Site streaming gratuit et légal : voici les 10 meilleurs services de vidéo en 2026

Il est tout à fait possible de regarder gratuitement en streaming des films et autres séries, le tout légalement. Il existe de nombreuses plateformes accessibles par une simple inscription (ou parfois, pas du tout) pour accéder à de larges catalogues. Voici les meilleures options pour vous divertir sans dépenser le moindre centime.

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Le streaming pirate est une pratique très prisée. Pourtant, il n’est pas utile de tomber dans l’illégalité pour regarder des films, séries et autres vidéos gratuitement. Il existe des solutions légales avec de beaux catalogues comme Pluto TV, Molotov, MyTF1 ou encore France TV, 6Play et YouTube. Si vous cherchez les meilleures plateformes gratuites et légales de streaming, voici notre sélection.

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1/ Pluto TV

Pluto TV est une plateforme incontournable avec des milliers d’heures de divertissement, le tout en total gratuité et légalité. On trouve des films et des séries de tous genres avec 250 chaînes thématiques et des chaînes dédiées. Aussi bien des programmes pour les enfants que des blockbusters, de l’horreur, des comédies, des drames ou de la romance. L’interface se veut intuitive et facile à prendre en main pour une expérience de visionnage confortable. Le contenu proposé est très diversifié.

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2/ Molotov TV

Molotov TV propose un abonnement gratuit pour regarder la télévision en direct avec de nombreuses chaînes mais aussi des émissions en replay. Lorsque vous regardez un programme live, il est possible de l’enregistrer pour en profiter plus tard ou de placer des contenus dans vos favoris. Si vous voulez prolonger l’expérience, il est possible de payer différentes formules d’abonnement pour accéder à plus de films et autres séries ou encore des documentaires. Mais la version gratuite est très complète de base et s’impose comme un incontournable du streaming.

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3/ Rakuten TV

En plus de proposer un site de vente en ligne, la plateforme d’e-commerce a lancé Rakuten TV, un site de streaming gratuit avec une belle sélection de films et de séries. Il est possible de prolonger l’expérience en optant pour la location ou l’achat de contenu mais, de nouveau, c’est facultatif. L’interface est très facile à comprendre et des options permettent de créer des listes pour vos programmes favoris. Si vous voulez vous divertir de longues heures sans mettre la main au portefeuille, Rakuten TV est le choix parfait.

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4/ France TV

En tant que plateforme du service public, France TV est gratuit avec les chaînes de France Télévision : France 2, France 3, France 4, France 5, La 1ère, Franceinfo, Culturebox, France.tv Slash, Okoo, France TV Docs, France TV Séries et France TV Paris. Le service propose d’excellents films comme du patrimoine et des sorties récentes ou encore des séries et autres programmes du service public. Les enfants sont aussi mis à l’honneur avec du contenu éducatif. Si vous êtes amateur, France TV diffuse également des spectacles et concerts.

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5/ TF1+

La plateforme de streaming TF1+ regroupe tous les programmes diffusées sur les chaînes du groupe avec TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI. Profitez d’un catalogue de films, séries et autres documentaires mais aussi de productions exclusives comme Cat’s Eyes, HPI ou Panda. L’interface est soignée et ergonomique pour une navigation facile entre les différents menus pour trouver facilement votre programme. Les sections dédiées ont été pensées pour ne pas passer des heures à parcourir TF1+. L’accès est totalement gratuit.

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6/ M6+

Mais il n’y a pas que TF1+ puisque M6+ vous attend pour accéder à tous les contenus des chaînes du groupe : M6, W9, 6ter, Gulli, Téva et Paris Première, les deux dernières étant toutefois payantes. La plateforme de streaming remplace 6play et vous propose une large sélection des films et autres séries dont des exclusivités produites par le groupe. L’ergonomie est au rendez-vous mais notez qu’il y a de la publicité pour financer le service. Si vous voulez la retirer, il faudra passer à la formule M6+ MAX pour 4,99 euros par mois, sans engagement, avec un essai de 7 jours. Les avantages ? L’accès en avant-première à du contenu exclusif et des téléchargements pour regarder des films et séries hors-ligne.

