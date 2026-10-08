Meilleur smartphone à moins de 400 euros : notre sélection octobre 2026 

Si vous êtes à la recherche d’un bon smartphone de milieu de gamme, il existe d’excellents téléphones sous la barre des 400 euros. En effet, dans cette tranche de prix, il y a peu de concessions à faire. Voici notre sélection des smartphones au meilleur rapport qualité/prix.

Top 3 smartphones à moins de 400 €

Entre 300 et 400 euros, il est désormais possible de trouver d’excellents mobiles capables de répondre à tous les besoins. En effet, dans cette tranche tarifaire, il y a peu de sacrifices à faire. Nous trouvons ici des smartphones avec une bonne qualité d’affichage, une autonomie importante et des performances suffisantes pour assurer une navigation en toute fluidité. Quoi qu’il arrive, tous les fabricants, à l’exception d’Apple, proposent des téléphones avec un excellent rapport qualité/prix.

Bien évidemment, ce guide d’achat va être dominé par les marques chinoises, mais d’autres constructeurs comme Samsung sont également présents sur ce marché. D’un autre côté, il existe actuellement de nombreuses références et il est parfois difficile de trouver le produit qui va le mieux répondre à ses besoins. C’est pourquoi nous vous proposons cette sélection des meilleurs smartphones à moins de 400 euros.

Google Pixel 8a, le meilleur smartphone à moins de 400 euros

Si le Google Pixel 8a a été lancé à un tarif supérieur à 400 euros, il est désormais facile de le trouver à un prix inférieur. Dans tous les cas, nous sommes sur un appareil au bon rapport qualité/prix et très certainement le meilleur mobile dans cette tranche tarifaire. Il se démarque notamment de ses concurrents par ses performances photo.

En effet, ce domaine est généralement le point faible des téléphones de milieu de gamme. Cependant, avec ce modèle, nous retrouvons deux capteurs de 64 et 13 Mpx pour un rendu très plaisant. D’ailleurs, les clichés captés en basse luminosité sont très réussis. Une chose assez rare pour être notée. Pour le reste, il dispose d’un petit écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sur ce point, on note une amélioration par rapport à la génération précédente. Ensuite, il embarque un SoC maison, le Google Tensor G3. Si ce dernier assure une bonne fluidité, il manque un peu de puissance pour le gaming.

Petite précision, ce produit existe uniquement avec 128 ou 256 Go de stockage. Pour conclure, sa batterie assure une bonne endurance avec une journée d’utilisation. Sinon, il faut tout de même compter presque 2 heures pour le recharger à 100 %.

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Galaxy A36, le smartphone Samsung au meilleur rapport qualité/prix

La Galaxy A36 représente le milieu de gamme abordable de Samsung. S’il embarque peu d’évolutions par rapport à la génération précédente, il n’en reste pas moins l’un des meilleurs smartphones à moins de 400 euros. D’un autre côté, il ne nous a pas autant convaincus que son concurrent de Google, pourtant plus ancien. Plus dans le détail, il possède une grande dalle Amoled de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

L’ensemble est plus imposant, mais il faut reconnaître que cela offre un plus grand confort d’utilisation. D’autre part, ce mobile n’est pas équipé d’un processeur maison comme c’est souvent le cas avec la marque. Il s’agit ici de la puce Snapdragon 6 Gen 3 aux performances correctes. Le smartphone est donc un peu plus adapté au gaming, mais il faut éviter de trop lui en demander avec les jeux les plus exigeants en ressources. D’autre part; son module photo, bien qu’équipé de trois capteurs, peine à convaincre. Si les images prises la journée sont d’une bonne qualité, il est bien plus en difficulté avec la photographie de nuit.

Pour finir, sa batterie permet d’envisager une journée d’utilisation sans avoir à recharger le téléphone. Le résultat est dans la moyenne, sans être extraordinaire.

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Nothing Phone 2a, un mobile performant au design unique

Nothing est une marque encore peu connue sur le marché des smartphones et pourtant elle gagne à se faire connaître. Pour ce comparatif, nous avons sélectionné le mobile le plus abordable du fabricant, le Phone 2a. Tout d’abord, comme vous pouvez le constater à l’image, il possède un design atypique qui le démarque clairement de la concurrence. Bien évidemment, ce n’est pas son seul argument de vente. Il est équipé d’une superbe dalle Amoled de 6,7 pouces avec une fréquence de 120 Hz.

Le niveau de luminosité est important et pour le coup la qualité d’affichage flirte avec le haut de gamme. D’autre part, sous le capot, nous trouvons un processeur Dimensity 7200 Pro de Mediatek. Accompagné de 12 Go de ram, le SoC offre des performances importantes. En effet, il est possible de faire fonctionner la majorité des jeux dans des conditions plus que convenables. Sinon, son bloc photo (deux capteurs de 50 Mpx) offre une bonne polyvalence.

Cependant, dans cet exercice et pour le même prix, les concurrents proposent un meilleur équipement. Enfin, c’est un appareil endurant, et il est possible de le recharger en moins d’une heure. En bref, le Nothing Phone 2a se positionne comme l’un des meilleurs smartphones à moins de 400 €.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro, la meilleure alternative à Samsung et Google

Xiaomi est une marque réputée pour ses smartphones au bon rapport qualité/prix. Sans surprise, son Redmi Note 14 Pro se révèle être un excellent smartphone de milieu de gamme. Nous sommes ici sur un mobile avec une dalle Amoled de 6,67 pouces et un taux de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz. En bref, pour ce tarif, la qualité d’affichage est tout simplement irréprochable.

