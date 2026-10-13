Les Sims 4 : la liste des codes de triche pour PC, Xbox, PS4, PS5

Malgré les années, Les Sims 4 est toujours aussi populaire auprès des joueurs PC et consoles (PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series). Mais si vous n’avez pas la patience de tout recommencer à zéro, il existe une solution simple : les codes de triche. Si vous voulez être riche ou améliorer vos compétences sans le moindre effort c’est la meilleure solution. Voici les meilleurs cheat codes pour Les Sims 4.
- ⌨️ Comment activer les codes de triche sur PC et consoles ?
- 💰 Les codes de triche pour devenir riche dans Les Sims 4
- 🏠 Les codes de triche pour la construction dans Les Sims 4
- 💞 Les codes de triche pour les relations dans Les Sims 4
- 💼 Les codes de triche pour les carrières dans Les Sims 4
- 🪦 Les codes de triche pour la mort dans Les Sims 4
- 🥹 Les codes de triche pour les traits de caractère dans Les Sims 4
- 😱 Les codes de triche autour de la peur dans Les Sims 4
- 🎮 Les codes de triche pour améliorer le gameplay
Sorti il y a maintenant 10 ans, Les Sims 4 d’Electronic Arts et Maxis continue d’attirer des millions de personnes à travers le monde. Ce simulateur de vie immersive offre une expérience où chaque joueur peut façonner son propre univers. Construire la maison de ses rêves, nouer des relations sociales et amoureuses, et même créer plusieurs Sims pour les faire interagir dans des scénarios variés. En somme, Les Sims 4 vous donne la liberté de faire pratiquement tout ce que vous désirez. Cependant, certaines mécaniques de jeu peuvent être exigeantes, notamment la gestion du Simflouz ou l’entretien de vos relations.
Heureusement, de nombreux codes de triche existent dans Les Sims 4 pour vous simplifier la vie. Grâce à ces derniers, vous pouvez obtenir de l’argent illimité, rendre un Sims immortel, supprimer les factures, améliorer votre carrière et bien plus encore. Que vous jouiez sur PC ou sur consoles, ces cheat sont accessibles. Cependant, la manière de les activer diffère légèrement selon la plateforme. Voici une sélection des meilleurs codes de triche à utiliser pour enrichir votre expérience Sims 4.
À lire aussi : la liste des codes de triche pour Age of Mythology Retold
⌨️ Comment activer les codes de triche sur PC et consoles ?
Avant d’utiliser les codes de triche, il va falloir quelques petites manipulations. Bien évidemment, ces dernières vont différer selon que vous soyez un joueur PC ou console. Pour rappel, les Sims 4 sont disponibles sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Dans tous les cas, voici comment activer les cheat codes.
- PC: Appuyez sur Ctrl + Shift + C (Cmd + Shift + C pour Mac)
- PS4/PS5 : Appuyez simultanément sur les boutons R1 + R2 + L1 + L2
- Xbox One/Series : Appuyez simultanément sur les boutons RB + RT + LB + LT
Désormais, vous allez voir apparaître la console. Pour activer les commandes vous devez obligatoirement rentrer « testingcheats true ». Si tout se passe bien, vous allez voir apparaître “Cheats are enabled”. Si ce n’est pas le cas, entrez « testingcheats on » dans la commande. Une fois la manipulation réalisée, utiliser à nouveau Ctrl + Shift + C pour retirer la console.
