Découvrez la liste de tous les iPhone qui sont sortis entre 2007 et 2026

Il y a près de 20 ans, avec son tout premier smartphone, Apple posait les bases d’un nouveau standard. Depuis, chaque nouvelle génération a enrichi l’expérience utilisateur, avec des avancées techniques, des évolutions de design et des améliorations logicielles. Du modèle original de 2007 jusqu’aux dernières déclinaisons de la série iPhone 18 Pro et et de l’iPhone Duo, voici la liste complète de tous les iPhone lancés à ce jour.

Depuis le tout premier iPhone lancé en 2007, 18 générations se sont enchaînées, façonnant l’histoire du smartphone moderne. Chaque modèle a marqué son époque, parfois par une rupture franche, parfois par une évolution plus subtile, mais toujours avec cette idée de repousser les standards. De l’écran multitouch aux capteurs photo de 48 Mpx, du bouton Home à la reconnaissance faciale (Face ID), l’iPhone a tout expérimenté.

Sans oublier non plus, un design toujours unique, qui le démarque de ses concurrents. C’est pourquoi nous profitons de l’arrivée de l’iPhone 18 Pro et du premier smartphone pliable de la firme de Cupertino, l’iPhone Duo, pour vous proposer une liste complète de tous les modèles qui ont été lancés à ce jour. Que vous soyez un fan d’Apple ou bien tout simplement un curieux, ce dossier va vous offrir une vue complète et chronologique de la saga iPhone.

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Modèle d’iPhone Prix de lancement Date de sortie iPhone 1 399 € 29 juin 2007 iPhone 3G 599 € 11 juillet 2008 iPhone 3GS 599 € 19 juin 2009 iPhone 4 629 € 24 juin 2010 iPhone 4s 629 € 14 octobre 2011 iPhone 5 679 € 21 septembre 2012 iPhone 5s et 5c 699 € et 599 € 20 septembre 2013 iPhone 6 709 € 19 septembre 2014 iPhone 6s 749 € 25 septembre 2015 iPhone SE 489 € 31 mars 2016 iPhone 7 769 € 16 septembre 2016 iPhone 8 809 € 22 septembre 2017 iPhone X 1 159 € 3 novembre 2017 iPhone Xs 1 159 € 21 septembre 2018 iPhone Xr 889 € 26 octobre 2018 iPhone 11 809 € 20 septembre 2019 iPhone SE 2 489 € 24 avril 2020 iPhone 12 909 € 23 octobre 2020 iPhone 13 909 € 24 septembre 2021 iPhone SE 3 529 € 18 mars 2022 iPhone 14 1 019 € 16 septembre 2022 iPhone 15 969 € 22 septembre 2023 iPhone 16 969€ 20 septembre 2024 iPhone 16e 719€ 28 février 2025 iPhone 17 969 € 19 septembre 2025 iPhone Air 1 229 € 19 septembre 2025 iPhone 17e 719€ 11 mars 2026 iPhone 18 Pro et Pro Max 1 479 € 18 septembre 2026 iPhone Duo 2 339 € 23 octobre 2026

1. iPhone (2007)

Premier smartphone signé Apple, l’iPhone réunit téléphone, iPod et navigateur web dans un même appareil. Il se distingue à l’époque par un écran tactile multitouch de 3,5 pouces, remplaçant les claviers physiques. Côté technique, il embarquait 128 Mo de RAM, jusqu’à 16 Go de stockage, et un capteur photo 2 MP, sans flash ni vidéo. En bref, les technologies ont bien évolué depuis.

L’iPhone d’origine n’a pas encore d’App Store. Il se limitait aux applications web via Safari, mais permettait bien de télécharger des applis. Mais cela n’a pas empêché Steve Jobs de tout simplement lancer le premier smartphone moderne. Tous les téléphones connectés ou intelligents découlent de ce premier modèle. Et cela, peu importe le fabricant. D’ailleurs, on note qu’au fil du temps, malgré quelques évolutions, l’esthétisme des smartphones reste similaire.

2. iPhone 3G (2008)

Sortie en 2008, cette génération reprend le design du premier iPhone, mais gagne en connectivité avec l’arrivée de la 3G et du GPS. À cette époque, la vitesse de connexion est une véritable petite révolution. Elle marquait surtout une étape clé avec le lancement de l’App Store, qui jeter les bases de l’écosystème iOS. À partir de ce moment, le choix dans les applications a augmenté. Ce modèle a rencontré un franc succès, mais pas autant que son successeur.

