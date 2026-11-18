GTA 6 permet bien d’entrer dans des centaines de bâtiments de Leonida, mais pas tous. Rockstar a énormément augmenté le nombre de lieux intérieurs visitables par rapport à GTA 5. Les commerces, les salles de sport et même certains immeubles ont leurs espaces entièrement aménagés.

La carte de GTA 6 est très vaste, jusqu’à deux fois la taille de celle de GTA 5. Mais cela ne se limite pas aux extérieurs puisque beaucoup d’intérieurs sont également visitables. On parle aussi bien des garages que des hôtels, des boutiques et autres immeubles résidentiels. Et également des lieux de divertissement où le joueur pourra s’adonner à des activités comme les clubs de strip-tease, les bars ou encore les salles de sport. Mais contrairement à ce que beaucoup espéraient, tous les intérieurs ne sont pas visitables.

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GTA 6 propose des centaines de bâtiments accessibles

Rockstar a donc ajouté des centaines d’intérieurs visitables dans GTA 6, que ce soit les magasins, les salons de coiffure, les salles de sport, les boîtes de nuit et plusieurs commerces répartis entre les cinq comtés de Leonida. Des bâtiments qui ne sont donc pas que des décors puisque vous pouvez effectuer des achats dans les boutiques ou tout simplement préparer un braquage.

Des établissements ont même des arrière-boutiques, des coffres et des systèmes de surveillance. Le joueur a aussi la possibilité de désactiver les caméras pour ne pas laisser de traces après un vol. Pour les salles de sport, on peut entraîner Jason et Lucia pour améliorer leurs capacités physiques. Dans leur logement, les protagonistes ont la possibilité de regarder la télévision, manger ou interagir avec les différents objets du quotidien.

Rockstar a aussi peaufiné les grands bâtiments à plusieurs étages dont une partie est accessible par ascenseur, avec des pièces aménagées individuellement. Les intérieurs sont évidemment bien plus détaillés que dans GTA 5 avec du mobilier, des objets et des personnages non-joueurs qui occupent les lieux.

Peut-on visiter tous les étages et toutes les pièces ?

Non, on ne peut pas visiter tous les étages et toutes les pièces dans GTA 6. Même lorsqu’un bâtiment est accessible, cela ne veut pas dire que les portes sont ouvertes partout. Prenons l’exemple d’un hôtel. Jason et Lucia ont tout à fait la possibilité d’entrer dans le hall et certaines autres pièces mais pas chaque chambre.

L’accès dépend aussi du bâtiment et de la progression dans les missions qu’il n’est pas possible de refaire. Certains lieux sont utilisés pour les missions principales mais pas ouverts avant d’y arriver. Notons que Rockstar n’a pas communiqué un pourcentage officiel de bâtiments accessibles par rapport à la carte de Leonida. Mais on se doute que les joueurs s’occuperont de dresser la liste après avoir parcouru Leonida de long en large.