Amazon liquide son stock d’enceintes connectées d’anciennes générations pour le Black Friday. L’offre la plus intéressante est à trouver du côté de l’Echo Dot. Cette dernière est proposée pour 34 €, au lieu de 89 €.

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Comme chaque année, Amazon profite du Black Friday pour casser les prix sur ses accessoires. Des Fire TV aux liseuses Kindle, de nombreux objets sont en promotion. Bien évidemment, les enceintes connectées sont concernées. Plus concrètement, vous pouvez acheter l’Echo Dot sous Alexa pour seulement 34 €, au lieu de 89 €. L’offre est valable avec tous les coloris. Il est important de préciser que cette réduction concerne l’ancienne génération. Le nouveau modèle est lui aussi en promo, mais l’offre est moins intéressante. Quoi qu’il en soit, c’est la bonne occasion pour investir et essayer une enceinte connectée sous Alexa.

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L’Amazon Echo Dot plus qu’à moitié prix pour le Black Friday

L’Echo Dot se présente comme une enceinte connectée de milieu de gamme. D’ailleurs, avec cette promotion, c’est très certainement l’accessoire de cette catégorie au meilleur rapport qualité/prix. Elle fonctionne avec l’assistant vocal Alexa de la marque. Ce dernier comprend facilement les instructions et propose de nombreuses fonctionnalités. Vous pouvez lui demander la météo, de lire un livre, de donner une recette, etc.

Echo Dot amazon.fr 34,99 € Boulanger 34,99 € PC Componentes 39,66 € Cdiscount 39,99 € Darty 48,99 € Carrefour 49,85 € eBay FR 50,00 € Cdiscount 51,90 € Fnac 56,32 € Son-Vidéo 64,00 €

Vous pouvez également l’utiliser pour sélectionner une musique à écouter. Ce modèle a l’avantage d’être compatible avec Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, etc. En bref, en termes de fonctions, on fait difficilement plus complet. Notez aussi que la qualité audio est franchement correcte au vu du format. L’Echo Dot est assez puissante pour sonoriser une pièce de taille moyenne, mais il ne faut pas lui en demander plus. La prise en main est facile, tout comme l’installation.

Pour le reste, vous pouvez aussi l’utiliser comme un véritable hub connecté. Grâce à Alexa, vous pouvez gérer vos ampoules connectées, vos prises connectées, votre thermostat, etc. Il est même possible de la placer sur votre table de chevet afin qu’elle vous serve de petit réveil connecté. La confidentialité étant toujours un point essentiel, l’enceinte embarque un bouton permettant de couper le micro. Enfin, elle est disponible dans trois coloris.

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