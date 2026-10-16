iPhone Duo : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir du smartphone pliable d’Apple

Apple se lance enfin sur le marché des smartphones pliables avec le tant attendu iPhone Duo. Ce modèle très haut de gamme avec grand écran dispose d’une très solide fiche technique, mais aussi d’un tarif particulièrement onéreux. Prix, date de sortie, caractéristiques, dans ce dossier nous vous disons tout ce qu’il faut savoir de l’iPhone Duo.

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C’était sans doute le mobile le plus attendu par tous les fans de la marque à la pomme. Après des années d’attente et de rumeurs, Apple a enfin dévoilé son premier smartphone pliable : l’iPhone Duo. Lancé aux côtés des nouveaux iPhone 18 Pro, cet appareil doit offrir une nouvelle forme d’expérience aux utilisateurs avec son grand écran de plus de 7 pouces. Bien évidemment, l’interface iOS est, ici, parfaitement adaptée.

Quoi qu’il en soit, il se présente comme un smartphone pliable s’ouvrant comme un livre et offrant le format d’une mini-tablette. Il embarque une puissante puce A20 Pro, un double module photo et il doit même offrir une solide autonomie. Seul bémol, toutes ces promesses ont un tarif plus que prohibitif avec un prix de lancement supérieur à 2 000 €. Dans tous les cas, l’iPhone Duo est enfin disponible en boutique et dans ce dossier nous allons tout vous expliquer.

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Bien que présenté au mois de septembre lors de la Keynote 2026, il aura fallu attendre le mois d’octobre pour voir l’iPhone Duo apparaître en rayon. En effet, les précommandes n’ont commencé que le 16 octobre. La date de sortie officielle est quant à elle fixée au 23 octobre 2026. En bref, il y a presque un mois de différence entre le lancement de l’iPhone Duo et des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Cela peut laisser supposer des problèmes pour constituer les stocks.

💰 Quel est le prix de l’iPhone Duo ?

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On s’attendait à un tarif de lancement particulièrement onéreux, mais Apple a tout de même réussi à nous surprendre. Pour faire simple, l’iPhone Duo se présente comme le smartphone Apple le plus cher de son histoire. Mais ce n’est pas tout. Il se place également comme l’un des mobiles pliables les plus onéreux du marché. Bien que nous soyons en présence d’un appareil premium, son tarif prohibitif risque de refroidir plus d’un fan de la marque à la pomme. Notons aussi, que comme prévu, l’iPhone Duo est lancé avec un stockage de base à 256 Go. Il est aussi important de préciser que le coût de potentielles réparations est élevé. En effet, dans certains cas, on parle d’une facture de plus de 1 700 euros. Quoi qu’il en soit, voici son prix de lancement officiel.

iPhone Duo (256 Go) : 2 339 €

iPhone Duo (512 Go) : 2 589 €

iPhone Duo (1 To) : 3 089 €

iPhone Duo (2 To) : 3 839 €

📱 Quels sont le design et le format de l’iPhone Duo ?

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Commençons par l’élément le plus important avec un smartphone pliable : son format. Pour son premier mobile pliant, Apple a fait le choix d’un produit Fold et non Flip (format clapet). Cela signifie que l’iPhone Duo s’ouvre de la même façon qu’un livre avec une pliure horizontale. Cette dernière est discrète. Une fois celui-ci déplié, vous allez profiter d’un grand écran de 7,6 pouces. Quand ce dernier est replié, la diagonale affiche 5,4 pouces. Pour résumer, le format reste compact et vous pouvez facilement le ranger dans votre poche. Bien évidemment, on retrouve toujours la Dynamic Island.

Venons-en désormais aux matériaux et au design. Apple a fait le choix de bords arrondis. Le téléphone est franchement fin, mais on peut difficilement rater le module photo qui ressort à l’arrière. Il s’agit de deux capteurs, placés horizontalement. Comme toujours, l’esthétisme reste une question de goût, mais dans la rédaction, nous apprécions ce design. Par contre, on regrette que le téléphone soit limité à deux coloris : blanc et noir. Nous aurions apprécié un peu plus d’originalité.

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Au niveau des matériaux, l’iPhone Duo dispose d’une face avant en Ceramic Shield 2 et d’une face arrière en Ceramic Shield. À titre de comparaison, c’est identique aux iPhone 18 Pro. Pour le reste, Apple précise que le cadre et le couvre-charnière sont en titane, ce qui doit offrir une bonne résistance. Sur le côté, on retrouve aussi la commande pour la caméra. Le téléphone est certifié IP68 contre l’eau et la poussière.

Dernier point et pas des moindres, tout comme l’iPhone Air, l’iPhone Duo ne possède pas de tiroir à carte SIM. L’appareil est uniquement compatible avec le format eSIM. Attention, il faut savoir que tous les opérateurs français ne proposent pas encore l’eSIM.

iPhone Duo (fermé) : 117,8 x 84,1 x 11,3 mm pour 254 g

iPhone Duo (ouvert) : 117,8 x 164,6 x 5,2 mm pour 254 g

🦾 Quel processeur pour l’iPhone Duo ?

