Meilleur smartphone Samsung Galaxy : quel modèle acheter en octobre 2026 ? 

Samsung est l’un des fabricants de smartphones les plus réputés dans le monde. Son catalogue comprend de nombreuses références divisées entre les Galaxy S, A et Z. Dans le monde Android, il s’agit des produits les plus appréciés par les consommateurs, mais une question se pose : quel smartphone Samsung Galaxy choisir ?

Top 3 des Samsung Galaxy en 2026

La réputation de qualité et de fiabilité des smartphones Samsung n’est plus à faire. Le fabricant se positionne aujourd’hui comme l’un des principaux vendeurs de téléphones Android dans le monde. De plus, des accessoires optimisés pour ses appareils (montres connectées, écouteurs sans fil, etc.) sont apparus chez le constructeur. En effet, l’écosystème de la marque (One UI) s’est fortement développé. Cependant, face à une telle abondance de référence, il devient difficile de choisir le Galaxy qui répondra le mieux à ses besoins.

Actuellement, nous retrouvons plusieurs gammes différentes comprenant, des photophones premium, des produits de milieu et d’entrée de gamme, ainsi que des smartphones pliables. D’ailleurs, dans ce dernier secteur, les modèles de Samsung sont les plus réputés. En bref, quels que soient son budget et ses envies, il est facile de trouver un téléphone à sa main. Découvrez notre sélection des meilleurs smartphones Samsung.

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Les meilleurs smartphone Samsung haut de gamme

Galaxy S26 Ultra, le meilleur smartphone Samsung

Le nouveau fleuron de Samsung se positionne une nouvelle fois comme la référence des smartphones sous Android. Cette nouvelle génération dispose d’améliorations au niveau de l’équipement, mais surtout, embarque de nombreuses fonctionnalités en lien avec l’IA. Tout d’abord, nous trouvons un écran plus grand avec une dalle Amoled de 6,9 pouces. Le taux de rafraîchissement est toujours adaptatif (1 à 120 Hz) pour une superbe qualité d’affiche.

Sous le capot, nous retrouvons le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 épaulé par 12 ou 16 Go de mémoire vive. Sans surprise, les performances sont exceptionnelles. Peu importe votre type d’utilisation, la puissance déployée est plus que suffisante. D’un autre côté, on note peu d’évolutions sur le module photo. Il est toujours équipé d’un grand-angle de 200 Mpx et d’un ultra grand-angle de 50 Mpx. Le tout est complété par deux téléobjectifs de respectivement 50 et 10 Mpx avec zoom x5 et x3. Néanmoins, le traitement logiciel a été amélioré et l’on note une amélioration sur cette partie.

Même si son concurrent d’Apple reste meilleur avec les images de nuit. Pour le reste, il possède une batterie de 5000 mAh assurant au moins unebonne journée d’autonomie. On apprécie une charge rapide enfin efficace (60 W). Cette dernière est réservée au Galaxy S26 Ultra.

On aime On aime pas ✅ Puissance offerte par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 ❌ Hausse du prix pour la version 512 Go ✅ Superbe écran Amoled de 6,9 pouces ❌ Design quasiment identique ✅ Toutes les possibilités offertes par Gemini ✅ Toujours un champion de la photo

Galaxy S26+, le bon compromis

Comme l’on pouvait s’y attendre, le Galaxy S26+ se présente comme le bon compromis entre les versions Ultra et basiques. Plus concrètement, c’est un smartphone performant au grand format. Il est équipé d’une dalle Amoled de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Elle possède une définition QHD+ et elle est compatible HDR10+. En bref, il n’y a rien à redire au niveau de la qualité d’affichage.

