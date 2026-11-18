Les joueurs se demandent si la carte de GTA 6 est vraiment deux fois plus grande que celle de GTA 5. Après tout, une plus grande carte n’est pas gage de qualité. Parfois, les développeurs proposent de plus petits bacs à sable mais avec bien plus de détails. Répondons de suite à la question. Oui, la carte de GTA 6 est environ deux fois plus grande que celle de GTA 5 et Rockstar l’a confirmé.

L’État de Leonida se compose de cinq comtés avec plusieurs villes, des plages, des marécages et des montagnes. Dans GTA 5, Rockstar propose une immense carte qui regroupe Los Santos, le comté de Blaine et les montagnes de San Andreas. Pour GTA 6, le studio a reproduit une partie de la Floride avec une carte bien plus vaste et plusieurs grandes agglomérations. Mais alors, quelle est la différence de taille entre les deux jeux ?

La carte de GTA 6 mesure environ 175 km²

Rockstar a confirmé que Leonida est environ deux fois plus grand que la carte de GTA 5. On parle d’une carte d’une superficie d’environ 175 kilomètres carrés avec une hauteur de 16 kilomètres et une largeur de 10,9 kilomètres. Pour comparer, GTA 5 propose une carte d’environ 75,8 kilomètres carrés dont 48,2 kilomètres carrés de terre émergée. Si Rockstar n’a pas précisé la superficie officielle des cartes de GTA 6 et GTA 5, la différence est tout de même considérable.

Pour sa part, Leonida se compose d’environ 65 % de terre et de 35 % d’eau, où les joueurs ont la possibilité d’explorer cinq comtés. La carte comprend aussi plusieurs archipels accessibles en bateau. Bref, un vaste terrain de jeu où faire les missions de GTA 6, même si les principales ne sont pas rejouables.

GTA 6 possède aussi une carte beaucoup plus dense

La superficie ne reflète qu’une partie des différences entre les deux jeux, car dans GTA 5, une grande partie de la carte est occupée par des montagnes, le désert de Grand Senora et les espaces naturels autour de Los Santos. GTA 6 est bien plus varié en termes d’environnements avec Vice City, Port Gellhorn, les Leonida Keys, les marécages de Grassrivers et le parc national de Mount Kalaga. Et puis n’oublions pas Ambrosia, ville industrielle au centre de Leonida.

Rockstar a aussi peaufiné la densité des bâtiments et des intérieurs accessibles dans GTA 6. Certains gratte-ciel ont même plusieurs étages qu’il est possible d’explorer. Les routes sont aussi plus étroites que dans GTA 5, ce qui a poussé Rockstar à ajouter plus de bâtiments le long des rues.