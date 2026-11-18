GTA VI est enfin disponible sur PS5 et Xbox Series X/S. Après des années d’attente, la nouvelle production de Rockstar Games est officiellement disponible depuis le 19 novembre 2026. Ce nouvel opus apporte tout un lot de nouveautés et, pour certains, il se présente déjà comme le meilleur jeu de tous les temps. Gameplay, univers, lieux, armes, voici tout ce qu’il faut savoir de GTA 6.

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GTA VI est désormais une réalité. Après des années de spéculations et de rumeurs, le nouveau jeu de Rockstar est enfin disponible sur PS5 et Xbox Series X/S. Son lancement est d’ores et déjà un succès et les critiques sont simplement dithyrambiques. Comme à son habitude, le studio nous gratifie d’une incroyable production riche en contenus, avec un univers vivant et des personnages toujours aussi attachants.

En effet, le duo Lucia et Jason est déjà iconique pour les joueurs qui ont commencé le titre. GTA 6 se présente comme l’opus le plus abouti de la saga. Les graphismes sont excellents, la carte est immense et Vice City incroyablement vivante. La bande originale n’est pas en reste et, comme toujours dans un Grand Theft Auto, le nombre d’événements aléatoires et les possibilités de gameplay sont incroyables. Voici tout ce qu’il faut savoir sur GTA 6.

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GTA 6 a été officiellement lancé le 19 novembre 2026 en France et dans le reste du monde. Pour préparer un tel événement, Rockstar avait permis aux joueurs de télécharger le jeu en avance (poids d’environ 210 Go). De même, certaines manipulations ont permis à quelques personnes d’en profiter dès le 18 novembre à 12h00, heure de lancement en Nouvelle-Zélande. Il s’agit du premier pays à avoir accès au jeu. Notons tout de même que les personnes ayant utilisé cette méthode l’ont fait à leurs risques et périls. En effet, dans cette situation, les constructeurs peuvent bannir la console.

🎮 Sur quelles consoles est disponible GTA 6 ?

Sans surprise, GTA 6 sort exclusivement sur PS5 et Xbox Series X/S. Il suffit de regarder quelques images du jeu pour comprendre que les PS4 et Xbox One n’auraient pas été capables de faire tourner ce nouvel opus. Pour le reste, il faut se contenter de 30 FPS, bien qu’il soit toujours possible d’utiliser certains outils pour passer à 120 FPS. De leur côté, les joueurs Xbox Series auront le droit en exclusivité au Dolby Vision.

De plus, il n’y a pas de version physique. Même si vous avez une boite, à l’intérieur, il n’y a qu’un QR code. Le contenu additionnel est également accessible de cette façon. Sinon, les joueurs PC vont devoir encore patienter. Comme à son habitude, Rockstar sort d’abord le jeu sur consoles et le portage sur ordinateur arrive plus tard. Notons que pour le moment, nous n’avons pas de date de sortie pour la version PC. Dernièrement, si des rumeurs évoquent un portage sur Nintendo Switch 2, rien n’a été confirmé pour le moment.

💰 Quel est le prix de GTA 6 ?

Avant même son annonce, le prix de lancement de GTA 6 a fait couler beaucoup d’encre. Certaines sources ont évoqué un tarif supérieur à 100 €. Bonne nouvelle, il est finalement lancé au prix d’un AAA classique. Profitons-en pour rappeler qu’il est donc moins cher qu’un certain Mario Kart sur Switch 2. Le titre va également rapporter une fortune à Rockstar. Comme toujours, vous allez trouver deux éditions.

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🏙️ Où se déroule GTA 6 ?

Dès la première bande-annonce, nous avions découvert que GTA 6 remet le cap sur Vice City. Mais exit les années 80 de GTA : Vice City, ce nouvel opus se déroule à notre époque avec les réseaux sociaux et toutes les déviances qui vont avec. Les environnements fourmillent de détails et de personnages avec les rues animées du centre-ville, les banlieues, les plages ou encore les marais. La promesse d’une énorme carte de jeu avec météo dynamique pour s’amuser dans ce bac à sable. Mais bien d’autres lieux sont accessibles. Ci-dessous, vous pouvez retrouver une petite liste des différents environnements que vous allez découvrir dans GTA 6.