3. iPhone 3 GS (2009)

Un an plus tard, l’iPhone 3GS renforçait considérablement l’expérience utilisateur. Sous un design identique, il doublait la RAM (256 Mo), proposait jusqu’à 32 Go de stockage, un processeur plus rapide. Cette mouture disposait aussi d’un capteur 3 MP avec autofocus, permettant à l’iPhone de filmer pour la première fois. Elle a introduit aussi une boussole numérique et le lecteur d’écran VoiceOver, rendant l’appareil plus inclusif. Avec le 3 GS, l’iPhone dépasse sa fonction première, devenant ainsi une plateforme de référence pour les usages du quotidien.

4. iPhone 4 (2010)

Pour cette 4e génération, la firme californienne opte pour un changement radical. Son design plat en verre et en acier tranche avec les générations précédentes. Le plastique est abandonné au profit du verre et de l’aluminium.

L’écran Retina 3,5 pouces améliorait nettement la lisibilité. C’est la première fois que le terme Retina est utilisé, et cette technologie caractérise toujours les produits actuels. Le capteur photo passait à 5 MP et gagnait un flash LED, tandis qu’une caméra frontale faisait son apparition pour lancer FaceTime. Le fait de pouvoir prendre des selfies allait se révéler être une innovation majeure. Sinon, la RAM atteignait désormais 512 Mo.

Hélas, ce mobile a connu quelques déboires avec un souci de réseau. En effet, des problèmes de signal survenaient quand le téléphone était tenu dans la main gauche. Cela a forcé Apple à offrir des coques de protection à ses clients pour régler la question.

5. iPhone 4s (2011)

L’iPhone 4s, sorti un an plus tard, en 2011, conservait le design, mais montait en puissance. Il embarquait une puce A5 qui lui offrait alors de très bonnes performances. Mais surtout, c’est avec cette génération qu’est lancé le célèbre assistant vocal Siri. Ses capacités étaient assez limitées à cette époque, mais cela a marqué de nombreux utilisateurs. Notons aussi qu’iCloud est apparu à ce moment-là. Pour rappel, il s’agit du système de stockage en ligne développé par Apple et toujours en fonctionnement.

Pour le reste, un capteur 8 MP capable de filmer en 1080p est intégré à l’appareil. Son stockage évoluait pour atteindre 64 Go. Pour l’anecdote, son lancement en octobre était une première pour la firme de Cupertino. Depuis, tous les iPhone sont lancés en automne.

6. iPhone 5 (2012)

Le passage à un écran 4 pouces s’accompagnait d’un design plus fin et plus léger, logé dans un châssis en aluminium. L’iPhone 5 adoptait pour la première fois le port Lightning qui va être conservé pendant des années avant de devoir être remplacé par une connectique en USB-C. Cette technologie marquait alors une véritable évolution. Rappelons que les anciens connecteurs des chargeurs étaient très larges avec les anciennes générations. C’est aussi la première fois que l’on peut profiter de 1 Go de RAM dans un smartphone Apple. Le capteur avant offrait aussi une qualité HD avec FaceTime.

7. iPhone 5s et 5c (2013)

L’année suivante, le 5s introduisait trois avancées majeures. En premier lieu, nous trouvions la puce A7 en 64 bits aux très bonnes performances pour l’époque. Ensuite, il a été intégré un flash True Tone pour des clichés plus naturels. Mais la véritable évolution était l’apparition du capteur d’empreinte Touch ID dans le bouton Home. Ce dernier permettait de déverrouiller son téléphone avec son empreinte digitale.

En parallèle, la firme de Cupertino avait lancé un iPhone 5c plus abordable. C’était la première fois qu’Apple proposait un « iPhone abordable ». Ce dernier avait un design plus arrondi et il offrait un plus large choix de coloris. D’ailleurs, le châssis était en plastique et non en aluminium. Par contre, le stockage ne dépassait pas 32 Go. Même pour l’époque, c’était limité en raison de la taille des photos en tant que fichier. Il était aussi équipé d’un processeur bien moins puissant. Son aîné avait une capacité de 64 Go.

8. iPhone 6 (2014)

C’est en 2014 qu’Apple a décidé de proposer deux mobiles aux formats différents avec l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus. Les deux modèles étaient sensiblement identiques au niveau de la fiche technique. La principale différence se situant au niveau du format. Le premier était équipé d’un écran de 4,7 pouces, tandis que le second avait une dalle Retina de 5,5 pouces.

Ce dernier était destiné aux personnes souhaitant un grand format pour jouer ou bien regarder des vidéos. Pour le reste, nous trouvions un processeur A8 mais le stockage se limitait toujours à 64 Go. C’est aussi avec cette version que nous avons profité pour la première fois d’Apple Pay. Une technologie de paiement sans contact basée sur les puces NFC. Depuis, elle s’est largement démocratisée, équipant même les Apple Watch.

