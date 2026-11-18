Depuis 19 heures environ, ce 18 novembre, le PSN est en panne. La situation tombe au pire moment puisque dans quelques heures, à minuit pile, GTA 6 sera disponible en France et un peu partout dans le monde.

Alors que certains ont accès à GTA 6, la France doit encore attendre jusqu’à minuit pour accéder au nouveau jeu de Rockstar. Malheureusement pour les joueurs PS5, une panne du PSN est actuellement en cours, comme en témoignent les nombreux signalements sur Downdetector mais encore sur X.

Le PSN est en panne ce 18 novembre avant la sortie de GTA 6

Forcément, les joueurs s’inquiètent sur le fait que la situation se prolonge ce 18 novembre et qu’ils ne puissent donc pas lancer GTA 6. En revanche, d’autres sont plus optimistes et estiment qu’il vaut mieux un problème maintenant pour laisser le temps à Sony de le résoudre.

En vrai oklm je préfère que ça soit down maintenant, ils doivent faire des test ça sera bon à 00h https://t.co/zi0CdPt3ro — PLATINSIDE 🌴 (@Platinside) November 18, 2026

D’autres internautes pensent qu’il s’agit de tests de la part de Sony pour que les serveurs tiennent justement le coup quand GTA 6 sera disponible pour des millions de joueurs à travers le monde. Nous suivons de près la situation et communiquerons plus d’informations sur la fin de cette panne au fil de la soirée et à l’approche du lancement de GTA 6.

Le PSN qui est down à quelques heures du lancement de GTA VI… Merci Sony. — Enzo (@enzooa_) November 18, 2026

Il n’y a rien de surprenant à ce que le PSN soit en panne avant le lancement de GTA 6 et c’était même prévisible. On parle d’une immense vague de joueurs qui se connectera au même moment pour lancer le jeu de Rockstar. Forcément, un tel afflux pèse sur les serveurs et provoque des problèmes. La communauté connaît bien les lancements compliqués quand un afflux a lieu, pour des jeux « moindres » par rapport à GTA 6.

À noter que malgré les problèmes rencontrés par les joueurs, la page de suivi du PSN mis à disposition par Sony n’affiche aucun souci au niveau des serveurs. Le problème est-il localisé ou les serveurs de nouveau en marche et il faut attendre un peu avant un retour à la normale ?