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7/ Arte.tv

Définitivement notre préféré en termes de contenu. Pourquoi ? Car Arte.tv propose de grands films récompensés, mais aussi de l’auteur et du patrimoine. Cerise sur le gâteau : même pas besoin de se créer un compte, il suffit de se rendre sur la page d’un contenu pour qu’il se lance instantanément sur le lecteur, sans inscription. Arte.tv propose des catégories et des rétrospectives sur des thèmes ou de grands réalisateurs. On trouve aussi des séries, spectacles, concerts et documentaires. Bref, pour un peu de divertissement intellectuel et culturel, il s’agit du choix parfait en illimité, le tout gratuitement et en streaming.

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8/ Oqee Ciné

Pour accéder à Oqee Ciné, une seule contrainte : être abonné Freebox. Le service est inclus sans surcoût et permet d’accéder à des vidéos en streaming via la publicité. Le catalogue est très complet avec de nombreux films et autres séries dont de grosses productions à regarder en illimité. Oqee Ciné est inclus dans Oqee by Free avec 220 chaînes télévisées et du replay. Il est possible d’accéder au service via les boîtiers Devialet, Pop et Révolution. Mais aussi depuis iOS, Android, navigateur web, Android TV et Apple TV : il suffit de se connecter à son compte Free sur Oqee Ciné.

Accéder à Oqee Ciné

9/ Samsung TV Plus

Comme Oqee Ciné, Samsung TV Plus se limite aux propriétaires de téléviseurs, smartphones et tablettes Samsung. La plateforme de streaming propose de nombreuses chaînes et contenus mais aussi des films, des séries, des programmes sportifs, des émissions et autres documentaires. Il s’agit d’un excellent choix si vous possédez un produit de la marque coréenne avec une interface très intuitive et une navigation fluide dans les menus. Pas de frais supplémentaires, il suffit de lancer Samsung TV Plus pour en profiter.

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10/ YouTube

On ne présente pas la plus connue des plateformes de streaming. YouTube est entièrement gratuit, financé par la publicité avec des vidéos réservées aux donateurs de certains créateurs. La sélection des larges entre les vidéastes francophones ou anglophones : tout le monde trouve son bonheur. La musique a une grande place mais on retrouve aussi des programmes gratuits comme des documentaires de grandes chaînes ou encore un service de location et d’achat de films et autres séries. Bref, c’est une plateforme de streaming très complète et facile à prendre en main, consultable sans même créer de compte. L’inscription permet toutefois de liker les vidéos, poster des commentaires ou encore créer des playlists.

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Quelle qualité vidéo attendre du streaming gratuit ?

En général, les plateformes de streaming gratuites proposent une qualité jusqu’en 1080p et en HD mais rarement en 4K, à de rares exceptions. Le fait que l’affiche soit bridée s’explique notamment par le modèle économique de ces services qui reposent sur la gratuité. Les moyens sont donc limités pour proposer de la vraie 4K. Toutefois, une qualité HD est parfaitement suffisante pour une consommation sans débourser le moindre centime.

Faut-il créer un compte pour accéder au streaming gratuit ?

Oui et non, cela dépend des plateformes. Par exemple, Arte.tv ou YouTube ne demandent pas la création d’un compte. Ce qui n’est pas le cas de services de streaming gratuits comme Molotov TV ou Pluto TV qui requièrent à minima de s’inscrire pour accéder au catalogue. Tout dépend donc de votre choix. Notons que Oqee Ciné vous demande, par exemple, d’être abonné Free.

Les plateformes gratuites proposent-elles des contenus récents ?

Oui, les plateformes gratuites proposent des contenus récents. Molotov TV, Pluto TV, Samsung TV Plus ou encore Rakuten TV et Oqee Ciné ont pensé aux amateurs de programmes qui viennent de sortir. Il y a également d’anciens programmes mais tous ces catalogues proposent aussi bien du neuf que des films et séries qui ont plusieurs années. La gratuité n’impacte pas la qualité du contenu que vous proposent ces services.

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