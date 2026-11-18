GTA 6 ne permet pas de rejouer une mission principale quand elle est terminée, contrairement à GTA 5. Et ce, sans possibilité de le faire via un menu. Toutefois, il existe une solution pour revenir à un passage précis de l’histoire de Jason et Lucia.

L’histoire de GTA 6 se déroule en cinq chapitres avec des missions qui font progresser Jason et Lucia à travers Leonida. Bien évidemment, il y en a que les joueurs souhaiteront en refaire, que ce soit parce que la mise en scène leur a plu ou pour tenter une autre approche.

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Peut-on refaire une mission déjà terminée dans GTA 6 ?

Sauf que voilà, il n’est pas possible de refaire une mission déjà terminée. Dans GTA V, il suffit d’ouvrir le menu pause, de sélectionner la rubrique Jeu, puis de choisir une mission déjà terminée. On retrouve aussi cette possibilité dans Red Dead Redemption 2. De quoi recommencer un passage sans perdre sa progression.

Toutefois, ce n’est pas le cas dans GTA 6 puisqu’une fois une mission accomplie, elle ne peut plus être sélectionnée et rejouée. Le menu Progression permet de consulter les missions terminées, mais ne propose pas de bouton pour les relancer.

Rockstar a aussi supprimé les médailles d’or à la fin des missions. Il n’est donc plus question ici de recommencer un braquage pour décrocher une meilleure médaille ou remplir des objectifs qui manquaient. Il existe toutefois une méthode pour refaire une mission dans GTA 6, mais disons-le de suite, elle est quelque peu bricolée et embêtante.

C’est simple, il suffit de charger une sauvegarde manuelle créée avant la mission en question. GTA 6 autorise plusieurs emplacements de sauvegarde, jusqu’à quinze. Le mieux est donc d’en garder une au début de chaque chapitre avant les missions si vous souhaitez éventuellement les recommencer.

Attention toutefois à la sauvegarde automatique puisqu’elle enregistre régulièrement votre progression et remplace son précédent état. Si vous avez déjà terminé une mission sans sauvegarde manuelle effectuée auparavant, impossible de revenir en arrière.