Red Dead Redemption pourrait avoir droit à son adaptation cinématographique ou sous forme de série. Rockstar serait prêt à négocier avec Hollywood après des années de refus. Toutefois, le studio compte bien faire payer le prix fort pour les droits d’adaptation de sa franchise.

Rockstar serait prêt à négocier une adaptation de Red Dead Redemption, mais demanderait au moins 100 millions de dollars pour les droits.

La franchise cartonne toujours avec 118 millions de jeux vendus, dont 89 millions pour Red Dead Redemption 2.

Plusieurs acteurs comme Jeffrey Dean Morgan, Henry Cavill et Jack Black ont déjà exprimé leur intérêt pour une adaptation.

Red Dead Redemption 2 est considéré comme l’un des meilleurs jeux de Rockstar alors que les joueurs sont des millions en ce moment même sur GTA 6. Et la franchise de western pourrait bien arriver sur grand ou petit écran selon le média The Ankler.

Rockstar chercherait à vendre les droits d’adaptation de Red Dead Redemption

Selon son article, Rockstar a évoqué « un prix minimum de plus de 100 millions de dollars pour les droits d’adaptation ». La somme ne comprend même pas les frais de production du film ou de la série. Autant dire que pour faire naître un projet pareil, il faudra qu’un studio mette la main au portefeuille. À titre de comparaison, Amazon a déboursé 250 millions de dollars pour les droits télévisés du Seigneur des Anneaux.

Red Dead Redemption fait les beaux jours de Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar. Ce mois-ci, l’entreprise a expliqué que la franchise s’était écoulée à 118 millions d’exemplaires, dont 89 millions rien que pour Red Dead Redemption 2. En un an, le jeu s’est encore écoulé à 10 millions d’exemplaires, soit huit ans après sa sortie.

Mais si l’on parle de Red Dead Redemption au cinéma ou à la télévision, quid de GTA, la franchise majeure de Rockstar ? À ce niveau, le studio refuse toujours les propositions d’Hollywood. Il faut dire que les créatifs craignent de perdre le contrôle artistique de leur franchise.

Pourquoi GTA n’a toujours pas été adapté au cinéma ou en série ?

Dan Houser, cofondateur de Rockstar qui a quitté l’entreprise six ans auparavant, a expliqué qu’il redoutait les conséquences d’une mauvaise adaptation sur la réputation de GTA. Et on peut le comprendre car à Hollywood, des adaptations cinématographiques de jeux vidéo tout simplement désastreuses, il y en a eu beaucoup.

Ce mois-ci, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, s’est exprimé sur la possibilité d’adapter les jeux vidéo de l’éditeur. Pour le dirigeant, il faut que les équipes créatives soient enthousiastes quant à cette possibilité.

Rappelons que l’entreprise a déjà connu un échec cuisant au cinéma avec le film Borderlands, véritable flop commercial malgré la présence de Cate Blanchett et de Kevin Hart au casting. Strauss Zelnick précise toutefois que cette adaptation, bien que loupée, a stimulé les ventes des jeux.

Des acteurs déjà intéressés par un film Red Dead Redemption 2

Plusieurs acteurs sont déjà intéressés pour être dans une adaptation en prises de vues réelles de Red Dead Redemption 2. Jeffrey Dean Morgan, qui joue Negan dans The Walking Dead, s’est même dit prêt à jouer gratuitement Arthur Morgan.

Henry Cavill, que l’on connaît en tant que Superman et qui pourrait d’ailleurs enfiler de nouveau le costume après le renvoi de James Gunn, a également évoqué son envie que le western soit adapté. Idem pour Jack Black, récemment aperçu dans Minecraft ou encore en tant que Bowser dans Mario, qui aimerait participer à un film Red Dead Redemption. Roger Clark, qui interprète Arthur Morgan dans le deuxième jeu via la capture de mouvement, aimerait reprendre son rôle.

Une série pourrait suivre la bande de Dutch van der Linde sur plusieurs saisons puis se concentrer sur John Marston. Mais une adaptation pourrait aussi raconter une toute autre histoire dans cet univers comme Amazon le fait avec Fallout, une adaptation télévisée acclamée par les joueurs.