GTA San Andreas est sans doute l’opus le plus culte de la célèbre licence de Rockstar. De nombreux joueurs continuent de s’amuser sur ce titre depuis leurs PC, leurs consoles (PS5, Xbox ou Switch) ou même leurs smartphones. En bref, il n’y a pas que GTA 6. Débloquez toutes les armes, modifiez l’indice de recherche, dans cet article, nous vous livrons tous les codes de triche de Grand Theft Auto : San Andreas.
- 🤔 Comment activer les codes de triche dans GTA San Andreas ?
- 🎮 Codes de triche GTA San Andreas pour PS5 et PS4
- ⌨️ Codes de triche GTA San Andreas pour PC
- 👾 Codes de triche GTA San Andreas pour Xbox Series X/S et Xbox One
- 🕹️ Codes de triche GTA San Andreas pour Switch
- 📱 Comment utiliser les codes de triche sur smartphone (Netflix) ?
Si GTA 6 est désormais disponible et qu’il rencontre un incroyable succès auprès des joueurs, certains s’éclatent encore sur le célèbre GTA San Andreas. Si le jeu est sorti en 2004, il est toujours possible d’y jouer sur les consoles actuelles (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Switch) via Grand Theft Auto: The Trilogy. De même, le jeu est aussi accessible depuis PC et avec les smartphones via notamment Netflix.
Dans tous les cas, que serait un jeu GTA sans les fameux codes de triche ? Rien de tel pour pimenter et améliorer son expérience en obtenant toutes les armes, les véhicules spéciaux et bien d’autres bonus comme de l’argent infini. Que vous jouiez sur PC, console ou mobile, nous vous proposons l’intégralité des cheats codes de GTA San Andreas ainsi que des astuces pour les utiliser.
À lire aussi : découvrez ici tous les codes de triche de GTA 6
🤔 Comment activer les codes de triche dans GTA San Andreas ?
Pour les joueurs console (PlayStation et Xbox), il n’y a rien de plus simple. Il vous suffit d’entrer les codes à l’aide de votre manette directement en jeu pour profiter des avantages. Si vous êtes sur ordinateur, il va falloir ouvrir la console (appuyez sur la touche « ² » de votre clavier), puis entrer le code de triche souhaité.
N’oubliez pas non plus d’enregistrer votre partie avant d’utiliser un cheat code. En effet, une fois ces derniers activés, vous n’allez plus pouvoir obtenir les trophées ou les succès. Enfin, nous ne sommes jamais à l’abri d’un bug, donc il faut mieux prévenir que guérir.
🎮 Codes de triche GTA San Andreas pour PS5 et PS4
Codes joueur
- Santé et armure maximales, obtenir 250 000$ : R2, R2, L1, L2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut
- Santé illimitée : Bas, Croix, Droite, Gauche, Droite, R1, Droite, Bas, Haut, Triangle
- Endurance maximale : Carré, Carré, R2, Gauche, Haut, Carré, R2, Croix, Croix, Croix
- Oxygène illimité : Bas, Gauche, L1, Bas, Bas, R2, Bas, L2, Bas
- Vitesse de déplacement augmentée : Triangle, Haut, Droite, Bas, L2, L1, Carré
- Muscles au maximum : Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Rond, Gauche
- Respect au maximum : L1, R1, Triangle, Bas, R2, Croix, L1, Haut, L2, L2, L1, L1
- Conduite au maximum : Carré, L2, Croix, R1, L2, L2, gauche, R1, droite, L1, L1, L1
- Sex Appeal au maximum : Rond, Triangle, Triangle, Haut, Rond, R1, L2, Haut, Triangle, L1, L1, L1
- Devenir le plus gros : Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Rond, Bas
Devenir le plus mince : Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Rond, Droite