Cette année, point de puce Snapdragon, mais bien, un SoC Exynos. Ce modèle embarque donc un Exynos 2600 avec 12 Go de ram. On note tout de même une belle amélioration des performances par rapport aux puces précédentes. Pour faire simple, ce mobile est taillé pour tous les usages. D’un autre côté, on regrette l’absence d’améliorations au niveau du bloc photo. Ce dernier est identique au Galaxy S25+. Quoi qu’il en soit, il capte de superbes clichés la journée. Il faut tout de même reconnaître que son ultra grand-angle et son téléobjectif sont un peu plus en difficulté avec les images en basse lumière.

Pour finir, c’est un smartphone endurant capable d’assurer une bonne journée d’utilisation. Cependant, ce modèle réserve tout de même une mauvaise surprise. Si le stockage de départ a été doublé, le prix de base augmente de 100 €. Dommage, quand on sait que son concurrent Apple a également augmenté le stockage sans augmenter le tarif.

On aime On aime pas ✅ Son excellente qualité d’affichage ❌ Charge rapide en retrait ✅ Une puce Exynos qui offre de bonnes performances ❌ Pas d’améliorations de l’équipement photo ✅ Autonomie toujours solide ❌ Hausse du prix de départ ✅ One UI 8.5 + 7 années de MAJ

Galaxy S26, le meilleur smartphone compact

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone haut de gamme et compact sous Android, le Galaxy S26 se place comme une solution intéressante. Il embarque quelques améliorations par rapport à la génération précédente, et évidemment, il va profiter des nouveautés apportées par One UI 8.5. Toutefois, avant d’entrer dans le détail, il est important de préciser que le prix conseillé est passé de 899 à 999 €. En bref, chose rare, le mobile Samsung devient plus cher que l’iPhone basique. Le stockage doublé ne fait pas non plus passer la pilule.

Pour le reste, cet appareil dispose d’une dalle Amoled de 6,3 pouces rafraîchie à 120 Hz. Il faut savoir que la définition de ce modèle se limite au Full HD+. Dans tous les cas, l’écran est très bien calibré et il offre de très bons pics de luminosité. Ensuite, lui aussi est équipé d’un processeur Exynos 2600, accompagné par 12 Go de mémoire vive. Notons que la puce offre assez de puissance pour profiter pleinement de la majorité des jeux mobiles 3D. Cependant, la gestion thermique laisse à désirer. Pour la partie photo, son module est identique au Galaxy S26+.

Concrètement, nous retrouvons un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx. Sur ce point, le résultat est sensiblement similaire entre les deux appareils. Pour conclure, il est franchement dommage de devoir se contenter d’une charge de 25 W.

On aime On aime pas ✅ Le regain de puissance offert par le SoC Exynos ❌ Charge rapide de 25 W… ✅ Ecran parfaitement bien calibré ❌ Gestion thermique décevante ✅ Les fonctions apportées par One UI ✅ Appareil vraiment durant

Galaxy S25 Ultra, une excellente alternative

Le Galaxy S25 Ultra reste une très bonne alternative au S26 Ultra. En effet, c’est un produit combinant de hautes performances photo avec un processeur puissant et un grand écran de qualité. Ce modèle est, lui aussi, équipé d’un capteur principal de 200 Mpx épaulé par trois autres objectifs. D’ailleurs, nous avons beaucoup apprécié ses performances en zoom avec ses téléobjectifs x3 et x5 (avec stabilisation).

Pour le reste, il dispose du SoC Snapdragon 8 Elite qui garantit des performances importantes. Les amateurs de gaming sur mobile vont être ravis. Ensuite, il embarque une dalle Amoled de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. Une nouvelle fois, le résultat est simplement excellent avec une colorimétrie parfaite. Enfin, il dispose d’une autonomie importante avec une endurance impressionnante en streaming vidéo. Sachez également que ce produit est compatible avec la recharge sans fil de 15 W. Enfin, il va encore recevoir un minimum de six années de mises à jour.

