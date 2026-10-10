Meilleurs smartphones pour la photo en octobre 2026 : notre comparatif 

Les smartphones sont devenus des accessoires qui n’ont plus grand-chose à envier aux appareils photo traditionnels. Cependant, les performances photographiques varient énormément d’un photophone à l’autre. C’est pourquoi nous vous proposons cette sélection des meilleurs smartphones pour la photo.

©Unsplash/Amanz

Top 3 smartphones photo

Pour les amateurs de photographie, les smartphones sont constamment avec nous et il faut dire qu’ils sont encore plus compacts que les APN. De plus, avec des capteurs photo toujours plus performants et des zooms très efficaces, ils rivalisent presque avec les meilleurs appareils numériques. Que vous soyez un adepte des selfies, souhaitant un mode portrait efficace ou que vous appréciez prendre des clichés en basse luminosité avec un mode nuit convaincant, il est facile de trouver son bonheur. Cependant, comme toujours la qualité à un prix. Les meilleurs photophones sont des objets premium, avec des tarifs élevés.

Quoiqu’il arrive, il faut surveiller plusieurs critères pour trouver la référence adaptée à ses besoins. Chaque produit possède un module propre, mais la stabilisation ou le traitement d’image ne sont pas identiques d’un appareil à l’autre. De même, les fabricants mettent en avant leurs objectifs avec des définitions dépassant les 200 mégapixels. Mais que valent vraiment ces valeurs ? Dans ce guide d’achat, nous allons répondre à ces questions et vous proposer notre comparatif des 6 meilleurs smartphones pour prendre des photos.

Samsung Galaxy S26 Ultra, le meilleur smartphone photo

Le dernier navire amiral de Samsung, le Galaxy S26 Ultra, se place tout simplement comme le meilleur photophone du marché. S’il n’embarque que peu d’évolutions au niveau du matériel, le traitement logiciel a été amélioré. Dans le détail, ce modèle est équipé de 4 objectifs avec un grand-angle de 200 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx et deux téléobjectifs de 10 (zoom x3) et 50 Mpx (zoom x5).

Tout comme avec son prédécesseur, le module se révèle performant et à l’aise dans tous les exercices. D’ailleurs, pour la photographie de nuit, c’est l’un des appareils les plus intéressants. À tout cela, s’ajoute évidemment toutes les fonctionnalités offertes par Gemini. En bref, dans ce domaine c’est un sans faute. néanmoins, on regrette le manque d’évolutions par rapport à la génération précédente. L’ensemble est soutenu par le tout nouveau processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. En termes de performances, le résultat est impressionnant.

Pour le reste, il embarque une dalle Amoled de 6,9 pouces avec un rafraîchissement à 120 Hz. La qualité d’affichage est bonne. Enfin, c’est un mobile endurant avec sa batterie de 5000 mAh et le stylet S-Pen est toujours inclus dans le prix. Mais surtout, on trouve enfin une charge rapide digne de ce nom (60 W)

À lire aussi : notre comparatif dédié aux smartphones Samsung

On aime On aime pas ✅ Ses performances en hausse avec la photo de nuit ❌ Trop peu d’évolutions du matériel ✅ Un module toujours aussi polyvalent ❌ Hausse de prix pour certaines versions ✅ Partie vidéo améliorée ✅ Traitement logiciel en progrès

Google Pixel 10 Pro XL, un photophone premium boosté à l’IA

Le Pixel 10 Pro XL est le principal concurrent du Galaxy S25 Ultra. Il faut dire que Google jouit d’une excellente réputation sur le marché des photophones, et son dernier modèle est tout simplement le meilleur appareil jamais commercialisé par le fabricant. Tout d’abord, les algorithmes de la marque assurent des performances remarquables. Ils permettent un excellent traitement des images. Pour autant, son équipement n’est pas en reste.