- Super Saut : Haut, Haut, Triangle, Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, R2, R2
- Tête mise à prix : Bas, Haut, Haut, Haut, Croix, R2, R1, L2, L2
- Suicide : Droite, L2, Bas, R1, Gauche, Gauche, R1, L1, L2, L1
Codes armes
- Sélection d’armes #1 : R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut
- Sélection d’armes #2 : R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Gauche
- Sélection d’armes #3 : R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Bas
- Munitions illimitées : L1, R1, Carré, R1, Gauche, R2, R1, Gauche, Carré, Bas, L1, L1
- Niveau de maîtrise au maximum : Bas, Carré, Croix, Gauche, R1, R2, Gauche, Bas, Bas, L1, L1, L1
Codes véhicules
- Tank Rhino : Rond, Rond, L1, Rond, Rond, Rond, L1, L2, R1, Triangle, Rond, Triangle
- Monster Truck : Droite, Haut, R1, R1, R1, Bas, Triangle, Triangle, Croix, Rond, L1, L1
- Tractopelle Dozer : R2, L1, L1, Droite, Droite, Haut, Haut, Croix, L1, Gauche
- Rancher : Haut, Droite, L1, Droite, Haut, Carré, L2
- Bloodring banger : Bas, R1, Rond, L2, R2, Croix, R1, L1, Gauche, Gauche
- Romero (corbillard) : Bas, R2, Bas, R1, L2, Gauche, R1, L1, Gauche, Droite
- Camion Poubelle : Rond, R1, Rond, R1, Gauche, Gauche, R1, L1, Rond, Droite
- Tanker (camion américain) : Bas, Droite, Haut, R1, R1, R1, Bas, Triangle, Triangle, Croix, Rond, L1, L1
- Stretch (limousine) : R2, Haut, L2, Gauche, Gauche, R1, L1, Rond, Droite
- Voiture de course Hotrin A : R1, Rond, R2, Droite, L1, L2, Croix, Croix, Carré, R1
- Voiture de course Hotrin B : R2, L1, Rond, Droite, L1, R1, Droite, Haut, Rond, R2
- Caddie de golf : Rond, L1, Haut, R1, L2, Croix, R1, L1, Rond, Croix
- Quad : Gauche, Gauche, Bas, Bas, Haut, Haut, Carré, Rond, Triangle, R1, R2
- Avion de chasse Hydra : Triangle, Triangle, Carré, Rond, Croix, L1, L1, bas, Haut
- Vortex Hovercraft : Triangle, Triangle, Carré, Rond, Croix, L1, L2, Bas, Bas
- Hélicoptère de combat Hunter : Rond, Croix, L1, Rond, Rond, L1, Rond, R1, R2, L2, L1, L1
- Parachute : Gauche, Droite, L1, L2, R1, R2, R2, Haut, Bas, Droite, L1
- Jetpack : Gauche, Droite, L1, L2, R1, R2, Haut, Bas, Gauche, Droite
- Avion de tourisme : Rond, Haut, L1, L2, Bas, R1, L1, L1, Gauche, Gauche, Croix, Triangle
Codes indice de recherche
- Indice de recherche à zéro : R1, R1, Rond, R2, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas
- Indice de recherche à 6 étoiles : Rond, Droite, Rond, Droite, Gauche, Carré, Croix, Bas
- Augmenter de 2 l’indice de recherche : R1, R1, Rond, R2, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Gauche, Droite
- Verrouiller l’indice de recherche : Rond, Droite, Rond, Droite, Gauche, Carré, Triangle, Haut
Codes PNJ
- Emeute de piétons : L2, Droite, L1, Triangle, Droite, Droite, R1, L1, Droite, L1, L1, L1
- Révolte de piétons : Bas, Haut, Haut, Haut, Croix, R2, R1, L2, L2
- Conducteurs agressifs : R2, Rond, R1, L2, Gauche, R1, L1, R2, L2
- Transformer tous les PNJ en Elvis : L1, Rond, Triangle, L1, L1, Carré, L2, Haut, Bas, Gauche
- Tout le monde est armé : R2, R1, Croix, Triangle, Croix, Triangle, Haut, Bas
- Les gangs contrôlent la rue : L2, Haut, R1, R1, Gauche, R1, R1, R2, Droite, Bas
Codes monde
- Tous les feux sont verts : Gauche, R1, Haut, L2, L2, gauche, R1, L1, R1, R1
- Explosion de tous les véhicules :