On aime On aime pas ✅ Qualité des photos de jour et de nuit ❌ Charge peu rapide ✅ Performances de son processeur ✅ Superbe qualité d’affichage ✅ Endurant

Galaxy S25 FE, le mobile premium abordable

Les produits Samsung estampillés FE pour « Fan Edition » regroupent des appareils réputés plus abordables. Cependant, il faut reconnaître que ce Galaxy S25 FE déroge un peu à la règle avec un prix de départ de 749 euros. Dans tous les cas, il se positionne comme un mobile à mi-chemin entre le milieu et le haut de gamme.

Plus concrètement, il possède une puce maison Exynos 2400. Ce dernier est couplé à 8 Go de ram. Le résultat est franchement correct. Il offre une bonne fluidité, même s’il manque un peu de puissance pour faire tourner les jeux les plus gourmands en ressources. Pour le reste, nous retrouvons un écran Amoled de 6,7 pouces rafraîchi jusqu’à 120 Hz offrant une belle qualité d’affichage. Seul bémol, il faut toujours se contenter d’une définition FHD+. Sinon, il conserve le bloc photo du Galaxy S24 FE. Le rendu est très réussi.

Ce dernier assure une bonne polyvalence, même s’il est parfois en difficulté avec la photo de nuit. Sinon, ce n’est pas le modèle le plus endurant du fabricant. Il est possible de boucler sa journée sans le recharger, mais il faut éviter de le pousser à fond.

On aime On aime pas ✅ Meilleures performances que le S24 FE ❌ Toujours ce problème de recharge ✅ Très bonne qualité des finitions ❌ Tendance à chauffer en gaming ✅ Compatible avec les options IA ✅ Son écran très bien calibré

Les smartphones Samsung au meilleur rapport qualité/prix

Galaxy A56, le Galaxy au meilleur rapport qualité prix

Avec le Samsung Galaxy A56, nous entrons dans le segment milieu de gamme de la marque. De plus, ce dernier, successeur du très réussi A55 se positionne comme le mobile au meilleur rapport qualité/prix du marché. Pour plus ou moins de 500 euros, il va être presque impossible de trouver mieux. Dans le détail, ce modèle possède une dalle Amoled de 6,7 pouces (6,6 pour son prédécesseur) rafraîchie à 120 Hz. La calibration de l’écran est excellente pour une qualité d’affichage quasiment parfaite pour ce tarif.

Sinon, il est également équipé d’un SoC Exynos 1580 aux performances honorables. Avec ses 8 Go de ram, il assure une utilisation fluide et il est capable de faire fonctionner quelques jeux peu gourmands en ressources. Mais surtout, à l’inverse de son prédécesseur, il intègre désormais des fonctionnalités en lien avec l’IA. D’autre part, sa batterie de 5000 mAh lui confère une bonne endurance. Mais comme toujours avec Samsung, la charge rapide se montre peu efficace (chargeur 45 W).

Enfin, le bloc photo utilise un ensemble de 3 capteurs, dont un grand-angle principal de 50 Mpx. Ce dernier est accompagné de deux autres objectifs de 12 et 5 Mpx. Sans surprise, la photographie n’est pas sa force principale, même s’il faut reconnaître que les images captées de jour sont généralement de bonne qualité.

On aime On aime pas ✅ Bonne qualité d’image (Amoled à 120 Hz) ❌ Charge lente ✅ Navigation fluide + fonctions IA ❌ Petite tendance à surchauffer ✅ Performances photo correctes ✅ Smartphone endurant

Galaxy A17 5G, le smartphone Samsung pas cher

Si vous ne voulez pas vous ruiner pour votre téléphone portable et que vous souhaitez tout de même profiter de la qualité Samsung, alors nous ne pouvons que vous conseiller le Galaxy A17. C’est le smartphone le plus abordable du fabricant et c’est, par exemple, un excellent choix de premier mobile pour un adolescent. Côté technique, vous allez profiter d’un joli écran Amoled de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La qualité d’affichage est bonne, mais il est dommage de ne toujours pas bénéficier de 120 Hz.

