Meilleurs smartphones à moins de 300 euros : lequel choisir en octobre 2026 ? 

Pour 300 euros ou moins, il est possible de trouver des téléphones compatibles 5G, endurants, avec la charge rapide et des écrans OLED de qualité. Bien évidemment, dans cette tranche de prix, tous les modèles ne se valent pas. C’est pourquoi nous vous proposons notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 300 €.

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Top 3 smartphones à moins de 300 €

Actuellement entre 200 et 300 euros, il existe des appareils offrant un excellent rapport qualité/prix. En effet, de nos jours, il n’est pas nécessaire de dépenser presque 1000 euros pour obtenir un mobile capable de répondre à nos besoins. Cette tranche tarifaire est dominée par des fabricants chinois comme Xiaomi, Honor ou Realme. De même, Samsung propose également quelques smartphones d’entrée de gamme tout à fait convaincants.

Cependant, il va falloir faire quelques concessions avec ces téléphones. En effet, les modules photos sont généralement peu performants et ils manquent de puissance pour faire tourner les jeux mobiles les plus gourmands en ressources. À l’inverse, pour ce prix, vous pouvez compter sur une autonomie importante, une excellente qualité d’affichage et une grande fluidité d’utilisation. Découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones à moins de 300 euros.

Xiaomi Redmi Note 14, le meilleur smartphone à moins de 300 euros

Le Xiaomi Redmi Note 14 est sans conteste le meilleur smartphone d’entrée de gamme du marché. C’est un produit endurant, avec une très belle qualité d’affichage et il a la particularité d’avoir un module photo correct pour ce prix. Plus concrètement, ce mobile dispose d’une dalle Amoled de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement atteignant 120 Hz. Le résultat est impressionnant pour un téléphone à moins de 300 euros.

Ensuite, il possède un processeur Dimensity 7025 Ultra qui assure une bonne fluidité d’utilisation. Cependant, il va manquer de puissance pour du gaming dans des conditions optimales. C’est d’ailleurs dommage de ne pas remarquer de vrais évolutions par rapport à son prédécesseur. D’autre part, son bloc photo se compose de 3 capteurs. Ici, nous retrouvons un objectif principal de 108 Mpx, ce qui lui permet de capter de bons clichés dans des situations de bonne luminosité. Sans surprise, il est beaucoup plus en difficulté une fois la nuit tombée. Mais une nouvelle fois, à ce tarif, il ne faut pas s’attendre à mettre la main sur un incroyable photophone.

Enfin, il est équipé d’une batterie de 5110 mAh lui offrant une très bonne autonomie. Pour un usage basique, il est possible de tenir presque deux jours sans avoir à le recharger, mais une nouvelle, on ne note pas une franche amélioration d’une génération à l’autre. Cependant, la charge rapide qui atteint désormais 45 W est la bonne surprise. Vous pouvez faire le plein en une heure seulement !

On aime On aime pas ✅ Qualité de sa dalle Amoled à 120 Hz ❌ Manque un peu de puissance pour le jeu ✅ Clichés de jour corrects pour ce prix ❌ Faiblesse de la photo de nuit ✅ Excellente autonomie et charge 45 W ✅ Présence d’un port microSD

Galaxy A16 5G, le smartphone Samsung pas cher

Dans le catalogue Samsung, le Galaxy A16 se positionne comme le smartphone le plus abordable du fabricant. Avant tout chose, nous vous proposons ici la version 5G. Si cette connectivité ne vous intéresse pas, il existe un modèle 4G encore moins cher. Notons tout de suite que s’il y a peu d’améliorations techniques par rapport au Galaxy A15, cette nouvelle génération a le droit à 6 années de mises à jour ! Pour faire simple, il n’est pas prêt d’être obsolète.

Quoiqu’il en soit, nous retrouvons un écran Amoled de 6,5 pouces toujours bloqué à 90 Hz. Si la qualité d’affichage est bonne, il faut reconnaître que son concurrent de Xiaomi est supérieur dans cet exercice. Sous le capot, il embarque une puce Exynos 1330 dont les performances sont limitées. Elle est suffisante pour une utilisation basique, mais il ne faut pas en demander beaucoup plus à ce mobile. Le gaming n’est clairement pas conseillé. Pour la partie photo, il embarque un ensemble de 3 capteurs avec un grand-angle de 50 Mpx. Le résultat est correct, et si vous prenez quelques clichés de temps à autre, cela sera suffisant. Pour autant, la photographie est sa principale faiblesse.