- Nitro avec tous les véhicules : Gauche, Triangle, R1, L1, Haut, Carré, Triangle, Bas, Rond, L2, L1, L1
- Nitro avec tous les taxis : Haut, Croix, Triangle, Croix, Triangle, Croix, Carré, R2, Droite
- Circulation faible : Croix, Bas, Haut, R2, Bas, Triangle, L1, Triangle, Gauche
- Tirer en voiture : Haut, Haut, Carré, L2, Droite, Croix, R1, Bas, R2, Rond
- Maniabilité au maximum : Triangle, R1, R1, Gauche, R1, L1, R2, L1
- Vélos sautent plus haut : Triangle, Carré, Rond, Rond, Carré, Rond, Rond, L1, L2, L2, R1, R2
- Voitures volantes : Voitures volantes
- Rouler sur l’eau : Droite, R2, Rond, R1, L2, Carré, R1, R2
- Bateaux volants : R2, Rond, Haut, L1, Droite, R1, Droite, Haut, Carré, Triangle
- Tous les véhicules vétustes :
- Tous les véhicules roses : Rond, L1, Bas, L2, Gauche, Croix, R1, L1, Droite, Rond
- Tous les véhicules noirs : Rond, L2, Haut, R1, Gauche, Croix, R1, L1, Gauche, Rond
Codes météo
- Temps ensoleillé : R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Triangle
- Temps très ensoleillé : R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Bas
- Temps nuageux : R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Carré
- Temps brumeux : R2, Carré, L1, L1, L2, L2, L2, Croix
- Temps orageux : R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Rond
- Tempête de sable : Haut, Bas, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2
- Bloquer horloge à 21h : Gauche, Gauche, L2, R1, Droite, Carré, Carré, L1, L2, Croix
- Bloquer horloge à minuit : Gauche, Gauche, L2, R1, Droite, Carré, Carré, L1, L2, Croix
- Accélérer l’horloge : Rond, Rond, L1, Carré, L1, Carré, Carré, Carré, L1, Triangle, Rond, Triangle
- Accélérer le jeu : Triangle, Haut, Droite, Bas, L2, L1, Carré
- Ralentir le jeu : Triangle, Haut, Droite, Bas, Carré, R2, R1
- Thème Ninja : Croix, Croix, Bas, R2, L2, Rond, R1, Rond, Carré
- Thème Fun : Triangle, Triangle, L1, Carré, Carré, Rond, Carré, Bas, Rond
- Thème Plage : Haut, Haut, Bas, Bas, Carré, Rond, L1, R1, Triangle, Bas
⌨️ Codes de triche GTA San Andreas pour PC
Codes joueur
- Santé et armure maximales, obtenir 250 000$ : HESOYAM
- Santé illimitée : BAGUVIX
- Endurance maximale : VKYPQCF
- Oxygène illimité : CVWKXAM
- Muscles au maximum : BUFFMEUP
- Respect au maximum : OGXSDAG
- Conduite au maximum : VQIMAHA
- Sex Appeal au maximum : HELLOLADIES
- Devenir le plus gros : BTCDBCB
Devenir le plus mince : KVGYZQK
- Super Saut : KANGAROO
- Mega Punch : IAVENJQ
- Mode Adrénaline : MUNASEF
- Tête mise à prix : BAGOWPG
- Suicide : GOODBYECRUELWORLD
Codes armes
- Sélection d’armes #1 : LXGIWYL
- Sélection d’armes #2 : PROFESSIONALSKIT
- Sélection d’armes #3 : UZUMYMW
- Munitions illimitées : FULLCLIP
- Niveau de maîtrise au maximum : NCSGDAG
Codes véhicules
- Tank Rhino : AIWPRTON
- Monster Truck : MONSTERMASH
- Tractopelle Dozer : EEGCYXT
- Rancher : JQNTDMH
- Bloodring banger : CQZIJMB
- Romero (corbillard) : WHERESTHEFUNERAL
- Camion Poubelle : TRUEGRIME
- Tanker (camion américain) : AMOMHRER
- Stretch (limousine) : CELEBRITYSTATUS
- Voiture de course Hotrin A : VROCKPOKEY
- Voiture de course Hotrin B : VPJTQWV
- Caddie de golf : RZHSUEW
- Quad : FOURWHEELFUN
- Avion de chasse Hydra : JUMPJET
- Vortex Hovercraft : KGGGDKP
- Hélicoptère de combat Hunter : OHDUDE
- Parachute : AIYPWZQP