Sinon, sa puce Exynos 1330 assure une bonne fluidité, mais il ne faut pas non plus en demander beaucoup à cet appareil. La puissance n’est clairement pas ce qui est recherché avec ce produit. Il se destine à une utilisation basique. Il possède également un petit bloc photo composé de 3 capteurs avec un objectif principal de 50 Mpx. Le rendu est franchement convaincant pour un mobile disponible aux environs de 200 euros. C’est largement suffisant pour prendre quelques photos de manière occasionnelle.

D’ailleurs, petite précision, nous présentons ici la version 5G. Un modèle 4G est disponible pour 30 euros de moins. Dernièrement, l’autonomie est sa principale force. Il est possible de dépasser la journée d’utilisation sans recharge.

On aime On aime pas ✅ Qualité de son écran Amoled ❌ Manque un brin de puissance pour le jeu ✅ Puissance suffisante pour une navigation fluide ❌ Une recharge toujours très lente ✅ Photos de jour très correctes ✅ Autonomie solide

Les meilleurs smartphones pliables de Samsung

Galaxy Z Flip 7, le meilleur smartphone pliable

Avec le Galaxy Z Flip 7, nous arrivons sur les smartphones pliants de la marque. Il faut également dire que cette dernière possède une solide réputation dans ce domaine. Quoi qu’il arrive, nous allons commencer par le modèle qui prend la forme d’un téléphone à clapet (avis aux nostalgiques). Dans le détail, nous trouvons un écran extérieur de 4,1 pouces (3,4 pouces pour la génération précédente) et la diagonale atteint 6,9 pouces une fois l’appareil déplié.

Les deux dalles utilisent la technologie Amoled et ils disposent d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. La qualité d’affichage est en progrès avec une pliure devenue presque invisible. Autre évolution, l’autonomie est en augmentation par rapport à son prédécesseur. En effet, pour un même usage, l’endurance est supérieure de quelques heures. Sous le capot, il est équipé d’un processeur Exynos 2500. Ce dernier n’est clairement pas au niveau des puces Qualcomm. La puissance est suffisante pour réaliser des tâches basiques, mais il n’est pas vraiment adapté au gaming. Sinon, il profite des fonctions en lien avec Galaxy AI, ce qui est un véritable plus.

D’un autre côté, il embarque 2 objectifs de 50 et 12 Mpx pour un résultat honorable. En général, la photo n’est pas le point fort de ces mobiles. D’ailleurs, sur ce point, on ne note pas de changements par rapport au Galaxy Z Flip 6.

On aime On aime pas ✅ Qualité de ses deux dalles Amoled ❌ Manque clairement de puissance ✅ Pliure devenue quasi-invisible ❌ Partie photo en retrait ✅ Une autonomie en hausse (4 300 mAh) ✅ Options offertes par Galaxy AI

Galaxy Z Fold 7, le pliable premium

Le Galaxy Z Fold 7 est sans conteste le meilleur smartphone Samsung pliable, mais attention, son prix de départ supérieur à 2000 euros risque d’en rebuter plus d’un. Par ailleurs, si l’on excepte ce tarif délirant (et en augmentation), c’est quasiment un sans-faute de la part du fabricant. Ce produit dispose d’un écran externe de 6,5 pouces et d’une dalle interne de 8 pouces, ce qui le transforme presque en une véritable tablette tactile.

Dans les deux cas, nous retrouvons la technologie Amoled et des taux de rafraîchissement atteignant 120 Hz. En termes de puissance, il est équipé du Snapdragon 8 Elite épaulé par 12 Go de RAM. En bref, les performances sont au rendez-vous et il est adapté à tous les usages. À l’inverse du Z Flip 7, il n’embarque pas deux, mais bien trois capteurs photo. Son objectif principal affiche une définition de 200 Mpx. Néanmoins, si les clichés de jour sont bons, il n’en va pas de même pour les images de nuit.

