Meilleurs smartphones à moins de 100 euros : lequel choisir en octobre 2026 ? 

Il est encore possible de trouver des smartphones à moins de 100 euros, mais vous allez devoir faire quelques concessions. Dans cette tranche de prix, le choix est limité et nous avons cherché pour vous les références les plus intéressantes. Voici notre comparatif des meilleurs smartphones à petit prix et à moins de 100 euros.

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Top 3 smartphones à moins de 100 €

Sous la barre des 100 euros, nous retrouvons uniquement des smartphones d’entrée de gamme faisant de nombreux sacrifices au niveau de l’équipement. Cependant, si vous avez un usage très basique de votre téléphone, ces produits ultra-abordables deviennent une solution intéressante. Dans tous les cas, les fabricants proposent peu de téléphones avec un tarif aussi bas et généralement, il faut viser des appareils aux environs de 150 euros.

Mais ce n’est pas non plus un exercice impossible. En effet, si les performances sont limitées, il est possible de se procurer des modèles avec une excellente autonomie. De même, la puissance est souvent suffisante pour des tâches basiques comme consulter ses réseaux sociaux, gérer ses mails ou envoyer des SMS. Enfin, la grande majorité va fonctionner avec l’interface Android, toujours aussi facile à prendre en main. Découvrez notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 100 euros.

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Xiaomi Redmi A2, le meilleur smartphone à moins de 100 euros

Xiaomi est l’un des rares fabricants à proposer plusieurs modèles à un tarif inférieur à 100 euros. C’est pourquoi nous vous présentons le Redmi 2A qui est certainement le smartphone le moins cher de la marque. D’ailleurs, pour les parents à la recherche d’un premier téléphone pour leur ado, c’est un choix très intéressant. Tout d’abord, sachez que ce modèle fonctionne sous Android One. Cela limite la personnalisation, mais facilite la prise en main.

Côté technique, nous retrouvons un écran LCD de 6,5 pouces avec une définition Full HD. La qualité d’affichage est tout juste correcte et le niveau de luminosité plutôt bon. Ensuite, il dispose d’un SoC Mediatek Helio G36 lui conférant des performances limitées. Comme attendu, la navigation est fluide et il est même possible de profiter de quelques jeux très basiques. Sinon, sa batterie de 5000 mAh assure une bonne endurance. Il est envisageable de tenir 2 jours sans avoir à le recharger.

D’ailleurs, ce mobile est livré avec un chargeur 10 W. Ce dernier est peu efficace, mais c’est difficile de le lui reprocher à la vue de son prix. Enfin, ses deux capteurs de 8 Mpx sont suffisants pour quelques clichés de jours.

Xiaomi Redmi 12C, l’alternative

Le Xiaomi Redmi 12C est également un smartphone abordable du constructeur chinois. Cependant, son prix a tendance à beaucoup varier chez les revendeurs. En effet, dans certains enseignes il est disponible à moins de 100 euros, tandis que d’autres le proposent à un prix légèrement supérieur. Dans tous les cas, il se distingue par son grand écran LCD de 6,73 pouces avec un rafraîchissement de 60 Hz. Le rendu n’est guère impressionnant, mais il va être difficile de trouver une diagonale plus importante sur un appareil de cette catégorie.

En bref, il confère un bon confort d’utilisation. D’autre part, il utilise un écosystème maison MIUI 13 basé sur Android 12. Ce dernier est facile à utiliser, sans être aussi ergonomique qu’Android One. Pour le reste, son processeur Helio G85 offre des performances très correctes. Vous n’allez pas rencontrer le moindre problème de fluidité en naviguant d’une application à l’autre. Petite particularité, il est équipé d’un capteur photo de 50 Mpx. Cependant, les clichés captés ne sont guère réussis sauf avec une bonne luminosité.

Pour conclure, vous pouvez compter sur presque deux journées d’autonomie. Cependant, il faut plus de deux heures pour le recharger à 100 %.

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Nokia C12, un excellent smartphone pas cher

Si la marque finlandaise ne fait plus beaucoup parler d’elle ces dernières années, elle est tout de même présente sur le segment d’entrée de gamme avec notamment le Nokia C12. Ce dernier, sans être exceptionnel, se révèle être un bon compromis aux produits Xiaomi. Il est équipé d’un SoC Unisoc 9863A1 dont les performances sont légèrement inférieures aux puces de Mediatek. Pour autant, c’est amplement suffisant pour naviguer sur Internet ou échanger sur les réseaux sociaux.

D’un autre côté, il possède une petite dalle LCD de 6,3 pouces rafraîchie à 60 Hz. Ici aussi, la qualité d’affichage est correcte sans être incroyable. Pour rappel, cette technologie restera toujours moins bonne que l’OLED. D’autre part, ses capacités photos sont franchement décevantes. Si l’on ne s’attend pas à grand chose dans cette tranche prix, c’est tout de même regrettable. Cependant, il y a bien un point sur lequel il se démarque de tous les autres smartphones : sa batterie. En effet, cette dernière est amovible, ce qui n’est presque plus le cas avec les appareils actuels !

