Meilleur smartphone Honor : quel modèle choisir en octobre 2026 ?

Honor est devenue une marque de référence sur le marché des smartphones. Le fabricant a réussi à séduire les utilisateurs grâce à ses appareils innovants réputés pour offrir un excellent rapport qualité/prix. De l’entrée de gamme, aux téléphones premium, il est facile de trouver un modèle adapté à ses besoins. Voici notre sélection des meilleurs smartphones Honor.

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Top 3 des smartphones Honor en 2026

Les smartphones Honor sont connus pour leurs tarifs très agressifs. En effet, il s’agit de produits de qualité disponibles à des prix raisonnables par rapport à leurs concurrents. D’ailleurs, la marque se positionne désormais comme l’un des meilleurs fabricants chinois de téléphones. Pour rappel, autrefois une filiale de Huawei, le constructeur a repris son indépendance pour éviter les sanctions américaines. C’est pourquoi ses appareils profitent tous des services Android.

Dans tous les cas, dans son catalogue, nous retrouvons des modèles performants équipés de processeurs puissants. De même, ses smartphones se démarquent grâce à leurs performances en photo et des designs soignés. Quoiqu’il en soit, le choix proposé est désormais conséquent, et il existe forcément une solution adaptée à vos besoins et à votre budget. Découvrez notre comparatif des meilleurs mobiles Honor du moment.

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Honor Magic 8 Pro, le meilleur smartphone Honor

L’Honor Magic 8 Pro est tout simplement le meilleur smartphone du fabricant. Comme son prédécesseur, il se présente comme un mobile premium, véritable concurrent aux leaders du marché. Dans tous les cas, nous retrouvons une dalle Amoled de 6,7 pouces, légèrement incurvée avec un rafraîchissement entre 1 et 120 Hz. Sans surprise, la qualité d’affichage est sublime. Ensuite, il est équipé du dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Épaulé par 12 Go de mémoire vive, ce dernier confère des performances impressionnantes au téléphone.

D’ailleurs, même en gaming, il ne souffre pas de problème de chauffe. Pour la partie photo, nous retrouvons trois objectifs, dont un impressionnant téléobjectif de 200 Mpx. Il se révèle être un très bon photophone. En effet, il est capable de capter de superbes clichés, peu importe le niveau de luminosité. Seul bémol, son bloc est particulièrement imposant. D’ailleurs, il s’agit d’un appareil imposant, qui ne conviendra pas à toutes les mains.

Pour le reste, il embarque une batterie de 6 270 mAh. En matière de capacité, c’est supérieur de 1 000 mAh par rapport à son prédecesseur ! Quoiqu’il en soit, nous sommes sur un produit endurant offrant aisément une journée d’autonomie. Pour conclure, il est compatible avec la charge rapide 100 W. Il est possible de faire le plein en un peu plus de 45 minutes.

On aime On aime pas ✅ Superbe qualité d’affichage (1 à120 Hz) ❌ Peu d’évolutions au niveau de la photo ✅ Les performances offertes par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 ❌ Design massif ✅ Sa polyvalence en photo ✅ Endurant + charge rapide 100 W

Honor Magic 7 Pro, le smartphone premium à moins de 1000 €

Si l’Honor Magic 7 Pro ne représente plus la dernière génération de smartphone haut de gamme de la marque, il n’en reste pas moins un superbe mobile. Il combine des performances de haute volée avec un tarif raisonnable pour un mobile haut de gamme. Dans le détail, il ne manque pas de puissance grâce à son processeur Snapdragon 8 Elite accompagné de 12 Go de ram. Vous allez pouvoir profiter pleinement des jeux mobiles 3D les plus gourmands en ressources.

D’autre part, il est équipé d’une magnifique dalle OLED de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz. On note donc que cette version est légèrement plus imposante que la nouvelle génération. Ensuite, il n’est pas non plus en reste avec les performances photo. En effet, il dispose des trois mêmes capteurs que le Honor Magic 8 Pro. Sans être le meilleur photophone premium, il est capable de capter des clichés d’une grande qualité de jour comme de nuit. Sinon, notons le soin apporté aux finitions, conférant à l’appareil une bonne solidité.

D’ailleurs, il est certifié IP68. Enfin, sa batterie garantit au moins une bonne journée d’utilisation. Il faut environ 45 minutes pour le recharger complètement. Seul problème, le suivi logiciel laisse un peu à désirer.

On aime On aime pas ✅ Les excellentes performances de son processeur ❌ Le bloc photo est très imposant ✅ Module photo très polyvalent ❌ Suivi logiciel qui laisse à désirer ✅ Endurant avec une charge assez rapide ✅ Design soigné et bonne qualité des finitions

Honor Magic 8 Lite, le mobile Honor au meilleur rapport qualité/prix

Dans le domaine des smartphones de milieu de gamme, l’Honor Magic 8 Lite se place comme l’une des meilleures références. Tout d’abord, son prix de lancement est abordable. Il est possible de se le procurer pour moins de 400 euros. Bien évidemment, il possède une solide fiche technique. Plus concrètement, il embarque une grande dalle Amoled de 6,79 pouces rafraîchie à 120 Hz.

