Où acheter GTA 6 moins cher ? Après des mois d’attente, Grand Theft Auto VI est enfin disponible sur PS5 et Xbox Series X/S. Ce dernier est proposé chez plusieurs revendeurs, dont Amazon, Carrefour ou Leclerc, et certaines plateformes vont proposer des remises. Toutefois, sachez que le titre est en rupture de stock dans différentes enseignes. Quoi qu’il en soit, voici où vous pouvez trouver GTA 6 au meilleur prix.

© Image IA d’illustration générée avec Gemini / BuzzArena

GTA 6 se sera fait attendre. Comme annoncé par Rockstar, le jeu est disponible depuis le 19 novembre 2026. Bien qu’il existe officiellement une version physique, cette dernière contient uniquement un QR code. Toutefois, il est toujours appréciable d’avoir une boîte estampillée GTA VI dans sa ludothèque. Dans tous les cas, plusieurs enseignes proposent le jeu (PS5 ou Xbox Series) comme Fnac, Amazon, Cdiscount, etc. Bien évidemment, il va être possible de profiter de diverses réductions ou avantages. Néanmoins, les stocks se font rares. Dans cet article, nous allons vous indiquer où acheter GTA 6 pas cher et au meilleur prix, ainsi que les boutiques proposant toujours le jeu.

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Où acheter GTA 6 au meilleur prix ?

GTA VI PS5 Xbox Series X amazon.fr 60,00 € E.Leclerc 60,00 € Carrefour 69,99 € Fnac 79,99 € Micromania-Zing 79,99 € Darty 79,99 €

Bonne nouvelle, malgré des rumeurs qui annonçaient un jeu à 100 euros ou plus, GTA 6 est lancé au prix d’un AAA classique. Comme toujours, plusieurs éditions sont proposées. Voici leur contenu, ainsi que les tarifs conseillés.

Standard à 79,99 € : jeu de base (en version numérique) + bonus de précommande avec la voiture « Vapid Staner », des tenues, des coiffures et des éléments de personnalisation pour les armes.

jeu de base (en version numérique) + bonus de précommande avec la voiture « Vapid Staner », des tenues, des coiffures et des éléments de personnalisation pour les armes. Ultime à 99,99 € : comprend de nombreux bonus avec des véhicules (voiture, bateaux, etc.), des armes, des éléments cosmétiques, des styles, accès à un salon de tatouage, un repaire de gang.

Actuellement, à la date du 18 novembre 2026, la version PS5 est pour le moment affichée à 60 € chez Leclerc ! Pour le reste, Amazon et Carrefour proposent le titre pour 69,99 €, au lieu de 79,99 €.

Achetez GTA 6 chez Leclerc

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GTA 6 est-il disponible sur le Game Pass et le PS Plus ?

Non, à son lancement, GTA 6 n’est pas proposé sur le Xbox Game Pass, ni sur le PlayStation Plus. Cela n’a rien de surprenant de la part de Rockstar. Bien évidemment, au fil du temps, il est certain que le jeu va rejoindre les catalogues en question. Mais pour jouer dès le lancement, il va falloir acheter GTA 6.

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Quel gameplay pour GTA 6 ?

GTA 6 est le jeu vidéo le plus attendu de l’année, voire de la décennie pour certains joueurs. Et sans surprise, les premiers tests et critiques de ces derniers se montrent excellents. Rappelons tout de suite que pour ce nouvel opus de la célèbre franchise, nous sommes de retour à Vice City. Plus globalement, c’est le monde de Leonida qui est au cœur de l’univers. Ce dernier donne accès à des zones très différentes et jamais un GTA n’avait été aussi vivant.

La ville de Vice City est librement inspirée de Miami et de la Floride. Pour cette aventure, nous retrouvons deux personnages principaux : Jason Duval et Lucia Caminos. Le premier est un ancien soldat qui a passé un certain temps à travailler avec des trafiquants de drogues locaux. Lucia, elle, est originaire de Liberty City et elle vient seulement de sortir de prison. La relation entre les deux est un élément essentiel du gameplay. Vous devez développer leur romance pour impacter l’histoire. Plusieurs fins différentes sont disponibles.

Pour le reste, au niveau des mécaniques de jeu, les éléments habituels de braquages, fusillades et vols de voitures sont de la partie. Dans le premier cas, vous pourrez infiltrer le lieu à braquer, mais attention aux agents de sécurité trop perspicaces. Les armes sont rapidement dégainées et vous allez devoir fuir la police. Cette dernière n’a jamais été aussi efficace, réussissant à identifier votre véhicule et vos vêtements. Comme toujours, on retrouve le même système d’étoiles en lien avec les forces de l’ordre.