Seule ombre au tableau, le design plus fin a entraîné des soucis de fragilité. Ils étaient sensibles aux torsions et de nombreux modèles se sont cassés dans les poches des clients.

9. iPhone 6s (2015)

L’année suivante, point d’iPhone 7, mais bien des iPhone 6s et 6s Plus. Si l’esthétisme ne change pas, plusieurs améliorations sont apportées avec cette génération. Tout d’abord, ils ont eu le droit à une puce plus puissante (A9) et la quantité de mémoire vive est de 2 Go. Le capteur arrière a également été amélioré avec une définition passant de 8 à 12 Mpx.

Mais au final, l’une des principales nouveautés était le doublage du stockage maximal. En effet, c’est à partir de cette génération qu’Apple a proposé une capacité de 128 Go. Sinon, on note l’apparition du Touch 3D. Cela permettait d’obtenir des commandes différentes selon le niveau de pression du doigt sur l’écran. De même, plus besoin d’appuyer sur le bouton d’accueil pour activer l’assistant vocal. Il suffisait de dire « dis Siri » pour faire appel à ce dernier.

La fonction Live Photos est aussi apparue avec ce modèle. Rappelons que cela permet de capter une très courte vidéo quand on prend une photo. Au niveau des similarités, ils étaient aussi compatibles avec la 4G et l’on ne notait pas de changement au niveau de l’autonomie.

10. iPhone SE (2016)

L’iPhone SE de 2016 était le tout premier iPhone SE à voir le jour avec un objectif clair : proposer un format compact et abordable. Il reprenait le design de l’iPhone 5s, mais il embarquait la puce A9 et l’appareil photo 12 MP de l’iPhone 6s. Par contre, il fallait se contenter d’un écran 4 pouces avec ce dernier. De plus, il s’agissait de la technologie Retina et non Retina HD des iPhone 6s. Le stockage était soit de 32, soit de 128 Go et l’autonomie était tout de même supérieure aux modèles précédents.

Si l’on doit résumer simplement, ce téléphone avait le châssis d’un iPhone 5s avec les caractéristiques d’un iPhone 6s.

11. iPhone 7 (2016)

L’iPhone 7 marquait une rupture : fin de la prise jack, remplacée par le Lightning ou le Bluetooth. Le bouton Home devenait haptique, et la certification IP67 renforçait l’étanchéité du téléphone. Sous le capot, la puce A10 Fusion boostait les performances, avec 2 Go de RAM sur le 7. Le 7 Plus va plus loin avec un double capteur photo, offrant un zoom optique x2 et un mode Portrait inédit avec effet Bokeh. Ses 3 Go de RAM amélioraient la réactivité, surtout en photo. Cette série élève le modèle Plus au rang de version premium, autant visuellement que techniquement.

12. iPhone 8 (2017)

Juste avant le bouleversement de l’iPhone X, Apple affine sa formule. L’iPhone 8 inaugurait l’écran True Tone, qui ajuste la température des couleurs à la lumière ambiante. Le dos en verre permettait désormais la recharge sans fil par induction. On parle alors déjà de charge Qi, mais le MagSafe n’est pas encore présent. Le design restait classique, avec le bouton Home, mais la puce A11 Bionic améliorait les performances. L’iPhone 8 embarquait 2 Go de RAM, contre 3 Go pour le 8 Plus, qui profitait aussi d’un double capteur photo.

Le mode Portrait y gagnait en précision, offrant des clichés plus soignés. N’oublions pas non plus qu’il devient alors possible de filmer en 4K à 60 fps. Au niveau des écrans, pas de véritables changements avec toujours les mêmes tailles et le Retina HD. Les stockages proposés étaient toujours de 128 Go au maximum.

13. iPhone X (2017)

Pour célébrer les 10 ans de l’iPhone, Apple rebattait complètement les cartes avec son iPhone X et faisait donc l’impasse sur un iPhone 9. Dans tous les cas, le bouton Home disparaît, laissant place à une navigation par gestes qui redéfinit l’expérience utilisateur. Ce changement s’accompagnait d’un écran OLED Super Retina de 5,8 pouces, bord à bord, qui inaugurait un design sans bordure. Un esthétisme qui a depuis été adopté par toutes les marques et qui ne change plus vraiment. Pour sécuriser l’accès, Face ID remplaçait Touch ID, grâce au système TrueDepth, logé dans une encoche devenue iconique.

