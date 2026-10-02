Windows 11 26H2 : une méthode permet d’installer la mise à jour sur les PC qui ne sont pas compatibles

Si Windows 11 26H2 est déjà disponible depuis plusieurs jours, Microsoft ne le propose pas à tous les PC. Heureusement, un outil appelé POP4.2 permet à certains d’entre eux équipés de processeurs AMD très anciens de lancer la nouvelle version de l’OS.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

POP4.2 permet à certains très vieux processeurs AMD compatibles POPCNT mais dépourvus de SSE 4.2 de lancer Windows 11 26H2.

Une partie du contournement consiste à modifier un seul octet, de 0D à 0C, pour désactiver le contrôle SSE 4.2 au démarrage.

L’outil remplace aussi certains fichiers par des versions de Windows 11 23H2, mais les PC concernés restent officiellement non pris en charge par Microsoft.

Le plus incroyable, c’est qu’une partie centrale du contournement repose sur la modification d’un seul octet qui suffit à faire sauter le contrôle SSE 4.2 de Windows 11 26H2. Rappelons que cette mise à jour reprend la même base que Windows 11 24H2 et 25H2. Pour un PC compatible, l’installation se fait sans aucun souci, mais pour certaines vieilles machines, c’est au niveau du processeur que ça bloque.

Pour comprendre comment fonctionne cet outil, retournons d’abord en 2024, quand Microsoft a durci les règles en imposant SSE 4.2 en plus de POPCNT à Windows 11. Il s’agit de fonctionnalités intégrées au processeur qui permettent d’exécuter certains calculs. Si une puce n’a pas les fonctionnalités demandées, Windows 11 26H2 refuse de démarrer. Les outils capables de contourner l’obligation de TPM 2.0 ne corrigent donc pas le problème.

Le développeur de POP4.2 a donc trouvé une faiblesse de ce contrôle rigide de Microsoft. Le développeur a donc repéré la valeur qui pose problème et l’a modifiée de 0D à 0C, et après cela, Windows 11 ne bloque plus le démarrage.

Malheureusement, cela ne marche pas pour tous les vieux PC puisqu’il faut obligatoirement POPCNT, une autre instruction du processeur. Par exemple, certains processeurs AMD K10 et Phenom ont POPCNT mais pas SSE 4.2. POP4.2 est justement destiné à eux, mais pas à d’autres puces comme les Intel Core 2 qui n’ont pas POPCNT.

Une solution de dépannage pour les passionnés

Mais pour rendre le PC compatible, il n’y a pas qu’un seul octet à modifier. POP4.2 remplace les fichiers récents qui utilisent encore des fonctionnalités absentes de ces vieux processeurs par des versions de Windows 11 23H2, une étape qui permet d’éviter que l’installation plante.

POP4.2 est donc un outil pour les passionnés qui cherchent à installer Windows 11 26H2 sur leur vieux PC. Il faut aussi préciser qu’un PC qui démarre avec POP4.2 n’est pas dans la liste officielle de ceux pris en charge par Microsoft.

La firme de Redmond ne peut donc pas garantir une totale stabilité pour le PC qui contourne ces règles. Bref, POP4.2 est un outil très pratique qui permet de ne pas laisser son PC abandonné dans le placard. En clair, POP4.2 ne rend pas n’importe quel vieux PC compatible.

Mais attention aux possibles instabilités

L’outil contourne surtout le contrôle SSE4.2 seulement si le processeur possède encore PopCnt. C’est pourquoi certains vieux AMD passent ce cap alors que les Intel Core 2 sont bloqués. Mais qu’importe, pour beaucoup, c’est une solution très pratique.

D’autant plus que Windows 11 26H2 étend le support de deux ans. Bref, bien pratique pour continuer à profiter des dernières fonctionnalités mais surtout des correctifs de sécurité. Mais gardez donc en tête qu’il n’y aura pas d’assistance en cas de pépin puisque vous outrepassez les règles de Microsoft, aussi rigides soient-elles.