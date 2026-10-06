Meilleur iPhone : quel smartphone Apple choisir en octobre 2026 ? 

Choisir le meilleur smartphone Apple peut s’avérer être un véritable casse-tête. Il existe de nombreuses références dans le catalogue de la marque. Pour trouver le mobile qui correspond à vos envies, nous avons comparé plusieurs modèles en prenant en compte différents critères (qualité d’affichage, autonomie, photo, etc.). Voici notre sélection des meilleurs iPhone du moment.

©Sayan Majhi / unsplash

Top 3 des meilleurs iPhone en 2026

Actuellement, les mobiles Apple sont la référence sur le marché des mobiles. La firme de Cupertino propose une gamme complète avec des appareils adaptés à tous les usages et à presque tous les budgets. Du superbe et onéreux iPhone 17 Pro Max au bien plus abordable iPhone 16e, le choix est vaste. De même, des versions d’anciennes générations comme les iPhone 15 ou 14 sont des solutions intéressantes. Sans oublier non plus qu’il est toujours possible de se tourner vers le reconditionné.

En résumé, chaque modèle a ses atouts et les prix varient énormément d’un produit à l’autre. Cependant, nous avons tout de même privilégié les téléphones Apple pouvant profiter de plusieurs années de mises à jour et étant compatibles avec iOS 26. Pour autant, faut-il acheter un iPhone 16 plutôt qu’un iPhone 17 ? L’iPhone Air est-il un bon choix ? Quel smartphone de la marque à la pomme est le plus endurant ? Si vous vous posez toutes ces questions, notre comparatif des iPhone disponibles en 2026 va vous aider à faire le meilleur choix.

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iPhone 17 Pro Max, le meilleur iPhone

Sans surprise, l’iPhone 17 Pro Max est tout simplement le meilleur smartphone Apple. Bien que particulièrement onéreux, il combine puissance, endurance et performances photo. Grâce à sa puce A19 Pro il se révèle adapté à tous les usages et ne souffre pas de problème de chauffe. Et le moment venu, vous pourrez profiter pleinement d’Apple Intelligence. Nous profitons également d’un changement de design par rapport à la génération précédente. Le bloc photo est beaucoup plus imposant et on note l’apparition d’un coloris orange.

Dans tous les cas, en matière de photographie, c’est la référence dans le catalogue du fabricant. Il est équipé d’un grand-angle et d’un ultra grand-angle de 48 Mpx, complétés par un téléobjectif de 12 Mpx (zoom x5). Peu importe l’exercice, le résultat est juste sublime. Il intègre aussi la nouvelle caméra avant Center Stage. Elle facilite la prise de photos de groupe. Il est aussi possible de capter des vidéos avec les capteurs avant et arrière en même temps. Pour le reste, nous retrouvons une dalle OLED Super Retina de 6,9 pouces avec un rafraîchissement adaptatif à 120 Hz.

La qualité d’affichage est sublime et le Dynamic Island toujours appréciable. Le format est imposant, mais saura ravir les personnes à la recherche d’un mobile au grand écran. Enfin, l’autonomie a été améliorée et il est possible d’envisager deux jours d’utilisation avec un cycle de charge.

On aime On aime pas ✅ Les performances de sa puce A19 Pro ❌ Apple Intelligence en retard sur Gemini

✅ La qualité de sa grande dalle OLED à 120 Hz

❌ Plus lourd et plus épais que les autres générations ✅ Le meilleur iPhone pour la photo

✅ Superbes finitions + autonomie en hausse



iPhone 17, la classique d’Apple, endurant et polyvalent

Tout le monde n’a pas envie de dépenser 1500 euros dans un téléphone, alors se tourner vers l’iPhone 17 classique est une solution intéressante. En effet, si vous souhaitez un mobile Apple de dernière génération, ce modèle est disponible sous la barre des 1000 euros. Bien évidemment, il n’est pas non plus au niveau de la version Pro Max. Dans le détail, il est équipé d’une dalle OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces, ce qui lui confère un format bien plus compact.

Mais surtout, et après des années d’attente, nous avons enfin le droit à un taux de rafraîchissement à 120 Hz ! Pour le reste, c’est du classique avec la recharge MagSafe (charge sans fil) ou le déverrouillage avec Face ID. Sous le capot, nous trouvons une puce A19 lui conférant de bonnes performances. C’est un téléphone Apple polyvalent et adapté à tous les usages. Au niveau du module photo, on ne note pas de changement de design avec les deux objectifs alignés à la verticale. Il s’agit d’un grand-angle de 48 Mpx et d’un ultra grand-angle de même définition.