Vice City

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« Les années 80 sont passées depuis longtemps, mais Vice City reste la capitale du soleil et du divertissement en Amérique. Tout le glamour, l’effervescence et la cupidité de l’Amérique condensés dans une seule ville. Chaque quartier apporte sa touche personnelle, des hôtels art-déco pastel et du sable blanc d’Ocean Beach aux panaderías animées de Little Cuba, en passant par les contrefaçons du marché aux puces de Tisha-Wocka et le port de VC, la capitale mondiale des croisières. »

Leonida Keys

« Dans cet archipel tropical, on mène une vie simple et sans remous. Prenez quelques verres et installez-vous sur un transat, mais faites attention, vous êtes aux portes de certaines des eaux les plus belles et dangereuses d’Amérique. »

Grassrivers

« On ne sait jamais ce qui se trame sous la surface de cette étendue sauvage. Les alligators en sont la principale attraction, mais il existe des prédateurs bien plus dangereux, sans parler des découvertes étranges que vous ferez dans la mangrove. »

Port Gellhorn

« Ce ne sont pas les motels miteux, les parcs d’attractions laissés à l’abandon et les zones commerciales désertées qui feront revenir les touristes, mais une nouvelle économie a émergé dans cet ancien centre de villégiature prisé… à base de bière, d’analgésiques et de boissons énergisantes. Sautez sur votre motocross et gardez la main sur votre portefeuille. »

Ambrosia

« Au cœur de la Leonida, l’industrie américaine et les valeurs d’antan règnent toujours en maîtres, quel qu’en soit le prix. La raffinerie de sucre Allied Crystal assure les emplois, tandis que le gang de motards du coin fournit pratiquement tout le reste. »

Mont Kalaga

« Symbole national situé sur la frontière nord de l’État, le Mont Kalaga abrite de magnifiques lieux de pêche, de chasse et de randonnée. Dans les sous-bois luxuriants qui l’entourent, des péquenauds s’adonnant au mysticisme et d’autres extrémistes paranoïaques cohabitent loin des yeux du gouvernement. »

🔥 Quels sont les personnages de GTA 6 ?

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Comme avec GTA 5, GTA 6 va vous permettre de jouer et de découvrir l’histoire de deux personnages : Lucia Caminos et Jason Duval. Depuis le lancement, tout le monde s’accorde à dire que leur développement au fil du jeu est très bon et que ces derniers deviennent rapidement très attachants. Profitons-en pour noter le très bon doublage (uniquement en VO pour le moment) des différents personnages du jeu.

Pour revenir à nos protagonistes, vous allez évidemment pouvoir passer de l’un à l’autre. Mais la principale nouveauté en termes de gameplay est la relation entre Jason et Lucia. En effet, vous allez devoir vous-même entretenir cette dernière en échangeant des messages, en achetant des cadeaux, en allant à des rendez-vous, etc. C’est un élément central de GTA 6. La façon dont vous développez la relation entre ceux-ci va avoir un impact sur la fin du jeu. Cela signifie également que GTA VI propose plusieurs fins ! Pour le reste, on ne va rien spoiler de l’histoire.

Lucia et Jason ne sont pas les seuls personnages importants. Ci-dessous, vous allez pouvoir retrouver une petite description des différents individus qui vont avoir une importance dans votre histoire à Vie City.

Lucia Caminos

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« Le père de Lucia lui a appris à se battre dès qu’elle a pu marcher. Depuis, la vie n’a pas été tendre avec elle. Alors qu’elle luttait pour s’occuper de sa famille, elle s’est retrouvée au pénitencier de Leonida. Elle ne doit sa sortie qu’à la chance. Lucia a retenu la leçon : la moindre erreur peut lui coûter cher. Plus que tout autre chose, Lucia veut la vie heureuse dont sa mère rêve depuis qu’elles ont quitté Liberty City. Mais pas question de se fier au hasard, Lucia est bien décidée à prendre les choses en main. Tout ce qui compte, c’est notre réseau et ce qu’on possède. Tout juste sortie de prison et déterminée à changer les choses, Lucia n’a pas perdu de vue son plan : elle est prête à tout. »

