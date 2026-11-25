BYD veut fabriquer ses voitures en France dans l’ancienne usine de la Smart à Hambach, en Moselle. Le constructeur chinois négocie en exclusivité le rachat de cette usine qui appartient à Ineos Automotive et où travaillent près de 900 salariés.

© European Union, 2026

BYD négocie en exclusivité le rachat de l’usine Ineos de Hambach, en Moselle, où travaillent près de 900 salariés.

L’ancienne usine Smart deviendrait le deuxième site de production automobile de BYD en Europe après celui de Szeged, en Hongrie.

Produire en France permettrait à BYD d’éviter les surtaxes européennes sur les voitures fabriquées en Chine, sous réserve de respecter les règles d’origine.

BYD a confirmé les négociations dans un communiqué le 24 novembre 2026. Désormais, reste à consulter les représentants du personnel avant le rachat. Emmanuel Macron a réagi le jour même sur X. Pour le président de la République, il s’agit « d’accélérer l’implantation des constructeurs sur le sol européen ». Le chef de l’État compte en dire plus lors du sommet Choose France du 18 janvier 2027 consacré aux investissements étrangers.

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L’usine de Hambach a fabriqué la Smart puis les 4×4 d’Ineos

L’usine de Hambach, aussi appelée Smartville, a commencé à produire la Smart en 1998. Mercedes-Benz et l’horloger Swatch ont imaginé cette petite citadine biplace dont la fabrication a duré plus de 25 ans en Moselle. La version électrique EQ fortwo est sortie des chaînes de production de Hambach jusqu’en 2024.

BYD travaille avec la France à une implantation industrielle en Moselle !



Une conséquence directe de notre politique économique et de notre action européenne sur l’automobile pour accélérer l’implantation des constructeurs sur le sol européen, annoncée au Mondial de l’Auto en… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 24, 2026

Ineos Automotive a racheté l’usine à Mercedes-Benz en décembre 2020 pour fabriquer son propre 4×4. Le constructeur britannique a lancé la production en série du Grenadier en 2022, puis celle du pick-up Quartermaster à double cabine. Aujourd’hui, près de 900 salariés assemblent ces deux modèles tout-terrain.

Ineos Automotive n’a qu’une seule usine, celle de Hambach. Mais les États-Unis représentent environ 70 % des ventes mondiales du Grenadier et le constructeur compte lancer sa production dans ce pays en 2028. Ineos précise dans son communiqué que les deux modèles seront toujours fabriqués en Moselle à moyen terme si l’accord avec BYD aboutit.

Après la Hongrie, BYD veut produire ses voitures en France

Les constructeurs chinois Leapmotor, Dongfeng et Geely misent sur des partenariats avec Stellantis ou Ford. Selon l’agence Reuters, BYD serait le premier constructeur chinois à racheter entièrement une usine automobile en Europe. « Notre projet d’investissement à Hambach reflète notre confiance envers la France », a déclaré Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD.

Le constructeur chinois souhaite maintenir l’activité de l’usine, préserver les emplois et offrir de nouvelles perspectives aux salariés et aux fournisseurs de la région. BYD compte fabriquer des voitures pensées pour les automobilistes européens en Moselle.

BYD prévoit de lancer la production en série dans son usine de Szeged, en Hongrie, entre fin 2026 et début 2027. Hambach serait donc sa deuxième usine automobile en Europe. En septembre 2026, Alfredo Altavilla, conseiller de BYD pour l’Europe, a expliqué que le constructeur aurait besoin à terme de trois usines d’assemblage et d’une usine de batteries.

Il a aussi précisé que BYD privilégiait le rachat d’usines déjà en activité. La France et l’Espagne figuraient parmi les pays favoris.

BYD cherche à échapper aux taxes appliquées par l’Europe

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Pour rappel, l’Union européenne impose une surtaxe aux voitures électriques fabriquées en Chine pour compenser les subventions dont profitent les constructeurs depuis octobre 2024. Pour BYD, ce sont 17 % qui s’ajoutent aux 10 % de droits de douane habituels, soit 27 % au total.

Bruxelles et Pékin ont aussi conclu un accord en octobre 2026 pour limiter les exportations de voitures hybrides chinoises vers l’Europe. Les voitures que BYD fabriquerait à Hambach échapperaient à ces deux mesures si elles respectent les règles d’origine européennes.

Pour le moment, BYD n’a pas communiqué le prix du rachat, les modèles que le constructeur souhaite fabriquer à Hambach, la capacité de production de l’usine et la date à laquelle les premières voitures sortiront des chaînes. Ces informations sont attendues lors du sommet Choose France.