En effet, son bloc photo se compose d’un grand-angle de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif tout deux de 48 mégapixels. Peu importe que vous preniez des photos de jour ou de nuit, le téléphone excelle. Mentionnons également son capteur avant d’une définition de 42 Mpx qui capte des portrait très réussis. Les fans de selfies vont être ravis avec modèle. Pour finir, il peut prendre des vidéos en 8K à 30 fps.

Ensuite, le reste de sa fiche technique n’est pas aussi convaincante que celle de son concurrent Samsung. Son SoC Google Tensor G5, bien qu’optimisé pour l’IA, manque de puissance par rapport à la puce de Qualcomm. Sinon, nous apprécions les 7 années de mise à jour tout comme le grand écran OLED de 6,8 pouces (120 Hz).

À lire aussi : notre comparatif dédié aux smartphones Google

On aime On aime pas ✅ Toutes les fonctionnalités offertes par l’IA (Gemini) ❌ Manque un brin de puissance par rapport à ses concurrents ✅ Qualité des clichés en basse luminosité ❌ Pas de vrais changements au niveau du matériel ✅ Mode portrait très réussi ✅ L’efficacité de ses différents zoom

iPhone 17 Pro, le meilleur smartphone pour le vidéo

Apple est également une marque réputée dans le domaine des smartphones photo. Si vous êtes un habitué de l’écosystème Apple, nous ne pouvons que vous conseiller ce mobile. Petite précision, nous vous proposons ici l’iPhone 17 Pro et non la version 17 Pro Max. En effet, les deux appareils embarquent le même bloc photo, les seules différences se font au niveau de l’autonomie et de la diagonale.

Pour revenir à ce qui nous intéresse, nous retrouvons ici un total de trois capteurs. Le principal et l’ultra grand-angle possèdent une définition de 48 Mpx. Ensuite, le téléobjectif possède une même définition. Côté matériel, l’évolution est notable par rapport à la version précédente. Dans tous les cas, le rendu est bon avec des couleurs assez naturelles des performances plus que convenables en basse luminosité. Le mode portrait est lui aussi efficace.

Mais la principale nouveauté se situe dans le capteur selfie. Nous trouvons désormais une caméra Center Stage de 18 Mpx. Pour faire simple, plus besoin de placer le téléphone à l’horizontale pour prendre des photos au format paysage. De même, il est maintenant de prendre des vidéos simultanément avec les capteurs avant et arrière.

Cependant, cet iPhone se démarque grâce à ses capacités vidéo. Il peut capter des films en 4K à 120 fps (compatibilité HDR en 30 fps). Dans ce domaine, c’est probablement le meilleur smartphone du marché. Enfin, notons l’apparition du bouton « Camera Control », offrant une ergonomie améliorée pour la prise de photographies.

À lire aussi : notre comparatif dédié aux iPhone

On aime On aime pas ✅ Nouveau capteur selfie avec la caméra Center Stage ❌ Toujours un retard en matière d’IA par rapport à Android ✅ Excellentes performances en vidéo (4K HDR) ❌ Smartphone plus épais et plus lourd ✅ Grande polyvalence dans l’ensemble ✅ Un champion en photo de nuit

Xiaomi 17 Ultra, l’alternative haut de gamme

Pour conclure avec les photophones premium, nous vous présentons le Xiaomi 17 Ultra. Si la marque est surtout réputée pour ses appareils abordables, elle dispose tout de même dans son catalogue de quelques appareils haut de gamme. D’ailleurs, ces derniers n’ont rien à envier aux fleurons du secteur. Dans tous les cas, ce produit se place comme l’un des meilleurs smartphones pour la photo.

Le partenariat avec la marque allemande Leica a été renouvelé pour cette génération. Dans le détail, son module photo comprend un ensemble de 4 objectifs, dont trois ont une même définition (50 Mpx). Le dernier, un téléobjectif, grimpe à 200 Mpx/ De plus, notons que le capteur principal mesure 1 pouce, chose encore assez rare sur ce marché. Sans surprise, le tout offre une grande polyvalence avec des résultats impressionnants même dans des situations de faible luminosité. Sinon, la caméra frontale de 50 Mpx est convaincante. Cependant, les autres références de notre sélection sont plus à l’aise dans cet exercice.

