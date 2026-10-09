Quelles sont les meilleures montres connectées ? Notre comparatif octobre 2026

Apple Watch, Galaxy Watch, Garmin, les smartwatch sont devenues de véritables compagnons qui nous accompagnent au quotidien. Que vous soyez un sportif ou que vous recherchez un objet capable de surveiller votre santé, ces accessoires sont désormais des incontournables. Découvrez notre sélection des meilleures montres connectées pour iPhone ou smartphones Android.

©BuzzArena

Les montres connectées, ou montres intelligentes, ne se contentent pas de donner l’heure. Elles sont désormais capables d’assurer un véritable suivi de santé. Les smartwatch peuvent mesurer votre fréquence cardiaque (avec parfois ECG) ou votre taux d’oxygénation dans le sang (SpO2). Mais ce n’est pas tout, elles sont une véritable extension de votre smartphone vous permettant de recevoir des notifications ou des appels. Par ailleurs, elles sont l’accessoire indispensable pour tous les sportifs et sportives qui se respectent. En plus d’intégrer des capteurs de santé, elles peuvent comptabiliser votre nombre de pas dans une journée ou la distance parcourue lors d’un jogging.

De même, elles sont compatibles avec différentes applications vous donnant accès à des exercices dédiés. Cependant, face à l’abondance de choix, il est difficile de trouver l’objet le mieux adapté à ses besoins. Que vous soyez à la recherche d’un modèle pour surveiller votre condition physique ou optimiser votre productivité, il existe forcément un produit qui correspond à vos envies et à votre budget. Autonomie, fonctionnalités, compatibilité et rapport qualité/prix sont autant de facteurs que nous avons pris en compte pour vous proposer cette rigoureuse sélection des meilleures montres connectées du moment.

À lire aussi : ECG, SpO2, VFC, fréquence cardiaque, tout savoir montres connectées

Apple Watch Series 10, la meilleure montre connectée pour iPhone

Pour entamer ce comparatif, nous vous proposons la montre connectée de référence pour tous les utilisateurs Apple. En effet, indiquons tout de suite que pour profiter des capacités de l’Apple Watch Series 10, il faut obligatoirement posséder un iPhone (iOS).

Si vous êtes le propriétaire d’un mobile Android, vous pouvez passer votre chemin. Quoi qu’il en soit, elle fonctionne avec un écosystème maison : watchOS. Comme toujours avec la firme de Cupertino, nous profitons d’une interface épurée. D’ailleurs, la dernière version permet enfin d’écouter de la musique via le haut-parleur de la smartwatch.

Côté technique, nous retrouvons toujours deux tailles différentes (46 et 42 mm) et cela influe sur la taille de l’écran. La première affiche une dalle de 1,9 pouce et la seconde 1,79 pouce. Dans tous les cas, nous retrouvons la technologie OLED avec une luminosité pouvant atteindre 2 000 nits. Pour faire simple, la qualité d’affichage est très bonne et il est possible de bien lire les informations même en plein soleil. Pour le reste, nous retrouvons tous les capteurs essentiels à un produit haut de gamme. Cependant, à ce niveau, il est dommage de ne trouver aucune nouveauté par rapport à la génération précédente.

Enfin, le suivi GPS est très précis, ce qui n’est pas toujours le cas chez les concurrents. Sinon, si le design est important pour vous, sachez que le choix des bracelets interchangeables est important. Dernièrement, elle souffre du même problème que les autres versions : une autonomie très faible.

À lire aussi : notre guide d’achat dédié aux montres connectées Apple

On aime On aime pas ✅ Un écran OLED bien calibré et lumineux ❌ La faiblesse de l’autonomie ✅ Nombreuses fonctionnalités et suivi précis ❌ Trop peu d’évolutions à la vue du tarif ✅ Des finitions irréprochables ✅ WatchOS toujours plaisant au quotidien

Samsung Galaxy Watch 7, la meilleure montre connectée pour Android

Comme toujours, en face d’Apple, nous retrouvons Samsung. Sans surprise, la Galaxy Watch 7 se place comme une montre connectée polyvalente que l’on peut utiliser avec tous les smartphones Android. Cependant, cela devient une habitude, pour en profiter pleinement, il faut posséder un smartphone Samsung Galaxy. Des fonctions comme le tensiomètre sont réservées aux appareils de la marque. Mais surtout, l’ECG est inaccessible avec les mobiles d’autres fabricants et c’est vraiment dommageable.