💰 Les codes de triche pour devenir riche dans Les Sims 4
- 50 000 Simflouz : Motherlode
- 1 000 Simflouz : Rosebud ou Kaching
- Avoir toutes les maisons du quartier sont gratuites : FreeRealEstate On (remplacez On par Off pour la manipulation inverse)
- Désactiver les factures liées au loyer : household.autopay_bills true/false
- Remplacez X par le nombre de Simflouz souhaité : Money X
🏠 Les codes de triche pour la construction dans Les Sims 4
- Placer des objets sans respecter la grille : bb.moveobjects on
- Activer le mode construction même sur les terrains non modifiables : bb.enablefreebuild
- Débloquer les objets de récompense : bb.ignoregameplayunlocksentitlement
- Afficher les objets cachés du catalogue : bb.showhiddenobjects
- Afficher les objets cachés du monde : bb.showliveeditobjects
💞 Les codes de triche pour les relations dans Les Sims 4
- Augmenter ou diminuer l’amitié entre deux Sims : « modifyrelationship [Prénom du Sim 1] [Nom du Sim 1] [Prénom du Sim 2] [Nom du Sim 2] [valeur] LTR_Friendship_Main »
- Augmenter ou diminuer la relation amoureuse entre deux Sims : « modifyrelationship [Prénom du Sim 1] [Nom du Sim 1] [Prénom du Sim 2] [Nom du Sim 2] [valeur] LTR_Romance_Main »
- Créer un ami : relationships.create_friends_for_sim
- Rencontrer tous les Sims : relationship.introduce_sim_to_all_others
💼 Les codes de triche pour les carrières dans Les Sims 4
Carrières à plein temps
- Astronaute : careers.promote astronaut
- Agent secret : careers.promote secret agent
- Artiste : careers.promote entertainer
- Artiste indépendant : careers.promote adult_freelancer_artist
- Athlète : careers.promote athletic
- Auteur : careers.promote writer
- Auteur indépendant : careers.promote adult_freelancer_agency_writer
- Criminel : careers.promote criminal
- Cuisinier : careers.promote culinary
- Gourou de la Tech : careers.promote tech guru
- Homme/Femme d’affaires : careers.promote business
- Influenceur : careers.promote influencer
- Ingénieur : careers_Adult_Engineer
- Juriste : careers_Adult_Law
- Peintre : careers.promote painter
- Programmeur indépendant : careers.promote adult_freelancer_agency_programmer
Carrières à temps partiel
- Baby-sitter : careers.promote PartTime_Babysitter
- Barista : careers.promote PartTime_Barista
- Employé de commerce : careers.promote PartTime_Retail
- Employé de fast-food : careers.promote PartTime_FastFood
- Ouvrier : careers.promote PartTime_Manual
Partie scolaire
- Ecole primaire : careers.promote Gradeschool
- Lycée : careers.promote Highschool
Métiers en lien avec les DLC (Vie Citadine, les Saisons, Heure de Gloire et Pack au Travail)
- Acteur : Actor
- Activiste : Activist
- Critique gastronomique : SocialMedia
- Détective : Detective
- Docteur : Doctor
- Jardinier : Gardener
- Scientifique : Scientist
🪦 Les codes de triche pour la mort dans Les Sims 4
- Rendre un Sim immortel : death.toggle true
- Le rendre à nouveau mortel : death.toggle false
- Transformer un Sim en fantôme pour 4 heures : sims.add_buff Ghostly
- Mourir brûlé : traits.equip_trait trait_ghost_Fire
- Mourir électrocuté : traits.equip_trait trait_ghost_Electrocution
- Mourir noyé : traits.equip_trait trait_ghost_Drown
- Mourir de faim : traits.equip_trait trait_ghost_Hunger
- Mourir de colère : traits.equip_trait trait_ghost_Anger
- Mourir de honte : traits.equip_trait trait_ghost_Embarrassment
- Mourir d’épuisement : traits.equip_trait trait_ghost_ElderExhaustion
- Mourir de rire : traits.equip_trait trait_ghost_Laughter
- Mourir dévorer par une Plante Vache : traits.equip_trait trait_ghost_Cowplant
- Mourir écrasé par une météorite : traits.equip_trait trait_Ghost_Meteorite
- Mourir de vieillesse : traits.equip_trait trait_ghost_OldAge
🥹 Les codes de triche pour les traits de caractère dans Les Sims 4
- Votre Sims est aimé de tous : traits.equip_trait trait_Legendary
- Devenir un pro des potions : traits.equip_trait trait_PotionMaster
- Développer ses compétences plus vite que les autres Sims : traits.equip_trait trait_Quick_Learner
- Toucher un versement chaque semaine en fonction des fonds de leur foyer (Sims astucieux) : traits.equip_trait trait_Invested
- Permettre aux Sims bricoleurs de réparer et améliorer n’importe quel objet : traits.equip_trait trait_TheKnack