Sous le capot, la puce A11 Bionic et ses 3 Go de RAM assuraient un gain de puissance notable. Côté photo, le double module 12 MP gagnait en précision avec une stabilisation optique sur les deux capteurs, et un mode Portrait bien plus abouti. Avec l’iPhone X, Apple a amorcé une nouvelle génération d’iPhone, qui influencera toutes les suivantes.

14. iPhone XS (2018)

Dans la continuité du X, Apple déclinait son format tout écran en deux versions. Le XS reprenait l’essentiel du modèle précédent, mais obtenait un gain en puissance avec la puce A12 Bionic, 4 Go de RAM et une meilleure étanchéité (IP68). D’ailleurs, tous les iPhone suivants vont avoir le droit à cette certification. Le stockage maximal atteignait désormais 512 Go. Nous avions le droit à un emplacement double SIM et l’eSIM faisait son apparition. Avec celui-ci, la dalle affichait une diagonale de 5,8 pouces (Super Retina HD).

Le XS Max suivait avec un écran OLED plus grand (6,5 pouces). C’était avec cet appareil que la firme de Cupertino s’est lancée dans les appareils grand format avec notamment de plus en plus d’utilisateurs consommant films et séries sur leurs téléphones. Pour le reste, il était identique à l’autre mobile avec juste une meilleure endurance en raison d’une batterie plus imposante.

15. iPhone XR (2018)

C’est le mois suivant qu’Apple commercialisait un autre iPhone. L’iPhone XR se présentait comme une version abordable basée sur les iPhone XS. Pour réduire le prix, la marque faisait plusieurs compromis. Tout d’abord, il fallait se contenter d’un écran LCD de 6,1 pouces. Ce modèle n’a pas eu le droit à la technologie OLED. Pour la photo, il disposait d’un unique capteur de 12 Mpx. Par contre, il offrait tout de même quelques avantages.

En effet, il était bien plus endurant que les appareils haut de gamme et disposait aussi d’un processeur identique. En résumé, le seul point sur lequel la firme n’avait pas fait de compromis, c’était au niveau de la puissance. Enfin, on a su apprécier un très grand choix dans les coloris tandis qu’avec les iPhone XS, il n’y avait que trois couleurs disponibles. Le stockage ne pouvait pas dépasser 128 Go. Petite curiosité, la protection contre l’eau et la poussière était limitée à l’iP67.

16. iPhone 11 (2019)

Au fil des années, la firme de Cupertino affine sa stratégie de segmentation. Successeur du XR, l’iPhone 11 introduit les déclinaisons Pro qui visent le haut de gamme. D’une certaine façon à partir de cette génération, on peut dire que l’on trouve deux gammes distinctes au sein d’une même génération.

Ici, point de version Plus, mais simplement un iPhone 11 basique avec un écran de 6,1 pouces. Il a été lancé avec la puce A13 Bionic qui offrait de très bonnes performances à ce moment. Le design reste arrondi, mais au niveau du bloc photo, l’incrustation des capteurs change. Le format va être repris avec les générations suivantes. Dans tous les cas, on trouve toujours deux capteurs de 12 Mpx. L’autonomie a également été revue à la hausse.

Les versions Pro se démarquent principalement au niveau de la photo. En effet, ils ont le droit à trois objectifs avec grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif. C’est à partir de cette génération que les meilleurs photophones d’Apple sont regroupés dans la gamme. L’iPhone 11 Pro arborait une dalle de 5,8 pouces. Un choix curieux, sachant que la diagonale est donc plus petite qu’avec l’iPhone 11 basique.

Par contre, l’iPhone 11 Pro Max disposait d’un grand écran de 6,5 pouces. Les deux appareils offraient une luminosité améliorée avec des pics pouvant atteindre 1 200 nits. Une véritable évolution pour la lecture en plein soleil. Enfin, les trois appareils avaient la même puce A13 Bionic.

17. iPhone SE 2 (2020)

Quatre ans après la première version, la seconde génération adopte le châssis de l’iPhone 8. Pour autant, l’iPhone SE 2 hérite de la puce A13 avec 3 Go de RAM. D’un autre côté, le format est donc réduit avec une diagonale de 4,7 pouces. Hélas, il fallait se contenter de la technologie LCD. De gros sacrifices ont été faits au niveau de la photo avec une caméra principale de 12 Mpx. Même en 2020, c’était déjà très léger pour un smartphone qui coûte plusieurs centaines d’euros.

Les 13 heures d’autonomie en streaming vidéo sont bien loin des chiffres proposés avec les iPhone 11. Ce modèle conserve aussi Touch ID et ajoute la recharge sans fil. Néanmoins, le stockage ne pouvait toujours pas dépasser les 128 Go. La certification IP67 est une nouvelle fois de mise.

