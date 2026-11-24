GTA San Andreas est sans doute l’opus le plus culte de la célèbre licence de Rockstar. De nombreux joueurs continuent de s’amuser sur ce titre depuis leurs PC, leurs consoles (PS5, Xbox ou Switch) ou même leurs smartphones. En bref, il n’y a pas que GTA 6. Débloquez toutes les armes, modifiez l’indice de recherche, dans cet article, nous vous livrons tous les codes de triche de Grand Theft Auto : San Andreas.

©BuzzArena

Si GTA 6 est désormais disponible et qu’il rencontre un incroyable succès auprès des joueurs, certains s’éclatent encore sur le célèbre GTA San Andreas. Si le jeu est sorti en 2004, il est toujours possible d’y jouer sur les consoles actuelles (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Switch) via Grand Theft Auto: The Trilogy. De même, le jeu est aussi accessible depuis PC et avec les smartphones via notamment Netflix.

Dans tous les cas, que serait un jeu GTA sans les fameux codes de triche ? Rien de tel pour pimenter et améliorer son expérience en obtenant toutes les armes, les véhicules spéciaux et bien d’autres bonus comme de l’argent infini. Que vous jouiez sur PC, console ou mobile, nous vous proposons l’intégralité des cheats codes de GTA San Andreas ainsi que des astuces pour les utiliser.

À lire aussi : découvrez ici tous les codes de triche de GTA 6

Pour les joueurs console (PlayStation et Xbox), il n’y a rien de plus simple. Il vous suffit d’entrer les codes à l’aide de votre manette directement en jeu pour profiter des avantages. Si vous êtes sur ordinateur, il va falloir ouvrir la console (appuyez sur la touche « ² » de votre clavier), puis entrer le code de triche souhaité.

N’oubliez pas non plus d’enregistrer votre partie avant d’utiliser un cheat code. En effet, une fois ces derniers activés, vous n’allez plus pouvoir obtenir les trophées ou les succès. Enfin, nous ne sommes jamais à l’abri d’un bug, donc il faut mieux prévenir que guérir.

🎮 Codes de triche GTA San Andreas pour PS5 et PS4

Codes joueur

Santé et armure maximales, obtenir 250 000$ : R2, R2, L1, L2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut

R2, R2, L1, L2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut Santé illimitée : Bas, Croix, Droite, Gauche, Droite, R1, Droite, Bas, Haut, Triangle

Bas, Croix, Droite, Gauche, Droite, R1, Droite, Bas, Haut, Triangle Endurance maximale : Carré, Carré, R2, Gauche, Haut, Carré, R2, Croix, Croix, Croix

Carré, Carré, R2, Gauche, Haut, Carré, R2, Croix, Croix, Croix Oxygène illimité : Bas, Gauche, L1, Bas, Bas, R2, Bas, L2, Bas

Bas, Gauche, L1, Bas, Bas, R2, Bas, L2, Bas Vitesse de déplacement augmentée : Triangle, Haut, Droite, Bas, L2, L1, Carré

Triangle, Haut, Droite, Bas, L2, L1, Carré Muscles au maximum : Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Rond, Gauche

Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Rond, Gauche Respect au maximum : L1, R1, Triangle, Bas, R2, Croix, L1, Haut, L2, L2, L1, L1

L1, R1, Triangle, Bas, R2, Croix, L1, Haut, L2, L2, L1, L1 Conduite au maximum : Carré, L2, Croix, R1, L2, L2, gauche, R1, droite, L1, L1, L1

Carré, L2, Croix, R1, L2, L2, gauche, R1, droite, L1, L1, L1 Sex Appeal au maximum : Rond, Triangle, Triangle, Haut, Rond, R1, L2, Haut, Triangle, L1, L1, L1

Rond, Triangle, Triangle, Haut, Rond, R1, L2, Haut, Triangle, L1, L1, L1 Devenir le plus gros : Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Rond, Bas

Devenir le plus mince : Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Rond, Droite

Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Rond, Bas Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Rond, Droite Super Saut : Haut, Haut, Triangle, Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, R2, R2

Haut, Haut, Triangle, Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, R2, R2 Tête mise à prix : Bas, Haut, Haut, Haut, Croix, R2, R1, L2, L2

Bas, Haut, Haut, Haut, Croix, R2, R1, L2, L2 Suicide : Droite, L2, Bas, R1, Gauche, Gauche, R1, L1, L2, L1

Codes armes

Sélection d’armes #1 : R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut

R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut Sélection d’armes #2 : R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Gauche

R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Gauche Sélection d’armes #3 : R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Bas

R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Bas Munitions illimitées : L1, R1, Carré, R1, Gauche, R2, R1, Gauche, Carré, Bas, L1, L1

L1, R1, Carré, R1, Gauche, R2, R1, Gauche, Carré, Bas, L1, L1 Niveau de maîtrise au maximum : Bas, Carré, Croix, Gauche, R1, R2, Gauche, Bas, Bas, L1, L1, L1

Codes véhicules

Tank Rhino : Rond, Rond, L1, Rond, Rond, Rond, L1, L2, R1, Triangle, Rond, Triangle

Rond, Rond, L1, Rond, Rond, Rond, L1, L2, R1, Triangle, Rond, Triangle Monster Truck : Droite, Haut, R1, R1, R1, Bas, Triangle, Triangle, Croix, Rond, L1, L1

