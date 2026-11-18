La carte de GTA 6 comprend cinq comtés qui regroupent plusieurs villes, des dizaines de quartiers, des îles et des espaces naturels. Vice City est la plus grande métropole de Leonida, mais les joueurs peuvent aussi explorer Port Gellhorn, Ambrosia, les Leonida Keys ou encore le parc national de Mount Kalaga. Voici tous les lieux nommés sur la carte du jeu.
Rockstar Games s’est inspiré de la Floride pour construire Leonida, l’État fictif dans lequel se déroule l’histoire de Jason et Lucia. La carte mélange les grandes villes, les petites communes, les plages et les marécages où se déroulent les nombreuses missions du jeu. Chaque comté possède ses propres localités et plusieurs lieux géographiques portent un nom précis.
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Tous les lieux et les villes de GTA 6 classés par comté
Vice-Dale County : Vice City et ses quartiers
Vice-Dale County se trouve dans le sud-est de Leonida. C’est ici que se situe Vice City, inspirée de Miami, avec son centre-ville, ses plages et son port.
- Vice City
- Downtown
- Southside
- Peacock Bay
- Tequesta
- Tequesta Retreat
- Little Cuba
- Salton
- Rockridge
- Crosstown
- Bayside
- La Perle
- Balsero
- Stockyard
- Decor District
- Leaf Links
- Rialto Islands
- Starfish Island
- Waxman Island
- Port Vice City
- Catalan Bay
- Catalan Key
- Gloriana Key
- Dalton Island
- Vice Beach
- Ocean Beach
- Washington Beach
- Hamlet
- Vice City International Airport (VCIA)
- South Vice-Dale County
- West Vice-Dale County
Mariana County : les Leonida Keys et les marécages
Situé au sud, ce comté comprend notamment l’archipel des Leonida Keys et les marécages de Grassrivers.
- Mile Zero Air Station
- Southwind
- Riquezas Keys
- Permit Keys
- Maroon Key
- Abismo Key
- Leonida Bay
- Key Lento
- Gambit Bay
- Shoeless Keys
- Corsair Key
- Peregrine Bay
- Leonida Straits
- Pelican Valley
- Cottomouth Lake
- Wetman Bay
- Gullet Marsh
- Pelican River
- Watson Bay
- Bobcat Key
- Bobcat Bight
- Grassrivers
- Tola Bay
- Capri
- Tortoise Lake
- Capri Sound
- Belpoint
- Gulf of Leonida
- North Mariana County
- Nehrling River
Kelly County : Port Gellhorn, Ambrosia et leurs environs
Kelly County occupe le nord-ouest de Leonida. Port Gellhorn est l’une de ses principales villes, avec ses anciens établissements touristiques et ses commerces abandonnés. On y trouve aussi Ambrosia, une ville industrielle connue pour sa raffinerie de sucre et ses gangs de motards.
- Port Gellhorn
- Ambrosia
- Gellhorn
- Wild Hog Point
- Borrachero Sound
- Crude Islands
- Sandbars
- Draper Island
- Draper Bay
- Buckskin Swamp
- Emerald River
- Emerland Springs
- Frogswater
- Manifest Canyon
- South Kelly County
- North Kelly County
Leonard County : les villes du nord-est
Ce comté se trouve au nord-est de Vice City. Il comprend plusieurs localités et le vaste Lake Leonida.
- Belville
- Waning Sands
- Leith River
- Lake Leonida
- Richard Barebone State Park
- Little Hardin Island
- South Leonard County
- North Leonard County
Lummox County : Mount Kalaga et le nord de Leonida
Lummox County occupe le nord de la carte. C’est ici que se trouvent le parc national de Mount Kalaga, plusieurs villes et de nombreux espaces naturels.
- Mount Kalaga National Park
- Grayson
- San Malo Bay
- Featherstone Islands
- Bonanza
- Okchioha Bay
- Moreau
- MacAlister Gold Mine
- Saint Attaway Islands
- Hyde Island
- Moreau River
- Zephyr Islands
- Partridge Bay
- Frampton Islands
- Lake Tallaloko
- Kalaga Reservoir
- Dawson Dam
- Millport
- Millport Basin
- South West Lummox County
- East Lummox County
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