En effet, le rendu laisse un peu à désirer dans cet exercice. Enfin, l’autonomie est plus que correcte puisqu’il est possible de boucler sa journée sans avoir à le recharger. Il faut un peu plus d’une heure pour le passer de 0 à 100 %.

On aime On aime pas ✅ Design très réussi avec de bonnes finitions ❌ Absence de compatibilité S-Pen ✅ Qualité impressionnante de ses écrans ❌ Tarif qui a encore augmenté ✅ Snapdragon 8 Elite + Autonomie en amélioration ✅ Boosté à l’Intelligence Artificielle

🤔 Pourquoi acheter un smartphone Samsung ?

Si Samsung est un leader mondial du marché des smartphones, ce n’est pas pour rien. Le fabricant est réputé pour offrir un large choix de mobiles aux finitions exemplaires. Il faut dire que ses gammes sont diversifiées et nous reviendrons sur ce point dans la partie suivante. Dans tous les cas, tout le monde peut trouver un modèle adapté à ses besoins dans le catalogue du fabricant. De même, les amateurs de produits haut de gamme ne pourront qu’apprécier les Galaxy S dont la puissance et les performances photos surpassent généralement ce qui est proposé par ses concurrents.

Notons également que si vous souhaitez investir dans un smartphone pliable, les modèles de la marque coréenne font partie des meilleurs sur le marché actuel. Notons aussi que son interface One UI basée sur Android est très intuitive à utiliser et Samsung garanti plusieurs années de mises à jour sur tous ses smartphones Galaxy.

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👉 Samsung Galaxy S vs A vs 2 : quelles différences ?

Actuellement, nous retrouvons trois grandes familles au sein du catalogue Samsung. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les gammes de la marque.

Galaxy S : cette catégorie regroupe tous les appareils premium du fabricant.

cette catégorie regroupe tous les appareils premium du fabricant. Galaxy Z : ici, l’on retrouve uniquement les mobiles pliables.

ici, l’on retrouve uniquement les mobiles pliables. Galaxy A : cette gamme intègre tous les téléphones d’entrée et de milieu de gamme.

Enfin, auparavant, les produits abordables étaient estampillés M , mais au fil du temps cette catégorie a fini par disparaître.

🇰🇷 Tout savoir de Samsung

Fondée en 1938, Samsung a commencé comme une modeste entreprise de négoce alimentaire. Son succès fut rapide et cette réussite initiale a permis à cette dernière de se diversifier rapidement dans des secteurs comme la sécurité et les assurances, devenant un acteur clé de l’économie sud-coréenne.

Cependant, il faut attendre 1969 pour voir Samsung faire un virage décisif vers l’électronique en créant « Samsung Electronics ». L’année suivante, elle commercialise son premier téléviseur, ouvrant la voie à une gamme d’appareils électroménagers qui deviendront des incontournables : machines à laver, lave-vaisselle, réfrigérateurs, etc. Ensuite, les années 1980 marquent l’entrée de Samsung sur le marché des ordinateurs, avant de s’imposer dans le domaine de la téléphonie mobile dans les années 1990 et 2000.

L’arrivée de l’iPhone en 2007 a poussé la société à innover rapidement, lançant sa propre gamme de smartphones et, en 2011, ses premières tablettes tactiles. Dorénavant, le fabricant est le principal concurrent d’Apple dans de nombreux domaines. En bref, Samsung est aujourd’hui un géant de l’industrie. D’ailleurs, le constructeur représente à lui seul 23 % du PIB en Corée du Sud.

📸 Quel smartphone Samsung prend les meilleures photos ?

