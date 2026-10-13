Les Sims 4 : la liste des codes de triche pour PC, Xbox, PS4, PS5

Malgré les années, Les Sims 4 est toujours aussi populaire auprès des joueurs PC et consoles (PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series). Mais si vous n’avez pas la patience de tout recommencer à zéro, il existe une solution simple : les codes de triche. Si vous voulez être riche ou améliorer vos compétences sans le moindre effort c’est la meilleure solution. Voici les meilleurs cheat codes pour Les Sims 4.

Sorti il y a maintenant 10 ans, Les Sims 4 d’Electronic Arts et Maxis continue d’attirer des millions de personnes à travers le monde. Ce simulateur de vie immersive offre une expérience où chaque joueur peut façonner son propre univers. Construire la maison de ses rêves, nouer des relations sociales et amoureuses, et même créer plusieurs Sims pour les faire interagir dans des scénarios variés. En somme, Les Sims 4 vous donne la liberté de faire pratiquement tout ce que vous désirez. Cependant, certaines mécaniques de jeu peuvent être exigeantes, notamment la gestion du Simflouz ou l’entretien de vos relations.

Heureusement, de nombreux codes de triche existent dans Les Sims 4 pour vous simplifier la vie. Grâce à ces derniers, vous pouvez obtenir de l’argent illimité, rendre un Sims immortel, supprimer les factures, améliorer votre carrière et bien plus encore. Que vous jouiez sur PC ou sur consoles, ces cheat sont accessibles. Cependant, la manière de les activer diffère légèrement selon la plateforme. Voici une sélection des meilleurs codes de triche à utiliser pour enrichir votre expérience Sims 4.

À lire aussi : la liste des codes de triche pour Age of Mythology Retold

Avant d’utiliser les codes de triche, il va falloir quelques petites manipulations. Bien évidemment, ces dernières vont différer selon que vous soyez un joueur PC ou console. Pour rappel, les Sims 4 sont disponibles sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Dans tous les cas, voici comment activer les cheat codes.

PC : Appuyez sur Ctrl + Shift + C (Cmd + Shift + C pour Mac)

: Appuyez sur Ctrl + Shift + C (Cmd + Shift + C pour Mac) PS4/PS5 : Appuyez simultanément sur les boutons R1 + R2 + L1 + L2

: Appuyez simultanément sur les boutons R1 + R2 + L1 + L2 Xbox One/Series : Appuyez simultanément sur les boutons RB + RT + LB + LT

Désormais, vous allez voir apparaître la console. Pour activer les commandes vous devez obligatoirement rentrer « testingcheats true ». Si tout se passe bien, vous allez voir apparaître “Cheats are enabled”. Si ce n’est pas le cas, entrez « testingcheats on » dans la commande. Une fois la manipulation réalisée, utiliser à nouveau Ctrl + Shift + C pour retirer la console.

💰 Les codes de triche pour devenir riche dans Les Sims 4

50 000 Simflouz : Motherlode

Motherlode 1 000 Simflouz : Rosebud ou Kaching

Rosebud ou Kaching Avoir toutes les maisons du quartier sont gratuites : FreeRealEstate On (remplacez On par Off pour la manipulation inverse)

FreeRealEstate On (remplacez On par Off pour la manipulation inverse) Désactiver les factures liées au loyer : household.autopay_bills true/false

household.autopay_bills true/false Remplacez X par le nombre de Simflouz souhaité : Money X

🏠 Les codes de triche pour la construction dans Les Sims 4

Placer des objets sans respecter la grille : bb.moveobjects on

bb.moveobjects on Activer le mode construction même sur les terrains non modifiables : bb.enablefreebuild

bb.enablefreebuild Débloquer les objets de récompense : bb.ignoregameplayunlocksentitlement

bb.ignoregameplayunlocksentitlement Afficher les objets cachés du catalogue : bb.showhiddenobjects

bb.showhiddenobjects Afficher les objets cachés du monde : bb.showliveeditobjects

💞 Les codes de triche pour les relations dans Les Sims 4

Augmenter ou diminuer l’amitié entre deux Sims : « modifyrelationship [Prénom du Sim 1] [Nom du Sim 1] [Prénom du Sim 2] [Nom du Sim 2] [valeur] LTR_Friendship_Main »

« modifyrelationship [Prénom du Sim 1] [Nom du Sim 1] [Prénom du Sim 2] [Nom du Sim 2] [valeur] LTR_Friendship_Main » Augmenter ou diminuer la relation amoureuse entre deux Sims : « modifyrelationship [Prénom du Sim 1] [Nom du Sim 1] [Prénom du Sim 2] [Nom du Sim 2] [valeur] LTR_Romance_Main »