- Jetpack : ROCKETMAN
- Avion de tourisme : FLYINGTOSTUNT
Codes indice de recherche
- Indice de recherche à zéro : TURNDOWNTHEHEAT
- Indice de recherche à 6 étoiles : BRINGITON
- Augmenter de 2 l’indice de recherche : TURNUPTHEHEAT
- Verrouiller l’indice de recherche : TESTEDUCATIONALSKILLS
Codes PNJ
- Recruter un PNJ avec lance-roquettes : SJMAHPE
- Recruter un PNJ avec pistolet : ZSOXFSQ
- Emeute de piétons : BGLUAWML
- Emeute de piétons avec clubs de golf : AJLOJYQY
- Révolte de piétons : Bas, Haut, Haut, Haut, Croix, R2, R1, L2, L2
- Conducteurs agressifs : YLTEICZ
- Transformer tous les PNJ en Elvis : BLUESUEDESHOES
- Tout le monde est armé : FOOOXFT
- Les gangs contrôlent la rue : MROEMZH
Codes monde
- Tous les feux sont verts : ZEIIVG
- Explosion de tous les véhicules : CPKTNWT
- Nitro avec tous les véhicules : SPEEDFREAK
- Nitro avec tous les taxis : VKYPQCF
- Circulation faible : GHOSTTOWN
- Tirer en voiture : OUIQDMW
- Maniabilité au maximum : PGGOMOY
- Voitures invisibles : WHEELSONLYPLEASE
- Voitures volantes : CHITTYCHITTYBANGBANG
- Voitures volantes après choc : BUBBLECARS
- Bateaux volants : FLYINGFISH
- Tous les véhicules vétustes : BGKGTJH
- Tous les véhicules roses : LLQPFBN
- Tous les véhicules noirs : IOWDLAC
- Tous les véhicules sportifs : EVERYBODYISRICH
- Tous les véhicules ruraux : FVTMNBZ
Codes météo
- Temps ensoleillé : PLEASANTLYWARM
- Temps très ensoleillé : TOODAMNHOT
- Temps nuageux : ALNSFMZO
- Temps brumeux : CFVFGMJ
- Temps orageux : SCOTTISHSUMMER
- Tempête de sable : CWJXUOC
- Bloquer horloge à 21h : OFVIAC
- Bloquer horloge à minuit : NIGHTPROWLER
- Accélérer l’horloge : YSOHNUL
- Accélérer le jeu : SPEEDITUP
- Ralentir le jeu : SLOWITDOWN
- Thème Ninja : NINJATOWN
- Thème Fun : CRAZYTOWN
- Thème Plage : CIKGCGX
👾 Codes de triche GTA San Andreas pour Xbox Series X/S et Xbox One
Codes joueur
- Santé et armure maximales, obtenir 250 000$ : RB, RT, LB, A, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut
- Santé illimitée : Bas, A, Droite, Gauche, Droite, RB, Droite, Bas, Haut, Y
- Oxygène illimité : Bas, Gauche, LB, Bas, Bas, RT, Bas, LT, Bas
- Vitesse de déplacement augmentée : Y, Haut, Droite, Bas, LT, LB, X
- Muscles au maximum : Y, Haut, Haut, Gauche, Droite, X, B, Gauche
- Sex Appeal au maximum : B, Y, Y, Haut, B, RB, LT, Haut, Y, LB, LB, LB
- Devenir le plus gros : Y, Haut, Haut, Gauche, Droite, X, B, Bas
Devenir le plus mince : Y, Haut, Haut, Gauche, Droite, X, B, Droite
- Méga Punch : Haut, Gauche, A, Y, RB, B, B, B, LT
- Super Saut : Haut, Haut, Y, Y, Haut, Haut, Gauche, Droite, X, RT, RT
- Tête mise à prix : Bas, Haut, Haut, Haut, A, RT, RB, LT, LT
- Suicide : Droite, LT, Bas, RB, Gauche, Gauche, RB, LB, LT, LB1
Codes armes
- Sélection d’armes #1 : RB, RT, LB, RT, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut
- Sélection d’armes #2 : RB, RT, LB, RT, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Gauche
- Sélection d’armes #3 : RB, RT, LB, RT, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Bas
- Munitions illimitées : LB, RB, X, RB, Gauche, RT, RB, Gauche, X, Bas, LB, LB
- Niveau de maîtrise au maximum : Bas, X, A, Y, RB, RT, Y, Bas, Bas, LB, LB, LB
Codes véhicules
- Tank Rhino : B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
- Monster Truck : Bas, Droite, Haut, RB, RB, RB, Bas, Y, Y, A, B, LB, LB
