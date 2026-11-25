Alors qu’il vient d’être récemment commercialisé, le Sony WH-1000XM4C est déjà à prix cassé pour le Black Friday. Ce dernier est disponible pour 198 €, au lieu de 249 € sur Amazon.

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Les casques Bluetooth sont à l’honneur pendant le Black Friday. De nombreux modèles sont en promotion, dont le très récent Sony WH-1000XM4C. Ce dernier, qui vient d’être lancé à 249 €, est déjà disponible pour 198 € sur Amazon. Une offre quasiment identique est également proposée chez Fnac, Darty et sur la boutique officielle Sony (voir tableau ci-dessous). Sachez aussi que la promotion est valable avec tous les coloris. Indiquons aussi que ce Sony WH-1000XM4C est une réédition du célèbre Sony WH-1000XM4. Il améliore quelques points en gardant les composants qui ont fait le succès du casque d’origine.

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Sony WH-1000XM4C, un casque bradé pour le Black Friday

Comme dit précédemment, le Sony WH-1000XM4C est une réédition d’un casque Bluetooth commercialisé il y a plusieurs années. C’est un produit disposant de la réduction de bruit active (ANC). Cette dernière est simplement excellente. Que vous soyez dans les transports en commun ou dans un quelconque environnement bruyant, vous allez être parfaitement bien isolés. De même, la qualité audio n’est pas en reste.

Sony WH-1000XM4C amazon.fr 198,99 € Sony FR 199,00 € Fnac 199,99 € Boulanger 199,99 € Darty 199,99 € Topbiz FR 350,29 € Fnac 402,95 € Darty 402,95 €

La restitution est reprise et le son est parfaitement bien équilibré. De même, il ne manque clairement pas de basses. D’ailleurs, on peut presque reprocher à ces dernières d’être trop présentes. Ensuite, le design reste inchangé par rapport au modèle d’origine. Cela signifie que vous allez profiter d’un casque confortable avec des coussinets qui englobent bien les oreilles. Il est également pliable pour le transport.

Pour faire simple, vous pouvez le garder sur la tête pendant des heures sans ressentir de gêne. Le système de contrôles tactiles sur le côté est on ne peut plus complet et intuitif. Notez aussi que cette version est désormais compatible avec le Bluetooth 6. L’application dédiée est toujours de la partie (Android et iOS) et elle permet de personnaliser votre écoute. Dernièrement, vous pouvez compter sur une trentaine d’heures d’autonomie avec l’ANC activée.

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