Dernièrement, son autonomie est dans la moyenne avec une bonne journée d’utilisation sans recharge. Pour conclure, c’est généralement un smartphone que nous conseillons aux adolescents à la recherche d’un premier téléphone.

On aime On aime pas ✅ Bonne qualité d’affichage ❌ Faibles performances de son SoC ✅ Navigation fluide pour un usage basique ❌ Un écran bloqué à 90 Hz ✅ Module photo convaincant pour ce prix ✅ Bonnes finitions + 6 années de MAJ

Honor Magic6 Lite, le meilleur smartphone en milieu de gamme

Le Honor Magic 6 Lite est un produit un peu particulier avec la fiche technique d’un smartphone de milieu de gamme, mais le tarif d’un produit d’entrée de gamme. Si vous êtes prêt à dépenser environ 100 euros de plus, c’est un mobile encore plus intéressant que le Xiaomi Redmi Note 13. Dans le détail, il embarque une magnifique dalle OLED de 6,78 pouces avec un rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz.

Il s’agit d’un téléphone imposant offrant un grand confort d’utilisation. Il saura satisfaire les amateurs de streaming sur mobile. Ensuite, il est équipé d’un processeur Snapdragon 6 Gen 1 couplé à 8 Go de mémoire vive. Ce SoC n’est pas ce qu’il se fait de plus récent, mais il permet une bonne fluidité. Pour autant, ce n’est pas un modèle vraiment adapté pour le gaming. Son module photo comprend un total de 3 capteurs avec un grand-angle principal de 108 Mpx. Tout comme ses concurrents, ses performances sont correctes avec un bon niveau de luminosité.

Cependant, il n’est clairement pas à l’aise avec la photographie de nuit. Enfin, c’est un smartphone très endurant grâce à sa batterie de 5000 mAh. Enfin, il est accompagné d’un chargeur de 25 W.

On aime On aime pas ✅ Grande dalle OLED de 6,78 pouces ❌ Recharge assez lente ✅ Mobile endurant ❌ Photo de nuit peu convaincante

✅ Design unique et réussi ✅ Bonnes performances pour ce tarif

Poco X6 Pro, le mobile gaming abordable

La gamme Poco de Xiaomi regroupe des smartphones gaming au très bon rapport qualité/prix. Cependant, seul le X6 Pro est disponible sous la barre des 300 euros. Dans tous les cas, c’est le seul mobile de cette catégorie à être disponible à ce prix. Ici, nous sommes sur un appareil intégrant un processeur Dimensity 7300 de Mediatek. Ce dernier, accompagné par 12 Go de ram, offre un bon niveau de puissance. Il est capable de faire tourner n’importe quel jeu mobile, même s’il faudra faire quelques compromis avec les titres les plus gourmands en ressources.

D’autre part, il intègre une grande dalle Amoled de 6,67 pouces avec une fréquence maximale de 120 Hz. Il n’y a rien à redire sur la qualité d’affichage et le niveau de luminosité. Sinon, comme souvent avec ce type de téléphone, les performances photos sont en retrait. Si les images de jours sont convenables, il va falloir oublier les prises de vue la nuit.

Le fabricant a, semble-t-il, dû faire quelques sacrifices sur cette partie pour maintenir un tarif raisonnable. Enfin, il embarque une batterie de 5000 mAh. Cette dernière garantit une bonne autonomie, mais évidemment tout va dépendre de votre utilisation.

On aime On aime pas ✅ Bonne puissance pour la gamme ❌ Partie photo peu convaincante ✅ Grand écran Amoled à 120 Hz ❌ Trop d’applications préinstallées ✅ Smartphone endurant ✅ Parfaitement adapté pour le gaming, dont les titres 3D

Realme C67, le plus endurant

Realme n’est peut-être pas le fabricant chinois le plus connu et pourtant il gagne à se faire connaître. Presque tous ses smartphones disposent de tarifs abordables et la marque est réputée pour proposer des mobiles avec une excellente autonomie. En effet, le Realme C67, avec sa batterie de 5000 mAh assure un à deux jours d’autonomie selon l’usage. De même, son chargeur de 33 W permet de faire le plein en moins d’une heure.

