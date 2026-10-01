Meilleur disque dur externe : quel modèle choisir en octobre 2026 ? 

Rien de tel qu’un disque dur externe pour stocker ses fichiers. Il existe des modèles capables de répondre à tous les budgets et à tous les usages. Cependant, il faut toujours choisir entre un SSD rapide et un HDD grande capacité. Afin que vous puissiez sélectionner la solution adaptée à vos besoins, nous vous proposons ce comparatif des meilleurs modèles du moment.

©Canva/BuzzArena

Top 3 des disques durs externes

Un système de stockage externe est le moyen le plus simple et le plus efficace pour sauvegarder un grand nombre de données. Dans ce domaine, les SSD externes de dernières générations offrent des vitesses de transfert toujours plus importantes. Cependant, les HDD externes restent encore intéressants pour archiver de grandes quantités de documents, de vidéos ou de photos. En effet, ils garantissent une bonne capacité de stockage pour un bon rapport qualité/prix.

Dans tous les cas, ces objets sont la solution idéale pour réaliser un backup. En effet, vous n’êtes jamais à l’abri de vous faire voler votre ordinateur ou de voir celui-ci rendre l’âme, ce qui peut vous faire perdre vos données. De plus, ces appareils peuvent fonctionner avec les produits sous Windows ou macOS. Performances, fiabilité, connectivité, nous avons analysé de nombreuses références pour vous proposer les modèles incontournables. Voici notre sélection des meilleurs disques durs externes (SSD et HDD).

SanDisk Extreme, un SSD performant et robuste

Si vous avez tendance à emporter votre disque dur portable partout avec vous, alors le SanDisk Extreme est une solution tout indiquée. En effet, ce modèle met l’accent sur la solidité et la résistance aux aléas de la vie. Il est étudié pour survivre à des chutes de 3 mètres et il possède une certification IP65 contre la poussière et l’eau. À cela s’ajoute un système de chiffrement AES-256 bits.

Côté technique, nous sommes ici sur un SSD externe assurant une bonne vitesse de transfert. Cette version garantit des vitesses de lecture et écriture d’environ 1000 Mo/s. Si vous souhaitez un accessoire plus véloce, vous pouvez vous tourner vers le modèle Pro qui atteint 2000 Mo/s (NVMe). D’ailleurs, celui-ci dispose du même niveau de protection. Dernier point, il se connecte en USB-C ou USB-A grâce à l’adaptateur fourni, mais il n’y a pas de rangement pour les câbles. C’est donc une solution adaptée aux possesseurs de MacBook ou de tablette.

Capacité : De 500 Go à 4 To

On aime On aime pas ✅ Sa grande robustesse + très léger ❌ Pas de rangement pour le câble ✅ Bonne vitesse de transfert ✅ Chiffrement AES-256 Bits

WD My Passport, le disque dur abordable et fiable

Pour obtenir une grande capacité de stockage à un tarif abordable, le meilleur moyen est de se tourner vers un disque dur HDD externe. Avec cette technologie, le transfert de fichiers n’est pas le plus rapide, mais vous allez pouvoir stocker une importante quantité de données grâce à ce produit à la fois fiable et efficace. Plus concrètement, nous retrouvons deux versions. La première est dédiée à Windows, la seconde à macOS. Si vous souhaitez passer d’un système d’exploitation à l’autre, vous allez devoir le reformater, ce qui est franchement dommage. Un point important à prendre en compte avant d’investir dans ce modèle.

Dans tous les cas, sa principale force est son prix abordable. De même, on peut noter un grand choix dans les designs et les coloris. Ce n’est clairement pas le plus essentiel, mais c’est toujours un petit plus. Enfin, un système de chiffrement est intégré pour la partie sécurité. En résumé, cet accessoire se destine essentiellement aux professionnels. C’est d’ailleurs un choix intéressant pour les télétravailleurs, si la vitesse n’a que peu d’importance pour vous.

Capacité : de 1 à 6 To

On aime On aime pas ✅ Grande capacité pour un tarif abordable ❌ Besoin de reformater pour passer de Mac à Windows ✅ À la fois compact et robuste ✅ Assez silencieux pour un HDD

Samsung T7, le meilleur SSD externe

Le Samsung T7 se positionne comme la référence des SSD externes. Il s’agit d’un disque dur portable alliant la robustesse avec fiabilité et compatibilité PC/Mac. Dans tous les cas, vous pouvez compter sur des vitesses séquentielles de 1000 Mo/s, ce qui place l’appareil dans la moyenne. Une nouvelle fois, nous trouvons un logiciel pour définir un mot de passe avec un cryptage AES-256 bits. Ensuite, le fabricant assurant que ce modèle résiste à des chutes de deux mètres.

À l’inverse la garantie est limitée à 3 ans, là où certaines marques proposent 5 années. Dans tous les cas, c’est une solution polyvalente pour accompagner votre ordinateur, mais également votre tablette ou votre appareil photo numérique. Notons aussi son format très compact permettant de facilement le transporter. En bref, il est parfait pour un usage nomade. Cependant, nous regrettons de ne pas trouver une certification IP avec cette référence.