Droite, Haut, R1, R1, R1, Bas, Triangle, Triangle, Croix, Rond, L1, L1 Tractopelle Dozer : R2, L1, L1, Droite, Droite, Haut, Haut, Croix, L1, Gauche

R2, L1, L1, Droite, Droite, Haut, Haut, Croix, L1, Gauche Rancher : Haut, Droite, L1, Droite, Haut, Carré, L2

Haut, Droite, L1, Droite, Haut, Carré, L2 Bloodring banger : Bas, R1, Rond, L2, R2, Croix, R1, L1, Gauche, Gauche

Bas, R1, Rond, L2, R2, Croix, R1, L1, Gauche, Gauche Romero (corbillard) : Bas, R2, Bas, R1, L2, Gauche, R1, L1, Gauche, Droite

Bas, R2, Bas, R1, L2, Gauche, R1, L1, Gauche, Droite Camion Poubelle : Rond, R1, Rond, R1, Gauche, Gauche, R1, L1, Rond, Droite

Rond, R1, Rond, R1, Gauche, Gauche, R1, L1, Rond, Droite Tanker (camion américain) : Bas, Droite, Haut, R1, R1, R1, Bas, Triangle, Triangle, Croix, Rond, L1, L1

Bas, Droite, Haut, R1, R1, R1, Bas, Triangle, Triangle, Croix, Rond, L1, L1 Stretch (limousine) : R2, Haut, L2, Gauche, Gauche, R1, L1, Rond, Droite

R2, Haut, L2, Gauche, Gauche, R1, L1, Rond, Droite Voiture de course Hotrin A : R1, Rond, R2, Droite, L1, L2, Croix, Croix, Carré, R1

R1, Rond, R2, Droite, L1, L2, Croix, Croix, Carré, R1 Voiture de course Hotrin B : R2, L1, Rond, Droite, L1, R1, Droite, Haut, Rond, R2

R2, L1, Rond, Droite, L1, R1, Droite, Haut, Rond, R2 Caddie de golf : Rond, L1, Haut, R1, L2, Croix, R1, L1, Rond, Croix

Rond, L1, Haut, R1, L2, Croix, R1, L1, Rond, Croix Quad : Gauche, Gauche, Bas, Bas, Haut, Haut, Carré, Rond, Triangle, R1, R2

Gauche, Gauche, Bas, Bas, Haut, Haut, Carré, Rond, Triangle, R1, R2 Avion de chasse Hydra : Triangle, Triangle, Carré, Rond, Croix, L1, L1, bas, Haut

Triangle, Triangle, Carré, Rond, Croix, L1, L1, bas, Haut Vortex Hovercraft : Triangle, Triangle, Carré, Rond, Croix, L1, L2, Bas, Bas

Triangle, Triangle, Carré, Rond, Croix, L1, L2, Bas, Bas Hélicoptère de combat Hunter : Rond, Croix, L1, Rond, Rond, L1, Rond, R1, R2, L2, L1, L1

Rond, Croix, L1, Rond, Rond, L1, Rond, R1, R2, L2, L1, L1 Parachute : Gauche, Droite, L1, L2, R1, R2, R2, Haut, Bas, Droite, L1

Gauche, Droite, L1, L2, R1, R2, R2, Haut, Bas, Droite, L1 Jetpack : Gauche, Droite, L1, L2, R1, R2, Haut, Bas, Gauche, Droite

Gauche, Droite, L1, L2, R1, R2, Haut, Bas, Gauche, Droite Avion de tourisme : Rond, Haut, L1, L2, Bas, R1, L1, L1, Gauche, Gauche, Croix, Triangle

Codes indice de recherche

Indice de recherche à zéro : R1, R1, Rond, R2, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas

R1, R1, Rond, R2, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas Indice de recherche à 6 étoiles : Rond, Droite, Rond, Droite, Gauche, Carré, Croix, Bas

Rond, Droite, Rond, Droite, Gauche, Carré, Croix, Bas Augmenter de 2 l’indice de recherche : R1, R1, Rond, R2, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Gauche, Droite

R1, R1, Rond, R2, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Gauche, Droite Verrouiller l’indice de recherche : Rond, Droite, Rond, Droite, Gauche, Carré, Triangle, Haut

Codes PNJ

Emeute de piétons : L2, Droite, L1, Triangle, Droite, Droite, R1, L1, Droite, L1, L1, L1

L2, Droite, L1, Triangle, Droite, Droite, R1, L1, Droite, L1, L1, L1 Révolte de piétons : Bas, Haut, Haut, Haut, Croix, R2, R1, L2, L2

Bas, Haut, Haut, Haut, Croix, R2, R1, L2, L2 Conducteurs agressifs : R2, Rond, R1, L2, Gauche, R1, L1, R2, L2

R2, Rond, R1, L2, Gauche, R1, L1, R2, L2 Transformer tous les PNJ en Elvis : L1, Rond, Triangle, L1, L1, Carré, L2, Haut, Bas, Gauche

L1, Rond, Triangle, L1, L1, Carré, L2, Haut, Bas, Gauche Tout le monde est armé : R2, R1, Croix, Triangle, Croix, Triangle, Haut, Bas

R2, R1, Croix, Triangle, Croix, Triangle, Haut, Bas Les gangs contrôlent la rue : L2, Haut, R1, R1, Gauche, R1, R1, R2, Droite, Bas

Codes monde

Tous les feux sont verts : Gauche, R1, Haut, L2, L2, gauche, R1, L1, R1, R1

Gauche, R1, Haut, L2, L2, gauche, R1, L1, R1, R1 Explosion de tous les véhicules :

