Meilleurs smartphones pliables : quel modèle choisir en octobre 2026 ?

Quel smartphone pliable acheter en 2026 ? Ces appareils, dont plusieurs rappellent la grande époque des téléphones à clapet, ont le vent en poupe depuis quelques années. Certains modèles sont capables de se transformer en tablette tandis que d’autres sont parmi les mobiles les plus compacts du marché. Voici notre sélection des meilleurs smartphones pliants.

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Notre top 3 des smartphones pliables

Les smartphones pliables (ou pliants) ont le vent en poupe depuis quelques années. S’ils restent des produits chers, il est désormais possible de trouver quelques références avec un bon rapport qualité/prix. Mais avant toute chose, il va falloir choisir sa catégorie : Flip ou Fold. Les premiers prennent la forme de mobiles à clapet avec une pliure horizontale. Les seconds se déplient pour devenir une mini-tablette avec un axe à la verticale. Cependant, ces derniers sont parmi les téléphones les plus onéreux du marché.



Dans tous les cas, ils offrent un encombrement minimal. Au fil du temps, les fabricants, avec en tête Samsung et Motorola, ont amélioré leurs appareils au niveau de la fiche technique, mais également en termes de fiabilité. Quoi qu’il en soit, il s’agit de smartphones haut de gamme à la pointe de la technologie. Si ce format vous séduit et que vous souhaitez investir dans un premier ou un nouveau modèle, alors ce comparatif des meilleurs smartphones pliables est fait pour vous.

Samsung Galaxy Z Flip 7, le meilleur smartphone pliable

Pour la rédaction, le Galaxy Z Flip 7 se positionne comme le meilleur smartphone pliable du marché. En effet, il s’agit d’un produit Flip qui reste beaucoup plus abordable et compact que les appareils Fold. De plus, Samsung n’a eu de cesse d’améliorer ses produits pliants et désormais la marque est la référence dans ce secteur. Plus dans le détail, ce mobile est équipé d’un écran externe Amoled de 4,1 pouces (contre 3,4 pouces pour le Z Flip 6) rafraîchi à 120 Hz. Une fois déplié, nous obtenons une dalle de 6,9 pouces utilisant la même technologie.

Ensuite, la pliure est presque invisible sur cette nouvelle génération et la luminosité excellente. Exit la puce Snapdragon, il embarque un processeur Exynos 2500. Ce dernier lui confère des performances limitées pour un appareil premium. En effet, la navigation est fluide, mais il montre rapidement ses limites en gaming. L’autre évolution se situe au niveau de l’autonomie qui est en nette augmentation. Il offre quelques heures d’utilisation supplémentaires par rapport à son prédécesseur avec sa batterie de 4 300 mAh.

Par contre, il faut 90 minutes pour faire le plein avec sa charge de 25 W. Cependant, ce n’est pas non plus le champion de la photo. Il utilise deux capteurs de 50 et 12 Mpx. Sur ce point, il n’y a aucune évolution. Le résultat est honorable, mais il n’est pas vraiment à l’aise avec les clichés en basse luminosité. Notez que nous avons fait l’impasse sur le Galaxy Z Flip 7 FE. Pour ce tarif et à la vue de la fiche technique, autant se tourner vers un Galaxy Z Flip 6, qui devient plus abordable et qui est presque identique.

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On aime On aime pas ✅ Pliure presque invisible ❌ Pas le meilleur en photo ✅ Qualité de ses deux écrans Amoled ❌ Manque de puissance du SoC Exynos ✅ Autonomie améliorée ✅ Fonctionnalités offertes par l’IA

Samsung Galaxy Z Fold 7, le meilleur smartphone en Fold

Le Galaxy Z Fold 7 est le meilleur smartphone pliable premium du géant coréen. Cependant, précisons tout de suite qu’il s’agit d’un des appareils les plus chers du secteur avec un tarif de départ conseillé de 2 099 euros. De plus, celui-ci est en augmentation d’une génération à l’autre. Quoi qu’il en soit, il déploie une dalle Amoled de 6,5 pouces et une fois ouvert, ce téléphone affiche une diagonale de 8 pouces. Enfin, le taux de rafraîchissement atteint 120 Hz (adaptatif).

