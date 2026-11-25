Depuis environ 12 heures ce 25 novembre, ChatGPT rencontre des problèmes un peu partout à travers le monde. Les signalement explosent depuis chez Downdetector de la part des utilisateurs. Que se passe-t-il chez OpenAI ?

© Envato

La page officielle d’OpenAI indique qu’en ce moment, ChatGPT rencontre des problèmes. On peut lire : « ChatGPT rencontre actuellement un nombre élevé d’erreurs de conversation affectant les formules Education, Team, Business, Pro et Plus. »

ChatGPT est actuellement en panne

OpenAI admet avoir « constaté que les utilisateurs rencontrent un nombre élevé d’erreurs pour les services concernés. » Mais le laboratoire IA rassure : « Nous travaillons actuellement à la mise en place d’une solution pour remédier à ce problème. »

Ici, OpenAI parle d’une « baisse des performances ». Nous avons constaté nous-même que ChatGPT met du temps à générer une réponse voire affiche un message d’erreur : « Impossible de charger la conversation ». Nous mettrons cet article à jour quand l’IA sera de nouveau totalement disponible.

🟠 ChatGPT is having problems: slow or partly down, per its official status page. (11:49 UTC) — Is My Agent Down? (@ismyagentdown) November 25, 2026

Rappelons que ce n’est pas la première panne de ChatGPT. Forcément, se pose la question de la dépendance à une IA hébergée sur le cloud et donc de possibles pannes à subir. Le sujet est d’autant plus sensible que de plus en plus d’utilisateurs optent pour des modèles locaux et investissent donc dans la RAM, ce qui ne plaît pas trop à Sam Altman, PDG d’OpenAI.

Quoi qu’il en soit, ChatGPT est toujours indisponible au moment où ces lignes sont rédigées.