Nitro avec tous les véhicules : Gauche, Triangle, R1, L1, Haut, Carré, Triangle, Bas, Rond, L2, L1, L1

Gauche, Triangle, R1, L1, Haut, Carré, Triangle, Bas, Rond, L2, L1, L1 Nitro avec tous les taxis : Haut, Croix, Triangle, Croix, Triangle, Croix, Carré, R2, Droite

Haut, Croix, Triangle, Croix, Triangle, Croix, Carré, R2, Droite Circulation faible : Croix, Bas, Haut, R2, Bas, Triangle, L1, Triangle, Gauche

Croix, Bas, Haut, R2, Bas, Triangle, L1, Triangle, Gauche Tirer en voiture : Haut, Haut, Carré, L2, Droite, Croix, R1, Bas, R2, Rond

Haut, Haut, Carré, L2, Droite, Croix, R1, Bas, R2, Rond Maniabilité au maximum : Triangle, R1, R1, Gauche, R1, L1, R2, L1

Triangle, R1, R1, Gauche, R1, L1, R2, L1 Vélos sautent plus haut : Triangle, Carré, Rond, Rond, Carré, Rond, Rond, L1, L2, L2, R1, R2

Triangle, Carré, Rond, Rond, Carré, Rond, Rond, L1, L2, L2, R1, R2 Voitures volantes : Voitures volantes

Voitures volantes Rouler sur l’eau : Droite, R2, Rond, R1, L2, Carré, R1, R2

Droite, R2, Rond, R1, L2, Carré, R1, R2 Bateaux volants : R2, Rond, Haut, L1, Droite, R1, Droite, Haut, Carré, Triangle

R2, Rond, Haut, L1, Droite, R1, Droite, Haut, Carré, Triangle Tous les véhicules vétustes :

Tous les véhicules roses : Rond, L1, Bas, L2, Gauche, Croix, R1, L1, Droite, Rond

Rond, L1, Bas, L2, Gauche, Croix, R1, L1, Droite, Rond Tous les véhicules noirs : Rond, L2, Haut, R1, Gauche, Croix, R1, L1, Gauche, Rond

Codes météo

Temps ensoleillé : R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Triangle

R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Triangle Temps très ensoleillé : R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Bas

R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Bas Temps nuageux : R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Carré

R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Carré Temps brumeux : R2, Carré, L1, L1, L2, L2, L2, Croix

R2, Carré, L1, L1, L2, L2, L2, Croix Temps orageux : R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Rond

R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Rond Tempête de sable : Haut, Bas, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2

Haut, Bas, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2 Bloquer horloge à 21h : Gauche, Gauche, L2, R1, Droite, Carré, Carré, L1, L2, Croix

Gauche, Gauche, L2, R1, Droite, Carré, Carré, L1, L2, Croix Bloquer horloge à minuit : Gauche, Gauche, L2, R1, Droite, Carré, Carré, L1, L2, Croix

Gauche, Gauche, L2, R1, Droite, Carré, Carré, L1, L2, Croix Accélérer l’horloge : Rond, Rond, L1, Carré, L1, Carré, Carré, Carré, L1, Triangle, Rond, Triangle

Rond, Rond, L1, Carré, L1, Carré, Carré, Carré, L1, Triangle, Rond, Triangle Accélérer le jeu : Triangle, Haut, Droite, Bas, L2, L1, Carré

Triangle, Haut, Droite, Bas, L2, L1, Carré Ralentir le jeu : Triangle, Haut, Droite, Bas, Carré, R2, R1

Triangle, Haut, Droite, Bas, Carré, R2, R1 Thème Ninja : Croix, Croix, Bas, R2, L2, Rond, R1, Rond, Carré

Croix, Croix, Bas, R2, L2, Rond, R1, Rond, Carré Thème Fun : Triangle, Triangle, L1, Carré, Carré, Rond, Carré, Bas, Rond

Triangle, Triangle, L1, Carré, Carré, Rond, Carré, Bas, Rond Thème Plage : Haut, Haut, Bas, Bas, Carré, Rond, L1, R1, Triangle, Bas

