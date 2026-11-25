Robert Pattinson pourrait abandonner le rôle de Batman après seulement deux films. Et pour cause, l’acteur serait engagé pour trois films James Bond auprès d’Amazon MGM. L’acteur ne serait donc plus obligé de tourner un troisième Batman.

Robert Pattinson pourrait ne pas tourner un troisième Batman, les retards de The Batman Part II l’ayant libéré de son obligation contractuelle.

L’acteur s’est engagé pour trois films James Bond auprès d’Amazon MGM, avec des conditions financières très avantageuses.

The Batman Part II est prévu pour février 2028, près de six ans après le premier film sorti en 2022.

Nous en parlions dans nos colonnes : Amazon MGM Studios a officialisé Robert Pattinson en tant que James Bond. L’acteur de 40 ans succédera donc à Daniel Craig dans la peau de l’agent secret britannique au matricule 007.

Pourquoi Robert Pattinson abandonnerait Batman pour James Bond

Selon TheWrap, de nombreux retards dans la production de The Batman Part II ont libéré l’acteur de son obligation contractuelle de participer au troisième volet. Pour rappel, le tournage a été suspendu suite à des problèmes d’ordre personnel du réalisateur Matt Reeves, un cinéaste qui a pourtant imaginé une trilogie autour de sa version de Bruce Wayne campé par Robert Pattinson. Mais une suite qui tarde à sortir alors que The Batman était dans les salles obscures en 2022.

Robert Pattinson aurait même négocié des conditions très avantageuses pour interpréter James Bond. Les prétendants au rôle Jack Lowden et Josh O’Connor étaient prêts à s’engager pour quatre films.

Pour la star de The Batman, c’est trois longs-métrages et une rémunération bien supérieure à celle d’autres candidats. Rien d’étonnant puisqu’après tout, Robert Pattinson est bien plus connu et a un CV solide.

Denis Villeneuve réalisera le James Bond avec Robert Pattinson

C’est depuis 2025 qu’Amazon MGM Studios a le contrôle créatif de la franchise James Bond auprès des producteurs historiques. Alors que le réalisateur de James Bond avec Robert Pattinson, Denis Villeneuve, voudrait se rapprocher d’une incarnation à la Sean Connery, le studio chercherait un acteur capable d’incarner 007 sur une période de dix ans, voire vingt.

Pour le scénario, on retrouve Steven Knight qui a créé la série Peaky Blinders. Quant à Denis Villeneuve, il a déjà dirigé Robert Pattinson dans son film Dune 3.

C’est en février 2028 que The Batman Part II est prévu au cinéma, près de six ans après le premier film. Et ses 770 millions de dollars au box-office. Les retards se sont accumulés depuis tout ce temps alors que la première date de sortie était octobre 2025.

The Batman Part II se fait toujours attendre

Comme expliqué précédemment, c’est récemment que Matt Reeves a interrompu le tournage pour des raisons personnelles. Steven Soderbergh, qui a notamment réalisé Ocean’s Eleven, est venu en renfort pour poursuivre les prises de vue.

Andy Serkis, l’interprète d’Alfred, majordome de Bruce Wayne dans The Batman, a été interrogé sur la possibilité d’un troisième film avec Robert Pattinson. « Je n’en ai aucune idée. Ce n’est pas de mon ressort », a répondu l’acteur.