« modifyrelationship [Prénom du Sim 1] [Nom du Sim 1] [Prénom du Sim 2] [Nom du Sim 2] [valeur] LTR_Romance_Main » Créer un ami : relationships.create_friends_for_sim

relationships.create_friends_for_sim Rencontrer tous les Sims : relationship.introduce_sim_to_all_others

💼 Les codes de triche pour les carrières dans Les Sims 4

Carrières à plein temps

Astronaute : careers.promote astronaut

careers.promote astronaut Agent secret : careers.promote secret agent

careers.promote secret agent Artiste : careers.promote entertainer

careers.promote entertainer Artiste indépendant : careers.promote adult_freelancer_artist

careers.promote adult_freelancer_artist Athlète : careers.promote athletic

careers.promote athletic Auteur : careers.promote writer

careers.promote writer Auteur indépendant : careers.promote adult_freelancer_agency_writer

careers.promote adult_freelancer_agency_writer Criminel : careers.promote criminal

careers.promote criminal Cuisinier : careers.promote culinary

careers.promote culinary Gourou de la Tech : careers.promote tech guru

careers.promote tech guru Homme/Femme d’affaires : careers.promote business

careers.promote business Influenceur : careers.promote influencer

careers.promote influencer Ingénieur : careers_Adult_Engineer

careers_Adult_Engineer Juriste : careers_Adult_Law

careers_Adult_Law Peintre : careers.promote painter

careers.promote painter Programmeur indépendant : careers.promote adult_freelancer_agency_programmer

Carrières à temps partiel

Baby-sitter : careers.promote PartTime_Babysitter

careers.promote PartTime_Babysitter Barista : careers.promote PartTime_Barista

careers.promote PartTime_Barista Employé de commerce : careers.promote PartTime_Retail

careers.promote PartTime_Retail Employé de fast-food : careers.promote PartTime_FastFood

careers.promote PartTime_FastFood Ouvrier : careers.promote PartTime_Manual

Partie scolaire

Ecole primaire : careers.promote Gradeschool

careers.promote Gradeschool Lycée : careers.promote Highschool

Métiers en lien avec les DLC (Vie Citadine, les Saisons, Heure de Gloire et Pack au Travail)

Acteur : Actor

Actor Activiste : Activist

Activist Critique gastronomique : SocialMedia

SocialMedia Détective : Detective

Detective Docteur : Doctor

Doctor Jardinier : Gardener

Gardener Scientifique : Scientist

🪦 Les codes de triche pour la mort dans Les Sims 4

Rendre un Sim immortel : death.toggle true

death.toggle true Le rendre à nouveau mortel : death.toggle false

death.toggle false Transformer un Sim en fantôme pour 4 heures : sims.add_buff Ghostly

sims.add_buff Ghostly Mourir brûlé : traits.equip_trait trait_ghost_Fire

traits.equip_trait trait_ghost_Fire Mourir électrocuté : traits.equip_trait trait_ghost_Electrocution

traits.equip_trait trait_ghost_Electrocution Mourir noyé : traits.equip_trait trait_ghost_Drown

: traits.equip_trait trait_ghost_Drown Mourir de faim : traits.equip_trait trait_ghost_Hunger

traits.equip_trait trait_ghost_Hunger Mourir de colère : traits.equip_trait trait_ghost_Anger

traits.equip_trait trait_ghost_Anger Mourir de honte : traits.equip_trait trait_ghost_Embarrassment

traits.equip_trait trait_ghost_Embarrassment Mourir d’épuisement : traits.equip_trait trait_ghost_ElderExhaustion

traits.equip_trait trait_ghost_ElderExhaustion Mourir de rire : traits.equip_trait trait_ghost_Laughter

traits.equip_trait trait_ghost_Laughter Mourir dévorer par une Plante Vache : traits.equip_trait trait_ghost_Cowplant

traits.equip_trait trait_ghost_Cowplant Mourir écrasé par une météorite : traits.equip_trait trait_Ghost_Meteorite

traits.equip_trait trait_Ghost_Meteorite Mourir de vieillesse : traits.equip_trait trait_ghost_OldAge