18. iPhone 12 (2020)

L’année 2020 marque un tournant avec l’iPhone 12, à la fois sur le plan du design et des usages. Apple réintroduit les bords plats, inspirés des anciens modèles, et généralise l’écran OLED Super Retina XDR à toute la gamme. La puce A14 Bionic, gravée en 5 nm, apporte un gain de puissance et d’efficacité énergétique. L’ensemble des téléphones ont reçu le Ceramic Shiled qui offre une meilleure distance aux chocs, tout en étant toujours certifiés IP68.

C’est aussi la première génération compatible 5G. Le tout nouveau iPhone 12 mini crée la surprise avec un format compact et premium, inédit dans la gamme. En effet, à l’époque, les experts pensaient voir réapparaître la version Plus. Mais si l’on excepte son petit format de 5,4 pouces, les composants sont identiques à l’iPhone 12 basique. Mais son principal avantage restait un tarif de lancement bien plus abordable !

De leur côté, les versions 12 Pro et 12 Pro Max gagnent en différenciation : 6 Go de RAM, un téléobjectif, un scanner LiDAR et des finitions plus haut de gamme. Le modèle plus imposant arbore une dalle OLED de 6,7 pouces. La taille de l’appareil ne va pas changer pendant plusieurs générations. C’est aussi avec cette génération que nous voyons arriver la charge sans fil magnétique avec le fameux standard MagSafe d’une puissance de 7,5 W au lancement. Ce dernier est maintenant aussi bien utilisé avec les iPhone, que les AirPods et les Apple Watch.

19. iPhone 13 (2021)

Sans révolutionner la gamme, cette itération améliorait les bases. La puce A15 Bionic renforçait les performances tout en optimisant l’autonomie. Les iPhone 13 et 13 Mini conservent le design précédent, mais gagnent en autonomie, en capacité de photo nocturne et en luminosité. Néanmoins, on peut noter que l’encoche en haut de l’écran commence à se faire plus discrète. Cela laissait envisager les évolutions à venir avec la future Dynamic Island. Mais surtout, c’est la première génération à proposer un stockage minimal de 128 Go. Un changement qui était demandé depuis un moment par les clients.

Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max introduisirent l’écran OLED ProMotion. Cette technologie permet un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz qui est toujours utilisé avec les générations les plus récentes. Le stockage atteint pour la première fois 1 To au maximum. Le mode Cinématique permet de filmer avec un effet de jouer sur la profondeur de champ en vidéo.

Ils étaient bien plus endurants que leurs prédécesseurs. Il y a jusqu’à 8 heures d’utilisation d’écart entre le 12 Pro Max et le 13 Pro Max. Cela s’explique en partie par la meilleure gestion énergétique de la puce A15. Cette série est aussi la dernière à avoir eu une déclinaison « Mini ».

20. iPhone SE 3 (2022)

Dernière déclinaison, l’iPhone SE 3 était un petit OVNI sur le marché des smartphones au moment de son lancement en 2022. Il y avait toujours le bouton Home avec Touch ID en bas de l’écran. Son écran LCD de 4,7 pouces était vraiment rikiki par rapport au standard du moment. De même, l’absence de la technologie OLED était dommageable.

Par contre, indiquons tout de suite, que c’était un vrai iPhone abordable et beaucoup plus accessible que les modèles premium. Hélas, à l’heure actuelle, Apple ne propose plus d’appareils aussi peu chers. C’est aussi la dernière fois que la firme de Cupertino a lancé un téléphone avec un stockage débutant à 64 Go. Les performances en photo étaient faibles en raison d’un unique capteur de 12 Mpx.

Cependant, il était tout de même animé par une puce A15 Bionic (4 Go de RAM) identique à celle de l’iPhone 13. Pour le coup, les performances étaient au rendez-vous.

21. iPhone 14 (2022)

Avec les iPhone 14, Apple réintroduit un modèle grand format avec l’iPhone 14 Plus. En effet, les ventes des versions Mini avaient déçu et la marque a décidé d’abandonner le concept. Côté technique, pas d’évolution au niveau du processeur. On trouvait toujours la puce A15 Bionic, mais la puissance était bien au rendez-vous. Finalement, les principales évolutions étaient à trouver du côté des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max.

C’est avec ces appareils que la firme de Cupertino a introduit la Dynamic Island. Fini la grosse encoche en haut de l’écran, on trouvait un petit ovale qui permet d’afficher différentes informations. Les modèles Pro inauguraient la puce A16 avec 6 Go de mémoire vive (également avec les modèles basiques). Des fonctions comme le Always-On qui permet d’afficher des informations quand le téléphone est en veille ont été introduites à ce moment-là. Le capteur principal avait enfin été amélioré avec une définition de 48 Mpx contre 12 Mpx pour les modèles précédents.

