Meilleur smartphone pour adolescent : notre sélection pour la rentrée 2026

Quel smartphone acheter pour un ado ? De nos jours, tous les adolescents veulent posséder leur propre téléphone et à partir du collège et du lycée, ce type d’accessoire devient essentiel pour vos enfants. C’est pourquoi nous vous proposons cette sélection des meilleurs smartphones pas chers pour ado.

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Top 3 des smartphones pour ado

Les smartphones permettent aux adolescents de contacter facilement leurs parents, mais aussi de rester en relation avec ses amis pendant les vacances. Acheter un premier téléphone à son enfant et toujours une excellente idée pour lui faire plaisir. Dans tous les cas, à l’ère des réseaux sociaux, ils deviennent des appareils importants dans le quotidien des ados. Cependant, il n’est pas nécessaire de se ruiner pour son premier mobile.

Il faut dire que ce dernier risque de connaître quelques dégâts avec les chutes. Dans tous les cas, il est possible de trouver des produits très intéressants sous la barre des 300 euros. Ces derniers sont fiables permettant une navigation fluide et assurant une bonne autonomie, de quoi rassurer les parents. Quoi qu’il arrive, c’est un investissement important pour un collégien et un lycéen. Voici notre comparatif des meilleurs smartphones pour adolescents.

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Xiaomi Redmi Note 14, le meilleur smartphone pour un adolescent

Avec son petit prix et sa solide fiche technique, le Xiaomi Redmi Note 14 est un choix tout indiqué de premier smartphone. En effet, il est disponible neuf aux alentours de 200 euros chez la majorité des revendeurs spécialisés. Plus concrètement, avec son imposante batterie de 5 500 mAh, il dispose d’une bonne journée d’autonomie. Pour un usage basique, il est même possible d’atteindre deux jours sans recharge. Il faut compter une bonne heure pour le charger entièrement.

Sinon, il est équipé d’une dalle Amoled de 6,67 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz. La qualité d’affichage est simplement excellente pour ce prix. Si votre ado aime regarder des vidéos sur son téléphone, il va être ravi par ce modèle. Ensuite, il embarque une puce Helio G99-Ultra qui assure une bonne fluidité. Il est parfaitement adapté pour surfer sur les réseaux sociaux, sans être pour autant un mobile dédié au gaming.

Pour la partie photo, il offre une bonne polyvalence grâce à son capteur principal de 108 Mpx. Dernière précision, nous vous proposons ici la version 4G. La connectivité 5G ne nous semble pas nécessaire pour un adolescent. Il faut débourser environ 50 € supplémentaires pour obtenir cette dernière.

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On aime On aime pas ✅ Belle qualité de sa dalle Amoled (120 Hz) ❌ Manque un brin de puissance pour le gaming ✅ Mobile endurant + Prise jack ❌ Faiblesse de la photo de nuit ✅ Possibilité d’étendre le stockage via microSD ✅ Encore 4 années de mises à jour

Samsung Galaxy A16, un excellent mobile pour collégien

Pour un tarif presque identique au produit Xiaomi, il existe le Samsung Galaxy A16 qui est également un excellent choix de smartphone pour votre progéniture. Cependant, il faut reconnaître qu’il est un peu moins convaincant que son concurrent sur certains points. Tout d’abord, il dispose d’un écran Amoled de 6,7 pouces accompagné d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Si la qualité est très correcte, cette dernière reste inférieure à celle proposée par le téléphone chinois.

D’autre part, ce modèle utilise une puce Exynos 1330 dont les performances sont légèrement supérieures au SoC Snapdragon. En bref, c’est suffisant pour un usage basique, mais il ne faudra pas lui en demander beaucoup plus. D’ailleurs, nous avons sélectionné la version 5G, car elle est désormais disponible à un prix similaire au Redmi Note 14 4G. Pour la partie photo, il est équipé de trois capteurs avec un grand-angle principal de 50 Mpx.

Sur cette partie, il faut reconnaître que le rendu est très réussi pour un mobile disponible sous la barre des 200 euros. Enfin, sa batterie lui confère une bonne endurance. Dans tous les cas, celle-ci permet une bonne journée d’utilisation, voire un peu plus. Cependant, il faut tout de même plus d’une heure pour le passer de 0 à 100 %.

