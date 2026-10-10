Meilleur smartphone étudiant : quel modèle choisir pour la rentrée 2026 ? 

Besoin d’un smartphone fiable, abordable, endurant et performant pour vos études ? Actuellement, il existe de nombreux appareils offrant un excellent rapport qualité/prix. Afin de vous aider dans votre choix, nous vous proposons ce guide d’achat dédié aux meilleurs smartphones pour étudiants.

©Envato

Top 3 smartphones pour étudiants

Aujourd’hui, un smartphone est plus qu’un simple outil de communication. C’est devenu un véritable compagnon d’apprentissage pour améliorer sa productivité au travail ou bien pendant ses études. Ils permettent de consulter ses mails, de prendre des notes, de faire des recherches, de consulter des documents, etc. Il est donc essentiel pour un étudiant de pouvoir compter sur un mobile fiable. Bien évidemment, il faut aussi que le téléphone reste abordable pour éviter d’exploser son budget. Sur le marché actuel, il existe des solutions entre 100 et 500 € qui seront capables de répondre à tous vos besoins.

Dans cette tranche tarifaire, ils offrent une navigation fluide et une bonne autonomie. Mais il faut aussi savoir que certains mobiles de milieu de gamme vont vous permettre de prendre de belles photos ou même d’envisager le gaming après les cours. N’oubliez pas non plus que de plus en plus de marques intègrent des fonctions IA à leurs téléphones. Un élément très intéressant pour les étudiants et qui va vous faciliter la vie. Quoi qu’il en soit, découvrez notre sélection des meilleurs smartphones pour étudier.

À lire aussi : notre sélection dédiée aux smartphones pour ados

🔎 Comparatif rapide des meilleurs smartphones pour étudiants

Modèle Affichage Processeur Autonomie Prix moyen Samsung Galaxy A56 Amoled 6,7″ (120 Hz) Exynos 1580 Très bonne 450 € Google Pixel 9a OLED 6,3″ (120 Hz) Tensor G4 Excellente 500 € Xiaomi Redmi Note 14 Amoled 6,6″ (120 Hz) Helio G99-Ultra Excellente 150 € iPhone 14 (reconditionné) OLED 6,1″ (60 Hz) A15 Bionic Très bonne 450 € Nothing Phone (3a) OLED 6,7″ (120 Hz) Snapdragon 7s Gen 3 Correcte 400 €

Samsung Galaxy A56, le meilleur smartphone étudiant

Disponible pour moins de 500 euros chez la majorité des revendeurs, le Samsung Galaxy A56 se place comme le meilleur smartphone pour étudiant. Il possède un grand écran, de bonnes performances, une excellente autonomie et il offre même quelques fonctions IA. Plus dans le détail, ce modèle dispose d’une dalle Amoled de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Cette dernière est parfaitement bien calibrée et le gabarit offre un très grand confort d’utilisation.

De plus, son SoC Exynos 1580 déploie une bonne puissance pour la gamme. D’ailleurs, en termes de performances, il se montre même un peu meilleur que son concurrent le Google Pixel 9a. N’oublions pas non plus qu’il donne accès à six années de mises à jour majeures. Il n’est donc pas près d’être obsolète et vous allez pouvoir le conserver pendant toute la durée de vos études. Indiquons aussi qu’il tourne sous One UI, une interface dérivée d’Android.

Pour la partie photo, il possède trois objectifs avec un grand-angle de 50 Mpx, complété par deux capteurs de 12 et 5 Mpx. L’ensemble assure une bonne polyvalence de jour comme de nuit. Mais dans ce domaine, les mobiles de la firme américaine restent supérieurs. Pour le reste, c’est un téléphone endurant capable d’offrir une bonne journée d’utilisation. Sinon, lui non plus, ne brille pas par sa vitesse de charge.

À lire aussi : notre comparatif Galaxy A56 vs Galaxy A55

On aime On aime pas ✅ La qualité de dalle Amoled (120 Hz) ❌ Charge toujours lente ✅ La puissance offerte par sa puce Exynos

❌ Disparition du port microSD ✅ Bonne polyvalence photo

✅ Six années de mises à jour One UI



Google Pixel 9a, un champion de la photo abordable

Le Google Pixel 9a est la meilleure alternative au Galaxy A56 pour un étudiant. Il donne accès à des fonctionnalités IA et surtout, il excelle en photographie. Pour autant, si nous ne l’avons pas sélectionné comme meilleur smartphone pour étudiant, c’est en raison de son tarif de départ supérieur à 500 €. De plus, il profite de promotions moins importantes que sa contrepartie de Samsung. Quoi qu’il en soit, vous allez tout de même avoir le droit à une dalle OLED de 6,3 pouces avec un rafraîchissement à 120 Hz.