D’un autre côté, petit prix oblige, la charge rapide n’est pas au niveau des autres appareils de l’entreprise. Pour le reste, il possède une dalle LCD de 6,67 pouces rafraîchie à 90 Hz. Si la qualité d’affichage est correcte, cette dernière n’est pas non plus au niveau de la concurrence. Sous le châssis, il intègre un SoC Snapdragon 685 avec 8 Go de mémoire vive. En résumé, il n’est pas adapté au gaming, mais la puissance est suffisante pour une navigation fluide. Ici, la partie photo comprend un total de deux capteurs avec un grand-angle de 108 Mpx.

Seul problème, il faut curieusement l’impasse sur l’ultra grand-angle et les performances en pâtissent. Cependant, la qualité des images captées la journée reste correcte.

On aime On aime pas ✅ Autonomie importante (environ 2 jours) ❌ Qualité d’affichage en retrait ✅ Bon niveau de fluidité ❌ Capteur d’empreintes peu réactif ✅ Port microSD pour étendre le stockage ✅ Qualité des finitions

📲 Quel est le meilleur smartphone d’entrée de gamme ?

Actuellement, plusieurs smartphones peuvent se targuer d’être le meilleur téléphone d’entrée de gamme. Cependant, dans la rédaction nous avons tendance à conseiller le Xiaomi Redmi Note 14 qu’il est possible de trouver à un prix bien inférieur à 300 euros chez certains revendeurs. C’est un mobile endurant, avec une bonne qualité d’affichage et des performances photo correctes pour son tarif. D’un autre côté, si vous avez vos habitudes chez Samsung, le Galaxy A16 est un choix tout indiqué. Mais il faut reconnaître qu’il n’est pas aussi convaincant que son concurrent de Xiaomi sur certains points.

👉 Quelles sont les concessions à faire pour un smartphone entre 200 et 300 euros ?

Avec les smartphones à moins de 300 euros, il y a deux principales concessions à faire : la puissance et les performances photo. En effet, dans cette tranche tarifaire, les mobiles ne sont clairement pas adaptés pour le gaming. De même, si vous aimez réaliser de petits montages vidéo, l’exercice va être presque impossible. Il va falloir un peu monter en gamme pour trouver des SoC plus efficaces.

Ensuite, en matière de photographie, les fabricants font de sérieux compromis en matière d’équipement. Si sur le papier, certains disposent de capteurs de plus de 100 Mpx, à la pratique la qualité laisse clairement à désirer. Enfin, quoiqu’il arrive, vous n’aurez pas de souci à vous faire au niveau de l’affichage avec des dalles OLED. De même, l’autonomie est généralement le grand point fort de ces appareils.

🥇 Quels fabricants proposent les meilleurs smartphones à moins de 300 euros ?

Les meilleurs smartphones pas chers se trouvent généralement chez les fabricants chinois. Cependant, toutes les références ne se valent pas. En entrée de gamme, Xiaomi, Realme et Honor sont les valeurs sûres. D’un autre côté, Samsung possède quelques téléphones convaincants sous la barre des 300 euros.

🤔 Est-ce que les smartphones à moins de 300 € sont fiables ?

Oui, sous la barre des 300 euros, nous trouvons de nombreux smartphones fiables. En entrée de gamme, les fabricants ont fait de gros efforts pour fournir des appareils avec des composants de qualité et disposant de bonnes finitions. Ensuite, les certifications IP se sont généralisées dans cette tranche tarifaire. Cela confère une meilleure résistance à ces téléphones. De même, les nouvelles générations disposent de plusieurs années de mises à jour. Si vous vous procurez un mobile récent, vous pourrez le conserver pendant très longtemps.

📱 Quelle est la capacité de stockage conseillée pour un téléphone à moins de 300 € ?

Actuellement, il est conseillé de se procurer un smartphone avec un minimum de 128 Go de stockage. En effet, c’est la capacité minimale pour profiter pleinement de son téléphone. D’ailleurs, cette affirmation est autant valable avec les produits d’entrée de gamme que premium. Cependant, avec les mobiles abordables nous trouvons parfois encore des ports pour carte mémoire microSD. Cela n’est plus le cas avec les appareils les plus onéreux. C’est toujours un plus pour augmenter le stockage de son smartphone.

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