Jason Duval

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« Jason rêve d’une vie facile, mais les choses semblent se compliquer de jour en jour. Jason a grandi au milieu d’arnaqueurs et d’escrocs. Après un passage dans l’armée pour tenter de tirer un trait sur son adolescence chaotique, il s’est retrouvé dans les Keys à faire ce qu’il sait faire de mieux, travailler pour des trafiquants de drogues locaux. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Sa rencontre avec Lucia pourrait être la meilleure chose qui lui soit arrivée, ou bien la pire. Jason espère que tout ira pour le mieux, mais rien n’est plus incertain. »

Cal Hampton

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« Ami de Jason et collaborateur de Brian, Cal se sent le plus en sécurité chez lui, à espionner les communications des darde-côtes, une bière à la main et quelques onglets privés ouverts. Cal est au bas de l’échelle de l’Amérique et s’en accommode très bien. Il ne demande qu’à transmettre sa paranoïa occasionnelle à son ami Jason, mais ce dernier a d’autres projets. »

Boobie Ike

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« Boobie est une légende de Vice City et il le sait. L’un des rares à avoir transformé son passé dans la rue en un empire légitime : immobilier, strip club, et studio d’enregistrement. Boobie garde le sourire jusqu’à ce qu’on parle affaires. Il semble n’agir que pour lui, mais c’est son partenariat avec le jeune Dre’Quan, pour le label Only Raw Records, qui lui tient vraiment à cœur. »

DreQuan Priest

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« Dre’Quan a toujours été plus un magouilleur, même quand il dealait pour survivre, son vrai objectif, c’était de percer dans la musique. Maintenant qu’il a signé, Dre’Quan espère en finir avec les concerts dans le club de strip-tease de Boobie et intégrer la scène musicale de Vice City. »

Real Dimez

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« Bae-Luxe et Roxy, alias Real Dimez, sont amies depuis le lycée. Elles ont eu assez de jugeote pour passer du racket de dealers locaux à quelque chose de plus lucratif grâce à leurs morceaux de rap osés et leur omniprésence sur les réseaux sociaux. Un premier single à succès avec le rappeur local DWNPLY a propulsé Real Dimez en haut de l’affiche. Cinq ans et un paquet d’ennuis plus tard, elles ont signé chez Only Raw Records, et espèrent vivement que la foudre peut frapper deux fois au même endroit. »

Raul Bautista

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« Sûr de lui, charmant et rusé, Raul est un vétéran des braquages de banques toujours à la recherche de partenaires prêts à risquer gros pour gagner gros. Téméraire, Raul veut toujours viser plus haut. Un jour ou l’autre, ses associés devront décider s’ils veulent doubler leur mise ou quitter l’aventure. »

Brian Heder

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« Brian est un trafiquant de drogues lambda qui a connu l’âge d’or de la contrebande dans les Keys. S’il achemine toujours de la marchandise via sa société de bateaux, en compagnie de sa troisième femme, Lori, Brian est dans le métier depuis suffisamment longtemps pour déléguer le sale boulot. Brian laisse Jason vivre gracieusement dans l’une de ses propriétés, tant qu’il accepte de lui donner un coup de main pour ses extorsions, et qu’il passe goûter la sangria de Lori de temps en temps. »

🕹️ Quel est le gameplay de GTA 6 ?

Armes et combats

Disons-le tout de suite : si vous avez joué aux GTA précédents, vous n’allez pas être dépaysés avec GTA 6. Par rapport aux derniers opus et même à Red Dead Redemption 2, on note des améliorations pour la partie armes à feu. En effet, les sensations sont bien meilleures et l’étrange visée automatique de RDR 2 est absente. Les personnages sont moins agiles qu’auparavant et cela va demander un peu plus de réflexion au moment des gunfights. D’un autre côté, quand il est parfois possible de changer de personnages au milieu d’un combat, cela offre de nouvelles possibilités et peut faciliter l’affrontement.