- Tractopelle Dozer : RT, LB, LB, Droite, Droite, Haut, Haut, A, LB, Gauche
- Rancher : Haut, Droite, Droite, LB, Droite, Haut, X, LT
- Bloodring banger : Bas, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Gauche, Gauche
- Romero (corbillard) : Bas, RT, Bas, RB, LT, Gauche, RB, LB, Gauche, Droite
- Camion Poubelle : B, RB, B, RB, Gauche, Gauche, RB, LB, B, Droite
- Stretch (limousine) : RT, Haut, LT, Gauche, Gauche, RB, LB, B, Droite
- Voiture de course Hotrin A : RB, B, RT, Droite, LB, LT, A, A, X, RB
- Voiture de course Hotrin B : RT, LB, B, Droite, LB, RB, Droite, Haut, B, RT
- Caddie de golf : B, LB, Haut, RB, LT, A, RB, LB, B, A
- Quad : Gauche, Gauche, Bas, Bas, Haut, Haut, X, B, Y, RB, RT
- Avion de chasse Hydra : Y, Y, X, B, A, LB, LB, Bas, Haut
- Vortex Hovercraft : Y, Y, X, B, A, LB, LT, Bas, Bas
- Hélicoptère de combat Hunter : B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
- Parachute : Gauche, Droite, LB, LT, RB, RT, RT, Haut, Bas, Droite, LB
- Jetpack : LB, LT, RB, RT, Haut, Bas, Gauche, Droite, LB, LT, RB, RT, Haut, Bas, Gauche, Droite
- Avion de tourisme : B, Haut, LB, LT, Bas, RB, LB, LB, Gauche, Gauche, A, Y
Codes indice de recherche
- Indice de recherche à zéro : RB, RB, B, RT, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas
- Indice de recherche à 6 étoiles : B, Droite, B, Droite, Gauche, X, A, Bas
- Augmenter de 2 l’indice de recherche :RB, RB, B, RT, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Gauche, Droite
- Verrouiller l’indice de recherche : B, Droite, B, Droite, Gauche, X, Y, Haut
Codes PNJ
- Emeute de piétons : Bas, Gauche, Haut, Gauche, A, RT, RB, LT, LB
- Pas de policiers : B, Droite, B, Droite, Gauche, X, Y, Haut
- Conducteurs agressifs : RT, B, RB, LT, Gauche, RB, LB, RT, LT
- Transformer tous les PNJ en Elvis : LB, B, Y, LB, LB, X, LT, Haut, Bas, Gauche
- Tout le monde est armé : RT, RB, A, Y, A, Y, Haut, Bas
- Les gangs contrôlent la rue : LT, Haut, RB, RB, Gauche, RB, RB, RT, Droite, Bas
Codes monde
- Tous les feux sont verts : Gauche, RB, Haut, LT, LT, gauche, RB, LB, RB, RB
- Explosion de tous les véhicules : RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
- Nitro avec tous les véhicules : B, Gauche, Triangle, RB, LB, Haut, X, Y, Bas, B, LT, LB, LB
- Nitro avec tous les taxis : Haut, A, Y, A, Y, A, X, RT, Droite
- Circulation faible : Croix, Bas, Haut, RT, Bas, Y, LB, Y, Gauche
- Tirer en voiture : Haut, Haut, X, LT, Droite, A, RB, Bas, RT, B
- Maniabilité au maximum : Y, RB, RB, Gauche, RB, LB, RT, LB
- Vélos sautent plus haut : Y, X, B, B, X, B, B, LB, LT, LT, RB, RT
- Voitures volantes : X, Bas, LT, Haut, LB, B, Haut, A, Gauche
- Voitures volantes après choc : Droite, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
- Véhicules indestructibles : LB, LT, LT, Haut, Bas, Bas, Haut, RB, RT, RT
- Rouler sur l’eau : Droite, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
- Bateaux volants : RT, B, Haut, LB, Droite, RB, Droite, Haut, X, Y
- Tous les véhicules roses : B, LB, Bas, LT, Gauche, A, RB, LB, Droite, B
- Tous les véhicules noirs : B, LT, Haut, RB, Gauche, A, RB, LB, Gauche, B
- Tous les véhicules sportifs : Haut, LB, RB, Haut, Droite, Haut, A, LT, A, LB
- Tous les véhicules ruraux : LB, LB, RB, RB, LT, LB, RT, Bas, Gauche, Haut