La qualité d’affichage, tout comme le format, est impressionnante pour ce tarif. En matière de performances, il utilise un SoC Snapdragon 6 Gen 4 avec 8 Go de mémoire vive. Ce dernier assure une bonne fluidité, mais il manque un brin de puissance pour une expérience optimale en gaming. D’un autre côté, tout comme son aîné, il se présente comme un téléphone très solide qui résiste bien aux chocs, même en l’absence d’une coque. Pour revenir sur la partie technique, son bloc photo comprend deux objectifs, dont un capteur principal de 108 Mpx.

Le résultat est très correct, mais il n’est vraiment pas à l’aise avec les images de nuit. Ensuite, sa batterie de 7 500 mAh est parmi les plus imposantes que l’on peut trouver dans un smartphone en France. On atteint aisément une ou deux journées d’autonomie. Seul regret, il faut plus d’une heure pour le recharger à 100 %, mais rien de bien problématique.

On aime On aime pas ✅ Appareil très solide avec un beau design ❌ En difficulté avec les images de nuit ✅ Puissance suffisante pour des tâches basiques ❌ Pas le meilleur pour le gaming ✅ Capte de jolis clichés la journée ✅ Autonomie importante

Honor 200 Pro, un excellent photophone

L’Honor Magic 200 Pro est un mobile un peu particulier. En effet, il se situe à mi-chemin entre le smartphone de milieu de gamme et le téléphone premium. Si quoiqu’il en soit, c’est un mobile polyvalent et puissant, il se démarque vraiment grâce à ses performances en photo. Il est équipé d’un total de trois capteurs.

Plus précisément, il embarque un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 50 Mpx. Le tout offre un résultat intéressant. Peu importe le niveau de luminosité, il est capable de prendre de très beaux clichés. Cependant, son zoom numérique n’est pas très efficace. D’un autre côté, son zoom optique x2,5 est lui convaincant. Pour le reste, il possède une dalle Amoled 6,76 pouces avec un rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz. Dans l’ensemble, il n’y a rien à redire sur la qualité d’affichage.

Sous le capot, nous retrouvons un processeur Snapdragon 8s Gen 3 aux bonnes performances. Sans être au niveau de la puce haut de gamme de Qualcomm, il est adapté à tous les usages. Même, avec des jeux exigeants, il se montre efficace. Enfin, sa batterie de 5200 mAh permet de passer une journée sans le recharger. Il est compatible avec la charge 120 W.

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On aime On aime pas ✅ Excellentes performances en photographie ❌ Absence du chargeur de 120 W dans la boîte ✅ Les capacités du Snapdragon 8s Gen 3 ❌ Pas totalement étanche ✅ Qualité de sa dalle Amoled de 6,7 pouces ✅ Module selfie très efficace

Honor 200 Lite, l’alternative abordable

Comme son nom l’indique, l’Honor 200 Lite est une version allégée du 200 Pro. De plus, il est disponible à un tarif bien plus abordable, mais fait évidemment quelques concessions en matière d’équipement. Plus précisément, ce modèle possède un écran Amoled de 6,7 pouces de très bonne qualité. Seul petit bémol, le taux de rafraîchissement est bloqué à 90 Hz. Ensuite, il est équipé d’un processeur Dimensity 6080 avec 8 Go de ram.

Sans être un mobile dédié au gaming, il offre une navigation fluide et est parfait pour se balader sur Internet ou les réseaux sociaux. D’autre part, son module photo comprend 4 objectifs, dont un principal de 108 Mpx. Le rendu est satisfaisant la journée, mais comme souvent avec l’entrée de gamme, les images prises la nuit ne sont pas d’une très bonne qualité. D’autre part, sa batterie de 4500 mAh assure aisément une journée d’autonomie voire un peu plus.

D’un autre côté, le chargeur de 35 W est un peu limité. C’est dommage sachant que la marque est réputée pour offrir des systèmes de charge rapide performants sur ses autres appareils. Dernier point, comme toujours avec le fabricant, les finitions sont de qualité et l’ensemble semble très solide.

On aime On aime pas ✅ Navigation fluide ❌ Une charge rapide qui laisse à désirer ✅ Belles photos avec une bonne luminosité ❌ Vraiment en difficulté avec les clichés de nuit ✅ Autonomie importante ✅ Grande qualité des finitions

Honor Magic V3, un superbe smartphone pliable

Honor est également présent sur le marché des smartphones pliables avec son Magic V3. Il s’agit d’un mobile premium sous le format Fold disponible à un tarif important. D’ailleurs, dans ce domaine, il se positionne comme le principal concurrent du fameux Galaxy Z Fold 6 de Samsung. Quoiqu’il en soit, nous retrouvons une dalle interne Amoled de 6,43 pouces.

