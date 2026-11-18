En tout, GTA 6 compte 93 missions principales sur cinq chapitres. Pour en voir le bout, il faut compter au minimum cinquante heures si vous ne cherchez pas à terminer toutes les activités secondaires de Leonida. Il y en a donc bien plus que dans GTA 5 et ses 69 missions principales.

Rockstar Games a donc divisé l’histoire en cinq chapitres. L’intrigue se déroule entre les Leonida Keys et Vice City. À noter que le nombre de missions varie selon les chapitres et certaines parties de l’histoire sont bien plus longues que d’autres.

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Combien de missions principales compte GTA 6 ?

Le premier chapitre de GTA 6 se compose de 22 missions principales dont le prologue qui introduit Lucia. Pour le deuxième chapitre, c’est plus court avec 13 missions. C’est à partir du troisième chapitre que l’aventure prend de l’ampleur puisqu’on en trouve 26, soit le plus grand nombre dans tout GTA 6. Pour les quatrième et cinquième chapitres, c’est respectivement 25 missions et 7.

Et enfin, le dernier chapitre amène au dénouement de l’histoire de Jason et Lucia. Bien évidemment, si vous voulez garder toute la surprise sans en apprendre trop sur l’intrigue, mieux vaut éviter de regarder le nom des dernières missions.

Chapitre Missions principales Chapitre 1 22 Chapitre 2 13 Chapitre 3 26 Chapitre 4 25 Chapitre 5 7 Total 93

Les missions principales sont visibles sur la carte avec des icônes roses en lettres noires, comme dans les précédents GTA. Elles permettent de faire progresser l’histoire, contrairement aux missions facultatives qui ont leur propre marqueur. À noter que certaines missions apparaissent parfois dans un ordre différent selon la progression du joueur.

Entre 50 et 80 heures pour terminer l’histoire principale

Pour terminer uniquement l’histoire principale de GTA 6, comptez entre 50 et 80 heures selon votre cadence. À noter que l’estimation ne concerne que les joueurs qui suivent les missions de Jason et Lucia sans chercher à explorer entièrement Leonida.

Comme expliqué précédemment, GTA 5 proposait 69 missions principales réparties entre Michael, Franklin et Trevor. Il y en a donc 24 de plus dans GTA 6 et ses 93 missions. Il y a également les nombreuses missions facultatives qui rallongent la durée de vie mais aussi les rencontres avec les personnages secondaires et autres activités.

Ces contenus ne sont donc pas dans les 93 missions principales et terminer l’histoire ne signifie pas que vous avez bouclé les 100 %.