- Avoir plus de chance de rester mince : traits.equip_trait trait_High_Metabolism
- Permettre aux chefs d’être de meilleurs cuisiniers : traits.equip_trait trait_FreshChef
- Trouver plus souvent des objets rares à collectionner : traits.equip_trait trait_Collector
- Les Sims persécuteurs peuvent saboter n’importe quoi : traits.equip_trait trait_Bane
- Les croqueuses de Sims et les Don Juan ne rendent plus les autres jaloux : traits.equip_trait trait_Player
- Faire mieux la cuisine et les boissons avec le trait Essence : traits.equip_trait trait_EssenceOfFlavor
- Profiter d’une réduction de 10% sur tous les achats dans le mode Construction (Sims économe) : traits.equip_trait trait_ValuedCustomer
- Interactions spéciales pour surmonter les épreuves de la vie pour les Sims en couple : traits.equip_trait trait_EternalBond
- Gagner plus que le salaire standard si vous êtes spécialisés en affaires : traits.equip_trait trait_Business_Savvy
- Le trait poétique permet de ressusciter ceux qui ont perdus la vie : traits.equip_trait trait_EpicPoet
- Créer des œuvres d’art très expressives avec les Sims expressionnistes : traits.equip_trait trait_Expressionistic
- Les hôtes parfaits obtiennent un meilleur score que les autres pour tous les événements qu’ils organisent : traits.equip_trait trait_PerfectHost
- Vendre les objets à collectionner afin de gagner de l’argent (Experts) : traits.equip_trait trait_Appraiser
- Les Sims manipulateurs provoquent la colère ou la tristesse : traits.equip_trait trait_Mastermind
- Les Sims hilarants font plus de blagues drôles : traits.equip_trait trait_Hilarious
- Le naturaliste ne craint pas le feu : traits.equip_trait trait_OneWithNature
- Avec Grande Longévité profiter d’une expérience de vie supérieure aux autres Sims : traits.equip_trait trait_Longevity
- Les confidents évitent les conversations ennuyeuses et apprennent plus vite à connaître les autres : traits.equip_trait trait_Confidante
- Les Sims ayant le trait déviance réalisent des interactions plus efficaces : traits.equip_trait trait_Dastardly
- Les Sims matriarches et patriarches augmentent les compétences de leurs enfants : traits.equip_trait trait_Matriarch
- Le trait muse améliore les compétences si vous êtes inspirés : traits.equip_trait trait_Muser
- Les professionnels du Web deviennent des génies en informatique : traits.equip_trait trait_Webmaster
- Les Sims envoûtant obtiennent un pouvoir conséquent sur les autres Sims : traits.equip_trait trait_Piper
- Les Sims séduisants ont plus de chances de trouver l’âme sœur : traits.equip_trait trait_Alluring
- Les Sims professorals peuvent écrire des manuels peu importe le domaine : traits.equip_trait trait_Chronicler
- Avoir de fortes relations familiales : traits.equip_trait trait_FamilySim
- Obtenir les compétences acquises par vos enfants : traits.equip_trait trait_LivingVicariously
- Nouer plus facilement des liens amicaux : traits.equip_trait trait_Gregarious
- La pêche permet de faire disparaître tous les problèmes : traits.equip_trait trait_AnglersTranquility
- Les Sims ayant des facilités sociales peuvent développer des compétences sociales plus vite : traits.equip_trait trait_SociallyGifted
- Les Sims ayant des facilités mentales peuvent développer des compétences intellectuelles plus vite : traits.equip_trait trait_MentallyGifted
Boutique de récompenses
- Augmenter le charisme à chaque baiser : traits.equip_trait trait_GreatKisser
- Faible appétit : traits.equip_trait trait_HardlyHungry
- Ne plus avoir besoin de manger : traits.equip_trait trait_ForeverFull
- Ne plus avoir besoin de se laver : traits.equip_trait trait_ForeverFresh
- Les Sims captivants peuvent séduire n’importe qui : traits.equip_trait trait_Beguiling
- Le Sims solitaire se sentent très bien tout seul : traits.equip_trait trait_NeedsNoOne
- Le besoin Hygiène d’un Sims antiseptique est réduit : traits.equip_trait trait_Antiseptic
- Un Sims indépendant a un besoin social plus faible : traits.equip_trait trait_Independent
- Les économes reçoivent des factures peu élevées : traits.equip_trait trait_Frugal
- Avoir besoin de moins de sommeil que les autres : traits.equip_trait trait_SeldomSleepy
- Recevoir le trait lecteur rapide : traits.equip_trait trait_SpeedReader