Codes météo
- Temps ensoleillé : RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
- Temps très ensoleillé : RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Bas
- Temps nuageux : RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
- Temps brumeux : RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
- Temps orageux : RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
- Tempête de sable : Haut, Bas, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT
- Bloquer horloge à 21h : X, LB, B, Bas, LB, RB, Y, Droite, LB, A
- Bloquer horloge à minuit : Gauche, Gauche, LT, RB, Droite, X, X, LB, LT, A
- Accélérer l’horloge : B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y
- Accélérer le jeu : Y, Haut, Droite, Bas, LT, LB, X
- Ralentir le jeu : Y, Haut, Droite, Bas, X, RT, RB
- Thème Ninja : A, A, Bas, RT, LT, B, RB, B, X
- Thème Fun : Y, Y, LB, X, X, B, X, Bas, B
- Thème Plage : Haut, Haut, Bas, Bas, X, B, LB, RB, Y, Bas
🕹️ Codes de triche GTA San Andreas pour Switch
Codes joueur
- Santé et armure maximales, obtenir 250 000$ : R, ZR, L, B, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut
- Santé illimitée : Bas, B, Droite, Gauche, Droite, R, Droite, Bas, Haut, X
- Oxygène illimité : Bas, Gauche, L, Bas, Bas, ZR, Bas, ZL, Bas
- Vitesse de déplacement augmentée : X, Haut, Droite, Bas, ZL, L, Y
- Muscles au maximum : X, Haut, Haut, Gauche, Droite, Y, A, Gauche
- Sex Appeal au maximum : A, X, X, Haut, A, R, ZL, Haut, X, L, L, L
- Devenir le plus gros : X, Haut, Haut, Gauche, Droite, Y, A, Bas
- Méga Punch : Haut, Gauche, B, X, R, A, A, A, ZL
- Super Saut : Haut, Haut, X, X, Haut, Haut, Gauche, Droite, Y, ZR, ZR
- Tête mise à prix : Bas, Haut, Haut, Haut, B, ZR, R, ZL, ZL
- Suicide : Droite, ZL, Bas, R, Gauche, Gauche, R, L, ZL, L
Codes armes
- Sélection d’armes #1 : R, ZR, L, ZR, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut
- Sélection d’armes #2 : R, ZR, L, ZR, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Gauche
- Sélection d’armes #3 : R, ZR, L, ZR, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Bas
- Munitions illimitées : L, R, Y, R, Gauche, ZR, R, Gauche, Y, Bas, L, L
Codes véhicules
- Tank Rhino : A, A, L, A, A, A, L, ZL, R, X, A, X
- Monster Truck : Bas, Droite, Haut, R, R, R, Bas, X, X, B, A, L, L
- Tractopelle Dozer : ZR, L, L, Droite, Droite, Haut, Haut, B, L, Gauche
- Rancher : Haut, Droite, Droite, L, Droite, Haut, Y, ZL
- Bloodring banger : Bas, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Gauche, Gauche
- Romero (corbillard) : Bas, ZR, Bas, R, ZL, Gauche, R, L, Gauche, Droite
- Camion Poubelle : A, R, A, R, Gauche, Gauche, R, L, A, Droite
- Stretch (limousine) : ZR, Haut, ZL, Gauche, Gauche, R, L, A, Droite
- Voiture de course Hotrin A : R, A, ZR, Droite, L, ZL, B, B, Y, R
- Voiture de course Hotrin B : ZR, L, A, Droite, L, R, Droite, Haut, A, ZR
- Caddie de golf : A, L, Haut, R, ZL, B, R, L, A, B
- Quad : Gauche, Gauche, Bas, Bas, Haut, Haut, Y, A, X, R, ZR
- Avion de chasse Hydra : X, X, Y, A, B, L, L, Bas, Haut
- Vortex Hovercraft : X, X, Y, A, B, L, ZL, Bas, Bas
- Hélicoptère de combat Hunter : A, B, L, A, A, L, A, R, ZR, ZL, L, L
- Parachute : Gauche, Droite, L, ZL, R, ZR, ZR, Haut, Bas, Droite, L
- Jetpack : L, ZL, R, ZR, Haut, Bas, Gauche, Droite, L, ZL, R, ZR, Haut, Bas, Gauche, Droite