Cet appareil prend de jolis clichés de jour comme de nuit. Mais les produits estampillés Pro restent supérieurs dans ce domaine. L’autonomie a été revue à la hausse, mais on regrette toujours une charge filaire très lente.

À lire aussi : notre comparatif iPhone 17 vs iPhone 16

On aime On aime pas ✅ Puissance offerte par son processeur ❌ Toujours pas de téléobjectif ✅ Bonnes performances en photographie ❌ Une charge plus rapide aurait été appréciable ✅ Smartphone endurant + charge MagSafe ✅ Bonne qualité d’affichage dans un format compact



iPhone 16 Plus, pour un smartphone Apple grand format

Nous quittons les smartphones Apple de dernière génération, pour vous proposer l’iPhone 16 Plus. Il faut savoir que cette année, il n’y a pas eu d’iPhone 17 Plus. L’iPhone Air l’ayant remplacé dans le catalogue de la marque. Dans tous les cas, il offre un bon rapport qualité/prix pour un iPhone grand format. Ce téléphone est équipé d’une dalle OLED de 6,7 pouces offrant une très bonne qualité d’écran. Nous retrouvons aussi le Dynamic Island, une charge par USB-C, la connectivité 5G ou la fonction d’appel d’urgence.

Cette génération intègre le bouton pour l’appareil photo, mais ce n’est pas non plus une option essentielle. Ensuite, ce produit possède une puce A18. Si elle est légèrement moins puissante que le nouveau SoC de la firme, les performances n’en restent pas moins excellentes. Vous pouvez profiter à fond de vos jeux mobiles ou bien réaliser de petits montages vidéo. D’autre part, il est un peu moins endurant que l’iPhone 17, mais il reste l’un des téléphones Apple à la meilleure autonomie.

À titre d’exemple, vous pouvez compter sur 27 heures de streaming vidéo avant de vider la batterie. Finalement, le principal changement se situe au niveau du bloc photo, dont le positionnement des capteurs a été modifié par rapport à la génération précédente. Enfin, il se montre polyvalent dans ce secteur.

On aime On aime pas ✅ Son grand format avec écran 6,7 pouces ❌ Un écran encore bloqué à 60 Hz ✅ Autonomie excellente pour un iPhone ❌ Pas le plus rapide à recharger ✅ Puce A18 suffisante pour tous les usages ✅ Rien à redire sur la qualité des finitions

iPhone 16, le meilleur rapport qualité/prix

Maintenant que la nouvelle génération est disponible, l’iPhone 16 a vu son prix de départ diminuer de 100 €. Si à cela nous ajoutons les fréquentes promotions, il devient le smartphone Apple au bon rapport qualité/prix. En effet, il possède toujours une solide fiche technique et va encore recevoir plusieurs années de mises à jour. Apple Intelligence est également accessible avec modèle. Mais sur ce point, il faut reconnaître que la firme de Cupertino est en retard par rapport à Android.

Pour le reste, il est plus compact que l’iPhone 17 avec une diagonale de 6,1 pouces. De même, son taux de rafraîchissement est limité à 60 Hz. Il n’embarque pas la technologie ProMotion. Pour autant, la dalle est bien calibrée et la qualité d’affichage reste excellente. Sous le capot, nous trouvons une puce A18 (CPU 6 coeurs et GPU 5 coeurs). Les performances sont bonnes et la navigation est fluide, peu importe la tâche.

Il est moins endurant que le nouveau modèle, mais vous allez pouvoir boucler votre journée sans avoir à le recharger. Enfin, il assure une bonne polyvalence photo. Cependant, il ne dispose pas de la nouvelle caméra selfie. Compatible iOS 26, l’iPhone 16 est donc une bonne solution pour obtenir un iPhone récent au meilleur prix.