Enfin, comme souvent, l’autonomie avait été revue à la hausse. La charge sans fil MagSafe a atteint 15 W pour tous les modèles. Pour terminer, c’est avec les iPhone 14 qu’Apple a ajouté l’option Détection des accidents et le SOS d’urgence par satellite.

22. iPhone 15 (2023)

Avec les iPhone 15, tous les modèles ont adopté enfin l’USB-C. Apple en a désormais fini avec son connecteur maison Lightning. Pour rappel, c’est une loi européenne qui a obligé l’entreprise à réaliser ce changement. Les versions classiques ont gagné la Dynamic Island qui est étendue à toute la gamme. D’ailleurs, cette dernière reprend le même découpage avec un modèle Plus.

Les produits classiques sont équipés d’une puce A16 Bionic qui offre encore aujourd’hui de très bonnes performances. Mais surtout, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont animés par la puissante puce A17 Pro. Accompagnée de 8 Go de RAM, elle a été étudiée pour faire fonctionner dans les meilleures conditions les applications les plus gourmandes en ressources et les jeux 3D. Elle permet également un Ray Tracing matériel qui a pu assurer des performances graphiques encore jamais vues avec un smartphone Apple.

Au niveau du design, les mobiles haut de gamme ont pu profiter d’un châssis en titane avec du verre. Ce changement a permis de réduire le poids tout en améliorant la résistance. Le bouton Action fait son apparition en lieu et place du classique Sonnerie/Silencieux. En bref, les iPhone 15 Pro ont marqué le catalogue d’Apple avec de véritables évolutions. Même aujourd’hui, ils permettent de profiter des fonctions en lien avec Apple Intelligence. Dernièrement, c’est à ce moment que dire simplement « Siri » est devenu suffisant pour activer l’assistant vocal.

23. iPhone 16 (2024)

Avec la série iPhone 16, Apple peaufine son design sans le bouleverser. Plusieurs évolutions ciblées font toutefois la différence. Les capteurs photo (48 + 12 Mpx) des modèles standards adoptent une disposition verticale, pensée pour enregistrer des vidéos spatiales compatibles avec le casque Vision Pro. Le bouton Action est généralisé et équipe tous les appareils. Apple ajoute également un bouton sur le côté dédié à l’appareil photo.

Ce dernier doit offrir une meilleure ergonomie, mais pour le coup, cet ajout s’est révélé anecdotique. La véritable nouveauté est l’intégration d’Apple Intelligence. Même si ce dernier est arrivé avec beaucoup de retard en France, il permet de profiter de fonctions IA avec son iPhone. Hélas, la firme de Cupertino accuse un certain retard en termes d’options d’IA par rapport à ses concurrents. La puce A18 et ses variantes Pro pour les iPhone 16 Pro et Pro Max optimisent les performances et la gestion de l’IA.

Le Wi-Fi 7 est disponible avec tous les téléphones et une meilleure dissipation thermique est présente. La recharge MagSafe optimisée puisque la puissance atteint 25 W. Par ailleurs, Siri évolue pour devenir plus contextuel grâce à l’IA générative.

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24. iPhone 16e (2025)

Dérivé de l’iPhone 14, ce modèle plus abordable adopte enfin un design moderne avec Face ID. Par contre, la mauvaise nouvelle est le prix de lancement. Si nous espérions un iPhone SE 4 abordable, nous avons été déçus avec un iPhone 16e lancé à plus de 700 euros.

D’ailleurs, la version de 512 Go dépasse les 1000 euros. S’il ne dispose pas de la Dynamic Island, il embarque une puce A18 quasiment identique à celle de l’iPhone 16. Mais il a l’avantage de posséder le tout nouveau modem C1 qui offre une 5G encore plus rapide et stable. La gestion énergétique est meilleure ce qui explique une autonomie supérieure.

L’iPhone 16e est bien plus endurant que son aîné. Par contre, il déçoit fortement au niveau de la photo avec sa simple caméra fusion de 48 Mpx. Pour un téléphone sorti en 2025, c’est surprenant. Sinon, bien que compatible avec Apple Intelligence, il en propose une version allégée. Pour contenir les coûts, ce modèle fait l’impasse sur MagSafe et l’Ultra Wideband. La charge sans fil se limite ici à 7,5 W (norme Qi).

