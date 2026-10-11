Meilleur smartphone Motorola : quel modèle choisir en octobre 2026 

Les téléphones Motorola ont fait un retour en force sur le marché des smartphones. Il faut dire que la marque propose des mobiles disposant tous d’un excellent rapport qualité/prix. Peu importe votre budget ou vos envies, il existe forcément un appareil capable de répondre à vos besoins. Voici notre sélection des meilleurs smartphones Motorola.

©Motorola

Top 3 des smartphones Motorola

Même si Motorola s’est fait discret ces dernières années, elle revient sur le devant de la scène depuis quelques temps. La marque, rachetée par Lenovo, commercialise un large choix de produits couvrant tous les budgets. En effet, il est possible de se procurer des solutions d’entrée de gamme à moins de 100 euros, ou des appareils premium bien plus onéreux. Dans tous les cas, le fabricant a l’intention de se positionner comme l’un des principaux leaders du marché avec des modèles fiables et innovants.



En effet, si l’on évoque simplement la fiche technique de ses produits, Motorola tient de mieux en mieux la comparaison avec ses concurrents. C’est une alternative très intéressante aux traditionnels fabricants chinois. Cependant, avant de faire son choix, il faut bien comprendre les gammes de l’entreprise (Moto E, Moto G, Edge et Razr). D’ailleurs, cette dernière a fait une entrée remarquée dans le domaine des smartphones pliables. Quoiqu’il en soit, découvrez notre comparatif des 6 meilleurs téléphones Motorola.

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Motorola Edge 50 Ultra, le meilleur smartphone Motorola

Avec le Edge 50 Ultra nous sommes sur un produit complètement opposé. Il s’agit tout simplement du meilleur smartphone Motorola. C’est un produit premium qui a l’avantage de disposer d’un tarif de départ inférieur à 1000 euros. Un bon point quand l’on sait que désormais les mobiles haut de gamme dépassent largement ce prix. Tout d’abord, nous notons un design réussi et une petite originalité. Il existe une version dotée de bois véritable ! Pour le coup, c’est une chose unique sur le marché et cela donne une sensation agréable au toucher.

Côté technique, nous retrouvons ici un écran pOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Si la qualité d’affichage est excellente, nous aurions tout de même préféré une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz. Sous le capot, il utilise un SoC Snapdragon 8s Gen 3 accompagné de 12 Go de ram. Bien que moins puissant que la puce classique, ce dernier confère de bonnes performances à l’appareil. En effet, il est adapté à tous les usages.

Pour la partie photo, il est équipé d’un ensemble de 3 capteurs, dont un principal de 50 Mpx. Sans être le meilleur dans cet exercice, il dispose d’une bonne polyvalence. Enfin, notons la présence d’un chargeur de 120 W capable de faire le plein du téléphone en 20 minutes.

Motorola Edge 50 Neo, le meilleur rapport qualité/prix

Le Motorola Edge 50 Neo est une version abordable du 50 Ultra. Sans surprise ce modèle ne possède pas une aussi bonne fiche technique que son aîné, mais il est littéralement 500 euros moins chers. Quoiqu’il en soit, il dispose d’un processeur MediaTek Dimensity 7300 couplé à 12 Go de ram. Celui-ci offre une bonne polyvalence à ce mobile. Peu importe vos préférences, il assure une navigation en toute fluidité.

De même, pour les amateurs de gaming, c’est une solution intéressante. Cependant, il va falloir faire quelques concessions au niveau des graphismes avec les applications les plus gourmandes. En matière d’affichage, il utilise une dalle pOLED avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Pour le coup, il faut reconnaître que le résultat est impressionnant pour un appareil aussi abordable. D’autre part, il embarque un total de 3 capteurs avec un grand-angle de 50 Mpx. Comme la version premium, il se montre à l’aise avec les images captées la journée.

Hélas, on ne peut pas en dire autant avec les prises de vue en basse luminosité. Pour finir, sa seule faiblesse se situe au niveau de la batterie. En effet, il faut éviter de trop le pousser si l’on veut boucler sa journée sans avoir à le recharger.

Motorola Edge 50 Pro, le smartphone premium au meilleur prix

Ce Motorola Edge 50 Pro est le bon compromis entre les deux modèles précédents. C’est un appareil qui oscille entre le milieu et le haut de gamme. Quoiqu’il en soit, il possède des caractéristiques intéressantes avec un tarif contenu à la vue de ses qualités. Plus dans le détail, il possède lui aussi une dalle pOLED de 6,67 pouces avec une fréquence maximale à 144 Hz. La qualité d’affichage est ici très bonne. D’un autre côté, il est équipé d’une puce Snapdragon 7 Gen 3.