La qualité d’écran est très bonne et le format reste compact. Sous le capot, nous retrouvons un processeur Google Tensor G4 identique à celui qui équipe le Pixel 9. En bref, les performances sont au rendez-vous. Il est adapté à tous les types d’utilisation. Ils donnent accès à toute une variété d’options en lien avec l’intelligence artificielle via Gemini. Son autre force réside dans sa partition photo.

Son module se compose d’un grand-angle de 48 Mpx et d’un ultra grand-angle de 13 Mpx. En milieu de gamme, il va être très difficile de trouver un meilleur photophone. Si c’est un élément essentiel pour vous, c’est la solution idéale. Enfin, il possède une imposante batterie de 5 100 mAh. Cette dernière lui confère une excellente autonomie. Par contre, il faut presque deux heures pour le passer de 0 à 100 %.

À lire aussi : notre comparatif Pixel 9a vs Pixel 8a

On aime On aime pas ✅ Excellentes performances en photo ❌ Vitesse de charge toujours aussi faible ✅ Mobile compact avec design amélioré ❌ Parfois une légère surchauffe ✅ Bonnes performances + fonctions IA ✅ Écran très bien calibré

Xiaomi Redmi Note 14, le meilleur smartphone étudiant à moins de 200 €

Nous savons que pour beaucoup d’étudiants, le budget smartphone est souvent limité. C’est pourquoi nous vous proposons le Redmi Note 14 dans sa version basique. Cette dernière est d’ailleurs disponible à moins de 200 euros dans plusieurs enseignes. Bien qu’abordable, il reste un téléphone d’entrée de gamme avec une solide fiche technique. Sur certains points, il n’a d’ailleurs pas grand-chose à envier à des mobiles plus onéreux.

En effet, avec celui-ci, vous allez profiter d’un grand écran Amoled de 6,67 pouces rafraîchi à 120 Hz. Il va être difficile de trouver mieux pour ce tarif. Ensuite, sa puce Helio G99-Ultra accompagnée de 6 ou 8 Go de RAM selon la version n’est pas la plus véloce du marché. Elle assure une navigation fluide en multitâche, mais il va falloir se contenter de tâches basiques. Elle va être en sérieuse difficulté pour faire tourner des jeux mobiles. Précisons aussi que vous avez le droit à trois années de mises à jour. D’ailleurs, HyperOS n’est pas aussi plaisant à utiliser que le One UI de Samsung. Il montre aussi quelques limites en photo.

S’il est capable de prendre de bons clichés la journée, les images de nuit laissent clairement à désirer. Enfin, il offre aisément une journée d’utilisation. Il est même possible d’atteindre deux jours en étant économe. Le tout est accompagné d’une charge rapide de 33 W. Il faut environ 90 minutes pour faire le plein de la batterie.

On aime On aime pas ✅ Son excellent rapport qualité/prix ❌ Faiblesse en photo ✅ Très bel écran Amoled à 120 Hz ❌ Pas adapté au gaming ✅ Autonomie excellente

✅ Prise casque + port microSD



iPhone 14, le reconditionné pour un iPhone abordable

Nous vous aurions bien proposé l’iPhone 16e, le nouveau smartphone « abordable » d’Apple, mais avec un tarif de lancement à 719 €, son prix est prohibitif pour la grande majorité des étudiants. C’est pourquoi nous vous conseillons de vous tourner vers des modèles reconditionnés, et plus exactement, l’iPhone 14. Ce dernier, en plus de toujours offrir d’excellentes performances, va encore recevoir plusieurs années de mises à jour. Dans tous les cas, il est possible de se le procurer ainsi pour environ 450 €, ce qui est une très bonne affaire.

Plus concrètement, cette version est équipée de la puce A15 Bionic. Celle-ci ne manque clairement pas de puissance et elle est adaptée à toutes les tâches. Gaming ou montage vidéo sont clairement envisageables avec ce modèle. N’oublions pas non plus qu’iOS est un écosystème complet et intuitif. De même, si vous possédez un MacBook ou des AirPods, l’intégration est optimale avec des fonctions comme AirDrop. Cette dernière reste une option très intéressante pour échanger rapidement des fichiers entre deux appareils de la marque.

C’est une aubaine pour les étudiants. D’un autre côté, avec ce produit, il est impossible de profiter d’Apple Intelligence. Ensuite, c’est un téléphone compact avec son écran de 6,1 pouces. La partition photo n’est pas en reste. Il est capable de prendre de beaux clichés, peu importe le niveau luminosité. Pour faire simple, les iPhone, malgré leur prix, restent de très bons smartphones pour les étudiants.

On aime On aime pas ✅ Intégration avec les autres appareils Apple ❌ Absence Dynamic Island et Apple Intelligence ✅ Performances plus que suffisantes ❌ Connectique Lightning et non USB-C ✅ Bonnes capacités en photo ✅ Une dalle bien calibrée et très lumineuse

Nothing Phone (3a), un smartphone design et performant

Nothing commence à prendre une place importante sur le marché des smartphones. Il faut dire que la marque propose des produits à la solide fiche technique. Mais surtout, ses appareils ont le droit à un design unique reconnaissable entre tous. Quoi qu’il en soit, pour notre sélection des meilleurs mobiles pour les études, nous avons sélectionné le Nothing Phone (3a). Il s’agit du smartphone pas cher de dernière génération du fabricant.