Apple a fait le choix d’un processeur haut de gamme en intégrant la très puissante puce A20 Pro dans son iPhone Duo. Cette dernière partage les mêmes caractéristiques que les SoC embarqués dans les iPhone 18 Pro. Nous retrouvons un CPU 6 cœurs, un GPU 7 cœurs, deux Neural Engine 16 cœurs et le « Ray tracing à accélération matérielle ».

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En bref, nous ne nous faisons aucun souci au niveau des performances. Gaming, montage, multitâche, l’iPhone Duo doit être adapté à tous les types d’utilisation. Toutefois, indiquons qu’au moment où nous écrivons ces lignes, une question subsiste : la gestion de la chauffe. Le smartphone pliable intègre bel et bien une chambre à vapeur, mais tant que nous n’aurons pas pu tester le téléphone, difficile de se prononcer. Rappelons que la gestion thermique reste un élément essentiel.

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Dans un autre registre, le téléphone est livré sous iOS 27, avec des fonctionnalités dédiées. On profite donc de toutes les fonctionnalités IA en lien avec Apple Intelligence. La firme de Cupertino accuse encore un peu de retard par rapport à Android au niveau de l’intelligence artificielle, mais les choses s’améliorent. Indiquons aussi que l’appareil sera compatible avec Siri IA à son lancement.

iPhone Duo : puce 120 Pro (CPU 6 cœurs, un GPU 7 cœurs et deux Neural Engine 16 cœurs)

🤔 Quelle qualité d’affichage pour l’iPhone Duo ?

L’iPhone Duo affiche une diagonale de 7,6 pouces quand il est déplié. Une fois replié, son format est beaucoup plus réduit avec 5,4 pouces. Côté technologie, nous retrouvons une dalle Super Retina XDR (OLED) avec ProMotion. Cela signifie que nous avons le droit à un taux de rafraîchissement adaptatif qui atteint 120 Hz. La luminosité varie entre 1 000 et 3 000 nits, ce qui est identique aux iPhone 18 Pro. En bref, même en plein soleil l’écran doit rester parfaitement lisible.

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La Dynamic Island est également de la partie. Pour faire simple, la qualité d’affichage est excellente et il n’y a rien à redire sur cette partie. Il faut aussi savoir que l’iPhone Duo est compatible avec le style Apple Pencil (USB-C). Bien évidemment, ce dernier n’est pas inclus dans le prix et est à vos frais.

iPhone Duo (fermé) : dalle Super Retina XDR (OLED) de 5,4 pouces à 120 Hz

iPhone Duo (ouvert) : dalle Super Retina XDR (OLED) de 7,6 pouces à 120 Hz

📸 Quelles sont les capacités photo de l’iPhone Duo ?

À l’inverse de l’iPhone Air qui doit se contenter d’un unique capteur, Apple a décidé d’intégrer deux objectifs à son iPhone Duo. Il s’agit du système à deux caméras Fusion avec un grand-angle de 48 Mpx et un ultra grand-angle de même définition. Ce smartphone pliable fait donc l’impasse sur le téléobjectif et il ne dispose pas non plus de l’ouverture variable.

Disons-le tout de suite, en termes de performances en photographie, nous sommes bien loin des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. La commande Pro est absente et le zoom optique ne dépasse pas x2. De même, les photos spatiales et ProRAW sont indisponibles. Pour résumer, si les performances dans ce domaine s’annoncent plus que correctes, nous ne sommes pas en présence d’un photophone premium. Pour le prix de départ, on ne peut qu’être un peu déçu.

Rappelons tout de même que la photo est rarement le point fort des smartphones pliables et cela, peu importe la marque. D’un autre côté, l’appareil d’Apple intègre une fonctionnalité originale : Duo Preview. Cette dernière permet à la personne prise en photo de se voir sur l’écran externe afin d’ajuster sa pose. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est toujours un petit plus.

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L’iPhone Duo propose quand même des enregistrements vidéo en 4K à 120 ips. D’autre part, Apple a aussi fait des compromis avec le capteur selfie. Si nous trouvons bien une caméra avant Center Stage, celle-ci se limite à une définition de 12 Mpx, tandis que les derniers iPhone 18 Pro ont le droit à 18 Mpx. La qualité est bonne, mais curieusement le smartphone fait l’impasse sur le suivi intelligent de la mise au point.

iPhone Duo : grand-angle 48 Mpx + ultra grand angle 48 Mpx / capteur selfie 12 Mpx

🔋 Quelle autonomie pour l’iPhone Duo ?

Comme tout smartphone pliable, l’iPhone Duo voit son autonomie énormément varier selon le type d’utilisation. En effet, utiliser l’écran externe consomme beaucoup moins de batterie. Dans le détail, dans ce premier cas, on compte 44 heures d’utilisation en lecture vidéo. Si on utilise l’écran interne, ce chiffre va descendre à 31 heures pour un même usage. Dans tous les cas, le mobile se présente comme un téléphone endurant capable d’offrir aisément une journée d’autonomie.

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Côté vitesse de charge, précisons tout de suite que l’iPhone Duo est compatible avec les standards de recharge sans fil MagSafe, Qi et Qi 2. Dans le premier cas, on parle d’une puissance de 35 W. Dans le cas de la charge filaire, Apple donne le chiffre de 60 W. Plus précisément, il est indiqué qu’il est possible de récupérer 50 % de batterie en seulement 20 minutes. Un chiffre raisonnable quand on connaît les standards habituels de la firme de Cupertino.