⌨️ Codes de triche GTA San Andreas pour PC

Codes joueur

Santé et armure maximales, obtenir 250 000$ : HESOYAM

HESOYAM Santé illimitée : BAGUVIX

BAGUVIX Endurance maximale : VKYPQCF

VKYPQCF Oxygène illimité : CVWKXAM

CVWKXAM Muscles au maximum : BUFFMEUP

BUFFMEUP Respect au maximum : OGXSDAG

OGXSDAG Conduite au maximum : VQIMAHA

VQIMAHA Sex Appeal au maximum : HELLOLADIES

HELLOLADIES Devenir le plus gros : BTCDBCB

Devenir le plus mince : KVGYZQK

BTCDBCB KVGYZQK Super Saut : KANGAROO

KANGAROO Mega Punch : IAVENJQ

IAVENJQ Mode Adrénaline : MUNASEF

MUNASEF Tête mise à prix : BAGOWPG

BAGOWPG Suicide : GOODBYECRUELWORLD

Codes armes

Sélection d’armes #1 : LXGIWYL

LXGIWYL Sélection d’armes #2 : PROFESSIONALSKIT

PROFESSIONALSKIT Sélection d’armes #3 : UZUMYMW

UZUMYMW Munitions illimitées : FULLCLIP

FULLCLIP Niveau de maîtrise au maximum : NCSGDAG

Codes véhicules

Tank Rhino : AIWPRTON

AIWPRTON Monster Truck : MONSTERMASH

MONSTERMASH Tractopelle Dozer : EEGCYXT

EEGCYXT Rancher : JQNTDMH

JQNTDMH Bloodring banger : CQZIJMB

CQZIJMB Romero (corbillard) : WHERESTHEFUNERAL

WHERESTHEFUNERAL Camion Poubelle : TRUEGRIME

TRUEGRIME Tanker (camion américain) : AMOMHRER

AMOMHRER Stretch (limousine) : CELEBRITYSTATUS

CELEBRITYSTATUS Voiture de course Hotrin A : VROCKPOKEY

VROCKPOKEY Voiture de course Hotrin B : VPJTQWV

VPJTQWV Caddie de golf : RZHSUEW

RZHSUEW Quad : FOURWHEELFUN

FOURWHEELFUN Avion de chasse Hydra : JUMPJET

JUMPJET Vortex Hovercraft : KGGGDKP

KGGGDKP Hélicoptère de combat Hunter : OHDUDE

OHDUDE Parachute : AIYPWZQP

AIYPWZQP Jetpack : ROCKETMAN

ROCKETMAN Avion de tourisme : FLYINGTOSTUNT

Codes indice de recherche

Indice de recherche à zéro : TURNDOWNTHEHEAT

TURNDOWNTHEHEAT Indice de recherche à 6 étoiles : BRINGITON

BRINGITON Augmenter de 2 l’indice de recherche : TURNUPTHEHEAT

TURNUPTHEHEAT Verrouiller l’indice de recherche : TESTEDUCATIONALSKILLS

Codes PNJ

Recruter un PNJ avec lance-roquettes : SJMAHPE

SJMAHPE Recruter un PNJ avec pistolet : ZSOXFSQ

ZSOXFSQ Emeute de piétons : BGLUAWML

BGLUAWML Emeute de piétons avec clubs de golf : AJLOJYQY

AJLOJYQY Révolte de piétons : Bas, Haut, Haut, Haut, Croix, R2, R1, L2, L2

Bas, Haut, Haut, Haut, Croix, R2, R1, L2, L2 Conducteurs agressifs : YLTEICZ

YLTEICZ Transformer tous les PNJ en Elvis : BLUESUEDESHOES

BLUESUEDESHOES Tout le monde est armé : FOOOXFT

FOOOXFT Les gangs contrôlent la rue : MROEMZH

Codes monde

Tous les feux sont verts : ZEIIVG

ZEIIVG Explosion de tous les véhicules : CPKTNWT

CPKTNWT Nitro avec tous les véhicules : SPEEDFREAK

SPEEDFREAK Nitro avec tous les taxis : VKYPQCF

VKYPQCF Circulation faible : GHOSTTOWN

GHOSTTOWN Tirer en voiture : OUIQDMW

OUIQDMW Maniabilité au maximum : PGGOMOY

PGGOMOY Voitures invisibles : WHEELSONLYPLEASE

WHEELSONLYPLEASE Voitures volantes : CHITTYCHITTYBANGBANG

CHITTYCHITTYBANGBANG Voitures volantes après choc : BUBBLECARS

BUBBLECARS Bateaux volants : FLYINGFISH

FLYINGFISH Tous les véhicules vétustes : BGKGTJH

BGKGTJH Tous les véhicules roses : LLQPFBN

LLQPFBN Tous les véhicules noirs : IOWDLAC

IOWDLAC Tous les véhicules sportifs : EVERYBODYISRICH

EVERYBODYISRICH Tous les véhicules ruraux : FVTMNBZ

Codes météo

Temps ensoleillé : PLEASANTLYWARM

PLEASANTLYWARM Temps très ensoleillé : TOODAMNHOT

TOODAMNHOT Temps nuageux : ALNSFMZO

ALNSFMZO Temps brumeux : CFVFGMJ

CFVFGMJ Temps orageux : SCOTTISHSUMMER

SCOTTISHSUMMER Tempête de sable : CWJXUOC

CWJXUOC Bloquer horloge à 21h : OFVIAC

OFVIAC Bloquer horloge à minuit : NIGHTPROWLER

NIGHTPROWLER Accélérer l’horloge : YSOHNUL

YSOHNUL Accélérer le jeu : SPEEDITUP

SPEEDITUP Ralentir le jeu : SLOWITDOWN

SLOWITDOWN Thème Ninja : NINJATOWN

NINJATOWN Thème Fun : CRAZYTOWN

CRAZYTOWN Thème Plage : CIKGCGX

👾 Codes de triche GTA San Andreas pour Xbox Series X/S et Xbox One

Codes joueur

Santé et armure maximales, obtenir 250 000$ : RB, RT, LB, A, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut

RB, RT, LB, A, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut Santé illimitée : Bas, A, Droite, Gauche, Droite, RB, Droite, Bas, Haut, Y

Bas, A, Droite, Gauche, Droite, RB, Droite, Bas, Haut, Y Oxygène illimité : Bas, Gauche, LB, Bas, Bas, RT, Bas, LT, Bas

Bas, Gauche, LB, Bas, Bas, RT, Bas, LT, Bas Vitesse de déplacement augmentée : Y, Haut, Droite, Bas, LT, LB, X