Cette dernière n’est clairement pas au niveau de la nouvelle génération de SoC Qualcomm. Si elle offre des performances suffisantes pour une utilisation basique, l’appareil n’est pas le mieux adapté pour les jeux mobiles. En effet, dans cet exercice et avec les titres les plus exigeants, il a tendance à surchauffer. Sinon, son équipement photo est sensiblement similaire à celui du Edge 50 Neo. Plus concrètement, nous trouvons un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 13 Mpx et un téléobjectif de 12 Mpx. Le tout est assez polyvalent avec des clichés de jour d’une très bonne qualité.

Une nouvelle fois, ce n’est pas un champion de la photo de nuit. Dernier point, il embarque une batterie de 4500 mAh qui assure une bonne journée d’autonomie.

Motorola Razr 50 Ultra, le smartphone pliable par Motorola

Dans le domaine des smartphones pliables en Flip, Motorola est devenu le principal concurrent de Samsung. Il faut dire que ses appareils n’ont rien à envier à ceux du géant coréen, et ils sont souvent moins chers. Dans tous les cas, nous allons commencer par vous présenter le Razr 50 Ultra. Il s’agit de la version haut de gamme de la marque.

Plus concrètement, il est équipé d’une dalle externe de 4 pouces qui couvre tout l’arrière de l’appareil. Cela lui confère un design unique dans sa catégorie. De plus, de nombreuses applications sont utilisables depuis cette dernière. Ensuite, une fois déplié, il affiche un écran pOLED avec un rafraîchissement de 165 Hz. La qualité d’image est très bonne, mais nous restons dubitatifs sur l’utilité d’une fréquence aussi élevée. En matière de puissance, il utilise un processeur Snapdragon 8s Gen 3 avec 12 Go de mémoire vive. Les performances sont plus que convaincantes, mais dans ce domaine, le Z FLip 6 reste meilleur.

D’autre part, il possède deux capteurs de 50 Mpx, lui conférant une bonne polyvalence pour un téléphone pliant. Pour finir, il offre une bonne journée d’autonomie et il est possible de le passer de 0 à 100 % en plus ou moins une heure.

Motorola Razr 50, l’alternative

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone pliant au bon rapport qualité/prix, le Motorola Razr 50 est un choix tout indiqué. En effet, dans sa catégorie, c’est tout simplement l’appareil le plus abordable du marché. Plus concrètement, ce mobile utilise un écran pOLED externe de 3,6 pouces (90 Hz) et une dalle interne de 6,9 pouces avec une fréquence de 144 Hz. Sans être aussi impressionnante que son aîné, la qualité d’affichage reste plus que correcte.

En termes de puissance, il possède un SoC Dimensity 7300X lui offrant une bonne fluidité. Cependant, ce n’est clairement pas le produit le plus puissant. On ne le conseille pas aux amateurs de jeux 3D. Sinon, le bloc photo se compose de deux objectifs de 50 et 13 Mpx. Si les clichés de jour sont franchement réussis, il n’est pas du tout à l’aise avec la photographie de nuit. Enfin, il est un peu moins endurant que la version haut de gamme, mais vous pouvez tout de même profiter d’une bonne journée d’utilisation.

Avec lui aussi, il faut compter environ une heure pour le recharger entièrement. En résumé, sans être le champion des téléphones pliants, il n’en reste pas moins le pliable le moins cher du moment.

Moto E13, le téléphone Motorola pas cher

Motorola est fortement présent sur le marché des smartphones pas chers. Pour ce comparatif, nous avons sélectionné la référence la plus abordable, le Moto E13. En effet, ce dernier est l’un des rares mobiles à être disponible sous la barre des 100 euros. Bien évidemment, ce n’est pas un monstre de puissance, mais c’est une solution intéressante pour un usage basique. Dans tous les cas, ce modèle est équipé d’une dalle LCD de 6,5 pouces rafraîchie à 60 Hz. La qualité d’affichage est correcte, sans être exceptionnelle.