- Rendre votre Sims sans gêne : traits.equip_trait trait_Shameless
- Les compétences augmentent plus vite la nuit : traits.equip_trait trait_NightOwl
- Les compétences augmentent plus vite le matin : traits.equip_trait trait_MorningPerson
- Améliorer les compétences plus rapidement : traits.equip_trait trait_Savant
- Rendre votre Sims insouciant (jamais tendu) : traits.equip_trait trait_Carefree
- Recevoir le trait jamais fatigué (jamais besoin de dormir) : traits.equip_trait trait_NeverWeary
- Permet une meilleure hygiène de vie en faisant du sport : traits.equip_trait trait_GymRat
- Service uniques gratuites : traits.equip_trait trait_FreeServices
- Le Sims ayant des relations ont plusieurs niveaux d’avance sur ses collègues : traits.equip_trait trait_Connections
- Ne pas avoir peur d’être renvoyé quand l’on est fainéant : traits.equip_trait trait_ProfessionalSlacker
- Plus de chances de recevoir une promotion avec l’esprit d’initiative : traits.equip_trait trait_Entrepreneurial
- Meilleures chances de peindre ou écrire des chefs-d’œuvre : traits.equip_trait trait_CreativeVisionary
- Le Sim fertile a plus de chances d’avoir des jumeaux ou des triplés : traits.equip_trait trait_Fertile
- Permet à un enseignant d’améliorer les compétences des autres Sims plus rapidement lorsque le niveau 10 d’une compétence est atteint : traits.equip_trait trait_Mentor
- Pouvoir connaître tout de suite les traits des Sims rencontrés : traits.equip_trait trait_Observant
- Rendre votre Sims négociateur pour échanger des objets contre plus de Simflouz : traits.equip_trait trait_Marketable
- Les plantes obtiennent une meilleure vitalité : traits.equip_trait trait_SuperGreenThumb
- Ne plus avoir à aller aux toilettes : traits.equip_trait trait_SteelBladder
😱 Les codes de triche autour de la peur dans Les Sims 4
- Agoraphobie : traits.equip_trait Trait_Fear_CrowdedPlaces
- Hydrophobie : traits.equip_trait Trait_Fear_Swimming
- Pyrophobie : traits.equip_trait Trait_Fear_Fire
- Phasmophobie (peur des fantômes) : traits.equip_trait Trait_Fear_Ghosts
- Syndrome de l’imposteur : traits.equip_trait Trait_Fear_Failure
- Peur d’avoir un emploi sans avenir : traits.equip_trait Trait_Fear_DeadEndJob
- Eviter les comportements dangereux : traits.equip_trait Trait_Fear_Death
- Etre insatisfait de sa vie : traits.equip_trait Trait_Fear_Unfulfilled
- Peur d’être trompé : traits.equip_trait Trait_Fear_BeingCheatedOn
- Peur du noir : traits.equip_trait Trait_Fear_Dark
🎮 Les codes de triche pour améliorer le gameplay
Pour améliorer ses compétences, il faut utiliser le prompt « tats.set_skill_level Compétence #. Ensuite remplacez la partie “Compétence” par le nom de l’amélioration souhaitée et le « # » par le niveau désiré (entre 0 et 10). Voici la liste des compétences que vous pouvez améliorer.
- Bricolage : Major_handiness
- Charisme : Major_charisma
- Comédie : Major_Comedy
- Cuisine : Major_HomestyleCooking
- Cuisine gastronomique : Major_GourmetCooking
- Écriture : Major_GourmetCooking
- Fitness : Skill_Fitness
- Fuséologie : Major_RocketScience
- Guitare : Major_Guitar
- Jardinage : Major_Gardening
- Jeux vidéo : Major_VideoGaming
- Logique : Major_Logic
- Malice : Major_Mischief
- Mixologie : Major_Bartending
- Pêche : Major_Fishing
- Peinture : Major_Painting
- Photographie : Major_Photography
- Piano : Major_Piano
- Programmation : Major_Programming
- Violon : Major_Violin
- DJ : Major_DJ
- Chant : Major_Singing
- Herboristerie : Major_Herbalism
- Bien-être : Major_Wellness
- Éducation : Major_Parenting
- Pâtisserie : Major_Baking
- Entretien de magasin : retail_maintenance
- Vente : retail_sales
- Éthique professionnelle : retail_workethic
Remplir un besoin spécifique
Il faut entrer « fillmotive motive_# » et remplacer le « # » par le besoin souhaité et voici une liste.
- Divertissement : fun
- Énergie : energy
- Faim : hunger
- Hygiène : hygiene
- Social : social
- Vessie : bladder
- Remplir tous les besoins : sims.fill_all_commodities
Autres
- Passer en plein écran : fullscreentoggle
- Désactiver les effets au dessus des Sims : headlineeffects off
- Désactiver l’effet de surbrillance : hovereffects off
- Réactiver l’effet de surbrillance : hovereffects on
- Afficher le compter de fps : fps on
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