Y, Haut, Droite, Bas, LT, LB, X Muscles au maximum : Y, Haut, Haut, Gauche, Droite, X, B, Gauche

Y, Haut, Haut, Gauche, Droite, X, B, Gauche Sex Appeal au maximum : B, Y, Y, Haut, B, RB, LT, Haut, Y, LB, LB, LB

B, Y, Y, Haut, B, RB, LT, Haut, Y, LB, LB, LB Devenir le plus gros : Y, Haut, Haut, Gauche, Droite, X, B, Bas

Devenir le plus mince : Y, Haut, Haut, Gauche, Droite, X, B, Droite

Y, Haut, Haut, Gauche, Droite, X, B, Bas Y, Haut, Haut, Gauche, Droite, X, B, Droite Méga Punch : Haut, Gauche, A, Y, RB, B, B, B, LT

Haut, Gauche, A, Y, RB, B, B, B, LT Super Saut : Haut, Haut, Y, Y, Haut, Haut, Gauche, Droite, X, RT, RT

Haut, Haut, Y, Y, Haut, Haut, Gauche, Droite, X, RT, RT Tête mise à prix : Bas, Haut, Haut, Haut, A, RT, RB, LT, LT

Bas, Haut, Haut, Haut, A, RT, RB, LT, LT Suicide : Droite, LT, Bas, RB, Gauche, Gauche, RB, LB, LT, LB1

Codes armes

Sélection d’armes #1 : RB, RT, LB, RT, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut

RB, RT, LB, RT, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut Sélection d’armes #2 : RB, RT, LB, RT, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Gauche

RB, RT, LB, RT, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Gauche Sélection d’armes #3 : RB, RT, LB, RT, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Bas

RB, RT, LB, RT, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Bas Munitions illimitées : LB, RB, X, RB, Gauche, RT, RB, Gauche, X, Bas, LB, LB

LB, RB, X, RB, Gauche, RT, RB, Gauche, X, Bas, LB, LB Niveau de maîtrise au maximum : Bas, X, A, Y, RB, RT, Y, Bas, Bas, LB, LB, LB

Codes véhicules

Tank Rhino : B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y Monster Truck : Bas, Droite, Haut, RB, RB, RB, Bas, Y, Y, A, B, LB, LB

Bas, Droite, Haut, RB, RB, RB, Bas, Y, Y, A, B, LB, LB Tractopelle Dozer : RT, LB, LB, Droite, Droite, Haut, Haut, A, LB, Gauche

RT, LB, LB, Droite, Droite, Haut, Haut, A, LB, Gauche Rancher : Haut, Droite, Droite, LB, Droite, Haut, X, LT

Haut, Droite, Droite, LB, Droite, Haut, X, LT Bloodring banger : Bas, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Gauche, Gauche

Bas, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Gauche, Gauche Romero (corbillard) : Bas, RT, Bas, RB, LT, Gauche, RB, LB, Gauche, Droite

Bas, RT, Bas, RB, LT, Gauche, RB, LB, Gauche, Droite Camion Poubelle : B, RB, B, RB, Gauche, Gauche, RB, LB, B, Droite

B, RB, B, RB, Gauche, Gauche, RB, LB, B, Droite Stretch (limousine) : RT, Haut, LT, Gauche, Gauche, RB, LB, B, Droite

RT, Haut, LT, Gauche, Gauche, RB, LB, B, Droite Voiture de course Hotrin A : RB, B, RT, Droite, LB, LT, A, A, X, RB

RB, B, RT, Droite, LB, LT, A, A, X, RB Voiture de course Hotrin B : RT, LB, B, Droite, LB, RB, Droite, Haut, B, RT

RT, LB, B, Droite, LB, RB, Droite, Haut, B, RT Caddie de golf : B, LB, Haut, RB, LT, A, RB, LB, B, A

B, LB, Haut, RB, LT, A, RB, LB, B, A Quad : Gauche, Gauche, Bas, Bas, Haut, Haut, X, B, Y, RB, RT

Gauche, Gauche, Bas, Bas, Haut, Haut, X, B, Y, RB, RT Avion de chasse Hydra : Y, Y, X, B, A, LB, LB, Bas, Haut

Y, Y, X, B, A, LB, LB, Bas, Haut Vortex Hovercraft : Y, Y, X, B, A, LB, LT, Bas, Bas

Y, Y, X, B, A, LB, LT, Bas, Bas Hélicoptère de combat Hunter : B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB Parachute : Gauche, Droite, LB, LT, RB, RT, RT, Haut, Bas, Droite, LB

Gauche, Droite, LB, LT, RB, RT, RT, Haut, Bas, Droite, LB Jetpack : LB, LT, RB, RT, Haut, Bas, Gauche, Droite, LB, LT, RB, RT, Haut, Bas, Gauche, Droite

LB, LT, RB, RT, Haut, Bas, Gauche, Droite, LB, LT, RB, RT, Haut, Bas, Gauche, Droite Avion de tourisme : B, Haut, LB, LT, Bas, RB, LB, LB, Gauche, Gauche, A, Y

Codes indice de recherche

Indice de recherche à zéro : RB, RB, B, RT, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas

RB, RB, B, RT, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas Indice de recherche à 6 étoiles : B, Droite, B, Droite, Gauche, X, A, Bas

B, Droite, B, Droite, Gauche, X, A, Bas Augmenter de 2 l’indice de recherche : RB, RB, B, RT, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Gauche, Droite