D’autre part, comme chez son concurrent américain, nous retrouvons deux tailles, mais l’écran est un peu plus petit. En effet, la version de 44 mm (la plus grande) possède une diagonale de 1,5 pouce avec une dalle Super Amoled. Sinon, la luminosité atteint 2 000 nits et il n’y a pas de reproche à lui faire à ce niveau.

Bien évidemment, l’ensemble fonctionne avec Wear OS, qui est toujours aussi facile à prendre en main. D’un autre côté, au niveau des défauts, il faut reconnaître que le GPS manque de précision pour un accessoire de cette tranche tarifaire. Il est aussi possible de passer des appels, mais la qualité des haut-parleurs laisse à désirer.

Pour le reste, si l’on excepte les fonctionnalités réservées aux téléphones Samsung, les capteurs sont précis et nombreux. Par contre, l’autonomie lui fait défaut avec une endurance d’environ deux jours. Il est possible de la pousser un peu plus loin si vous désactivez l’option Always-On.

À lire aussi : notre guide d’achat dédié aux montres connectées Samsung

On aime On aime pas ✅ Parfaite intégration avec les mobiles Samsung ❌ ECG réservé aux mobiles Samsung ✅ Bonne qualité d’affichage avec luminosité élevée ❌ Smartwatch peu endurante ✅ Grand choix dans les applications ❌ GPS peu précis ✅ Des relevés toujours plus fiables

Google Pixel Watch 3, la bonne alternative à Samsung

Si Google a eu du mal à nous convaincre avec ses premières générations de montres connectées, il faut reconnaître que la marque a fait de gros progrès avec sa Pixel Watch 3. D’ailleurs, si vous possédez un smartphone Google Pixel, nous avons tendance à conseiller ce modèle plutôt qu’une Galaxy Watch.

Tout d’abord, au niveau de la fiche technique, il est agréable de profiter d’une luminosité à 2 000 nits sachant que la génération précédente était bloquée à 1 000 nits. Sinon, l’écran est lumineux et la dalle OLED est bien calibrée. De même, la fonction Always-On est de la partie. Par contre, la diagonale de 1,4 pouce pour la taille la plus grande est un peu limitée.

Nous aurions apprécié un produit un peu plus imposant. Mais cela n’entache en rien ses autres qualités. On retrouve tous les capteurs importants comme l’accéléromètre, une fonction ECG, la mesure de l’oxygénation dans le sang ou de la température (notamment pour le suivi du cycle menstruel). Mais tout comme sa contrepartie de Samsung, le GPS manque de précision, ce qui est toujours une faiblesse pour les sportifs à la recherche d’une montre connectée.

De plus, le mode de suivi du sommeil est, lui aussi, imprécis. D’autre part, Wear OS 5.0 est complet et la puce NFC intégrée à l’accessoire permet le paiement sans contact via Google Wallet. Dernièrement, l’autonomie atteint deux jours pour une utilisation intensive.

On aime On aime pas ✅ De vrais progrès depuis la Pixel Watch 2 ❌ Manque de précision du GPS ✅ Suivi de santé précis avec informations nombreuses ❌ Toujours un problème d’autonomie ✅ Son écran qui atteint enfin 2000 nits ✅ Wear OS 5.0 intuitif et complet

Xiaomi Redmi Watch 5, la meilleure montre connectée à moins de 100 €

Avec la Redmi Watch 5, nous sommes en présence d’une montre connectée abordable. En effet, comme à son habitude, Xiaomi nous propose un produit avec un bon rapport qualité/prix. De plus, ce modèle récent est déjà disponible sous la barre des 100 euros. Bien évidemment, il s’agit d’un accessoire d’entrée de gamme qui fait quelques compromis par rapport aux autres modèles de notre sélection. Tout d’abord, elle est disponible dans une taille unique.

D’ailleurs, elle possède un format imposant (47,5 x 41,1 x 11,3 mm) avec un écran à 2,07 pouces. En résumé, elle offre un bon confort d’utilisation pour une smartwatch. Ensuite, elle dispose d’une dalle Amoled avec une luminosité à 1 500 nits, ce qui est excellent pour un accessoire dans cette tranche tarifaire. De plus, un mode Always-On est tout de même présent et vous avez accès à 200 cadrans différents via l’application Mi Fitness.

En bref, à ce niveau, c’est quasiment un sans-faute. Ensuite, elle embarque tous les capteurs essentiels (fréquence cardiaque, SpO2, etc.). Parmi ces derniers, certains manquent de précision, comme le cardiofréquencemètre dont les résultats sont parfois peu fiables.

