La carte de GTA 6 comprend cinq comtés qui regroupent plusieurs villes, des dizaines de quartiers, des îles et des espaces naturels. Vice City est la plus grande métropole de Leonida, mais les joueurs peuvent aussi explorer Port Gellhorn, Ambrosia, les Leonida Keys ou encore le parc national de Mount Kalaga. Voici tous les lieux nommés sur la carte du jeu.

Rockstar Games s’est inspiré de la Floride pour construire Leonida, l’État fictif dans lequel se déroule l’histoire de Jason et Lucia. La carte mélange les grandes villes, les petites communes, les plages et les marécages où se déroulent les nombreuses missions du jeu. Chaque comté possède ses propres localités et plusieurs lieux géographiques portent un nom précis.

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Tous les lieux et les villes de GTA 6 classés par comté

Vice-Dale County : Vice City et ses quartiers

Vice-Dale County se trouve dans le sud-est de Leonida. C’est ici que se situe Vice City, inspirée de Miami, avec son centre-ville, ses plages et son port.

Vice City

Downtown

Southside

Peacock Bay

Tequesta

Tequesta Retreat

Little Cuba

Salton

Rockridge

Crosstown

Bayside

La Perle

Balsero

Stockyard

Decor District

Leaf Links

Rialto Islands

Starfish Island

Waxman Island

Port Vice City

Catalan Bay

Catalan Key

Gloriana Key

Dalton Island

Vice Beach

Ocean Beach

Washington Beach

Hamlet

Vice City International Airport (VCIA)

South Vice-Dale County

West Vice-Dale County

Mariana County : les Leonida Keys et les marécages

Situé au sud, ce comté comprend notamment l’archipel des Leonida Keys et les marécages de Grassrivers.

Mile Zero Air Station

Southwind

Riquezas Keys

Permit Keys

Maroon Key

Abismo Key

Leonida Bay

Key Lento

Gambit Bay

Shoeless Keys

Corsair Key

Peregrine Bay

Leonida Straits

Pelican Valley

Cottomouth Lake

Wetman Bay

Gullet Marsh

Pelican River

Watson Bay

Bobcat Key

Bobcat Bight

Grassrivers

Tola Bay

Capri

Tortoise Lake

Capri Sound

Belpoint

Gulf of Leonida

North Mariana County

Nehrling River

Kelly County : Port Gellhorn, Ambrosia et leurs environs

Kelly County occupe le nord-ouest de Leonida. Port Gellhorn est l’une de ses principales villes, avec ses anciens établissements touristiques et ses commerces abandonnés. On y trouve aussi Ambrosia, une ville industrielle connue pour sa raffinerie de sucre et ses gangs de motards.

Port Gellhorn

Ambrosia

Gellhorn

Wild Hog Point

Borrachero Sound

Crude Islands

Sandbars

Draper Island

Draper Bay

Buckskin Swamp

Emerald River

Emerland Springs

Frogswater

Manifest Canyon

South Kelly County

North Kelly County

Leonard County : les villes du nord-est

Ce comté se trouve au nord-est de Vice City. Il comprend plusieurs localités et le vaste Lake Leonida.

Belville

Waning Sands

Leith River

Lake Leonida

Richard Barebone State Park

Little Hardin Island

South Leonard County

North Leonard County

Lummox County : Mount Kalaga et le nord de Leonida

Lummox County occupe le nord de la carte. C’est ici que se trouvent le parc national de Mount Kalaga, plusieurs villes et de nombreux espaces naturels.

Mount Kalaga National Park

Grayson

San Malo Bay

Featherstone Islands

Bonanza

Okchioha Bay

Moreau

MacAlister Gold Mine

Saint Attaway Islands

Hyde Island

Moreau River

Zephyr Islands

Partridge Bay

Frampton Islands

Lake Tallaloko

Kalaga Reservoir

Dawson Dam

Millport

Millport Basin

South West Lummox County

East Lummox County

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