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On aime On aime pas ✅ Très bonnes capacités photo pour ce tarif ❌ Toujours très lent à recharger ✅ Bonne qualité d’affichage (Amoled à 90 Hz) ❌ Manque de puissance ✅ One UI avec 6 années de MAJ ✅ Bonne qualité des finitions

iPhone 13, la solution de l’iPhone reconditionné pour un ado

Les iPhone ont autant la cote auprès des parents que des adolescents et généralement les enfants souhaitent très souvent avoir accès à un smartphone Apple. Il faut également dire qu’iOS est un écosystème bien pensé et profitant d’un excellent suivi. C’est pourquoi, nous vous proposons l’iPhone 13 reconditionné. En effet, c’est la solution idéale pour votre ado. Ce mobile va encore profiter de plusieurs années de mises à jour et son prix plus abordable que le neuf reste un argument essentiel.

Surtout si vous avez peu que votre enfant casse son téléphone. Ce dernier possède un design similaire aux derniers appareils, même s’il ne dispose pas du Dynamic Island. D’ailleurs, c’est un produit très compact avec sa dalle OLED de 6,1 pouces. De plus, il faut admettre que la qualité d’affichage est plus que correcte. Sous le capot, nous retrouvons une puce A15 Bionic à la puissance honorable. En effet, tous les types d’utilisations sont envisageables, et notamment le gaming.

Ensuite, en matière de photo, c’est le meilleur appareil de notre comparatif. Il est polyvalent et capable de prendre de beaux clichés, peu importe le niveau de luminosité. Sinon, c’est un produit endurant, et il est possible de le recharger entièrement en presque une heure, et vous allez même pouvoir profiter d’iOS 19, mais pas d’Apple Intelligence.

On aime On aime pas ✅ Très bonnes capacités en photo ❌ Vitesse de recharge assez lente ✅ Performances plus que suffisantes avec sa puce A15 ✅ Mobile endurant ✅ Le reconditionné est parfait pour un ado

Nokia C12, le meilleur smartphone pour ado à moins de 100 euros

Si vous avez peur que votre enfant casse son smartphone, il est possible de trouver des appareils assez convaincants sous la barre des 100 euros. C’est le cas de ce Nokia C12. Bien évidemment, sa fiche technique n’est pas au niveau des autres appareils de ce comparatif. Plus précisément, vous allez trouver ici une dalle LCD de 6,3 pouces. Même si la technologie OLED reste supérieure, la qualité d’affichage est correcte. Sinon, ce téléphone portable manque clairement de puissance.

Son processeur est juste suffisant pour naviguer sur les réseaux sociaux ou surfer sur Internet. Avec ce dernier, les jeux mobiles sont à oublier. D’ailleurs, son stockage se limite à 64 Go, mais au besoin, il est possible d’ajouter une carte mémoire microSD. D’un autre côté, il possède un unique capteur arrière de 8 Mpx dont les performances laissent clairement à désirer. Si votre ado est amateur de photo, il vaut mieux passer votre chemin.

Enfin, si sur le papier une batterie de 3 000 mAh peut sembler légère, à la pratique, c’est un produit assez endurant. Petite originalité, cette dernière est amovible. Quoi qu’il en soit, son autonomie n’a rien de surprenant quand l’on voit les capacités de son SoC.

On aime On aime pas ✅ Disponible sous la barre des 100 euros ❌ Chargeur en micro-USB et non en USB-C ✅ Port microSD pour étendre le stcokage ❌ Partie photo à oublier ✅ Qualité de l’écran LCD correcte ✅ Navigation fluide

Realme C67, le téléphone le plus endurant

Le Realme C67 se positionne comme un smartphone abordable avec une bonne autonomie. Sans être le meilleur mobile d’entrée de gamme, il reste un choix intéressant de téléphone portable destiné à un adolescent. Dans tous les cas, sa batterie de 5 000 mAh permet d’obtenir deux jours d’utilisation avec un usage basique. D’ailleurs, même si l’utilisation est intensive, il sera possible de boucler sa journée avec une charge complète. Pour le reste, il est équipé d’une dalle LCD de 6,67 pouces rafraîchie à 90 Hz. La qualité d’affichage est bonne sans être exceptionnelle.

Son processeur Snapdragon 685 offre des performances suffisantes. En effet, si l’on excepte le gaming, il se révèle à l’aise dans presque tous les cas de figure. Sinon, il possède 128 Go de capacité de stockage, ce qui est suffisant pour un collégien. Petite originalité, son module photo se compose de deux capteurs avec un objectif principal de 108 Mpx. Celui-ci permet de prendre de jolis clichés la journée. Cependant, il est beaucoup moins à l’aise avec les images captées la nuit.

Pour conclure, c’est un excellent choix de smartphone sous la barre des 200 euros, même s’il n’est pas complètement au niveau de ses concurrents de Xiaomi et de Samsung.

