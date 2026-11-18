GTA 6 est disponible sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 mais surtout PS5 Pro. Et c’est justement cette version qui nous intéresse puisque depuis le tout début de la communication, elle est vantée comme la meilleure pour profiter du dernier jeu de Rockstar. Est-ce vraiment le cas ? Le verdict est tombé.

La PS5 Pro de Sony propose une optimisation pensée pour GTA 6. Et selon les premiers tests, il s’agit de la meilleure console actuellement pour profiter du jeu de Rockstar. Notons toutefois que comme la PS5, la Xbox Series X et la Xbox Series S, la PS5 Pro est limitée à 30 FPS. Mais c’est sur la PS5 Pro que l’expérience est la plus fluide et détaillée.

La PS5 est-elle la meilleure console pour GTA 6 ?

Que ce soit sur la PS5 ou la version Pro, GTA 6 calcule ses images en 1440p avant de les afficher en 4K reconstruite. Si la PS5 standard utilise une solution de Rockstar, la version Pro repose sur le PSSR 2 de Sony basé sur l’IA. À l’écran, c’est visible puisque GTA 6 sur PS5 Pro affiche des détails plus fins, notamment les contours des bâtiments et les éléments éloignés.

C’est en tout cas ce que les captures d’écran comparatives de Digital Foundry partagées dans cet article nous montrent. Pour mieux scruter les différences, n’hésitez pas à ouvrir les images dans un nouvel onglet et à zoomer.

Voici le tableau comparatif des performances de GTA 6 sur PS5 Pro, PS5, Xbox Series X et Xbox Series S :

Console Résolution interne Affichage Fluidité PS5 Pro 1440p 4K via PSSR 2 30 FPS, baisse ponctuelle à 24 PS5 1440p 4K reconstruite 30 FPS visés, jusqu’à 23 Xbox Series X 1440p 4K reconstruite 30 FPS visés, baisses ponctuelles Xbox Series S 720p 1080p via FSR 4 25 à 30 FPS, parfois près de 20

Les textures sont également plus précises sur PS5 Pro puisqu’il y a une meilleure netteté. La console ajoute aussi des ombres calculées par ray tracing qui sont plus propres que celles de la PS5. Sur PS5 Pro, les 30 FPS sont presque toujours stables pendant l’exploration et les missions. Les seules baisses jusqu’à 24 FPS ont lieu quand il y a beaucoup d’explosions de véhicules mais c’est ensuite un retour à la normale.

Sur la PS5 standard, on trouve des chutes de FPS rien qu’en conduisant dans Leonida qui est très vaste. Et pendant certains gunfights. Le jeu peut même descendre jusqu’à 23 FPS et ralentir pendant que l’action se poursuit dans une scène pleine d’explosions.

La Xbox Series S fait-elle bien tourner GTA 6 ?

La Xbox Series X se situe à peu près au niveau de la PS5 standard. La console de Microsoft calcule aussi GTA 6 en 1440p pour reconstruire une image 4K avec la technologie de Rockstar. Le jeu est maintenu à 30 FPS même si les poursuites et fusillades avec beaucoup d’éléments provoquent parfois des baisses.

La Xbox Series S est la moins puissante des consoles et forcément, il y a des concessions. La résolution interne descend à 720p avant une reconstruction en 1080p avec le FSR 4 d’AMD. La lumière est moins précise, tout comme les reflets plus flous et les ombres moins détaillées. Rockstar propose toutefois l’éclairage global en ray tracing et les effets sur les cheveux des personnages.

Faut-il s’acheter la PS5 Pro ?

Le principal problème de la Xbox Series S est la fluidité lors des séquences de conduite et de combat. Le jeu tourne autour de 25 à 30 FPS. Mais quand il y a beaucoup d’explosions, GTA 6 peut rapidement se rapprocher des 20 FPS.

Alors faut-il s’acheter une PS5 Pro juste pour GTA 6 ? Non, la PS5 standard suffit tout comme la Xbox Series X pour un jeu fluide. Mais la PS5 Pro a toutefois un avantage avec une image plus propre et des 30 FPS constants. En revanche, c’est la Xbox Series S qui demandera le plus de sacrifices.

Source : Digital Foundry