La qualité visuelle est impressionnante et une nouvelle fois, la pliure est de moins en moins visible. La marque s’améliorant au fil du temps dans ce secteur. Sous le capot, nous retrouvons le fameux SoC Snapdragon 8 Elite avec 12 Go de mémoire vive. Pour faire simple, ce modèle ne manque pas de puissance et il est adapté à tous les usages. Ensuite, la partie photo intègre les fonctions en lien avec Galaxy AI pour nous offrir un appareil assez polyvalent. Celui-ci se compose de 3 capteurs, dont un grand-angle de 200 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx.

Le premier objectif est performant, mais il arrive aux deux autres d’être un peu en difficulté dans certaines situations. Dans tous les cas, il n’est pas non plus au niveau d’un Galaxy S25 Ultra. Enfin, c’est un produit endurant. Il est possible de passer sa journée sans avoir à le recharger, mais la charge rapide peine toujours à convaincre.

On aime On aime pas ✅ Grande qualité d’affichage (deux dalles Amoled) ❌ Tarif en augmentation par rapport au Fold 6 ✅ Puissance de sa puce Snapdragon ❌ Charge toujours peu rapide ✅ Smartphone pliable endurant ✅ Design réussi et qualité des finitions

Motorola Razr 60 Ultra, la bonne alternative à Samsung

Motorola est revenu fort sur le marché des téléphones intelligents. La marque se positionne désormais comme la meilleure alternative à Samsung dans le domaine des smartphones pliables. Dans tous les cas, le Razr 60 Ultra est un produit haut de gamme qui concurrence directement le Z Flip 7. Plus concrètement, il possède une dalle externe de 4 pouces couvrant tout l’arrière de l’appareil. Cela offre un bon confort d’utilisation.

La partie interne déploie une dalle pOLED de 6,9 pouces avec une fréquence de 165 Hz (compatible Dolby Vision et HDR10+). Un chiffre impressionnant, mais peu significatif dans cette situation. Quoi qu’il arrive, la qualité d’affichage est très bonne. Ensuite, il est équipé d’une puce Snapdragon 8 Elite accompagnée de 16 Go de ram. Cela lui confère une excellente fluidité, mais il faut reconnaître qu’il manque un peu de puissance par rapport aux autres produits pliants. En effet, de manière surprenante, il est à la traîne pour tout ce qui tourne autour du jeu. Pour la partie photo, il embarque deux capteurs de 50 Mpx.

L’ensemble offre une bonne polyvalence avec des clichés de nuit très réussis pour un mobile pliable. Enfin, il possède une batterie de 4 700 mAh lui conférant une bonne autonomie. Par contre, il est franchement problématique que Motorola limite sa politique de mises à jour à trois ans. Pour le prix, c’est du jamais vu.

On aime On aime pas ✅ Grand écran externe (4 pouces)

❌ Seulement 3 ans de MAJ majeures ✅ Performances correctes ❌ Le rafraîchissement à 165 Hz inutile ✅ Très bonne partition photo pour un pliable ✅ Charge assez rapide

Motorola Razr 60, le smartphone pliable au meilleur rapport qualité/prix

Le Motorola Razr 60 est simplement le smartphone pliant au meilleur rapport qualité/prix. Dans sa catégorie, c’est l’appareil récent avec le tarif le plus abordable. En effet, il est disponible pour bien moins de 1000 euros chez de nombreux revendeurs. Tout d’abord, ce mobile embarque une dalle externe pOLED de 3,6 pouces avec un rafraîchissement de 90 Hz.