🥹 Les codes de triche pour les traits de caractère dans Les Sims 4

Votre Sims est aimé de tous : traits.equip_trait trait_Legendary

traits.equip_trait trait_Legendary Devenir un pro des potions : traits.equip_trait trait_PotionMaster

traits.equip_trait trait_PotionMaster Développer ses compétences plus vite que les autres Sims : traits.equip_trait trait_Quick_Learner

traits.equip_trait trait_Quick_Learner Toucher un versement chaque semaine en fonction des fonds de leur foyer (Sims astucieux) : traits.equip_trait trait_Invested

traits.equip_trait trait_Invested Permettre aux Sims bricoleurs de réparer et améliorer n’importe quel objet : traits.equip_trait trait_TheKnack

traits.equip_trait trait_TheKnack Avoir plus de chance de rester mince : traits.equip_trait trait_High_Metabolism

traits.equip_trait trait_High_Metabolism Permettre aux chefs d’être de meilleurs cuisiniers : traits.equip_trait trait_FreshChef

traits.equip_trait trait_FreshChef Trouver plus souvent des objets rares à collectionner : traits.equip_trait trait_Collector

traits.equip_trait trait_Collector Les Sims persécuteurs peuvent saboter n’importe quoi : traits.equip_trait trait_Bane

: traits.equip_trait trait_Bane Les croqueuses de Sims et les Don Juan ne rendent plus les autres jaloux : traits.equip_trait trait_Player

: traits.equip_trait trait_Player Faire mieux la cuisine et les boissons avec le trait Essence : traits.equip_trait trait_EssenceOfFlavor

traits.equip_trait trait_EssenceOfFlavor Profiter d’une réduction de 10% sur tous les achats dans le mode Construction (Sims économe) : traits.equip_trait trait_ValuedCustomer

traits.equip_trait trait_ValuedCustomer Interactions spéciales pour surmonter les épreuves de la vie pour les Sims en couple : traits.equip_trait trait_EternalBond

traits.equip_trait trait_EternalBond Gagner plus que le salaire standard si vous êtes spécialisés en affaires : traits.equip_trait trait_Business_Savvy

traits.equip_trait trait_Business_Savvy Le trait poétique permet de ressusciter ceux qui ont perdus la vie : traits.equip_trait trait_EpicPoet

traits.equip_trait trait_EpicPoet Créer des œuvres d’art très expressives avec les Sims expressionnistes : traits.equip_trait trait_Expressionistic

traits.equip_trait trait_Expressionistic Les hôtes parfaits obtiennent un meilleur score que les autres pour tous les événements qu’ils organisent : traits.equip_trait trait_PerfectHost

traits.equip_trait trait_PerfectHost Vendre les objets à collectionner afin de gagner de l’argent (Experts) : traits.equip_trait trait_Appraiser

traits.equip_trait trait_Appraiser Les Sims manipulateurs provoquent la colère ou la tristesse : traits.equip_trait trait_Mastermind

traits.equip_trait trait_Mastermind Les Sims hilarants font plus de blagues drôles : traits.equip_trait trait_Hilarious

traits.equip_trait trait_Hilarious Le naturaliste ne craint pas le feu : traits.equip_trait trait_OneWithNature

traits.equip_trait trait_OneWithNature Avec Grande Longévité profiter d’une expérience de vie supérieure aux autres Sims : traits.equip_trait trait_Longevity

traits.equip_trait trait_Longevity Les confidents évitent les conversations ennuyeuses et apprennent plus vite à connaître les autres : traits.equip_trait trait_Confidante

traits.equip_trait trait_Confidante Les Sims ayant le trait déviance réalisent des interactions plus efficaces : traits.equip_trait trait_Dastardly

traits.equip_trait trait_Dastardly Les Sims matriarches et patriarches augmentent les compétences de leurs enfants : traits.equip_trait trait_Matriarch

traits.equip_trait trait_Matriarch Le trait muse améliore les compétences si vous êtes inspirés : traits.equip_trait trait_Muser

traits.equip_trait trait_Muser Les professionnels du Web deviennent des génies en informatique : traits.equip_trait trait_Webmaster

traits.equip_trait trait_Webmaster Les Sims envoûtant obtiennent un pouvoir conséquent sur les autres Sims : traits.equip_trait trait_Piper

traits.equip_trait trait_Piper Les Sims séduisants ont plus de chances de trouver l’âme sœur : traits.equip_trait trait_Alluring

traits.equip_trait trait_Alluring Les Sims professorals peuvent écrire des manuels peu importe le domaine : traits.equip_trait trait_Chronicler