On aime On aime pas ✅ Puissance suffisante pour un usage fluide ❌ Capteur d’empreintes peu réactif ✅ Smartphone endurant (2 jours d’autonomie) ❌ Faible qualité de sa dalle LCD ✅ Qualité des photos de jour correcte ✅ Bon niveau des finitions

📱 Quel est l’âge idéal pour un premier téléphone portable ?

« Est-ce que je peux avoir un smartphone ? » C’est la question que presque tous les parents ont entendu au moins une fois de la bouche de leur adolescent. Et la majorité d’entre eux se demande à quel âge est-il judicieux d’acheter un premier téléphone portable à son enfant. En réalité, il n’y a pas de réponse précise. En règle générale, l’on considère la rentrée au collège comme le bon moment. En effet, votre fils ou votre fille doit avoir environ 11 ans et il devient important de communiquer avec ses amis. De même, dans le cas de parents divorcés, pouvoir contacter rapidement et efficacement sa progéniture est une chose essentielle.

D’un autre côté, pour rappel, il est théoriquement interdit de s’inscrire sur un réseau social à cet âge. Mais sur ce point, c’est à vous de décider, et n’oublions pas les risques de cyberharcèlement qui entourent ces plateformes. Quoi qu’il arrive, il est conseillé d’abord de discuter avec son enfant avant d’investir dans un téléphone. La maturité et l’état d’esprit de votre ado sont les fauteurs importants. Dans tous les cas, il n’existe pas d’âge minimum pour acheter un smartphone à un adolescent.

Aujourd’hui, il est essentiel de limiter le temps d’écran d’un adolescent pour prévenir les abus liés aux réseaux sociaux ou même aux jeux vidéo. Deux solutions s’offrent à vous selon que vous êtes sur un smartphone Android ou iOS.

Google Family Link pour Android

L’outil principal pour les utilisateurs Android est Google Family Link. Il s’agit d’une application de contrôle parental qui permet de suivre la navigation de votre enfant à distance. Pour l’utiliser, il faut :

Créer un compte Google à votre ado

Installer Family Link sur votre téléphone et celui de l’enfant

Associer les deux comptes.

Vous pouvez alors limiter le temps d’écran global ou par application, définir un couvre-feu numérique, suivre sa position via GPS ou bloquer l’installation de certains logiciels.

Temps d’écran pour iPhone

Apple propose une fonctionnalité similaire pour les iPhone. Vous pouvez gérer à distance le temps d’écran de votre ado. Voici comment faire :

Dans Réglages, sélectionnez Partage familial et ajoutez un compte

Une fois configuré, rendez-vous dans la partie Temps d’écran

Vous allez pouvoir imposer des restrictions sur certaines applications, définir un temps de repos, limiter le temps d’usage, etc.

🤔 Quel smartphone pour ado résiste le mieux aux chutes ?

Les adolescents ne sont pas toujours très précautionneux avec leurs affaires. Donc si vous avez peur que votre enfant casse son smartphone, il est important de surveiller quelques critères. Voici les points à prendre en compte.

Écran Gorilla Glass : va mieux résister aux chocs et aux rayures

va mieux résister aux chocs et aux rayures Certification IP67 ou IP68 : résistance contre l’eau et la poussière

résistance contre l’eau et la poussière Coque de protection renforcée pour protéger le châssis

renforcée pour protéger le châssis Protection en verre trempé pour l’écran assure une protection supplémentaire.

Certains l’ignorent peut-être, mais tout comme avec les ordinateurs, il est possible d’installer un contrôle parental sur le smartphone de votre enfant. Dans ce cas, il faut simplement télécharger une application dédiée sur l’Apple Store ou le Play Store (Android). Ces dernières sont gratuites ou payantes et parfois, ce service est inclus dans la suite de sécurité destinée à votre PC. Ces logiciels permettent de contrôler l’accès à certaines applications, de définir le temps d’utilisation du téléphone et de filtrer certains sites web. Dernière précision, certains opérateurs comme Bouygues proposent un contrôle parental gratuit si le forfait mobile est destiné à un adolescent.

👉 Smartphone ou Feature Phone, lequel choisir ?

Si l’on peut être tenté d’acheter un téléphone portable traditionnel à son enfant, cela n’est pas nécessairement une bonne idée. Les services accessibles sont très limités. Il est presque uniquement possible d’envoyer des SMS (procédé laborieux dans ce cas) et de passer des appels. À l’inverse, il existe désormais des smartphones abordables et fiables donnant accès à tous les réseaux de communications utilisés par un adolescent. De plus, comme dit précédemment, si les réseaux sociaux vous inquiètent, vous pouvez en limiter l’accès grâce à un contrôle parental.

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