Une fois déplié, nous trouvons un écran de 6,9 pouces de même technologie, mais avec une fréquence de 144 Hz. Sans surprise, la qualité visuelle est excellente. D’autre part, il dispose d’un processeur Dimensity 7400X (8 Go de ram). Ce n’est clairement pas le modèle le plus puissant de notre sélection. Il assure une bonne fluidité, mais ce n’est pas non plus un téléphone dédié au gaming. Pour le reste, il dispose de deux objectifs de 50 et 13 mégapixels. Si les clichés captés la journée sont réussis, il est en sérieuse difficulté avec les images prises la nuit.

Pour finir, il assure une bonne journée d’autonomie, mais il n’est pas aussi endurant que son aîné. Il faut environ une heure pour le recharger entièrement et il est compatible avec la charge sans fil. Par contre, il faut noter que les évolutions apportées par le Motorola Razr 60, par rapport à son prédécesseur, sont trop timides.

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On aime On aime pas ✅ Bonne qualité d’affichage ❌ Bloc photo peu convaincant ✅ Navigation fluide pour des tâches basiques ❌ Trop peu d’évolution par rapport au Razr 50 ✅ Design toujours aussi réussi ✅ Une certification IP68

Google Pixel 10 Pro Fold, le pliable boosté à l’IA

Google avait fait une entrée remarquée sur le marché français des téléphones pliables avec son Pixel 9 Pro Fold. Cette année, la marque a lancé une nouvelle version avec le Pixel 10 Pro Fold. Celui-ci a l’avantage de profiter de toutes les fonctionnalités offertes par l’IA (Gemini). Plus précisément, il est équipé d’une dalle externe de 6,4 pouces et une fois ouvert, il déploie une impressionnante diagonale de 8 pouces.

Le tout profite de la technologie OLED avec un rafraîchissement de 120 Hz. Cependant, la partie externe ne peut pas descendre sous les 60 Hz. Le confort est optimal et la qualité d’affichage est superbe. Ensuite, il dispose d’une puce Tensor G5 épaulée par 16 Go de mémoire vive. Les performances sont bonnes, mais ce processeur n’offre pas autant de puissance que le SoC de Qualcomm et la chauffe est perceptible. Sinon, son module photo se compose de trois capteurs. Ce modèle se débrouille très bien dans cet exercice.

Sans être un excellent photophone, c’est probablement le pliable avec les meilleures performances en photographie. Pour conclure, il est endurant, mais comme souvent avec la marque, nous regrettons un temps de recharge toujours aussi important.

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On aime On aime pas ✅ Son format, 8 pouces une fois déplié ❌ Charge très lente ✅ Très bonnes performances en photo ❌ Manque un brin de puissance ✅ Fin et léger avec un beau design ✅ Toutes les options offertes par Gemini Advanced

Honor Magic V3, le plus fin des smartphones pliants

Les fabricants chinois proposent de plus en plus de smartphones pliables et Honor n’échappent pas à cette règle. La marque nous a gratifiés d’un excellent mobile en Fold avec son Magic V3. Ce dernier est une très bonne alternative au Galaxy Z Fold 6. En effet, il déploie une grande dalle Amoled de 7,92 pouces avec une fréquence de rafraîchissement dynamique jusqu’à 120 Hz. La partie interne dispose d’une diagonale de 6,43 pouces avec les mêmes caractéristiques. La qualité d’affichage est ici excellente. Il n’y a rien à redire sur cette partie.

Ensuite, une fois n’est pas coutume, nous retrouvons un processeur Snapdragon 8 Gen 3. Sans entrer dans le détail, celui-ci lui permet de faire tourner n’importe quelle application dans des conditions optimales. Sinon, il se démarque par ses excellentes performances photo. Dans ce domaine, il se positionne comme l’un des tout meilleurs. D’ailleurs, son mode portrait est une franche réussite. Cependant, ce n’est pas non plus le plus endurant.

Si vous ne le poussez pas trop, vous allez pouvoir boucler votre journée sans avoir à le recharger. Enfin, il faut compter un peu plus de 45 minutes pour le passer de 0 à 100 %. Un résultat franchement honorable.