RB, RB, B, RT, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Gauche, Droite Verrouiller l’indice de recherche : B, Droite, B, Droite, Gauche, X, Y, Haut

Codes PNJ

Emeute de piétons : Bas, Gauche, Haut, Gauche, A, RT, RB, LT, LB

Bas, Gauche, Haut, Gauche, A, RT, RB, LT, LB Pas de policiers : B, Droite, B, Droite, Gauche, X, Y, Haut

B, Droite, B, Droite, Gauche, X, Y, Haut Conducteurs agressifs : RT, B, RB, LT, Gauche, RB, LB, RT, LT

RT, B, RB, LT, Gauche, RB, LB, RT, LT Transformer tous les PNJ en Elvis : LB, B, Y, LB, LB, X, LT, Haut, Bas, Gauche

LB, B, Y, LB, LB, X, LT, Haut, Bas, Gauche Tout le monde est armé : RT, RB, A, Y, A, Y, Haut, Bas

RT, RB, A, Y, A, Y, Haut, Bas Les gangs contrôlent la rue : LT, Haut, RB, RB, Gauche, RB, RB, RT, Droite, Bas

Codes monde

Tous les feux sont verts : Gauche, RB, Haut, LT, LT, gauche, RB, LB, RB, RB

Gauche, RB, Haut, LT, LT, gauche, RB, LB, RB, RB Explosion de tous les véhicules : RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB

RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB Nitro avec tous les véhicules : B, Gauche, Triangle, RB, LB, Haut, X, Y, Bas, B, LT, LB, LB

B, Gauche, Triangle, RB, LB, Haut, X, Y, Bas, B, LT, LB, LB Nitro avec tous les taxis : Haut, A, Y, A, Y, A, X, RT, Droite

Haut, A, Y, A, Y, A, X, RT, Droite Circulation faible : Croix, Bas, Haut, RT, Bas, Y, LB, Y, Gauche

Croix, Bas, Haut, RT, Bas, Y, LB, Y, Gauche Tirer en voiture : Haut, Haut, X, LT, Droite, A, RB, Bas, RT, B

Haut, Haut, X, LT, Droite, A, RB, Bas, RT, B Maniabilité au maximum : Y, RB, RB, Gauche, RB, LB, RT, LB

Y, RB, RB, Gauche, RB, LB, RT, LB Vélos sautent plus haut : Y, X, B, B, X, B, B, LB, LT, LT, RB, RT

Y, X, B, B, X, B, B, LB, LT, LT, RB, RT Voitures volantes : X, Bas, LT, Haut, LB, B, Haut, A, Gauche

X, Bas, LT, Haut, LB, B, Haut, A, Gauche Voitures volantes après choc : Droite, RT, B, RB, LT, X, RB, RT

Droite, RT, B, RB, LT, X, RB, RT Véhicules indestructibles : LB, LT, LT, Haut, Bas, Bas, Haut, RB, RT, RT

LB, LT, LT, Haut, Bas, Bas, Haut, RB, RT, RT Rouler sur l’eau : Droite, RT, B, RB, LT, X, RB, RT

Droite, RT, B, RB, LT, X, RB, RT Bateaux volants : RT, B, Haut, LB, Droite, RB, Droite, Haut, X, Y

RT, B, Haut, LB, Droite, RB, Droite, Haut, X, Y Tous les véhicules roses : B, LB, Bas, LT, Gauche, A, RB, LB, Droite, B

B, LB, Bas, LT, Gauche, A, RB, LB, Droite, B Tous les véhicules noirs : B, LT, Haut, RB, Gauche, A, RB, LB, Gauche, B

B, LT, Haut, RB, Gauche, A, RB, LB, Gauche, B Tous les véhicules sportifs : Haut, LB, RB, Haut, Droite, Haut, A, LT, A, LB

Haut, LB, RB, Haut, Droite, Haut, A, LT, A, LB Tous les véhicules ruraux : LB, LB, RB, RB, LT, LB, RT, Bas, Gauche, Haut

Codes météo

Temps ensoleillé : RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y

RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y Temps très ensoleillé : RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Bas

RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Bas Temps nuageux : RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X Temps brumeux : RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A

RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A Temps orageux : RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B

RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B Tempête de sable : Haut, Bas, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT

Haut, Bas, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT Bloquer horloge à 21h : X, LB, B, Bas, LB, RB, Y, Droite, LB, A

X, LB, B, Bas, LB, RB, Y, Droite, LB, A Bloquer horloge à minuit : Gauche, Gauche, LT, RB, Droite, X, X, LB, LT, A

Gauche, Gauche, LT, RB, Droite, X, X, LB, LT, A Accélérer l’horloge : B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y

B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y Accélérer le jeu : Y, Haut, Droite, Bas, LT, LB, X

Y, Haut, Droite, Bas, LT, LB, X Ralentir le jeu : Y, Haut, Droite, Bas, X, RT, RB

Y, Haut, Droite, Bas, X, RT, RB Thème Ninja : A, A, Bas, RT, LT, B, RB, B, X

A, A, Bas, RT, LT, B, RB, B, X Thème Fun : Y, Y, LB, X, X, B, X, Bas, B

Y, Y, LB, X, X, B, X, Bas, B Thème Plage : Haut, Haut, Bas, Bas, X, B, LB, RB, Y, Bas

🕹️ Codes de triche GTA San Andreas pour Switch

Codes joueur

Santé et armure maximales, obtenir 250 000$ : R, ZR, L, B, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut

R, ZR, L, B, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut Santé illimitée : Bas, B, Droite, Gauche, Droite, R, Droite, Bas, Haut, X

Bas, B, Droite, Gauche, Droite, R, Droite, Bas, Haut, X Oxygène illimité : Bas, Gauche, L, Bas, Bas, ZR, Bas, ZL, Bas

Bas, Gauche, L, Bas, Bas, ZR, Bas, ZL, Bas Vitesse de déplacement augmentée : X, Haut, Droite, Bas, ZL, L, Y

X, Haut, Droite, Bas, ZL, L, Y Muscles au maximum : X, Haut, Haut, Gauche, Droite, Y, A, Gauche

X, Haut, Haut, Gauche, Droite, Y, A, Gauche Sex Appeal au maximum : A, X, X, Haut, A, R, ZL, Haut, X, L, L, L

A, X, X, Haut, A, R, ZL, Haut, X, L, L, L Devenir le plus gros : X, Haut, Haut, Gauche, Droite, Y, A, Bas

X, Haut, Haut, Gauche, Droite, Y, A, Bas Méga Punch : Haut, Gauche, B, X, R, A, A, A, ZL

Haut, Gauche, B, X, R, A, A, A, ZL Super Saut : Haut, Haut, X, X, Haut, Haut, Gauche, Droite, Y, ZR, ZR

Haut, Haut, X, X, Haut, Haut, Gauche, Droite, Y, ZR, ZR Tête mise à prix : Bas, Haut, Haut, Haut, B, ZR, R, ZL, ZL

Bas, Haut, Haut, Haut, B, ZR, R, ZL, ZL Suicide : Droite, ZL, Bas, R, Gauche, Gauche, R, L, ZL, L

Codes armes

Sélection d’armes #1 : R, ZR, L, ZR, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut

R, ZR, L, ZR, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut Sélection d’armes #2 : R, ZR, L, ZR, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Gauche

R, ZR, L, ZR, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Gauche Sélection d’armes #3 : R, ZR, L, ZR, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Bas

R, ZR, L, ZR, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Bas Munitions illimitées : L, R, Y, R, Gauche, ZR, R, Gauche, Y, Bas, L, L

Codes véhicules

Tank Rhino : A, A, L, A, A, A, L, ZL, R, X, A, X

A, A, L, A, A, A, L, ZL, R, X, A, X Monster Truck : Bas, Droite, Haut, R, R, R, Bas, X, X, B, A, L, L

Bas, Droite, Haut, R, R, R, Bas, X, X, B, A, L, L Tractopelle Dozer : ZR, L, L, Droite, Droite, Haut, Haut, B, L, Gauche

ZR, L, L, Droite, Droite, Haut, Haut, B, L, Gauche Rancher : Haut, Droite, Droite, L, Droite, Haut, Y, ZL

Haut, Droite, Droite, L, Droite, Haut, Y, ZL Bloodring banger : Bas, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Gauche, Gauche

Bas, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Gauche, Gauche Romero (corbillard) : Bas, ZR, Bas, R, ZL, Gauche, R, L, Gauche, Droite

Bas, ZR, Bas, R, ZL, Gauche, R, L, Gauche, Droite Camion Poubelle : A, R, A, R, Gauche, Gauche, R, L, A, Droite

A, R, A, R, Gauche, Gauche, R, L, A, Droite Stretch (limousine) : ZR, Haut, ZL, Gauche, Gauche, R, L, A, Droite

ZR, Haut, ZL, Gauche, Gauche, R, L, A, Droite Voiture de course Hotrin A : R, A, ZR, Droite, L, ZL, B, B, Y, R

R, A, ZR, Droite, L, ZL, B, B, Y, R Voiture de course Hotrin B : ZR, L, A, Droite, L, R, Droite, Haut, A, ZR

ZR, L, A, Droite, L, R, Droite, Haut, A, ZR Caddie de golf : A, L, Haut, R, ZL, B, R, L, A, B

A, L, Haut, R, ZL, B, R, L, A, B Quad : Gauche, Gauche, Bas, Bas, Haut, Haut, Y, A, X, R, ZR

Gauche, Gauche, Bas, Bas, Haut, Haut, Y, A, X, R, ZR Avion de chasse Hydra : X, X, Y, A, B, L, L, Bas, Haut

X, X, Y, A, B, L, L, Bas, Haut Vortex Hovercraft : X, X, Y, A, B, L, ZL, Bas, Bas

X, X, Y, A, B, L, ZL, Bas, Bas Hélicoptère de combat Hunter : A, B, L, A, A, L, A, R, ZR, ZL, L, L

A, B, L, A, A, L, A, R, ZR, ZL, L, L Parachute : Gauche, Droite, L, ZL, R, ZR, ZR, Haut, Bas, Droite, L

Gauche, Droite, L, ZL, R, ZR, ZR, Haut, Bas, Droite, L Jetpack : L, ZL, R, ZR, Haut, Bas, Gauche, Droite, L, ZL, R, ZR, Haut, Bas, Gauche, Droite

L, ZL, R, ZR, Haut, Bas, Gauche, Droite, L, ZL, R, ZR, Haut, Bas, Gauche, Droite Avion de tourisme : A, Haut, L, ZL, Bas, R, L, L, Gauche, Gauche, B, X

Codes indice de recherche

Augmenter l’indice de recherche : R, R, A, ZR, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Gauche, Droite