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25. iPhone 17 (2025)

L’iPhone 17 et ses déclinaisons iPhone 17 Pro et Pro Max représentent l’avant-dernière génération de smartphones Apple. Il n’y a pas eu d’iPhone 17 Plus en 2025, la marque ayant préféré dévoiler un iPhone Air. Dans tous les cas, la version basique a enfin le droit à la technologie ProMotion. Plus concrètement, on profite d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Les générations précédentes étaient bloquées à 60 Hz. De même, l’écran est légèrement plus grand avec une diagonale passant de 6,1 à 6,3 pouces.

Un nouveau processeur plus puissant avec la puce A19 est déployé. Ce dernier offre des performances supérieures et assure une meilleure gestion énergétique. Pour le coup, on note une nette hausse de l’autonomie par rapport aux modèles précédents. Enfin, le stockage de départ passe de 128 à 256 Go sans augmentation des prix.

Dans le cas des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, peu de changements par rapport aux versions antérieures. En tout cas, d’un point de vue technique. Le cadre en titane a été abandonné et nous trouvons à nouveau un châssis en aluminium. Le design a également changé et bien que ce soit une question de point de vue, cela ne nous semble pas une franche réussite. Les formats et la technologie d’écran ne changent pas. Par contre, sous le capot, on retrouve les nouvelles puces A19 Pro qui assurent une incroyable puissance. L’autonomie est en hausse, mais les blocs photos ne changent pas.



D’un autre côté, il y a une évolution qui est commune aux trois mobiles : la Caméra Center Stage de 18 Mpx. L’objectif selfie est désormais capable de prendre des vidéos au format paysage tout en étant placé à la verticale. Plus besoin de changer le téléphone de position pour prendre des photos de groupe. Une nouvelle technologie permettant de filmer à la fois de l’avant et de l’arrière est intégrée. Un système de stabilisation pour la vidéo est aussi disponible.

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26. iPhone Air (2025)



Comme c’était annoncé, Apple a dévoilé un smartphone ultra-fin avec son iPhone Air. Ce dernier vient directement concurrencer le Galaxy S25 Edge de Samsung. Il impressionne par sa finesse de 5,6 mm qui le place comme le téléphone le plus fin du monde. De même, avec son poids de 165 g, il est particulièrement léger. La firme de Cupertino n’en a pas pour autant oublié la résistance pour éviter un autre scandale comme le Bendgate. Ce dernier a le droit à un boîtier en titane avec une protection Ceramic Shield 2 pour l’écran.

Côté technique, il a le droit à une dalle OLED à 120 Hz avec une diagonale de 6,5 pouces. Il est équipé d’une puce A19 Pro aux très bonnes performances. Bien évidemment, ce n’est pas le modèle le plus endurant de sa génération. Mais l’entreprise assure tout de même que l’autonomie est suffisante pour boucler une journée sans le recharger. Au niveau des compromis, on peut aussi évoquer la partie photo. En effet, le module se limite à un unique capteur de 48 Mpx.

Autre sacrifice pour maintenir la finesse, il est uniquement compatible eSIM. Il ne dispose pas de support pour les cartes SIM.

27. iPhone 17e (2026)



Une année après la sortie de la première version, Apple a directement commercialisé un nouveau modèle de smartphone semi-abordable. Il s’agit de l’iPhone 17e, qui se présente comme une version allégée de l’iPhone 17. Dans les faits, ce nouvel appareil apporte que très peu d’améliorations par rapport à la génération précédente. Cependant, il est important de noter que le prix reste le même alors que le stockage a été doublé.

En effet, la capacité de départ est passée de 128 à 256 Go. Pour le reste, on retrouve le même écran de 6,1 pouces avec le même châssis en aluminium. Il n’y a toujours pas de Dynamic Island et on trouve donc une grande encoche en haut de la dalle. Il y a tout de même une meilleure protection de l’écran avec le Ceramic Shield 2. Le mobile embarque un processeur plus puissant avec la puce A19. Pour autant, si les performances sont supérieures, l’autonomie annoncée est strictement identique. Toutefois, il est désormais compatible avec la charge sans fil MagSafe.

Pour la partie photo, on trouve qu’un unique capteur à l’avant et la nouvelle caméra Center Stage n’a pas été intégrée au téléphone. En bref, des évolutions très (trop) timides alors que le téléphone se présente avec un tarif de départ à 719 €.

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28. iPhone 18 Pro / 18 Pro Max (2026)

Dernière génération en date, les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max se placent comme les derniers fleurons de la marque à la pomme. Avant d’entrer dans le détail, il est important de rappeler que cette année, Apple n’a dévoilé ni iPhone 18 basique, ni iPhone 18 Plus. En effet, la firme de Cupertino s’est concentrée sur les appareils haut de gamme, avec notamment le fameux iPhone Duo.

