Quatre voitures neuves sur dix sont désormais électriques en France, l’essence et le diesel s’effondrent

La voiture électrique progresse comme jamais en France. En septembre 2026, ces modèles ont représenté 41,7 % des immatriculations de voitures particulières neuves, soit près de 65 000 unités. Le marché total grimpe même de 11,6 % sur un an.

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L’électrique atteint 41,7 % des immatriculations neuves en septembre 2026 en France, contre 20 % sur l’ensemble de 2025.

La Tesla Model Y domine le marché, tandis que les aides publiques, la baisse des prix et l’offre plus large accélèrent les ventes.

Essence et diesel reculent fortement, pendant que les infrastructures de recharge et le marché de l’occasion électrique progressent.

Les données de la PFA et AAA Data comptabilisent 156 629 voitures particulières neuves écoulées le mois dernier. Depuis janvier de cette année, 1 234 952 voitures neuves ont été immatriculées en France, soit une progression de 4,1 %. Sur cette période, 387 345 voitures 100 % électriques ont trouvé preneur pour une part de marché de 31,4 % contre 18,3 % un an plus tôt.

La voiture électrique n’a jamais été aussi populaire en France

La progression a surtout eu lieu récemment. En avril 2026, l’électrique pesait 26 % du marché du neuf. Et trois mois plus tard, c’était 35 %. En août, un record de 38 % a été enregistré. Et en septembre, le tout grimpe à 42 %. Les hybrides gardent toutefois une courte avance avec 43 % de part de marché contre 42 % pour l’électrique.

Rappelons que l’an dernier, en 2025, les voitures électriques ne représentaient que 20 % du marché français. Mais tout cela n’arrive pas au hasard. Les aides publiques comptent beaucoup, comme le leasing social et la prime des certificats d’économies d’énergie. La PFA admet que sans ces soutiens financiers, le marché serait nettement moins solide.

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Les prix élevés de l’essence et du gasoil renforcent aussi l’intérêt pour cette motorisation. Récemment, une étude nous a montré que rouler en voiture électrique coûte 33 % moins cher qu’avec une voiture à essence en Europe.

Sauf que voilà, cette dépendance aux aides est une faiblesse. La PFA estime que le niveau du marché serait probablement moins bon sans ces coups de pouce financiers. Mais la hausse actuelle ne repose pas que sur ces aides. Les clients sont séduits par l’offre beaucoup plus riche, des autonomies qui progressent et des tarifs d’entrée bien plus séduisants.

Quel constructeur a vendu le plus de voitures électriques en France ?

En septembre, la Tesla Model Y a terminé première toutes motorisations confondues avec 8 183 immatriculations. Juste après, on trouve la Peugeot 208 et la Renault Clio, deux modèles français. Depuis janvier, le SUV de Tesla totalise 37 841 exemplaires et occupe la quatrième place du marché français. Il y a ensuite la Renault 5 avec 31 996 unités.

Bref, la guerre des prix aide beaucoup et les nouveaux modèles le prouvent, comme la Twingo électrique qui peut passer sous les 14 000 euros pour les foyers les plus modestes.

Les entreprises participent aussi au mouvement puisqu’en septembre dernier, les voitures électriques représentaient 43,1 % du marché professionnel avec 16 940 livraisons, soit une hausse de 76 % sur un an. Depuis janvier, leur part est de 39,9 %. La fiscalité pousse les flottes à réduire l’utilisation de modèles à essence ou diesel.

Le recul du thermique est tout aussi spectaculaire. Depuis janvier, les voitures 100 % essence ne pèsent plus que 13,7 % du marché contre 22,3 % un an auparavant. Quant au diesel, il tombe à 2,4 % contre 5 % l’an dernier. Les constructeurs savent que le prix est un frein majeur et certains comme Dacia réclament des règles moins coûteuses pour proposer des modèles à moins de 10 000 euros en Europe.

Les points de recharge se multiplient en France

Et il faut également parler des installations. La France a franchi le cap des 200 000 points de recharge publics. Dans les copropriétés, plus de 18 000 immeubles sont déjà équipés d’une infrastructure collective, soit une hausse de 45 % sur un an. Le marché de l’occasion électrique progresse aussi avec 72 244 achats au deuxième trimestre 2026, soit 42 % de plus que trois mois avant.

Le marché français progresse en termes d’électrique avec de plus gros volumes écoulés chaque mois. Les aides publiques pèsent évidemment dans la balance et empêchent une bascule totalement indépendante financièrement. Mais les faits sont là. Plus de quatre voitures neuves sur dix roulent à l’électrique.

Source : PFA