Sachez également qu’il existe le Samsung T7 Touch avec lecteur d’empreintes pour augmenter la sécurité et le Samsung T7 Shields réputé pour sa robustesse. Les performances en écriture/lecture sont identiques à la version présentée.

Capacité : de 1 à 4 To

On aime On aime pas ✅ Bonne vitesse écriture/lecture ❌ Absence de certification IP ✅ Vraiment compact et léger ✅ L’application de gestion Samsung



Lexar SL500, un disque dur aussi compact que léger

Dans le domaine des disques durs externes à la fois compacts et véloces, le Lexar SL500 est une des solutions les plus convaincantes. Plus précisément, il pèse moins de 50 grammes et possède une épaisseur de seulement 4,8 mm. Pour faire simple, au besoin, vous pouvez même le ranger dans votre poche. D’ailleurs, son châssis en aluminium le protège bien des rayures et aussi des chutes. Mais ce n’est pas tout. Il est compatible avec le standard USB 3.2 Gen 2 lui permettant d’atteindre une vitesse de lecture de 2000 Mo/s.

De même, pour la partie écriture, vous pouvez compter sur 1800 Mo/s. C’est donc un choix intéressant pour sauvegarder ses données et les transférer rapidement d’un appareil à l’autre. Seul bémol, il faut posséder un équipement compatible pour en profiter à fond. Sinon, si vous avez l’habitude de stocker des vidéos dans une qualité élevée, c’est une référence tout indiquée. Enfin, vous pouvez l’utiliser avec un smartphone (Android ou iOS), mais aussi avec une console de jeu et d’autres appareils. Un logiciel de cryptage est de la partie.

Capacité : de 1 à 4 To

On aime On aime pas ✅ Vitesse de lecture théorique de 2 000 Mo/s ❌ Nécessite USB 3.2 Gen 2 pour en profiter à fond

✅ Design ultra-compact + légèreté

✅ Fonctionne avec de nombreux appareils



Toshiba Canvio Basics, petit prix pour grande capacité

Dans la catégorie des disques durs externes pas chers, nous ne pouvons que vous conseiller le Toshiba Canvio Basics. Bien évidemment, comme souvent, petit prix rime avec HDD. Dans le détail, vous pouvez obtenir une capacité de stockage de 1 To pour environ 50 euros, ce qui est bien plus abordable qu’avec les SSD. En bref, rien de tel pour faire un backup si votre budget est limité. De plus, rappelons que les produits de la marque sont réputés pour leur fiabilité. Quoiqu’il en soit, nous retrouvons tout de même un port USB 3.0 ce qui garantit une vitesse convenable.

Ensuite, nous sommes sur un accessoire basique. Pas de logiciel dédié ni de système de chiffrement. Un simple fonctionnement en plug and play. Il suffit de le brancher à votre ordinateur pour transférer vos fichiers. Dans tous les cas, il ne faut pas en attendre beaucoup plus d’un HDD externe d’entrée de gamme.

Capacité : de 1 à 4 To

On aime On aime pas ✅ Son rapport stockage/prix ❌ Pas de logiciel pour la sécurité ✅ Compatible USB 3.0

✅ Résistant et facile d’utilisation



WD My Book, le meilleur HDD externe pour du stockage massif

Pour conclure ce comparatif, nous vous proposons un produit un peu particulier : le Western Digital My Book. Ce dernier se destine aux personnes devant stocker de grandes quantités de données. Ici, la capacité de stockage peut atteindre 36 To. Il s’agit d’un disque dur externe (HDD) très imposant qui a pour vocation à être posé sur votre bureau et ne plus bouger. En effet, il n’est pas étudié pour les déplacements et doit être branché à une prise électrique. Bien entendu, nous trouvons un chiffrement AES-256 bits et une fonction permettant des sauvegardes automatiques selon le planning que vous avez choisi.

Mais si vous avez peur de perdre vos documents ou vidéos, nous vous conseillons la version avec deux baies. Cela permet de réaliser des sauvegardes sur deux disques durs en même temps. Ainsi, si l’un doit rendre l’âme, vos précieux fichiers sont toujours présents sur le second. Sinon, vous pouvez utiliser les deux disques comme un seul pour augmenter le stockage. Précisons tout de même que ce modèle se révèle très bruyant.

Capacité : de 8 à 36 To

On aime On aime pas ✅ Capacités de stockage très importantes ❌ Volumineux et bruyant ✅ Système avec deux disques durs pour la sécurité

✅ Logiciel complet + AES 256 bits

💽 Quelle est la différence entre SSD externe et HDD externe ?

Vous l’avez constaté dans notre comparatif, deux termes reviennent fréquemment : SSD et HDD. Concrètement, il s’agit de deux technologies différentes bien qu’ayant le même objectif de stocker des fichiers.