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On aime On aime pas ✅ Mode portrait très réussi ❌ Pas le plus endurant ✅ Puissance du Snapdragon 8 Gen 3 ❌ Absence de certification IP

✅ Superbe qualité visuelle (Amoled à 120 Hz) ✅ Charge rapide assez efficace

📲 Flip ou Fold : quel smartphone pliant acheter ?

Ici, tout va dépendre de vos besoins, de vos goûts, mais aussi de votre budget.

Les smartphones Fold sont parmi les mobiles plus chers. D’un autre côté, ils permettent de profiter d’un grand écran digne de certaines tablettes tactiles. Le tout sous la forme d’un téléphone premium classique. Ils sont parfaits pour le multitâche et ils se destinent généralement aux professionnels.

sont parmi les mobiles plus chers. D’un autre côté, ils permettent de profiter d’un grand écran digne de certaines tablettes tactiles. Le tout sous la forme d’un téléphone premium classique. Ils sont parfaits pour le multitâche et ils se destinent généralement aux professionnels. Les smartphones Flip aussi appelés à clapet sont un peu plus abordables. Ces derniers, une fois repliés, deviennent les modèles plus compacts du marché. Il se glisse n’importe où et il est possible de lire certaines informations comme ses messages directement depuis l’écran externe. C’est la solution qui a souvent la préférence des utilisateurs.

🛠️ Les smartphones pliables sont-ils fiables ?

Si les premiers smartphones pliables manquaient de fiabilité à cause de charnières fragiles, les marques ont fait beaucoup de progrès. En effet, elles promettent désormais des centaines de milliers de pliures en durée de vie. Habituellement, cette promesse est tenue avec les références les plus récentes. Certaines personnes se sont amusées à le vérifier. En bref, ces produits ne souffrent plus de problèmes de fiabilité. Sur ce point, vous pouvez être rassurés.

🥇 Quelles marques commercialisent les meilleurs smartphones pliables ?

Samsung a été une marque pionnière dans le segment des téléphones pliants. Aujourd’hui, le fabricant coréen est celui proposant les meilleurs smartphones pliables avec ses Galaxy Z. Cependant, d’autres entreprises commercialisent également des appareils de qualité. C’est principalement le cas de Motorola avec ses Razr. D’un autre côté, si vous préférez les modèles Fold, des firmes chinoises mettent à disposition de bons mobiles. C’est notamment le cas d’Honor et de OnePlus.

🤔 Pourquoi acheter un smartphone pliable plutôt qu’un smartphone classique ?

Votre choix va dépendre de vos envies et de vos moyens. Les smartphones pliables ont l’avantage de fournir de grands écrans dans un format qui reste compact. De même, il s’agit de mobiles premium profitant de toutes les dernières technologies. Ils sont généralement équipés de processeurs puissants et assurent une superbe qualité d’image. Vous pouvez aisément profiter de jeux mobiles 3D comme de séries en streaming.

Les performances photo sont, dans l’ensemble, bonnes, mais les téléphones haut de gamme traditionnels restent supérieurs. Sinon, l’autonomie est dans la moyenne avec une bonne journée d’utilisation sans recharge. Pour conclure, il faut reconnaître qu’ils ont également le mérite de posséder un design unique. Enfin, c’est surtout le cas des smartphones en Flip.

💰 Quel budget prévoir pour un smartphone pliable ?

Les smartphones pliables sont dans la grande majorité des produits onéreux. En effet, ils appartiennent tous au segment haut de gamme avec des prix autour de 1000 euros. En soit même, les modèles en « Flip » ont des tarifs similaires aux autres mobiles premium comme les iPhone ou Galaxy S. Cependant, les versions en « Fold » peuvent atteindre 2000 euros et se placent souvent comme les smartphones les plus chers du marché.

Actuellement, le Motorola Razr 60 avec un prix conseillé aux alentours de 800 euros est la solution la plus abordable. Si vous souhaitez opter pour un Samsung Galaxy Z Flip 7, il faut généralement débourser plus de 1000 euros. En résumé, les smartphones pliables sont des produits onéreux demandant un budget conséquent. Pour autant, ils n’en restent pas moins de très bons téléphones.

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