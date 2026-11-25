Avec le lancement de GTA 6, les accessoires jeux vidéo sont en promotion. Pour le Black Friday, la manette Xbox se retrouve au prix le plus bas sur Amazon. Vous pouvez trouver le contrôleur pour 42 €, au lieu de 64 €.

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Pour jouer à GTA 6 dans les meilleures conditions possibles, il est important de se procurer un bon contrôleur. Si votre manette Xbox est vieillissante, le Black Friday est le moment parfait pour en changer. Vous pouvez investir dans un nouveau modèle pour seulement 42 €, au lieu de 64 €. L’offre est disponible sur Amazon et elle est valable avec le coloris noir. Rarement, cet accessoire avait été disponible à un tarif aussi abordable. De plus, les membres du programme Amazon Prime vont pouvoir bénéficier de la livraison accélérée et gratuite. Dans tous les cas, la réduction reste ouverte à tout le monde.

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Dans le détail, cette manette Xbox est évidemment compatible avec les dernières consoles de Microsoft, les Xbox Series X/S. Toutefois, vous pouvez l’utiliser avec d’autres supports, comme les ordinateurs sous Windows 11/10 ou macOS. Seul bémol, dans cette situation, GTA 6 n’est pas disponible sur PC. Néanmoins, elle reste une référence pour les utilisateurs Steam et autres. En effet, c’est l’une des meilleures manettes PC.

Xbox Manette amazon.fr 42,44 € E.Leclerc 42,44 € ElectroDepot 44,98 € Fnac 44,99 € joybuy.fr 44,99 € Cdiscount 46,99 € Carrefour 54,99 € RDC 61,16 € Fnac 64,98 € Darty 64,99 € PC Componentes 64,99 € Darty 66,68 € Cultura 68,20 € Cdiscount 69,60 € Fnac 116,99 € Occasion

Enfin, elle peut aussi être connectée aux smartphones Android et aux iPhone. Côté design, les générations passent, mais la forme reste la même. Vous allez retrouver des joysticks asymétriques. Elle est ergonomique et vous pouvez la garder des heures en main sans ressentir de gêne. La manette Xbox fonctionne en Bluetooth, mais il est toujours possible de la brancher en filaire (câble USB-C non fourni).

On trouve également une petite connectique jack 3,5 mm pour casques et écouteurs. Par contre, elle conserve toujours le même défaut : elle fonctionne sous piles. Il est donc conseillé d’acheter des piles rechargeables pour accompagner cette dernière. Ou bien alors, vous pouvez investir dans une batterie. Pour ceux intéressés, la manette de PS5, la DualSense, est aussi en promotion pour le Black Friday Amazon.

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