Mais curieusement, dans certaines situations, il arrive à se montrer très précis. En bref, ce capteur est un peu capricieux. D’un autre côté, son GPS surprend par ses capacités. Il assure un très bon suivi et celui-ci n’a rien à envier à certaines montres premium. Mais surtout, même en la poussant dans ses retranchements, elle assure une semaine d’autonomie !

On aime On aime pas ✅ Autonomie impressionnante (environ 7 jours) ❌ Absence de puce NFC ✅ Grand écran de 2 pouces bien calibré ❌ Impossible d’installer des applications tierces ✅ Design réussi et couronne rotative ❌ Relevé de fréquence cardiaque qui manque parfois de précisions ✅ GPS très précis pour de l’entrée de gamme

Garmin Venu 3, la meilleure montre connectée pour sportif

Garmin est probablement le fabricant de montres connectées pour sportifs le plus réputé. Ils proposent de nombreux produits premium dont certains sont parfois dédiés à un seul sport comme les versions Running. Mais surtout, il est possible de les associer avec des smartphones Android ou iOS grâce à son application Garmin Connect. Dans tous les cas, pour cette sélection, nous vous proposons la Garmin Venu 3, une smartwatch haut de gamme et polyvalente.

Comme ses concurrentes de Samsung et Apple, elle est disponible dans deux formats (41 et 45 mm). Elle utilise la technologie OLED avec un écran tactile de 1,4 pouce. La dalle est lumineuse et vous n’allez pas avoir de problème au niveau de la luminosité. Il est également plaisant de trouver trois boutons physiques permettant de naviguer dans les menus. Cependant, sachez tout de même que si vous possédiez auparavant une montre connectée sous watchOS ou Wear OS, la première prise en main est un peu déroutante. Mais l’on s’habitue assez rapidement à cette interface.

Seul bémol, le choix dans les logiciels annexes est réduit. Quoi qu’il arrive, elle embarque de nombreux capteurs et nous trouvons un GPS intégré. Que ce soit ce dernier ou les relevés de fréquence cardiaque, le suivi d’activité est très précis. De plus, concernant les activités sportives, un grand choix d’activités est proposé (course à pied, sur tapis, vélos, musculation, etc.).

Une fois n’est pas coutume, Garmin nous gratifie d’une smartwatch étudiée pour le sport. Elle surprend aussi par son autonomie de sept jours avec toutes les options activées.

À lire aussi : notre guide d’achat dédié aux montres connectées Garmin

On aime On aime pas ✅ Parfaite pour la pratique sportive ❌ Faible choix d’applications ✅ Son écran OLED très bien calibré ❌ Hausse de prix importante par rapport à la version précédente ✅ Des capteurs et un GPS très précis ✅ Le tactile complété par des boutons physiques ✅ Autonomie de 7 jours

Huawei Watch GT 4, le meilleur rapport qualité/prix

Si son absence forcée de l’écosystème Google a fait mal à Huawei, la marque revient sur le devant de la scène grâce à différents produits, dont les montres connectées. Dans le domaine des smartwatch, elle est la marque numéro 1 dans le monde en termes de ventes (chiffres IDC). La marque chinoise se place désormais devant Apple.

Quoi qu’il en soit, pour revenir à ce qui nous intéresse, dans le cadre de ce comparatif, nous vous proposons la Huawei Watch GT 4. Cette dernière offre un très bon rapport qualité/prix et se place comme la meilleure solution à moins de 200 euros.

Plus précisément, deux formats sont disponibles avec des écrans de respectivement 1,3 et 1,4 pouce. La qualité d’affichage est bonne et la dalle est assez lumineuse. Ensuite, elle est bardée de capteurs : SpO2, cardiofréquencemètre, altimètre, température (pour les cycles menstruels). Hélas, elle fait l’impasse sur la fonction ECG. Sinon, l’ensemble offre un suivi d’activité précis et on note la bonne précision des capteurs. D’ailleurs, cela est également vrai pour le GPS intégré. D’un autre côté, si l’application Huawei Health est disponible sur l’App Store, ce n’est pas le cas pour le Play Store.

Vous allez devoir vous rendre directement sur le site du fabricant pour télécharger le logiciel. Ce dernier est complet, mais vous n’allez pas pouvoir configurer l’option Huawei Wallet, car celle-ci est indisponible en France. En bref, il va falloir faire sans le paiement sans contact. Sinon, l’autonomie d’une semaine est toujours un plus.

