du mal à convaincre la nuit.

Pour faire simple, c’est un très bon photophone sans être le meilleur dans ce domaine. Cependant, il surprend par son endurance grâce à une batterie de 6000 mAh, soit une hausse de 600 mAh par rapport au OnePlus 12. Sur ce point, la marque a pris le contre-pied d’Honor. Cette dernière lui permet d’atteindre les deux jours d’autonomie. Il est livré avec un chargeur de 100 W qui le recharge en seulement 30 minutes.

On aime On aime pas ✅ Capacités du SoC Qualcomm ❌ Manque de luminosité de l’écran

✅ Volet photo très convaincant ❌ Parfois en difficulté avec la photo de nuit ✅ Autonomie et vitesse de charge (100W) ✅ Design très réussi + fin et léger

Xiaomi Redmi Note 14, le champion en entrée de gamme

Le Xiaomi Redmi Note 14 est sans conteste le meilleur mobile chinois d’entrée de gamme. D’ailleurs, même Samsung ne propose pas d’appareils aussi intéressants dans cette catégorie. Il dispose d’une solide fiche technique et il n’a pas grand-chose à envier à certains appareils de milieu de gamme.

Plus dans le détail, nous retrouvons une dalle Amoled de 6,67 pouces rafraîchie à 120 Hz. Colorimétrie et niveau de luminosité, la qualité d’affichage est juste sublime pour la tranche tarifaire. D’autre part, sa batterie lui permet d’assurer jusqu’à 2 journées d’autonomie. Cependant, la charge rapide laisse un peu à désirer. Il faut environ une heure pour faire le plein. Sinon, il est équipé d’un Mediatek Dimensity 7025 Ultra lui conférant des performances correctes. Bien évidemment, ce n’est pas non plus l’appareil le plus puissant du marché. D’un autre côté, il surprend au niveau de son bloc photo. Ce dernier comporte un ensemble de 3 capteurs avec un grand-angle de 108 Mpx.

Le tout offre une bonne polyvalence, mais il n’est pas à son aise une fois la nuit tombée. Dernière précision, nous avons ici présenté la version 5G, mais la connectivité 4G est disponible à un tarif encore plus abordable.

On aime On aime pas ✅ Son rapport qualité/prix impressionant ❌ Puissance limitée pour les jeux

✅ Jolie dalle Amoled pour de l’entrée de gamme ❌ Manque de polyvalence en photo ✅ Prise jack + port carte mémoire microSD ✅ Mobile endurant

Honor Magic 6 Lite, le smartphone chinois au meilleur rapport qualité/prix

Avec le Honor Magic 6 Lite, nous sommes sur l’un des meilleurs smartphones chinois de milieu de gamme. En effet, pour moins de 300 euros, il va être difficile de trouver un produit aussi convaincant. Plus concrètement, ce modèle dispose d’une jolie dalle Amoled de 6,78 pouces avec un rafraîchissement variant de 1 à 120 Hz. La qualité d’affichage est excellente pour ce prix. Sinon, à l’intérieur du châssis, nous trouvons un SoC Snapdragon 6 Gen 1 épaulé par 8 Go de mémoire vive.

Sur ce point, il faut admettre qu’il déçoit un peu. En effet, si le processeur permet une navigation fluide, il est bien plus en difficulté avec les jeux mobiles. Au niveau de la photographie, sans être un smartphone photo, il titre son épingle du jeu. Il embarque un grand-angle de 108 Mpx complété par un ultra grand-angle de 8 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx. Les images de jours sont bonnes.

D’un autre côté, comme l’on pouvait s’y attendre, il n’excelle pas avec les clichés de nuit. Enfin, il dispose d’une imposante batterie de 5300 mAh lui conférant une bonne endurance. Le tout est accompagné d’un chargeur de 25 W.