Côté technique, il embarque une très grande dalle de 6,77 pouces. Cette dernière utilise la technologie OLED avec un rafraîchissement à 60 ou 120 Hz. On note ici un bon niveau de luminosité avec un excellent calibrage. Le téléphone est propulsé par un processeur Snapdragon 7s Gen 3 épaulé par 8 ou 12 Go de mémoire vive. Celui-ci offre une bonne fluidité en multitâche. Il est même possible de jouer à des titres 3D. Par contre, si vous poussez les graphismes au maximum, il va un peu surchauffer. En photo, il a le droit à trois objectifs avec un grande-angle de 50 Mpx, complété par un ultra grand-angle et un téléobjectif.

Dans ce domaine, il surprend. Sans être au niveau d’un Google Pixel, il faut reconnaître qu’il prend des clichés de qualité dans la majorité des situations. Enfin, l’autonomie est bonne. Pour autant, le Nothing Phone (3a) n’est pas le meilleur dans cet exercice.

On aime On aime pas ✅ Son grand écran très lumineux ❌ Autonomie tout juste correcte ✅ Les performances offertes par son SoC Snapdragon ❌ Seulement trois ans de mises à jour ✅ Bonne polyvalence en photographie

✅ Design unique + OS épuré

Pour bien choisir son smartphone étudiant, il est important de sélectionner un modèle que vous pourrez conserver tout au long de vos études. Idéalement, il doit pouvoir vous suivre pendant plusieurs années. Voici les points à surveiller.

Une autonomie d’au minimum une journée (batterie de 5 000 mAh ou supérieure)

(batterie de 5 000 mAh ou supérieure) Bonne fluidité avec un bon processeur et un minimum de 6 Go de RAM

et un minimum de Un stockage confortable : il faut éviter les produits avec moins de 128 Go de capacité

: il faut éviter les produits avec moins de Bonne qualité d’affichage avec écran OLED à 120 Hz pour une lecture confortable

pour une lecture confortable Compatibilité 5G et/ou Wifi 6 pour une connexion stable et rapide

La partie photo ne nous semble pas cruciale, mais si ce point est essentiel pour vous, nous vous conseillons de vous tourner vers des produits Google Pixel.

💻 Un smartphone peut-il remplacer un ordinateur pour les études ?

Non, un smartphone ne peut pas totalement remplacer un ordinateur portable. Un téléphone est suffisant pour consulter ses cours, lire ses mails, gérer son emploi du temps ou faire quelques recherches. Avec de bonnes applications, vous pouvez même utiliser votre appareil pour scanner des documents ou participer à des visioconférences. Mais lors d’un cours magistral ou de la rédaction d’un mémoire, le clavier d’un vrai PC est beaucoup plus confortable pour la prise de note. De même, le gabarit d’un ordinateur reste mieux adapté pour faire du montage vidéo ou photo. Sinon, l’alternative est de vous procurer une tablette avec accessoires. En conclusion, le smartphone est un outil complémentaire.

🤳 Quel smartphone choisir pour suivre des cours en ligne ?

Si vous avez besoin de suivre un cours à distance ou de suivre une formation en ligne, le smartphone peut être une solution. Néanmoins, dans cette situation, il est crucial de bien choisir en faisant attention à quelques critères. Il faut que le capteur selfie offre une qualité optimale, tout comme l’écran qui doit offrir une définition Full HD+ pour un bon confort. Votre appareil doit également être endurant pour tenir, si besoin, pendant plusieurs heures. Enfin, il doit vous garantir une connexion stable via la connectivité 5G. Sinon, assurez-vous qu’il est compatible avec au minimum le standard Wifi 6. Les appareils présents dans notre sélection comme le Galaxy A56 ou le Nothing Phone (3a) sont tout à fait adaptés.

📱 Quel iPhone est le meilleur pour les étudiants ?

Sur le papier, l’iPhone SE (2022) est le meilleur smartphone Apple pour étudiant. Il offre de bonnes performances et il est abordable. Seul bémol, il devient rare de le trouver neuf depuis la sortie du fameux iPhone 16e. C’est pourquoi nous avons tendance à conseiller aux étudiants de se tourner vers un iPhone 13 ou un iPhone 14 reconditionné. Ces derniers profitent de mises à jour récentes, d’une bonne qualité d’écran et d’une puissance suffisante. De plus, si vous possédez déjà des appareils Apple comme un MacBook, l’intégration est optimale. Pour les études, des fonctions comme AirDrop ou iCloud sont des incontournables.

Nos autres comparatifs smartphones

Nos sélections par tranches tarifaires