Tout d’abord, commençons par aborder le point qui fâche. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max sont bien plus onéreux que leurs prédécesseurs. En effet, la crise de la RAM et la hausse du prix des composants ont clairement eu un impact. Le premier s’affiche à 1 479 € (iPhone 17 Pro lancé à 1 329 €) et le second à 1 629 € (iPhone 17 Pro Max lancé à 1 479 €). En bref, la facture est salée. Notons également que les nouveautés restent assez limitées. Les formats ne changent pas, et nous trouvons toujours des dalles Super Retina XDR (OLED) avec un rafraîchissement à 120 Hz (ProMotion). Les matériaux ne changent pas non plus, bien qu’un nouveau coloris bordeaux soit disponible.

Au niveau des changements, tradition oblige, nous trouvons un nouveau processeur sous la forme de la puce A20 Pro. Sans entrer dans le détail, les iPhone 18 Pro sont des smartphones puissants disposant d’une bonne gestion thermique (chambre à vapeur). Ils sont compatibles avec Apple Intelligence et de nombreuses fonctions IA vont continuer à apparaître avec iOS 27 et les versions suivantes.

La caméra avant ne change pas, mais on remarque une modification notable pour le bloc photo arrière. On profite enfin d’une ouverture variable qui offre des clichés de meilleure qualité en basse luminosité. La définition des objectifs ne bouge pas. Dernièrement, l’autonomie a été améliorée, tout comme la vitesse de charge.

29. iPhone Duo (2026)

Après des années d’attente et de rumeurs, 2026 est l’année où Apple dévoile enfin un premier smartphone pliable. Il s’agit de l’iPhone Duo qui prend le format d’un appareil Fold. Il s’ouvre de la même façon qu’un livre et offre le confort d’utilisation d’une petite tablette. Sans surprise, c’est un produit haut de gamme qui s’affiche à un prix encore jamais vu dans le catalogue Apple : 2 339 €. Bien plus onéreux que les appareils concurrents, il embarque tout de même une très solide fiche technique. De même, il permet de profiter des avantages d’un smartphone pliant avec toutes les possibilités offertes par iOS.

Avec cette nouvelle gamme, attardons-nous sur la fiche technique. Tout d’abord, il affiche une grande dalle de 7,6 pouces une fois déplié. Quand il est replié, il offre un format très compact avec un petit écran de 5,4 pouces. Niveau technologie, nous retrouvons une dalle OLED avec un rafraîchissement à 120 Hz. La pliure est quasiment invisible et le couvre-charnière en titane offre une bonne durabilité. Il est également propulsé par une puissante puce A20 Pro. Cette dernière partage les mêmes caractéristiques que celles embarquées dans les iPhone 18 Pro.

Des compromis ont été faits pour la partie photographie. En effet, il faut se contenter d’un double objectif de 48 Mpx sans ouverture variable, sans photos spatiales et avec un zoom beaucoup moins puissant. Sans être le meilleur dans ce domaine, l’iPhone Duo reste supérieur à l’iPhone Air et son unique capteur.

Dernièrement, il offre une autonomie solide et une charge sans fil compatible MagSafe. De même, il faut savoir qu’il fonctionne uniquement en e-SIM. Dorénavant, même si son lancement semble un succès, il reste à savoir si l’iPhone Duo va se placer comme l’un des smartphones les plus appréciés de la marque à la pomme.

📱 Quels seront les prochains iPhone ?

Prévu pour 2027, l’iPhone 18 basique ne fait pas encore beaucoup parler de lui. En effet, pour le moment, de nombreuses rumeurs circulent, mais rien ne peut être confirmé. Dans un autre registre, aucune information n’est disponible quant au retour des versions « Plus » avec, par exemple, un iPhone 18 Plus.

Pour le reste, on imagine clairement Apple travailler sur un iPhone Air 2 et un iPhone 18e. Pour autant, si les experts planchent sur un lancement en 2027, rien n’a été confirmé par la marque à la pomme.

👉 Jusqu’à quand mon iPhone sera-t-il mis à jour ?

Apple ne donne pas une durée exacte de suivi pour ses iPhone. À titre d’exemple, iOS 26 était déjà compatible avec tous les smartphones depuis l’iPhone 11. Bonne nouvelle, ce même appareil est également compatible avec iOS 27 ! Ce dernier ayant été commercialisé en 2019, cela signifie qu’il a reçu sept ans de mises à jour. D’un autre côté, cela veut aussi dire qu’il ne va sûrement pas recevoir la prochaine version de l’interface Apple. Dans tous les cas, avec un modèle récent vous allez pouvoir recevoir plusieurs années de mises à jour.

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