On aime On aime pas ✅ Tarif qui continue de baisser

❌ Son écran bloqué à 60 Hz

✅ Autonomie solide + Charge sans fil

❌ Charge toujours trop lente

✅ Performances suffisantes pour la majorité des usages

✅ Actuellement l’un des iPhone les plus compacts (6,1 pouces)



iPhone Air, pour son design unique

Disons-le tout de suite, l’iPhone Air n’est pas le meilleur smartphone Apple de dernière génération. S’il est performant et offre une bonne qualité d’affichage, il fait de nombreux sacrifices pour maintenir sa finesse (5,6 mm). Il manque d’endurance (une journée maximum) et ses capacités photo sont décevantes. D’un autre côté, son design est franchement réussi et c’est très certainement le téléphone le plus agréable en main.

En bref, c’est un choix intéressant si le prix ne vous dérange pas et que vous souhaitez à tout prix posséder un smartphone innovant. Venons-en maintenant à sa fiche technique. Il est équipé d’une dalle Super Retina XDR (OLED) de 6,5 pouces avec ProMotion. Cela signifie que l’écran est rafraîchi à 120 Hz. Il est animé par une puce A19 Pro comme les iPhone 17 Pro. Mais attention, cette dernière est bridée et n’offre pas le même niveau de performances. D’un autre côté, il ne manque pas non plus de puissance.

À ce niveau, vous n’avez pas de souci à vous faire. Par contre, la partie photo est une déception. Trouver un unique capteur photo sur un appareil à plus de 1 000 euros, même si cela permet de réduire l’épaisseur de l’appareil, est surprenant. Sachant qu’il dispose d’un seul objectif, le résultat est franchement honorable. Mais il manque de polyvalence par rapport aux autres mobiles de notre guide.

On aime On aime pas ✅ Design réussi et agréable en main

❌ Sérieux manque de polyvalence en photo

✅ Un écran très bien calibré (OLED à 120 Hz)

❌ Autonomie décevante + charge très lente

✅ Des performances surprenantes pour le format

✅ Appareil solide



iPhone 14, l’iPhone à petit prix

L’iPhone 14 est actuellement le smartphone Apple au meilleur rapport qualité/prix. Sans profiter de toutes les évolutions des modèles de dernière génération, il n’en reste pas moins un produit de qualité. Il va recevoir des mises à jour iOS pendant encore plusieurs années et son équipement en fait toujours un mobile premium.

Plus concrètement, il est équipé d’une puceA15 Bionic épaulée par 6 Go de mémoire vive. Cette dernière permet une navigation fluide en multitâche et il est tout à fait possible d’envisager le gaming avec cet appareil. Ensuite, il embarque une dalle OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement évidemment bloqué à 60 Hz. Pour autant, la qualité d’affichage reste irréprochable. D’un autre côté, vous ne pouvez pas ici bénéficier du Dynamic Island. Une fois n’est pas coutume, l’interface de la firme de Cupertino est intuitive et facile à prendre en main pour les nouveaux utilisateurs.

C’est un produit endurant avec une autonomie pouvant atteindre 2 jours. Dans ce domaine, il fait même mieux que son successeur direct. Précisons tout de même que cette version dispose d’un port Lighting et n’est donc pas compatible avec la charge par USB-C. Pour la photo, il faut se contenter de deux objectifs à 12 Mpx pour un résultat qui reste honorable.

On aime On aime pas ✅ Commercialisé à un tarif plus accessible

❌ Peu d’évolutions par rapport à l’iPhone 13

✅ Puissance suffisante pour la majorité des usages

❌ Encoche avant très visible

✅ Très endurant pour sa catégorie

✅ Design toujours réussi + qualité des finitions



iPhone 17e, un iPhone performant et accessible

Apple avait surpris son monde en sortant non pas un iPhone SE, mais bien un iPhone 16e. Dès l’année suivante, la marque nous gratifie d’un iPhone 17e. Comme son nom l’indique, c’est une version allégée du modèle de base. Disons-le tout de suite, ce smartphone « abordable » d’Apple reste un produit haut de gamme à un tarif très élevé. Cela même, si le stockage de départ a été doublé. Plus concrètement, nous sommes sur une dalle OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz. L’écran est parfaitement bien calibré et il est compatible HDR.

Sous le capot, nous retrouvons la puce A19. Celle-ci, bien que légèrement bridée, offre des performances impressionnantes. Même en gaming, la puissance est suffisante pour profiter de jeux gourmands dans les meilleures conditions. Mais la bonne surprise se situe au niveau de l’autonomie. C’est un appareil endurant qui n’a pas grand-chose à envier aux fleurons de la marque. Cependant, la charge filaire de 20 W est peu efficace. Il faut environ 90 minutes pour le passer de 0 à 100 %. D’un autre côté, nous apprécions trouver enfin la fonction MagSafe.