Pour la partie externe, l’écran affiche une diagonale de 7,92 pouces (même technologie) avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz. Pour faire simple, la qualité d’affiche est excellente. D’autre part, une fois n’est pas coutume dans le segment haut de gamme, il embarque un SoC Snapdragon 8 Gen 3. Sans la moindre surprise, la puissance est au rendez-vous et il est donc adapté à tous les usages. Cependant, il se démarque de ses concurrents par ses performances photo. Sans entrer dans le détail, il est le meilleur pliant dans cet exercice.

Si jusqu’à présent, c’est un sans-faute, il pêche tout de même au niveau de l’autonomie. En effet, si vous le poussez un peu trop, il va être difficile de boucler votre journée sans avoir à le recharger. D’un autre côté, il est possible de le passer de 1 à 100 % en tout juste 45 minutes.

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On aime On aime pas ✅ La qualité de ses deux dalles Amoled ❌ L’autonomie lui fait défaut ✅ Processeur puissant, le Snapdragon 8 Gen 3 ❌ Absence de certification IP ✅ Prises de vue très convaincantes pour un pliable ✅ Recharge rapide (environ 45 minutes)

Honor 90, le meilleur smartphone Honor d’entrée de gamme

Le fabricant chinois est également présent sur le marché des smartphones d’entrée de gamme. Si votre budget est limité ou que vous recherchez un bon premier smartphone pour votre ado, l’Honor 90 est une bonne solution. Dans le détail, il offre une excellente qualité d’affichage grâce à sa dalle Amoled de 6,7 pouces. De plus, cette dernière a le droit à une fréquence de 120 Hz (compatible HDR10+).

Sinon, il est équipé d’une puce Snapdragon 7 Gen 1 épaulé par 12 Go de ram. Les performances sont très correctes. Il est possible de profiter de nombreux jeux mobiles, mais il faut parfois faire quelques sacrifices au niveau des graphismes. D’autre part, son bloc photo utilise en tout 3 capteurs. Le principal dispose d’une définition de 200 Mpx. Il est accompagné de deux autres objectifs de 12 Mpx. Comme l’on pouvait s’y attendre, la qualité des images de jour est plus qu’honorable.

Cependant, on ne peut vraiment pas en dire autant pour les prises de vue en basse lumière. Pour finir, sa batterie de 5000 mAh lui confère une autonomie impressionnante. La charge rapide permet de faire le plein en plus ou moins 45 minutes. Seul bémol, on ne trouve pas de chargeur dans la boîte.

On aime On aime pas ✅ Bonne qualité de l’écran Amoled ❌ Pas de chargeur dans la boîte ✅ Adapté à tous les usages, dont le gaming ❌ En difficulté avec la photo de nuit ✅ Appareil d’une grande solidité ✅ Autonomie impressionnante

🇨🇳 Quelles sont les origines de la marque Honor ?

À l’origine, Honor est une filiale du géant chinois Huawei. La marque, fondée en 2013, était à ses débuts spécialisée dans les appareils d’entrée de gamme. Bien évidemment, avec l’apparition des sanctions contre la maison mère, le fabricant a fini par reprendre son indépendance en 2020. Désormais, elle couvre tous les secteurs de la téléphonie mobile avec des mobiles à petit prix, des téléphones premium, et même quelques modèles pliables.

Au fil du temps, l’entreprise s’est diversifiée, et elle est désormais présente sur le marché des tablettes, des ordinateurs portables, des montres connectées, etc. Quoiqu’il arrive, ce sont ses tarifs agressifs qui lui ont permis de se placer comme un incontournable sur le marché des smartphones. En effet, ses références n’ont plus grand-chose à envier à ses concurrents chinois de Xiaomi ou OnePlus.

📱 Les smartphones Honor sont-ils fiables ?

Oui, les smartphones Honor sont tout aussi fiables que les mobiles proposés par Samsung ou Google. Les fabricants chinois ont fait de gros progrès en matière de fiabilité et n’ont plus rien à envier à leurs concurrents américains ou coréens. D’ailleurs, c’est surtout le cas avec Honor dont les mobiles sont réputés pour être très solides et posséder des finitions de qualité. En effet, SGS Switzerland, une marque connue pour tester la résistance des téléphones portables attribue très souvent 5 étoiles aux produits de l’entreprise. Notons que les appareils de la marque, sont une solution intéressante pour les étudiants.

🤔 Les smartphones Honor ont-ils accès au service de Google ?

Tous les smartphones Honor ont accès aux services de Google et donc à l’écosystème Android. C’est la raison principale de sa séparation avec la maison mère Huawei. Dans le détail, la marque propose une surcouche maison nommée Honor OS. Cette dernière est assez ergonomique, même si sur ce point, il faut reconnaître que certains fabricants proposent des services un peu plus convaincants.

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