- Avion de tourisme : A, Haut, L, ZL, Bas, R, L, L, Gauche, Gauche, B, X
Codes indice de recherche
- Augmenter l’indice de recherche : R, R, A, ZR, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Gauche, Droite
- Diminuer l’indice de recherche : R, R, A, ZR, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas
Codes PNJ
- Emeute de piétons : Bas, Gauche, Haut, Gauche, B, ZR, R, ZL, L
- Pas de policiers : A, Droite, A, Droite, Gauche, Y, X, Haut
- Conducteurs agressifs : ZR, A, R, ZL, Gauche, R, L, ZR, ZL
- Transformer tous les PNJ en Elvis : L, A, X, L, L, Y, ZL, Haut, Bas, Gauche
- Tout le monde est armé : ZR, R, B, X, B, X, Haut, Bas
- Les gangs contrôlent la rue : ZL, Haut, R, R, Gauche, R, R, ZR, Droite, Bas
Codes monde
- Tous les feux sont verts : Gauche, R, Haut, ZL, ZL, gauche, R, L, R, R
- Explosion de tous les véhicules : ZR, ZL, R, L, ZL, ZR, Y, X, A, X, ZL, L
- Nitro avec tous les véhicules : A, Gauche, X, R, L, Haut, Y, X, Bas, A, ZL, L, L
- Nitro avec tous les taxis : Haut, B, X, B, X, B, Y, ZR, Droite
- Circulation faible : Croix, Bas, Haut, ZR, Bas, X, L, X, Gauche
- Tirer en voiture : Haut, Haut, Y, ZL, Droite, B, R, Bas, ZR, A
- Vélos sautent plus haut : X, Y, A, A, Y, A, A, L, ZL, ZL, R, ZR
- Voitures volantes : X, Bas, LT, Haut, LB, B, Haut, A, Gauche
- Véhicules indestructibles : L, ZL, ZL, Haut, Bas, Bas, Haut, R, ZR, ZR
- Rouler sur l’eau : Droite, ZR, A, R, ZL, Y, R, ZR
- Bateaux volants : ZR, A, Haut, L, Droite, R, Droite, Haut, Y, X
- Tous les véhicules roses : A, L, Bas, ZL, Gauche, B, R, L, Droite, A
- Tous les véhicules noirs : A, ZL, Haut, R, Gauche, B, R, L, Gauche, A
- Tous les véhicules sportifs : Haut, L, R, Haut, Droite, Haut, B, ZL, B, L
- Tous les véhicules ruraux : L, L, R, R, ZL, L, ZR, Bas, Gauche, Haut
Codes météo
- Temps ensoleillé : ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, X
- Temps très ensoleillé : ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, Bas
- Temps nuageux : ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, Y
- Temps brumeux : ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, B
- Temps orageux : ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, A
- Tempête de sable : Haut, Bas, L, L, ZL, ZL, L, ZL, R, ZR
- Bloquer horloge à 21h : Gauche, Gauche, ZL, R, Droite, Y, Y, L, ZL, B
- Accélérer l’horloge : A, A, L, Y, L, Y, Y, Y, L, X, A, X
- Accélérer le jeu : X, Haut, Droite, Bas, ZL, L, Y
- Ralentir le jeu : X, Haut, Droite, Bas, Y, ZR, R
📱 Comment utiliser les codes de triche sur smartphone (Netflix) ?
Si vous êtes un abonné Netflix, vous pouvez directement installer GTA San Andreas sur votre smartphone Android ou votre iPhone. Ensuite, vous devez vous rendre dans les menus (cliquez sur la mini-carte) et rendez-vous dans la partie « option », puis « accessibilité ». En bas, vous allez voir apparaître « saisir le code de triche ». Il ne vous reste plus qu’à entrer votre cheat code pour l’utiliser.
Précisons également que si certains sites indiquent des codes spéciaux pour la version mobile, nous n’avons pas réussi à faire fonctionner ces derniers. Pour en profiter, vous devez absolument utiliser les codes de triche destinés à la version PC (voir partie dédiée de l’article).
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