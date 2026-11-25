Depuis qu’une build Xbox de GTA 6 a été diffusée en ligne, les projets de portage sur PC se multiplient. Depuis quelques heures, des vidéos montrent même les premières missions. Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar, ne se laisse pas faire et a déjà fait supprimer 3 007 dépôts de code sur GitHub pour mettre fin à l’un de ces projets.

Une build Xbox piratée de GTA 6 alimente plusieurs projets de portage sur PC, avec des premières missions déjà jouables mais à seulement 2 à 4 images par seconde.

Take-Two a fait supprimer 3 007 dépôts GitHub liés à ces projets, dont Leonida, lancé par un développeur de 15 ans avant d’être repris par d’autres équipes.

L’absence de version PC officielle favorise aussi les arnaques et malwares, avec de faux téléchargements de GTA 6 capables de voler mots de passe, comptes Steam et cryptomonnaies.

C’est depuis le 19 novembre dernier que GTA 6 est disponible sur PS5 et Xbox Series. Il n’a fallu que quelques heures pour que le groupe de pirates Cyberleek, qui diffuse des informations confidentielles depuis des mois, partage les fichiers d’une version Xbox du jeu sur Internet.

Des développeurs font déjà tourner GTA 6 sur PC

Puis, il y a 48 heures, Cyberleek a partagé l’exécutable pour lancer GTA 6. Depuis, plusieurs développeurs s’affairent à la tâche pour porter le titre de Rockstar sur Windows, alors que l’on parle du début de l’année 2027 pour la sortie officielle sur PC.

JoshuuDev is making his way through Chapter 1 in GTA 6 on PC, now driving a boat with most textures loaded.



Water reflections, trees, clouds and birds are all showing, plus the minimap and mission objectives. Still around 2–3fps, but looking really good.



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Belobug développe l’un des projets qui cherchent à porter GTA 6 sur PC. Ses vidéos montrent les personnages dans le monde ouvert avec des véhicules qui circulent, des décors dont l’apparence se rapproche de la version console. Il est même possible d’avancer dans certaines missions sans que le jeu ne plante.

Toutefois, il y a encore de grosses limites puisque GTA 6 tourne seulement à trois à quatre images par seconde, autant dire injouable. Une autre équipe a passé l’introduction avec Lucia pour atteindre la première mission de Jason, mais à seulement deux images par seconde.

Car il y a une réalité dont il faut parler, le fait que beaucoup de développeurs passent par des IA comme Claude d’Anthropic pour accélérer leurs travaux. Beaucoup d’entre eux font donc du vibe coding et ne savent pas vraiment ce qu’ils développent.

Take-Two réplique et fait fermer les dépôts GitHub

Mais le gain de temps est là puisque ce qui a été fait ces derniers jours pour porter GTA 6 sur PC aurait demandé des mois, voire des années auparavant. Désormais, il faut que les équipes corrigent les bugs graphiques et améliorent la fluidité du jeu.

Mais rappelons que ces projets s’appuient sur une version piratée de GTA 6. Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar, a déjà fait supprimer 3 007 dépôts GitHub. L’éditeur s’est attaqué directement au projet Leonida qui était l’un des plus populaires.

Pourtant, les développeurs expliquent qu’ils ne distribuaient pas directement les fichiers du jeu. Mais Take-Two estime que leur projet exploite forcément une version volée et enfreint les conditions d’utilisation des jeux de Rockstar.

La personne derrière le projet Leonida est un adolescent de 15 ans appelé NotRexed en ligne. Avant la fermeture de son serveur Discord, on comptait près de 180 000 membres. Le jeune développeur a expliqué sur X : « Le fait que Rockstar ait fait fermer mon serveur n’est qu’une partie de la raison. » Il explique son départ.

L’adolescent parle aussi de la pression des internautes adultes autour du projet Leonida et de ses obligations scolaires. Depuis, d’autres développeurs ont repris ses travaux.

L’absence de version PC, une mine d’or pour les pirates

Les pirates profitent aussi de l’impatience des joueurs. NordVPN a découvert qu’en ligne, un kit vendu à 200 $, soit environ 183 €, sur le dark web permet de monter de fausses plateformes de téléchargement de GTA 6.

La société de cybersécurité Cynet a repéré quant à elle un logiciel malveillant qui se fait passer pour le jeu de Rockstar. Dedans, on trouve un malware qui vole les mots de passe enregistrés dans les navigateurs, les identifiants Steam et les données des portefeuilles de cryptomonnaies.

Vous l’aurez compris, l’absence de version PC pour GTA 6 alors que le titre est disponible sur PS5 et Xbox Series laisse beaucoup de place à ceux qui cherchent à porter eux-mêmes le jeu, mais aussi aux pirates. Il ne reste plus qu’un peu plus d’un mois avant que n’arrive 2027 et Rockstar communiquera sans doute à ce moment sur la sortie de la version PC, mais aussi le multijoueur.