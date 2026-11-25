Fnac liquide son stock de Samsung Galaxy S25 Ultra à l’occasion du Black Friday. En effet, le smartphone premium est disponible à un prix imbattable. Vous pouvez acheter celui-ci pour 999 €, au lieu de 1 469 €.

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Pour faire de bonnes affaires sur les smartphones Android haut de gamme durant le Black Friday, il est intéressant de se tourner vers les anciennes générations. La meilleure offre du moment est à trouver du côté du Samsung Galaxy S25 Ultra. Bien qu’il ne soit plus l’appareil le plus récent, il reste un très bon téléphone qui a peu de choses à envier à son successeur. Quoi qu’il en soit, vous pouvez retrouver celui-ci pour 999 €, au lieu de 1 469 €. Précisons bien qu’il s’agit d’un produit neuf et non reconditionné. Toutefois, les stocks sont déjà presque épuisés, et la version avec le coloris noir titane est la dernière affichée à ce tarif. Il va falloir vous montrer réactif, l’appareil risque de ne pas être disponible très longtemps sur la Fnac.

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Le Samsung Galaxy S25 Ultra au meilleur prix chez Fnac

Dans le détail, le Samsung Galaxy S25 Ultra se présente comme un smartphone Android haut de gamme. Bien qu’il ne soit pas de dernière génération, il reste l’un des meilleurs appareils du marché. De plus, il est livré avec son stylet S-Pen, ce qui est toujours un petit plus. Pour le reste, vous allez profiter d’une grande dalle Amoled de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. La qualité d’affichage est excellente.

De même, le format est parfait pour regarder des films ou pour jouer. D’ailleurs, ce mobile est équipé d’un processeur Snapdragon 8 Elite accompagné de 12 Go de RAM. Le niveau de performances est élevé. Le téléphone est adapté à tous les types d’utilisations, même les tâches les plus exigeantes. Il offre également une bonne gestion thermique. Il fonctionne sous One UI (Android) et va recevoir plusieurs années de mises à jour.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra va aussi vous donner accès à une ribambelle de fonctionnalités IA en lien avec Gemini. Une fois n’est pas coutume, la marque nous gratifie d’un excellent smartphone photo. Il est équipé de quatre capteurs, dont un objectif principal de 200 Mpx. Sur ce point, il est aujourd’hui encore une référence. Pour conclure, sa batterie de 5 000 mAh assure une très bonne autonomie.

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