Enfin, il est possible de se procurer un kit photo Pro. Ce dernier transforme le smartphone en un mini appareil photo numérique. Si cela améliore la prise en main et même l’autonomie, l’accessoire ne change rien à la qualité des clichés.

À lire aussi : notre comparatif dédié aux smartphones Xiaomi

On aime On aime pas ✅ Appareil photo polyvalent (4 capteurs) ❌ Le SoC a tendance à surchauffer ✅ Expérience offerte par le kit photo ❌ Bloc photo très imposant ✅ Les modes portraits convaincants ✅ Amélioration notable des clichés en basse luminosité

Google Pixel 10a, le smartphone photo au meilleur rapport qualité/prix

Avec le Google Pixel 10a, nous arrivons sur un mobile de milieu de gamme disponible aux environs de 500 euros. D’ailleurs, dans ce segment tarifaire, c’est tout simplement le meilleur smartphone photo. En effet, Google nous a gratifiés d’un photophone performant avec un prix contenu. Plus précisément, ce modèle dispose de deux objectifs, de respectivement 48 et 13 Mpx. S’il fait l’impasse sur le téléobjectif, les performances photo restent très correctes. Peu importe la situation, en plein jour ou avec une faible lumière, il est capable de capter des images de qualité.

En matière de colorimétrie, il n’y a rien à redire. De même, son mode portrait est très plaisant à utiliser. Cela est également vrai pour son capteur à selfies. D’autre part, il embarque une jolie dalle Amoled de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est un peu petit, mais le haut niveau de luminosité permet une utilisation confortable. Ensuite, il est équipé d’un processeur Google Tensor G4 aux performances honorables.

Le gaming est clairement envisageable avec cet appareil, même s’il n’est pas non plus très à l’aise avec les titres 3D. Enfin, sa batterie assure une bonne journée d’autonomie, mais la charge filaire peine à convaincre.

À lire aussi : notre comparatif Pixel 9a vs Pixel 8a

On aime On aime pas ✅ Très bonnes capacités photo pour ce prix ❌ Recharge vraiment lente ✅ Clichés en basse luminosité de qualité ❌ Toujours limité à deux objectifs ✅ Performances du zoom numérique ✅ Fonctions en lien avec l’IA plaisantes

Honor 200 Pro, un excellent photophone de milieu de gamme

Le Honor 200 Pro est un photophone un peu particulier à mi-chemin entre le milieu et le haut de gamme. Lancé à 799 euros, il est désormais possible de se le procurer aux alentours de 600 euros. Cela en fait une solution intéressante notamment avec ses performances photo. Si la marque chinoise n’est pas la plus connue en France, ces mobiles ont une solide réputation en matière de photographie.

Dans le détail, son bloc photo se compose d’un grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif de 50 Mpx. Ce dernier est équipé d’un zoom optique x2,5 convaincant, mais l’on ne peut pas en dire autant de son zoom numérique qui est un peu à la traîne. Quoiqu’il arrive, le résultat est impressionant. D’ailleurs, le mode portrait est une vraie réussite et il tire son épingle du jeu avec les clichés de nuit.

Pour le reste, il possède un équipement premium avec une dalle Amoled de 6,76 pouces et un taux de rafraîchissement atteignant 120 Hz. Ensuite, il utilise un SoC Snapdragon 8s Gen 3. Ce dernier lui confère une bonne puissance. De plus, sa batterie de 5200 mAh assure une solide autonomie.

À lire aussi : notre comparatif dédié aux smartphones Honor

On aime On aime pas ✅ Mode portrait impeccable ❌ Chargeur 100 W non fourni (et onéreux) ✅ À l’aise de jour comme de nuit ❌ Seulement trois années de mises à jour ✅ Bonnes performances de sa puce ✅ Appareil endurant

🧐 Quels fabricants commercialisent les meilleurs smartphones pour la photo ?

