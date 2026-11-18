Faut-il être connecté en ligne pour jouer à GTA 6 ? Les joueurs sur PS5 et Xbox Series se posent la question. Après tout, le jeu de Rockstar est uniquement en solo, du moins avant le lancement du mode multijoueur.

GTA 6 ne propose actuellement que la campagne et toutes les missions qui l’accompagnent. Forcément, certains joueurs s’attendent à ce que leur PS5 ou leur Xbox Series ne demande pas de connexion internet permanente pour jouer. Bonne nouvelle, GTA 6 permet de jouer sans être connecté à internet. Toutefois, il faudra quand même le faire pour installer le jeu.

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GTA 6 fonctionne hors ligne sur PS5 et Xbox Series

GTA 6 peut donc être joué hors ligne. Les joueurs ont donc la possibilité de lancer la campagne, accomplir les missions principales, participer aux activités secondaires et explorer Leonida sans connexion internet permanente.

Et cette possibilité concerne aussi les joueurs qui visent les 100 % de GTA 6. Les missions secondaires, les objets à collectionner et autres activités de l’immense monde ouvert, jusqu’à ses intérieurs, ne demandent pas de connexion aux serveurs de Rockstar.

Sur PS5, il faut toutefois vérifier les paramètres de partage de console pour profiter pleinement des jeux numériques hors ligne. Le réglage se trouve dans Paramètres > Utilisateurs et comptes > Autres > Partage de console et jeu hors ligne.

Il faut que le compte connecté à la console ait cette fonctionnalité activée. Et évidemment, nul besoin d’un abonnement PlayStation Plus ou Xbox Game Pass pour jouer à GTA 6.

Une connexion Internet est obligatoire pour installer GTA 6

En revanche, c’est au moment de l’installation qu’il faut une connexion internet puisque GTA 6 n’est disponible qu’en dématérialisé. Même les versions vendues en boîte ne contiennent qu’un code de téléchargement et un QR code pour acheter le contenu additionnel à 20 €. Il faut donc obligatoirement être connecté pour récupérer le jeu sur PS5 ou Xbox Series. Idem pour les mises à jour, il faut un accès au réseau.

Pour les personnes qui passent par le Xbox Cloud Gaming, la connexion internet permanente est évidemment indispensable puisque l’on parle ici de streaming. Le jeu demande tout le temps une connexion au serveur distant et les images sont transmises par internet. Rockstar précise que certaines fonctionnalités et services nécessitent une connexion ou un compte dédié.

Mais pour parcourir l’histoire principale qui vous demandera plusieurs dizaines d’heures, aucune connexion internet permanente n’est exigée de la part du jeu.