On aime On aime pas ✅ Son excellent rapport qualité/prix ❌ Application absente du Play Store ✅ Compatible avec iPhone et smartphones Android ❌ Fonction ECG indisponible ✅ Capteurs nombreux d’une bonne précision ✅ Bon calibrage d’écran + produit endurant

Choisir la montre connectée qui va répondre le mieux à vos besoins nécessite de surveiller plusieurs critères. La compatibilité avec votre smartphone est le point le plus important, mais il faut également prendre en compte le nombre de capteurs, l’endurance et bien évidemment le prix. Voici les éléments essentiels pour faire le meilleur choix.

Compatibilité iOS ou Android

Pour faire simple, les Apple Watch sont uniquement utilisables avec des iPhone. De même, les smartwatch de Samsung ou Google ne fonctionnent plus avec les smartphones Apple. Cependant, si vous n’avez pas envie de payer plusieurs centaines d’euros pour une Apple Watch, vous pouvez vous tourner vers les modèles de marques comme Garmin, Huawei ou Fitbit.

Si vous êtes sous Android, l’écosystème dédié est Wear OS. Ce dernier est parfait si vous possédez un téléphone Samsung, Google ou Xiaomi. Si les montres connectées de ces fabricants fonctionnent avec tous les produits utilisant Android, certaines fonctionnalités sont parfois bloquées. C’est pourquoi il est conseillé d’utiliser une Galaxy Watch avec un téléphone Galaxy. Sinon, une nouvelle fois, vous avez la possibilité de vous tourner vers des fabricants tiers comme Garmin.

Suivi santé et sport

De nos jours, presque toutes les smartwatch proposent des options comme l’affichage Always-On, le GPS et le capteur de fréquence cardiaque. Cependant, selon votre usage, certains capteurs sont plus importants que d’autres. Les sportifs ont besoin d’un GPS précis, d’une certification d’étanchéité et d’une véritable fonction pour le suivi des activités sportives. Si la santé est le point le plus important, privilégiez les modèles avec ECG. Cette fonctionnalité n’est pas toujours présente, donc soyez prudent. Cela est également vrai pour le suivi du sommeil qui permet parfois de détecter l’apnée du sommeil.

Enfin, si vous avez besoin de lire vos messages ou de répondre aux appels avec votre montre connectée, il va être nécessaire de se trouver vers un produit compatible. De préférence avec une connectivité 4G, dans le cas où vous souhaitez laisser votre téléphone à la maison. N’oubliez pas non plus que ces dernières doivent intégrer un micro et des haut-parleurs.

Autonomie

Si vous avez envie d’une montre connectée endurante, c’est très simple. Apple, Samsung et Google sont les mauvais élèves. Vous dépasserez rarement les deux ou trois heures d’autonomie avec ces dernières. À l’inverse, Huawei, Garmin ou Xiaomi proposent des accessoires pouvant tenir entre 7 et 14 jours, et cela, même avec un usage intensif.

Design et confort

Généralement, plusieurs formats sont proposés pour les montres connectées. Ici, tout va dépendre de vos préférences et surtout de votre poignet. Dans le doute, vous pouvez toujours essayer une smartwatch en boutique ou bien consulter les avis des consommateurs. En cas de problème, n’oubliez pas non plus que certains revendeurs facilitent le retour ou l’échange des produits. Pour le reste, prenez en compte la taille de l’écran et la forme (arrondie ou carrée).

Dans tous les cas, il faut que la dalle utilise si possible la technologie OLED et offre un bon niveau de luminosité. Enfin, les bracelets sont souvent interchangeables et proposés avec différents matériaux pour s’adapter aux poignets de chacun.

Budget

Le minimum pour une bonne montre connectée est plus ou moins 100 euros. À un tarif aux alentours de 50 euros, les produits laissent souvent à désirer et nous ne les conseillons pas, notamment pour les sportifs. D’ailleurs, pour le sport, on trouve des montres polyvalentes aux alentours de 200 euros.

Cependant, si vous souhaitez une Apple Watch ou une smartwatch haut de gamme, bardée de capteurs et précise, il va falloir débourser au moins 300 euros. Attention, les prix peuvent s’envoler si vous souhaitez une connectivité 4G.

⌚️ Quelle montre connectée choisir pour le sport ?

Pour une utilisation sportive, il est important de sélectionner une montre connectée qui allie précision des capteurs, autonomie, ergonomie avec des analyses précises. Dans tous les cas, voici les critères à prendre en compte :

GPS intégré avec une bonne précision

Nombreux capteurs précis (fréquence cardiaque, SpO2, etc.)