R, R, A, ZR, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Gauche, Droite Diminuer l’indice de recherche : R, R, A, ZR, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas

Codes PNJ

Emeute de piétons : Bas, Gauche, Haut, Gauche, B, ZR, R, ZL, L

Bas, Gauche, Haut, Gauche, B, ZR, R, ZL, L Pas de policiers : A, Droite, A, Droite, Gauche, Y, X, Haut

A, Droite, A, Droite, Gauche, Y, X, Haut Conducteurs agressifs : ZR, A, R, ZL, Gauche, R, L, ZR, ZL

ZR, A, R, ZL, Gauche, R, L, ZR, ZL Transformer tous les PNJ en Elvis : L, A, X, L, L, Y, ZL, Haut, Bas, Gauche

L, A, X, L, L, Y, ZL, Haut, Bas, Gauche Tout le monde est armé : ZR, R, B, X, B, X, Haut, Bas

ZR, R, B, X, B, X, Haut, Bas Les gangs contrôlent la rue : ZL, Haut, R, R, Gauche, R, R, ZR, Droite, Bas

Codes monde

Tous les feux sont verts : Gauche, R, Haut, ZL, ZL, gauche, R, L, R, R

Gauche, R, Haut, ZL, ZL, gauche, R, L, R, R Explosion de tous les véhicules : ZR, ZL, R, L, ZL, ZR, Y, X, A, X, ZL, L

ZR, ZL, R, L, ZL, ZR, Y, X, A, X, ZL, L Nitro avec tous les véhicules : A, Gauche, X, R, L, Haut, Y, X, Bas, A, ZL, L, L

A, Gauche, X, R, L, Haut, Y, X, Bas, A, ZL, L, L Nitro avec tous les taxis : Haut, B, X, B, X, B, Y, ZR, Droite

Haut, B, X, B, X, B, Y, ZR, Droite Circulation faible : Croix, Bas, Haut, ZR, Bas, X, L, X, Gauche

Croix, Bas, Haut, ZR, Bas, X, L, X, Gauche Tirer en voiture : Haut, Haut, Y, ZL, Droite, B, R, Bas, ZR, A

Haut, Haut, Y, ZL, Droite, B, R, Bas, ZR, A Vélos sautent plus haut : X, Y, A, A, Y, A, A, L, ZL, ZL, R, ZR

X, Y, A, A, Y, A, A, L, ZL, ZL, R, ZR Voitures volantes : X, Bas, LT, Haut, LB, B, Haut, A, Gauche

X, Bas, LT, Haut, LB, B, Haut, A, Gauche Véhicules indestructibles : L, ZL, ZL, Haut, Bas, Bas, Haut, R, ZR, ZR

L, ZL, ZL, Haut, Bas, Bas, Haut, R, ZR, ZR Rouler sur l’eau : Droite, ZR, A, R, ZL, Y, R, ZR

Droite, ZR, A, R, ZL, Y, R, ZR Bateaux volants : ZR, A, Haut, L, Droite, R, Droite, Haut, Y, X

ZR, A, Haut, L, Droite, R, Droite, Haut, Y, X Tous les véhicules roses : A, L, Bas, ZL, Gauche, B, R, L, Droite, A

A, L, Bas, ZL, Gauche, B, R, L, Droite, A Tous les véhicules noirs : A, ZL, Haut, R, Gauche, B, R, L, Gauche, A

A, ZL, Haut, R, Gauche, B, R, L, Gauche, A Tous les véhicules sportifs : Haut, L, R, Haut, Droite, Haut, B, ZL, B, L

Haut, L, R, Haut, Droite, Haut, B, ZL, B, L Tous les véhicules ruraux : L, L, R, R, ZL, L, ZR, Bas, Gauche, Haut

Codes météo

Temps ensoleillé : ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, X

ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, X Temps très ensoleillé : ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, Bas

ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, Bas Temps nuageux : ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, Y

ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, Y Temps brumeux : ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, B

ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, B Temps orageux : ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, A

ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, A Tempête de sable : Haut, Bas, L, L, ZL, ZL, L, ZL, R, ZR

Haut, Bas, L, L, ZL, ZL, L, ZL, R, ZR Bloquer horloge à 21h : Gauche, Gauche, ZL, R, Droite, Y, Y, L, ZL, B

Gauche, Gauche, ZL, R, Droite, Y, Y, L, ZL, B Accélérer l’horloge : A, A, L, Y, L, Y, Y, Y, L, X, A, X

A, A, L, Y, L, Y, Y, Y, L, X, A, X Accélérer le jeu : X, Haut, Droite, Bas, ZL, L, Y

X, Haut, Droite, Bas, ZL, L, Y Ralentir le jeu : X, Haut, Droite, Bas, Y, ZR, R

Si vous êtes un abonné Netflix, vous pouvez directement installer GTA San Andreas sur votre smartphone Android ou votre iPhone. Ensuite, vous devez vous rendre dans les menus (cliquez sur la mini-carte) et rendez-vous dans la partie « option », puis « accessibilité ». En bas, vous allez voir apparaître « saisir le code de triche ». Il ne vous reste plus qu’à entrer votre cheat code pour l’utiliser.

Screenshot

Précisons également que si certains sites indiquent des codes spéciaux pour la version mobile, nous n’avons pas réussi à faire fonctionner ces derniers. Pour en profiter, vous devez absolument utiliser les codes de triche destinés à la version PC (voir partie dédiée de l’article).

À lire aussi