Dernièrement, elle assure une bonne journée d’autonomie. Le tout est complété par une connectique composée d’un port microSD et d’une prise jack.

Motorola Moto E13, le meilleur en photo pour moins de 100 euros

Depuis quelques années, Motorola est revenu en force sur le marché de la téléphonie mobile. En effet, elle propose une large gamme de smartphones couvrant l’entrée et le haut de gamme. Bien évidemment, pour ce comparatif, nous vous présentons son produit le plus abordable le Moto E13. Dans le détail, ce modèle est équipé d’une dalle LCD de 6,5 pouces avec un rafraîchissement de 60 Hz. Sur ce point, il n’est ni meilleur, ni moins bon que ses concurrents.

Sous le capot, il dispose d’une puce Unisoc T206 épaulé par 2 Go de mémoire de vive. Ce n’est pas un monstre de puissance, mais pour un usage basique c’est amplement suffisant. S’il se démarque des autres appareils de notre sélection, c’est grâce à ses performances photo. Son petit objectif de 13 Mpx lui confère une très bonne polyvalence. Sans que le rendu soit incroyable, on peut facilement le qualifier de meilleur photophone à moins de 100 euros. Sinon, sa batterie de 5000 mAh assure aisément une bonne journée d’autonomie, voire un peu plus.

Pour finir, il est vendu avec 64 Go de stockage et il est possible d’y ajouter une carte mémoire. D’ailleurs, petite originalité, la reconnaissance faciale est disponible avec ce mobile.

Realme C11, le plus endurant à moins de 100 euros

Realme est une marque chinoise réputée pour proposer de nombreux smartphones au bon rapport qualité/prix et le modèle dénommé C11 est son produit le plus abordable. Sa fiche technique est similaire aux autres appareils de la sélection, mais il se démarque tout de même grâce à son autonomie. En effet, vous pouvez viser une utilisation de deux journées complètes sans avoir à garder le chargeur sous la main. Pour le reste, c’est du classique pour un téléphone à ce tarif.

Il embarque une dalle LCD de 6,5 pouces à la qualité d’affichage convenable. D’ailleurs, il offre un niveau de luminosité correct. Ensuite, les performances offertes par son processeur sont suffisantes pour une navigation agréable entre les applications. Bien entendu, n’espérez pas profiter de jeux mobiles avec ce modèle. Son module photo se compose de deux capteurs et comme l’on pouvait le prévoir, le résultat laisse franchement à désirer. Enfin, nous trouvons un emplacement pour une carte mémoire microSD et il est possible d’y installer deux cartes SIM.

Seul bémol, l’écosystème Realme UI n’est pas le plus plaisant à utiliser. Sur ce point, les autres appareils de notre guide assure une expérience plus agréable.

👉 Qu’est-il possible de faire avec un smartphone à moins de 100 € ?

Même avec les meilleurs smartphones à moins de 100 euros, ne vous attendez pas à des miracles. Ces appareils sont conçus pour vous permettre de réaliser des tâches basiques, mais rien de plus. Pour faire simple, vous pourrez consulter Instagram et TikTok ainsi qu’échanger des messages sur Messenger et WhatsApp. De même la navigation sur Internet est fluide avec ces produits. Bien entendu, il est également possible de passer des appels et d’envoyer des messages sans rencontrer le moindre souci. Dernier point, tous ces appareils offrent une très bonne autonomie.

🧐 Quelles concessions dois-je faire avec un mobile premier prix ?

Vous devez vous en douter, les concessions à faire avec les téléphones à moins de 100 euros sont nombreuses. C’est simple, pour baisser les prix, les marques sont obligées de faire de gros sacrifices sur l’équipement. Plus concrètement, le gaming est possible avec certains titres basiques. Cependant, n’espérez pas profiter de jeux 3D avec ces appareils. En effet, il manque clairement de puissance pour ce type d’activité. De même, les performances photo sont généralement mauvaises, voire très mauvaises. Enfin, la qualité d’affichage est correcte, mais vous allez devoir vous contenter d’un écran LCD et le stockage limité risque de vous obliger à investir dans une carte microSD.

📱 Quelles marques proposent des smartphones à moins de 100 € ?

Actuellement, très peu de fabricants commercialisent des smartphones à moins de 100 euros. Le choix se réduit principalement à Xiaomi et Realme. Moins connus, quelques modèles proposés par Motorola et Nokia sont des solutions intéressantes dans cette tranche tarifaire. Dans tous les cas, les fiches techniques sont très proches. La seule véritable différence va se faire au niveau de l’écosystème. L’interface Android Go est à privilégier avec ces mobiles abordables.

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