Ensuite, il dispose d’un processeur Unisoc T206. Ce dernier garantit une navigation fluide, mais le gaming est à oublier avec ce produit. Notons également qu’il offre la reconnaissance faciale. D’autre part, il possède à l’arrière un unique capteur de 13 Mpx. Le résultat n’est pas incroyable, mais dans cette tranche tarifaire, il se démarque de ses concurrents. Son module est suffisant pour prendre quelques clichés de temps à autre. Enfin, il embarque une batterie de 5000 mAh capable d’assurer une à deux journées d’utilisation sans recharge.

Cependant, son chargeur de 10 W n’est pas très efficace. Dernière précision, cette version se limite à 64 Go de capacité. Cependant, il est toujours possible d’insérer une carte mémoire.

🤔 Est-ce que Motorola est une bonne marque de téléphone ?

Oui, Motorola est redevenue une très bonne marque de smartphone. Si l’entreprise a été en difficulté pendant plusieurs années à cause de produits d’une qualité assez faible, elle a fait un retour en force avec ses dernières générations. Ces appareils disposent de superbes écrans avec des designs assez uniques. De même, il ne manque pas de puissance et ils sont endurants. D’autre part, depuis peu la mode est de ne pas fournir les chargeurs. Cependant, Motorola continue de les intégrer dans le prix de ses appareils, ce qui est toujours un sérieux plus.

Bien évidemment, il s’agit également de mobiles fiables. D’un autre côté, il faut reconnaître que le fabricant a du mal à s’imposer dans le segment haut de gamme contre les leaders du marché. Enfin, notons qu’ils permettent de profiter d’une interface Android épurée sans sur une surcouche omniprésente. D’une certaine façon, l’expérience offerte est assez proche de celle proposée par les Google Pixel (sauf pour la partie IA).

Aujourd’hui, le catalogue de Motorola se divise en 4 gammes bien distinctes. Voici les différences à connaître sur les différentes catégories de smartphones.

Moto E : regroupe tous les appareils d’entrée de gamme avec des tarifs agressifs. Ces derniers s’adressent aux personnes ayant une utilisation très basique de leur téléphone.

regroupe tous les appareils d’entrée de gamme avec des tarifs agressifs. Ces derniers s’adressent aux personnes ayant une utilisation très basique de leur téléphone. Moto G : représente le milieu de gamme. Les fiches techniques sont légèrement plus musclées, mais les prix restent maîtrisés.

représente le milieu de gamme. Les fiches techniques sont légèrement plus musclées, mais les prix restent maîtrisés. Edge : ici, on trouve les meilleurs modèles de la marque avec prix oscillant entre 500 et 100 euros. Il s’agit de smartphones premium avec un équipement de qualité. C’est la catégorie la plus mise en avant par Motorola qui vient concurrencer les géants du secteur.

ici, on trouve les meilleurs modèles de la marque avec prix oscillant entre 500 et 100 euros. Il s’agit de smartphones premium avec un équipement de qualité. C’est la catégorie la plus mise en avant par Motorola qui vient concurrencer les géants du secteur. Razr : rassemble tous les pliables de l’entreprise. Le nom n’a pas été choisi au hasard. Les plus nostalgiques se rappelleront des téléphones à clapet Motorola.

🧐 Qui se cache derrière la marque Motorola ?

À l’origine, Motorola est une marque américaine qui a été fondée en 1928. Elle s’est tout de suite spécialisée dans le domaine de la communication en développant, par exemple, les célèbres talkies-walkies de l’armée américaine. L’entreprise s’est diversifiée avec le temps en commercialisant le premier téléphone portable dans les années 90. Elle est devenue l’un des leaders de ce secteur jusqu’à la fin des années 2000. Cependant, elle se retrouve en sérieuse difficulté dans les années suivantes et finit par être rachetée par Google puis par Lenovo en 2014. Depuis, l’entreprise chinoise fait en sorte que Motorola retrouve sa place dans le marché de la téléphone mobile. Si les débuts ont été difficiles, la marque revient sur le devant de la scène depuis quelques années avec d’excellents smartphones.

🪫 Quelle est la durée de vie d’un téléphone Motorola ?

Actuellement, beaucoup de personnes se posent des questions sur la durabilité des smartphones Motorola. Rassurez-vous, les téléphones de la marque sont parfaitement fiables. Si vous achetez un produit récent, vous pourrez le conserver pendant plusieurs années. Comme toujours, tout va dépendre de votre utilisation. Cependant, il est envisageable de le conserver 2 à 5 ans avant de devoir en changer.

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