Sinon, il est équipé d’une puce MediaTek Dimensity 7300-Ultra aux performances honorables. Avec ses 12 Go de ram (version 512 Go de stockage), il est taillé pour la majorité des usages, même si en gaming il faudra faire quelques sacrifices au niveau des graphismes. Son bloc photo se compose d’un ensemble de 3 capteurs avec un grand-angle principal de 200 Mpx. Si sur le papier cela peut sembler impressionnant, à la pratique, il n’y a rien de révolutionnaire. Les clichés sont bons la journée et tout juste corrects quand la luminosité baisse.

D’autre part, sa batterie assure une autonomie dans la moyenne, mais nous avons été déçus par la charge rapide. Le téléphone est compatible avec un chargeur 45 W alors que la génération précédente supportait 67 W. Désormais, il faut compter 60 minutes pour recharger l’appareil.

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Motorola Edge 50 Fusion, un smartphone fiable et endurant

Si Motorola ne fait plus beaucoup parler de lui ces dernières années, le fabricant propose toujours des smartphones ! Et qui plus est, il faut reconnaître que ses mobiles possèdent tous de solides fiches techniques avec des tarifs raisonnables. Pour faire simple, si vous cherchez un smartphone au bon rapport qualité/prix, la marque est toujours une valeur sûre. Dans tous les cas, pour conclure ce comparatif, nous vous proposons le Edge 50 Fusion.

Celui-ci est équipé d’un écran pOLED de 6,7 pouces avec un rafraîchissement variable jusqu’à 144 Hz. La luminosité est importante avec d’excellents contrastes. En bref, la qualité d’affichage est irréprochable. En matière de puissance, nous retrouvons un SoC Snapdragon 7s Gen 2 avec 12 Go de mémoire vive. Le résultat est très correct, le téléphone étant adapté à la majorité des usages. Pour la partie photo, il embarque uniquement deux capteurs de 50 et 13 Mpx. La qualité des images est très appréciable, même si l’ultra grand-angle est en difficulté avec la photographie de nuit.

Mais sa principale force réside dans son autonomie. Même avec un usage intensif, il est possible de boucler sa journée sans avoir à le recharger. De plus, sa charge de 68 W permet de faire le plein en 45 minutes.

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📱 Quelle marque propose les meilleurs smartphones de milieu de gamme ?

Si vous cherchez un smartphone performant à moins de 400 euros, il est souvent recommandé de se tourner vers les fabricants chinois. Des marques comme Honor, Realme, Xiaomi, Oppo, Vivo proposent des appareils offrant un excellent rapport qualité/prix. Ces constructeurs dominent le marché avec des modèles compétitifs, mais ils ne sont pas les seuls à considérer.

En effet, Samsung se distingue également avec une vaste gamme de smartphones d’entrée et de milieu de gamme. Que vous recherchiez un modèle polyvalent ou plus spécifique, il y a de fortes chances que vous trouviez un smartphone Galaxy correspondant à vos besoins dans cette fourchette de prix.

Enfin, Google, avec sa gamme Pixel, est une autre possibilité. Bien que le dernier Pixel 8a soit théoriquement au-dessus des 400 euros, les versions précédentes restent d’excellents compromis pour ceux qui veulent profiter de l’expérience Pixel sans se ruiner. De plus, le fabricant assurant plusieurs années de mise à jour Android, les appareils d’ancienne génération sont loin d’être obsolètes.

Ce n’est pas pour rien que le Pixel 8a est considéré comme l’un des smartphones avec le meilleur rapport qualité/prix du marché. Enfin, il est important de noter qu’il est quasiment impossible de trouver un iPhone pour ce prix. Toutefois, en explorant des alternatives reconditionnées, vous pourriez tomber sur de bonnes affaires.

🔋 Que peut-on faire avec un smartphone à moins de 400 € ?

Tout d’abord, les meilleurs téléphones à moins de 400 euros vont vous faire profiter d’une excellente qualité d’affichage. Plus concrètement, la technologie Amoled avec un rafraîchissement à 120 Hz s’est démocratisée dans cette tranche tarifaire. Pour faire simple, les écrans sont presque dignes des mobiles premium. Ensuite, ils offrent une puissance suffisante pour profiter d’une navigation fluide. Surfer sur les réseaux sociaux, lire ses e-mails ou regarder des films en streaming sont autant de tâches réalisables avec ces smartphones.

D’ailleurs, les processeurs embarqués sont économes en énergie, assurant ainsi une bonne endurance. Avec tous les appareils de notre sélection, vous pouvez compter sur une bonne journée d’utilisation, même avec un usage intensif. Enfin, la fiabilité est toujours au rendez-vous avec le milieu de gamme.

🤔 Quelles concessions dois-je faire avec un téléphone à moins de 400 euros ?

Dans cette tranche tarifaire, il y a peu de concessions à faire. Dans l’ensemble, les fabricants font quelques sacrifices au niveau de la puissance et des performances photo. Même si dans ce dernier domaine, quelques appareils arrivent à se démarquer. Mais dans l’ensemble, à quelques exceptions près, ils vont être en difficulté avec les images captées la nuit. En revanche, il faut reconnaître que la qualité des images prises avec une bonne luminosité est honorable. Ensuite, si ces smartphones offrent une navigation fluide, ils ne sont pas les plus conseillés pour le gaming. Les performances ne sont pas suffisantes pour profiter à fond de jeux 3D.

Enfin, vous allez devoir faire l’impasse sur la recharge sans fil avec la majorité des modèles. De même, certains ont une charge rapide qui peine à convaincre.

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