SSD (Solid State Drive) : il utilise la mémoire flash sans aucune pièce mécanique. Cela a l’avantage d’offrir de meilleures vitesses d’écriture et de lecture. De plus, le format est plus compact et il dispose d’une meilleure résistance aux chocs. Cependant, les SSD externes sont les plus coûteux.

il utilise la mémoire flash sans aucune pièce mécanique. Cela a l’avantage d’offrir de meilleures vitesses d’écriture et de lecture. De plus, le format est plus compact et il dispose d’une meilleure résistance aux chocs. Cependant, les SSD externes sont les plus coûteux. HDD (Hard Disk Drive) : le fonctionnement est mécanique avec un bras rotatif se déplaçant sur des panneaux rotatifs. Sans surprise, les HDD externes sont beaucoup plus sensibles aux chocs. À l’inverse, ils permettent d’obtenir une grande capacité de stockage pour un coup moindre. Seul bémol, la vitesse de transfert est inférieure.

En résumé, si la vélocité est un critère clé pour vous, alors il est conseillé d’utiliser un disque dur externe en SSD. Cela est également vrai si vous vous déplacez souvent avec ce dernier. Au contraire, si pour vous l’important est de stocker de grandes quantités de données pour un petit prix, alors les disques durs portables HDD sont la solution adaptée.

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🤔 Faut-il privilégier la capacité ou la vitesse avec un disque dur externe ?

Ici, tout va dépendre de votre usage. Pour le stockage de documents, de photos ou des sauvegardes occasionnelles, un HDD est suffisant. Cependant, si vous réalisez des montages vidéo ou même du graphisme, les débits offerts par les SSD en font des solutions plus intéressantes. D’autre part, n’oubliez pas qu’avec ces derniers les prix s’envolent rapidement. Ensuite, il faut aussi prendre en compte la partie sécurité si vous stockez des fichiers sensibles. Dans ce cas, il faut se tourner vers des références proposant un chiffrement AES-256 bits. Ce dernier est aujourd’hui très répandu avec les disques durs externes.

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🧐 Quelle capacité de stockage pour mon disque dur externe ?

La capacité de stockage de votre disque dur externe va dépendre du type de contenus stockés. Pour de la bureautique ou des photos, un produit avec 1 To est amplement suffisant. Cependant, si l’on arrive sur de la vidéo avec une haute qualité d’image, il peut être intéressant de se tourner vers des modèles de 2 ou 4 To. D’un autre côté, si vous souhaitez obtenir un backup de votre PC en réalisant une sauvegarde complète, alors il est possible que vous ayez besoin d’un stockage plus élevé. Cela est également vrai pour les professionnels avec de l’archivage massif.

En résumé, il est généralement conseillé de se procurer un disque dur portable avec une capacité double à vos besoins actuels. Cela va vous permettre d’avoir l’esprit tranquille.

📱 Puis-je utiliser mon disque dur externe avec un smartphone ou une tablette ?

Oui, vous pouvez utiliser votre disque dur externe avec un smartphone et/ou une tablette. Bien évidemment, il faut surveiller quelques critères. Tout d’abord, nous conseillons les SSD pour accompagner les mobiles. De plus, le connecteur en USB-C étant devenu obligatoire pour les nouvelles générations de smartphone, il faut se procurer un accessoire livré avec un connecteur adapté.

Ensuite, au niveau du format des fichiers, il est conseillé de se procurer un modèle compatible FAT32 ou exFAT. Dans le cas des iPhone, il est recommandé d’utiliser le second standard. Ensuite, les applications natives des smartphones Android et iOS doivent normalement suffire pour lire ou transférer des fichiers. Cependant, il faut parfois installer un logiciel dédié, selon la marque de votre objet.

Pour finir, sachez que les clés USB sont également une solution intéressante. Pour rappel, les ports pour carte mémoire microSD deviennent de plus en plus rares sur les mobiles actuels.

⏳ Quelle est la durée de vie d’un disque dure externe ?

Il est difficile de donner un chiffre précis, étant donné que la durée de vie va dépendre de votre utilisation. Les conditions de stockages de votre disque dur, les chocs et le nombre de cycles d’écritures vont avoir un impact. Quoiqu’il en soit, on considère généralement qu’un HDD externe peut fonctionner pendant 3 à 5 ans, et il est même possible d’atteindre 10 années dans des conditions optimales. Les SSD doivent normalement fonctionner pendant 7 ans en moyenne, voire un peu plus.

À titre d’indication, sachez que les fabricants proposent très souvent des garanties entre 3 et 5 ans. Dernièrement, il est conseillé de se procurer des accessoires de marques réputées comme Samsung, Lexar, SanDisk, Western Digital, Etc.

🏆 Quelle est la meilleure marque de disque dur externe ?

Actuellement, on ne peut pas dire qu’une seule marque propose les meilleurs disques durs externes. En effet, plusieurs fabricants proposent des solutions performantes et faibles. Nous vous conseillons de vous trouver vers des produits Samsung, SanDisk ou Crucial si vous êtes à la recherche d’un SSD. Dans le domaine des HHD, des entreprises comme Western Digital ou Toshiba se placent comme les références.

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