Les Galaxy S regroupent les meilleurs smartphones photo de la marque et comme vous pouvez vous en douter, le Galaxy S25 Ultra se positionne comme le meilleur smartphone Samsung dans ce domaine. D’ailleurs, ce denier est tout simplement le meilleur photophone de 2026. Les autres appareils offrent tous une grande polyvalence. Cependant, les Galaxy A et Z ne sont pas les meilleurs dans cet exercice bien qu’il soit capable de prendre des clichés d’assez bonne qualité.

💰 Quel smartphone Samsung choisir selon mon budget ?

Le catalogue Samsung comprend de très nombreux smartphones avec des prix allant de moins de 200 €, à plus de 2 000 €. Pour autant, quel modèle choisir en fonction de mon budget ?

Pour moins de 300 € , le Galaxy A17 est une solution intéressante. Abordable, il offre une bonne qualité d’affichage et des performances suffisantes pour une utilisation basique.

, le est une solution intéressante. Abordable, il offre une bonne qualité d’affichage et des performances suffisantes pour une utilisation basique. Aux environs de 500 € , le Galaxy A56 est tout simplement le meilleur choix. C’est la référence des mobiles de milieu de gamme. Il possède une solide fiche technique tout en conservant un tarif raisonnable. Il est puissant, a le droit des fonctions IA et il va recevoir plusieurs années de mises à jour.

, le C’est la référence des mobiles de milieu de gamme. Il possède une solide fiche technique tout en conservant un tarif raisonnable. Il est puissant, a le droit des fonctions IA et il va recevoir plusieurs années de mises à jour. À partir de 1 000 € , nous trouvons les mobiles haut de gamme avec notamment les derniers Galaxy S26. Ici, les prix vont s’envoler pour dépasser largement les 1 000 € avec le Galaxy S26 Ultra. N’oublions pas non plus les Galaxy Z Flip et Z Fold qui sont parmi les meilleurs smartphones pliables du marché.

🔋 Quel smartphone Samsung a la meilleure autonomie ?

D’après les différents tests et benchmarks, il en ressort que le Galaxy S26 Ultra et sa batterie de 5 000 mAh offrent la meilleure autonomie. Pour autant, tout le monde ne compte pas dépenser une fortune dans son smartphone. Si vous vous tournez vers du milieu de gamme, sachez que le Samsung Galaxy A56 est également très endurant. Peu importe le type d’utilisation, avec ce dernier, vous allez pouvoir boucler votre journée sans le recharger. D’un autre côté, quel que soit le modèle sélectionné, la charge rapide peine à convaincre. Dans ce domaine, Samsung a encore un sérieux retard sur les fabricants chinois.

🎮 Quel Samsung Galaxy choisir pour jouer ?

Si le Galaxy S26 Ultra est bien évidemment le meilleur smartphone gaming de la marque, ce n’est pas le seul adapté à cet usage. Pour faire simple, tous les téléphones équipés d’un processeur Qualcomm comme le Snapdragon 8 Elite Gen 5 / 8 Elite ou le Snapdragon 8 Gen 3 sont amplement adaptés au gaming. Vous pouvez sereinement vous tourner vers un Samsung Galaxy S25 de base ou Galaxy S24 Ultra pour jouer à des jeux mobiles 3D dans de très bonnes conditions. Notons aussi que le dernier Galaxy Z Fold 7 est parfait pour ce type d’utilisation. Si votre budget est limité, le Galaxy A56 reste une bonne solution. Il va manquer un peu de puissance pour les jeux les plus exigeants, mais le résultat reste très satisfaisant.

💧 Les smartphones Samsung sont-ils résistants à l’eau ?

Dans l’ensemble, tous les smartphones Samsung Galaxy disposent d’une certification IP67 ou IP 68 garantissant une résistance à l’eau et la poussière. Avec les Galaxy S, vous n’allez pas rencontrer de problème. C’est aussi vrai pour les Galaxy A de dernière génération. Ils vont tous survivre à une chute dans la piscine ou à des éclaboussures. Pour autant, nous ne conseillons pas non plus d’immerger volontairement votre téléphone dans l’eau.

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