Dans le domaine des meilleurs smartphones pour la photo, deux fabricants se démarquent : Samsung et Google. Le premier propose des photophones premium aux performances importantes et des appareils de milieu de gamme assez polyvalent. Le second commercialise des produits haut de gamme d’une grande qualité. L’intégration de l’IA, avec les outils de retouche, est particulièrement plaisante. Cette dernière ne peut que convaincre.

D’autre part, du côté des fabricants chinois, Xiaomi est une marque de confiance dans ce secteur. Enfin, Apple est également un choix intéressant pour les utilisateurs iOS. Cependant, il va falloir se tourner vers les iPhone Pro pour obtenir un excellent smartphone photo.

🌙 Quel smartphone prend les meilleures photos de nuit ?

Si le Samsung Galaxy S25 Ultra se place comme le meilleur photophone, il faut reconnaître qu’il n’est pas totalement au niveau de l’iPhone 17 Pro Max pour la photo de nuit. En effet, avec le smartphone Apple le rendu est beaucoup plus naturel. Son module est plus efficace en basse lumière et son mode nuit automatique se révèle très performant. Quoiqu’il en soit, le Galaxy S26 Ultra reste très convaincant avec les clichés en basse luminosité, mais la firme de Cupertino garde une longueur d’avance.

Notons également que les Google Pixel 10 Pro et le Huawei P70 Ultra sont de très bonnes alternatives.

📸 Quel photophone capte les meilleurs clichés ?

En 2026, deux smartphones se positionnent comme les meilleurs smartphones pour la photo. En effet, le Samsung Galaxy S26 Ultra et le Google Pixel 10 Pro XL sont les références les plus intéressantes. Bien évidemment, les deux téléphones sont parmi les plus onéreux du marché. De même, si vous êtes un adepte des mobiles Apple, les derniers iPhone 17 Pro et 17 Pro Max restent d’excellents appareils.

🤔 Quelle est l’importance des mégapixels avec un smartphone ?

Pour faire simple, non, le nombre de mégapixels ne va pas déterminer la qualité de votre photophone. En effet, bien que les constructeurs mettent toujours plus en avant des chiffres de 100 voire 200 Mpx, cela ne garantit en rien un résultat convaincant, même si cela a une certaine influence.

Plus concrètement, certains mobiles équipés de capteurs de 50 Mpx prennent de meilleurs clichés que les téléphones équipés d’objectifs de 200 Mpx. De plus, tous les smartphones utilisent le « Pixel Binning ». Cette technologie permet de fusionner plusieurs pixels en un seul « super pixel », ce qui rend les images plus lumineuses.

La solution la plus simple pour prendre de beaux clichés est d’explorer l’application photo de votre smartphone pour apprendre à maîtriser la fonction manuelle. Vous avez dû le remarquer, de nombreuses fonctionnalités sont disponibles. Certains modes, comme le mode portrait ou nuit, sont étudiés pour certaines actions. De même, n’oubliez pas de faire la mise au point vous-même pour un résultat optimal. Dernière précision, les flashs ne sont pas des plus performants sur les photophones, mieux vaut privilégier le mode dédié aux basses lumières.

📹 Quel smartphone prend les meilleurs vidéos ?

De nos jours, tous les smartphones premium sont capables de capter des vidéos en 4K. Cependant, comme pour la photo, certains sont meilleurs que d’autres. Dans tous les cas, il faut reconnaître que lesiPhone 17 Pro et 17 Pro Max sont excellents dans cet exercice. Ils peuvent filmer des vidéos en 4K à 120 fps (Dolby Vision et ProRes). Ils supportent le format HDR en 4K à 30 ips. Les versions antérieures sont également une solution intéressante. Notons que désormais, Samsung propose de la 8K avec son Galaxy S26 Ultra.

Nos autres sélections :