Autre changement majeur : les armes équipées. Vous ne pouvez plus transporter tout votre équipement avec vous. Vous allez être limité à deux armes lourdes et deux armes de poing. D’ailleurs, il est appréciable que lorsque l’on transporte un fusil volumineux, ce dernier soit bien visible. Un point important à prendre en compte quand vous rencontrez la police. C’est franchement plaisant pour ceux qui recherchent plus de réalisme. Mais alors comment allez-vous gérer votre inventaire ? C’est facile, votre voiture transporte tout votre équipement. Pour faire simple, les véhicules sont devenus des hubs. D’un autre côté, la capacité de transport va varier en fonction du type de véhicule. Un gros SUV transporte davantage qu’une voiture de sport.

Braquages et missions

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Comme toujours dans les Grand Theft Auto, l’un des objectifs principaux est d’amasser un maximum d’argent. GTA 6 ne déroge pas à la règle. Pour améliorer vos personnages et bien avancer dans l’histoire, vous allez devoir en récupérer un maximum. Plusieurs solutions vont s’offrir à vous. La principale reste évidemment le braquage.

Vous allez, par exemple, devoir vous attaquer à des banques. Vous pouvez la jouer discret, mais cela est souvent compliqué. Finalement, les braquages tournent généralement en échange de coups de feu. Une fois sortie de la banque, il va falloir composer avec la police et le système d’étoiles est bien présent dans GTA 6. Réussir à semer la police est bien plus difficile que par le passé. Les agents des forces de l’ordre vont rechercher un véhicule précis et une personne avec des vêtements précis. Le résultat est franchement plaisant puisque le challenge est bien plus présent.

Autre manière de gagner de l’argent : attaquer les bases d’autres gangs. Dans cette situation, c’est fréquemment de la drogue que vous allez chercher à récupérer afin de la revendre par la suite. Dernière solution, faire des courses de voiture. Ici, la méthode est disons légale, mais c’est pas franchement la manière la plus effective et la plus plaisante pour vous faire de l’argent.

Conduite

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Autre élément important dans un GTA : la conduite. Ce point n’a pas toujours été le point fort de la licence (cf : GTA 4). Dans GTA 6, les sensations sont bonnes et la façon de répondre du véhicule va dépendre de la route. En effet, entre l’asphalte ou la terre, les choses sont bien différentes. Et si jamais vous n’avez pas envie de prendre le volant, vous pouvez demander à un autre de conduire pendant que vous êtes sur votre téléphone. Enfin, il est possible d’écouter la radio et profitons-en pour indiquer que la bande-son est excellente. Toute est en anglais et cela peut déplaire à certains. Toutefois, l’immersion n’en reste pas moins très bonne.

Exploration

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N’y allons pas par quatre chemins, la carte de GTA 6 est particulièrement vaste. En effet, comme dit précédemment, la ville de Vice City n’est pas votre seul terrain de jeu. En plus des missions principales, on retrouve de nombreuses quêtes secondaires et d’activités annexes. Ces dernières vont de la chasse au mini-golf en passant par les courses de drones. Faire le tour de la carte de toutes les activités va prendre un certain temps. Toutefois, seul regret, l’exploration n’est pas toujours récompensée. Dans certains cas, vous allez découvrir des lieux incroyables, mais il n’y a rien à faire et pas d’objets à récupérer. D’un autre côté, cela ne ressemble en rien aux open world à la sauce Ubisoft. Tout est beaucoup plus vivant et fluide, des braquages aux interactions que vous allez pouvoir avoir avec des inconnus.

🌐 Est-ce que GTA Online est dans GTA 6 ?

Au lancement de GTA 6, le 19 novembre 2026, il n’y a pas de GTA Online de disponible. Pour le moment, Rockstar n’a pas communiqué sur le sujet. Il ne fait aucun doute que le mode en ligne va arriver à un moment ou un autre. Dans quelques mois ou dans plus d’un an, pour le moment, nous ne pouvons pas vous donner de date de sortie pour le mode Online de GTA 6.

👉 Y a-t-il des codes de triche dans GTA 6 ?

Oui, il y a des codes de triche dans GTA 6. Pour profiter de ces derniers, il va falloir remplir différentes conditions comme dépenser 2 500 $ en alcool pour obtenir la fonction « devenir ivre ». De même, il vous faut finir l’histoire principale pour en profiter. Une fois le scénario bouclé, vous allez débloquer une fonctionnalité dédiée dans votre smartphone. Pour retrouver tous les codes de triche de GTA 6, consultez notre article dédié.

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