On aime On aime pas ✅ Grande diagonale pour ce tarif ❌ Puissance un peu limitée ✅ Photos de jour réussies ❌ Seulement deux années de mises à jour ✅ Le soin apporté à l’esthétisme ✅ Autonomie importante

Realme C67, un téléphone abordable et endurant

Dans la catégorie des smartphones chinois abordables, Realme possède une place de choix. Ces produits sont particulièrement réputés pour leur endurance et le Realme C67 ne fait pas exception. D’ailleurs, c’est un appareil proposé à moins de 200 euros et que nous avons tendance à conseiller aux parents à la recherche d’un premier smartphone pour leur enfant.

Dans tous les cas, il assure presque deux jours d’autonomie pour un usage basique. Enfin, il faut compter une bonne heure pour le passer de 0 à 100 %. Il possède un écran LCD de 6,67 pouces avec une fréquence de 90 Hz. La qualité d’affichage proposée n’est pas au niveau de l’OLED, mais le rendu reste correct. Sinon, son processeur Snapdragon 685 lui confère des performances convaincantes. Ce dernier est suffisant pour une navigation fluide, mais il n’est clairement pas optimisé pour le gaming.

D’autre part, au niveau de la photographie, il est équipé de deux capteurs dont le principal possède une définition de 108 Mpx. Il faut reconnaître que les photos de jours sont réussies, mais l’on ne peut pas en dire autant des clichés en basse luminosité.

On aime On aime pas ✅ Grande endurance (au moins 2 jours) ❌ Manque de puissance pour le gaming ✅ Navigation fluide pour un usage basique ❌ Dalle LCD à 90 Hz et non OLED ✅ Performances du module photo le jour ✅ La qualité des finitions

📱 Les smartphones chinois sont-ils vraiment fiables ?

Les produits chinois, peu importe la catégorie, traînent une réputation d’appareils peu fiables. Pourtant, les marques chinoises de smartphones ont fait de gros efforts de fiabilité ces dernières années, et elles n’ont plus rien à envier aux autres fabricants. Les composants sont de qualité, les finitions très réussies et les écrans supportent assez bien les chutes. De plus, vous pouvez compter sur plusieurs années de mise à jour de l’OS avec ces mobiles. Pour rappel, ils utilisent tous l’interface Android avec une surcouche. En bref, les smartphones chinois sont aujourd’hui très fiables.

🇨🇳 Quelles marques chinoises proposent les meilleurs smartphones chinois ?

Sur le marché des smartphones chinois, l’on peut dire qu’il y a l’embarras du choix. Actuellement, en France, nous retrouvons Xiaomi, Vivo, Honor, OnePlus, Oppo, Realme et Huawei. En bref, il est parfois difficile de faire son choix. Mais dans l’ensemble, c’est bien Xiaomi qui a le plus convaincu les consommateurs avec des téléphones fiables et performants. De même, ils sont réputés pour être d’excellents photophones. Les autres constructeurs proposent également des produits de qualité, avec notamment Honor qui se démarque le plus. Dans tous les cas, le mieux reste de consulter des tests détaillés et les différents avis avant d’acheter son nouveau smartphone.

🤔 Est-il encore intéressant d’acheter un smartphone Huawei ?

Pendant longtemps, c’est bien Huawei et non Xiaomi qui dominait le marché français des mobiles. Mais depuis quelques années, même si la marque continue de commercialiser des appareils convaincants en France, le fabricant est boudé par les consommateurs. Cela s’explique par les sanctions américaines imposées à l’entreprise depuis 2019. En effet, cette dernière n’a plus accès aux composants et aux technologies américaines.

Le principal problème avec ces sanctions est la disparition d’Android sur les smartphones Huawei. Celui-ci a été remplacé par un écosystème maison, mais il n’est pas non plus au niveau de l’interface Google. De plus, il faut reconnaître que ces téléphones sont généralement onéreux quand on les compare aux modèles proposés par les autres marques chinoises.

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