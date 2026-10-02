GTA 6 : mauvaise nouvelle si vous vouliez explorer toute la carte, il y a une condition à remplir

Vous pensiez qu’il suffirait de finir GTA 6 pour accéder à toute la carte ? Pas de bol, le studio annonce qu’il faudra aussi quitter la mission pour parcourir soi-même le monde ouvert. De quoi pousser à explorer l’énorme carte.

Rockstar confirme que Leonida sera environ deux fois plus grande que la carte de GTA 5, avec certaines zones absentes du parcours principal.

GTA 6 misera sur une carte plus dense avec davantage d’intérieurs, plus de 170 espèces animales, une météo dynamique et de nombreuses activités secondaires.

La relation entre Jason et Lucia pourra être romantique ou platonique, avec des conséquences sur l’histoire selon les choix du joueur.

Tout d’abord, rappelons que des rumeurs nous disaient que Leonida de GTA 6 est environ deux fois plus vaste que la carte de GTA 5. Rockstar Games confirme cette information et nous précise que certaines zones sont en dehors du parcours imposé à Jason et Lucia pendant la campagne. Le but du studio est de pousser les joueurs à quitter la mission principale pour explorer eux-mêmes une partie de la carte.

Toute la carte de GTA 6 ne sera pas disponible après la campagne

Rupert Humphries, vice-président principal de la narration chez Rockstar Games, explique que la campagne n’a pas le temps d’envoyer Jason et Lucia partout sur la carte de Leonida. Si la mission principale permettra d’explorer une majorité de la carte, Rockstar Games a aussi placé des zones en dehors de la trame. Pour faire simple, il ne suffira pas de finir GTA 6 pour accéder à toute la carte.

Aaron Garbut, responsable du développement chez Rockstar North, explique que Leonida est la plus grande carte créée par le studio et estime sa superficie à environ deux fois celle de GTA 5. Mais que les joueurs se rassurent, notamment ceux sur PS5 Pro qui veulent avoir la meilleure expérience possible, il y a aussi plus de densité, d’intérieurs accessibles et d’interactions.

La carte se veut aussi variée en termes d’environnement avec, par exemple, Vice City qui s’inspire de Miami et les Leonida Keys qui reprennent les Keys de Floride. Quant à Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia et Mount Kalaga National Park, ce sont les équivalents des Everglades, d’une ville côtière délabrée, d’un décor industriel et d’une grande zone naturelle.

La carte de GTA 6 n’est donc pas qu’un décor pour les missions. Et on rappelle que l’on trouvera plus de 170 espèces animales, que ce soit sur terre, dans les airs et dans l’eau. Jason et Lucia, qui feront aussi des activités chacun de leur côté, pourront croiser la route de requins, de baleines, d’alligators, d’iguanes et de singes. Il y aura même des espèces bien plus rares ou difficiles à dénicher. C’est donc le prolongement de ce qui est déjà proposé avec Red Dead Redemption 2, un autre titre majeur de Rockstar.

Une météo dynamique et des activités secondaires

Et rappelons, puisque l’on en a déjà parlé sur BuzzArena, que la météo sera dynamique et pas la même selon la zone de la carte. Une partie de Leonida pourra donc être au sec alors qu’il y aura de la pluie un peu plus loin. En termes de réalisme, les averses laisseront des flaques et des surfaces mouillées.

Rockstar explique qu’il y a également des tempêtes tropicales et des ouragans sans pour autant nous dire si ces événements climatiques auront une incidence sur les missions ou les personnages. Le vent aura aussi des effets sur l’eau, l’herbe, les cheveux et certains objets du décor.

Rockstar a aussi prévu beaucoup d’activités secondaires. On l’a déjà vu dans la vidéo de 27 minutes sur Netflix, les joueurs pourront faire du kayak, participer à des courses de rue, sauter en parachute ou aller à la salle de sport et faire de la plongée. Il y aura également le mini-golf ou encore l’application RydeMe, équivalent d’Uber.

Comme dans tous les GTA, le joueur pourra changer de radio mais Rockstar ajoute aussi la possibilité de regarder ses réseaux sociaux ou de parler au chauffeur pendant un trajet en VTC. Et ne croyez pas que Jason et Lucia vivront le grand amour par défaut. Leur histoire pourra prendre une direction romantique ou purement platonique. Rockstar nous explique que l’histoire changera selon leur relation.

Rockstar a beaucoup travaillé la carte du jeu

Bref, GTA 6 promet de repousser les limites en termes de réalisme. Les équipes du studio ont passé plusieurs années à se rendre en Floride pour visiter les plages, les Everglades et les Keys. Rockstar a même accompagné d’anciens policiers pendant la nuit et fréquenté des lieux de vie pour en faire une satire.

C’est le 19 novembre 2026 que GTA 6 sortira sur PS5 et Xbox Series, sans qu’aucune version PC ne soit annoncée pour le moment, même si d’anciens employés parlent de février 2027.

Source : Game Informer