(fréquence cardiaque, SpO2, etc.) Résistance à l’eau

Programmes d’entraînements personnalisés et adaptés à sa pratique sportive

personnalisés et adaptés à sa pratique sportive Analyse post-entraînement

Compatibilité des applications (Strava, Apple Health, Samsung Health, Google Fit, etc.)

📱 Quelle montre connectée est compatible avec un iPhone ?

Si vous utilisez un iPhone, le meilleur choix reste l’Apple Watch avec la synchronisation d’iOS, de Siri et des applications dédiées. Mais quand l’on sait que la version SE, qui est la plus abordable, est proposée à partir de 249 euros, on peut avoir envie de chercher une alternative. Dans cette situation, il peut être intéressant de vous tourner vers Huawei qui propose des montres connectées avec un très bon rapport qualité/prix. Garmin et Fitbit, sont eux aussi, de très bons fabricants, mais les tarifs restent assez proches de ce qui est proposé pour les Apple Watch.

🧐 Peut-on utiliser une montre connectée sans smartphone ?

La majorité des montres connectées fonctionnant sous Bluetooth, il est donc nécessaire de les appareiller à votre smartphone. Cependant, si vous optez pour des modèles « cellulaires »avec une connectivité 4G, il est possible d’utiliser votre smartwatch sans votre téléphone. Pour ce faire, votre accessoire doit être compatible eSIM. Dans cette situation, vous pouvez passer des appels, envoyer ou recevoir des messages et utiliser certaines applications. Mais attention, le nombre d’options disponibles va varier d’une solution à l’autre.

Enfin, nous retrouvons presque exclusivement des produits haut de gamme avec des prix de plusieurs centaines d’euros. Précisons aussi que pour la connexion initiale, cette dernière doit généralement se faire avec un smartphone.

👉 Montre connectée ou bracelet connecté : lequel choisir ?

Les montres connectées et les bracelets connectés sont deux objets différents, même si la vocation est identique. Les premières, plus onéreuses, intègrent plus de capteurs et donnent accès à de nombreuses fonctionnalités. Sans oublier que son grand écran permet de profiter d’une interface plus complète. En bref, c’est un véritable objet intelligent. Le second est plus abordable avec de bons accessoires pour moins de 50 euros. Cependant, pour le sport, ce n’est pas l’objet le plus indiqué. C’est un choix intéressant pour les débutants qui vont se satisfaire d’un suivi d’activité basique.

À lire aussi : notre guide d’achat dédié aux bracelets connectés

☎️ Peut-on répondre aux appels avec une montre connectée ?

Pour pouvoir répondre à un appel avec votre montre connectée, cette dernière doit obligatoirement intégrer un micro et des haut-parleurs. Ensuite, il faut que votre smartwatch soit connectée avec votre smartphone en Bluetooth ou qu’elle intègre un port eSIM si vous ne souhaitez pas vous encombrer avec votre téléphone. Toutes les montres ne proposent pas cette fonction, donc surveillez bien les caractéristiques avant de faire votre choix. De même, la qualité audio va varier d’un accessoire à l’autre.

💳 Peut-on payer avec une montre connectée ?

Oui, la plupart des montres connectées sont équipées d’une puce NFC permettant le paiement sans contact. Plus concrètement, avec les Apple Watch, vous avez accès à Apple Pay et dans le cas des Galaxy Watch, vous profitez de Samsung Pay. Toutes les marques ou presque proposent ce type de service, dont Xiaomi, Garmin ou Google. C’est une méthode simple, rapide et sécurisée de réaliser vos achats sans que vous ayez besoin de sortir votre carte bancaire.

🔋 Quelle est l’autonomie moyenne d’une montre connectée ?

L’autonomie varie énormément d’un modèle à l’autre. De plus, cette dernière est impactée par votre type d’utilisation. Quoi qu’il en soit, les Apple Watch font souvent office de mauvaises élèves. En effet, les montres connectées de la marque tiennent rarement plus de deux ou trois jours. Avec un usage intensif, ce chiffre est généralement inférieur. D’un autre côté, certains produits Fitbit, Xiaomi ou même Huawei peuvent offrir une bonne semaine d’autonomie. L’endurance est impactée par des fonctions comme le mode Always-On de l’écran ou bien les GPS qui consomment plus d’énergie. Les modèles avec des dalles monochromes sont souvent plus endurants.