Toutefois, c’est bien au niveau de la photographie qu’Apple a fait le plus gros sacrifice. Il faut se contenter d’un unique capteur de 48 Mpx à l’arrière. Ce dernier surprend tout de même avec de très belles photos la journée. Il tire aussi son épingle en basse luminosité, mais pour un iPhone à plus de 700 €, le résultat n’en reste pas moins décevant.

À lire aussi : notre comparatif iPhone 17e vs iPhone 16e

On aime On aime pas ✅ Une autonomie importante

❌ Charge très lente et absence MagSafe

✅ Très bonnes performances (puce A18)

❌ L’éternel écran à 60 Hz

✅ Une dalle OLED toujours bien calibrée

✅ L’unique capteur photo dont les capacités surprennent



📸 Quel iPhone choisir pour la photo ?

L’iPhone 17 Pro Max s’impose comme le meilleur photophone Apple. Il excelle dans cet exercice et l’ajout du bouton Contrôle offre une ergonomie améliorée. Il est capable de prendre des photos au format ProRAW et HEIF et les clichés sont sublimes peu importe le niveau de luminosité. De même, il peut capter des vidéos en 4K au standard Dolby Vision et il est possible de filmer des ralentis à 120 images par seconde. Vous pouvez également vous tourner vers des appareils d’anciennes générations. En effet, les iPhone 16 Pro Max et 15 Pro Max sont de très bons choix pour les amateurs de photographie.

🔋 Quel smartphone Apple offre la meilleure autonomie ?

Sans surprise, l’iPhone 17 Pro Max se positionne comme le smartphone Apple le plus endurant. Cependant, d’autres appareils de la marque à la pomme offrent une excellente autonomie. En règle générale, vous pouvez compter sur toutes les versions Pro Max dans ce domaine. Mais c’est aussi le cas des iPhone 16 Plus et 15 Plus qui peuvent aisément assurer une autonomie de 2 jours. D’un autre côté, les modèles classiques et Pro ne sont pas les meilleurs dans cet exercice. Ils offrent une bonne journée d’utilisation, mais il va être difficile de les pousser plus loin.

🧐 Quel est le meilleur iPhone reconditionné en 2026 ?

Actuellement, nous avons tendance à considérer l’iPhone 13 et ses différentes déclinaisons comme les meilleurs smartphones Apple reconditionnés. En effet, les différences techniques avec l’iPhone sont vraiment légères. De plus, ils sont assez faciles à trouver chez les différents revendeurs spécialisés. Si certains modèles d’ancienne génération reçoivent encore des mises à jour, ce ne sera plus le cas dans quelques années. L’iPhone 12 peut être une solution intéressante, mais ne vous procurez pas de modèles plus anciens (iPhone 11, XR, 8, etc.). Dans tous les cas, le reconditionné est un choix tout indiqué pour les jeunes.

📱 Quelle quantité de stockage pour mon smartphone Apple ?

Aujourd’hui, Apple propose un minimum de 128 Go de stockage sur ses iPhone. Seule exception, les iPhone SE qui se limitent à 64 Go. Nous vous déconseillons fortement d’opter pour cette dernière version. Dans tous les cas, une capacité de stockage de 128 Go reste suffisante pour stocker vos photos, vidéos, musiques et autres applications. N’oubliez pas non que chez Apple, les prix ont tendance à s’envoler avec un stockage plus important.

Cependant, il faut savoir qu’avec sa nouvelle génération, l’entreprise a décidé de doubler le stockage de ses appareils. Plus concrètement, l’iPhone 17 et l’iPhone Air débutent à 256 Go. On peut donc supposer que toutes les futures générations vont commencer avec la même capacité.

💦 Est-ce que les iPhone sont résistants à l’eau ?

Tous les smartphones Apple récents résistent à l’eau et à la poussière. Tous les iPhone depuis l’iPhone XS sont certifiés IP68. Dans le cas des générations plus anciennes, nous trouvons une certification IP67 à partir de l’iPhone 7. Pour rappel, cela ne va pas dire qu’il faut immerger son téléphone Apple dans l’eau. Les certifications IP sont plus des indicateurs de résistance en cas d’accident.

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