traits.equip_trait trait_Chronicler Avoir de fortes relations familiales : traits.equip_trait trait_FamilySim

traits.equip_trait trait_FamilySim Obtenir les compétences acquises par vos enfants : traits.equip_trait trait_LivingVicariously

traits.equip_trait trait_LivingVicariously Nouer plus facilement des liens amicaux : traits.equip_trait trait_Gregarious

traits.equip_trait trait_Gregarious La pêche permet de faire disparaître tous les problèmes : traits.equip_trait trait_AnglersTranquility

traits.equip_trait trait_AnglersTranquility Les Sims ayant des facilités sociales peuvent développer des compétences sociales plus vite : traits.equip_trait trait_SociallyGifted

traits.equip_trait trait_SociallyGifted Les Sims ayant des facilités mentales peuvent développer des compétences intellectuelles plus vite : traits.equip_trait trait_MentallyGifted

Boutique de récompenses

Augmenter le charisme à chaque baiser : traits.equip_trait trait_GreatKisser

traits.equip_trait trait_GreatKisser Faible appétit : traits.equip_trait trait_HardlyHungry

traits.equip_trait trait_HardlyHungry Ne plus avoir besoin de manger : traits.equip_trait trait_ForeverFull

traits.equip_trait trait_ForeverFull Ne plus avoir besoin de se laver : traits.equip_trait trait_ForeverFresh

traits.equip_trait trait_ForeverFresh Les Sims captivants peuvent séduire n’importe qui : traits.equip_trait trait_Beguiling

traits.equip_trait trait_Beguiling Le Sims solitaire se sentent très bien tout seul : traits.equip_trait trait_NeedsNoOne

traits.equip_trait trait_NeedsNoOne Le besoin Hygiène d’un Sims antiseptique est réduit : traits.equip_trait trait_Antiseptic

traits.equip_trait trait_Antiseptic Un Sims indépendant a un besoin social plus faible : traits.equip_trait trait_Independent

traits.equip_trait trait_Independent Les économes reçoivent des factures peu élevées : traits.equip_trait trait_Frugal

traits.equip_trait trait_Frugal Avoir besoin de moins de sommeil que les autres : traits.equip_trait trait_SeldomSleepy

traits.equip_trait trait_SeldomSleepy Recevoir le trait lecteur rapide : traits.equip_trait trait_SpeedReader

traits.equip_trait trait_SpeedReader Rendre votre Sims sans gêne : traits.equip_trait trait_Shameless

traits.equip_trait trait_Shameless Les compétences augmentent plus vite la nuit : traits.equip_trait trait_NightOwl

traits.equip_trait trait_NightOwl Les compétences augmentent plus vite le matin : traits.equip_trait trait_MorningPerson

traits.equip_trait trait_MorningPerson Améliorer les compétences plus rapidement : traits.equip_trait trait_Savant

traits.equip_trait trait_Savant Rendre votre Sims insouciant (jamais tendu) : traits.equip_trait trait_Carefree

traits.equip_trait trait_Carefree Recevoir le trait jamais fatigué (jamais besoin de dormir) : traits.equip_trait trait_NeverWeary

traits.equip_trait trait_NeverWeary Permet une meilleure hygiène de vie en faisant du sport : traits.equip_trait trait_GymRat

traits.equip_trait trait_GymRat Service uniques gratuites : traits.equip_trait trait_FreeServices

traits.equip_trait trait_FreeServices Le Sims ayant des relations ont plusieurs niveaux d’avance sur ses collègues : traits.equip_trait trait_Connections

traits.equip_trait trait_Connections Ne pas avoir peur d’être renvoyé quand l’on est fainéant : traits.equip_trait trait_ProfessionalSlacker

traits.equip_trait trait_ProfessionalSlacker Plus de chances de recevoir une promotion avec l’esprit d’initiative : traits.equip_trait trait_Entrepreneurial

traits.equip_trait trait_Entrepreneurial Meilleures chances de peindre ou écrire des chefs-d’œuvre : traits.equip_trait trait_CreativeVisionary

traits.equip_trait trait_CreativeVisionary Le Sim fertile a plus de chances d’avoir des jumeaux ou des triplés : traits.equip_trait trait_Fertile

traits.equip_trait trait_Fertile Permet à un enseignant d’améliorer les compétences des autres Sims plus rapidement lorsque le niveau 10 d’une compétence est atteint : traits.equip_trait trait_Mentor

traits.equip_trait trait_Mentor Pouvoir connaître tout de suite les traits des Sims rencontrés : traits.equip_trait trait_Observant

traits.equip_trait trait_Observant Rendre votre Sims négociateur pour échanger des objets contre plus de Simflouz : traits.equip_trait trait_Marketable

traits.equip_trait trait_Marketable Les plantes obtiennent une meilleure vitalité : traits.equip_trait trait_SuperGreenThumb

traits.equip_trait trait_SuperGreenThumb Ne plus avoir à aller aux toilettes : traits.equip_trait trait_SteelBladder

