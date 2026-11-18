Combien de temps faut-il pour terminer GTA 6 ? C’est la question que se posent les joueurs. Nous vous dévoilons le temps nécessaire pour boucler l’histoire principale, mais aussi si vous faites les activités secondaires. Mais aussi la durée pour atteindre le 100 % en parcourant le jeu de long en large.

La carte de GTA 6 est vaste, très vaste. Rockstar a confirmé que Leonida fait deux fois la taille de la carte de GTA 5. Et au milieu de tout ça, on trouve de nombreuses missions et autres intérieurs explorables. Bref, GTA 6 est un jeu riche qui demande du temps pour être parcouru de long en large et atteindre le 100 %.

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Combien d’heures pour terminer l’histoire principale de GTA 6 ?

Tout d’abord, rappelons que la campagne de GTA 6 se divise en cinq chapitres pour 93 missions principales en tout. Si vous suivez uniquement les objectifs de l’histoire, comptez entre 45 et 60 heures pour atteindre le générique de fin. Et les plus rapides tournent autour de 45 à 50 heures.

Mais précisons qu’il faut compter les trajets lors de la première run, les échecs et l’exploration qui rallongent l’aventure. Car entre deux missions, le joueur explore Leonida, retrouve d’autres personnages et remplit différents objectifs secondaires.

Si l’on réalise quelques missions secondaires en plus de l’histoire principale, GTA 6 se boucle entre 60 et 80 heures. C’est le cas de la plupart des joueurs qui profitent des activités disponibles sans forcément chercher les 100 %. À titre de comparaison, l’histoire de GTA 5 demande entre 30 et 35 heures quand on se concentre uniquement sur les missions principales.

Combien de temps pour finir GTA 6 à 100 % ?

Pour finir GTA 6 à 100 %, le compteur grimpe davantage. Si l’on compte la campagne et toutes les missions secondaires importantes, la durée peut dépasser 100 heures, voire approcher les 120 heures.

Mais si vous rajoutez les défis et activités et donc la quête des 100 % au total, visez 200 heures, voire plus. On rappelle qu’il y a des courses, des stands de tir, des objets à récupérer et différents lieux. De quoi rallonger la durée de vie de GTA 6.

Gardez aussi en tête qu’après le générique de fin, il est possible de continuer à parcourir Leonida pour terminer les activités que vous aviez laissées de côté pour vous concentrer sur l’histoire.