😱 Les codes de triche autour de la peur dans Les Sims 4

Agoraphobie : traits.equip_trait Trait_Fear_CrowdedPlaces

traits.equip_trait Trait_Fear_CrowdedPlaces Hydrophobie : traits.equip_trait Trait_Fear_Swimming

traits.equip_trait Trait_Fear_Swimming Pyrophobie : traits.equip_trait Trait_Fear_Fire

traits.equip_trait Trait_Fear_Fire Phasmophobie (peur des fantômes) : traits.equip_trait Trait_Fear_Ghosts

traits.equip_trait Trait_Fear_Ghosts Syndrome de l’imposteur : traits.equip_trait Trait_Fear_Failure

traits.equip_trait Trait_Fear_Failure Peur d’avoir un emploi sans avenir : traits.equip_trait Trait_Fear_DeadEndJob

traits.equip_trait Trait_Fear_DeadEndJob Eviter les comportements dangereux : traits.equip_trait Trait_Fear_Death

traits.equip_trait Trait_Fear_Death Etre insatisfait de sa vie : traits.equip_trait Trait_Fear_Unfulfilled

traits.equip_trait Trait_Fear_Unfulfilled Peur d’être trompé : traits.equip_trait Trait_Fear_BeingCheatedOn

traits.equip_trait Trait_Fear_BeingCheatedOn Peur du noir : traits.equip_trait Trait_Fear_Dark

🎮 Les codes de triche pour améliorer le gameplay

Pour améliorer ses compétences, il faut utiliser le prompt « tats.set_skill_level Compétence #. Ensuite remplacez la partie “Compétence” par le nom de l’amélioration souhaitée et le « # » par le niveau désiré (entre 0 et 10). Voici la liste des compétences que vous pouvez améliorer.

Bricolage : Major_handiness

: Major_handiness Charisme : Major_charisma

: Major_charisma Comédie : Major_Comedy

: Major_Comedy Cuisine : Major_HomestyleCooking

: Major_HomestyleCooking Cuisine gastronomique : Major_GourmetCooking

: Major_GourmetCooking Écriture : Major_GourmetCooking

: Major_GourmetCooking Fitness : Skill_Fitness

: Skill_Fitness Fuséologie : Major_RocketScience

: Major_RocketScience Guitare : Major_Guitar

: Major_Guitar Jardinage : Major_Gardening

: Major_Gardening Jeux vidéo : Major_VideoGaming

: Major_VideoGaming Logique : Major_Logic

: Major_Logic Malice : Major_Mischief

Major_Mischief Mixologie : Major_Bartending

Major_Bartending Pêche : Major_Fishing

Major_Fishing Peinture : Major_Painting

Major_Painting Photographie : Major_Photography

Major_Photography Piano : Major_Piano

Major_Piano Programmation : Major_Programming

Major_Programming Violon : Major_Violin

Major_Violin DJ : Major_DJ

Major_DJ Chant : Major_Singing

Major_Singing Herboristerie : Major_Herbalism

Major_Herbalism Bien-être : Major_Wellness

Major_Wellness Éducation : Major_Parenting

Major_Parenting Pâtisserie : Major_Baking

Major_Baking Entretien de magasin : retail_maintenance

retail_maintenance Vente : retail_sales

retail_sales Éthique professionnelle : retail_workethic

Remplir un besoin spécifique

Il faut entrer « fillmotive motive_# » et remplacer le « # » par le besoin souhaité et voici une liste.

Divertissement : fun

: fun Énergie : energy

: energy Faim : hunger

: hunger Hygiène : hygiene

: hygiene Social : social

: social Vessie : bladder

: bladder Remplir tous les besoins : sims.fill_all_commodities

Autres

Passer en plein écran : fullscreentoggle

fullscreentoggle Désactiver les effets au dessus des Sims : headlineeffects off

headlineeffects off Désactiver l’effet de surbrillance : hovereffects off

hovereffects off Réactiver l’effet de surbrillance : hovereffects on

hovereffects on Afficher le compter de fps : fps on

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